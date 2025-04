Δοκιμή KGM Torres – Υπόδειγμα οικογενειάρχη

Είναι από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά D-SUV, είναι το πιο premium σε αίσθηση μοντέλο της KGM, είναι μια ευχάριστη έκπληξη, για να πούμε την αλήθεια

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου

Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Κάποτε, η αυτοκινητοβιομηχανία είχε σύνορα. Είχε ταυτότητα, ρίζες, καταγωγή. Γνώριζες πως ένα γερμανικό αυτοκίνητο είχε την ακρίβεια ενός χρονογράφου, πως ένα ιαπωνικό κουβαλούσε τη μαγεία της αξιοπιστίας, πως ένα γαλλικό έβαζε την άνεση πάνω απ’ όλα. Σήμερα, όμως, αυτά τα σύνορα έχουν χαθεί. Όπως κύματα που σβήνουν τα όρια στην άμμο, η κινεζική πλημμύρα έχει αλλάξει τον χάρτη της αυτοκίνησης. Ονόματα άγνωστα μέχρι χθες κατακλύζουν την αγορά, αφήνοντας τους καταναλωτές -και συχνά εμάς τους ίδιους- να αναρωτιόμαστε ποιος είναι ποιος, ποιος φτιάχνει τι και, το κυριότερο, ποιος αξίζει πραγματικά την προσοχή μας.

Μέσα σε αυτό το τοπίο της διαρκούς αλλαγής, εμφανίστηκε ακόμη μία εταιρία, με ασιατικές ρίζες μεν, από την άλλη πλευρά δε. Σίγουρα θα θυμάστε τη Ssang Yong, την κορεατική μάρκα, με τα σκληροτράχηλα και προσιτά SUV, που πριν από κάποιες δεκαετίες είχε κάνει πάταγο στην Ελλάδα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε και για αυτήν, καθώς μας επανασυστήνεται με νέα ταυτότητα κάτω από την ομπρέλα αξιοπιστίας που ακούει στο όνομα Νικ. Ι. Θεοχαράκης. Σε αντίθεση μάλιστα με τις περισσότερες νέες και «άγνωστες» εταιρίες, η γκάμα της KGM δεν αποτελείται από ηλεκτρικά μοντέλα, μα κυρίως από θερμικά. Μέχρι να ακολουθήσει και αυτή το κύμα της αγοράς και να προσθέσει εξηλεκτρισμένα σύνολα (σύντομα απ’ ό,τι μαθαίνουμε) σε όλα της τα μοντέλα, διαθέτει μόλις ένα αυτοκίνητο που εξαρτάται από την πρίζα. Είναι η έκδοση «EVX», της νεότερης προσθήκης στην γκάμα της, του Torres δηλαδή, που αδιαμφισβήτητα είναι το πιο σύγχρονο μοντέλο της, αυτό που εκφράζει και την αναγέννησή της. Με «όπλα» την εμφάνιση, την πρακτικότητα και την τιμή του, είναι αυτό που μας εντυπωσίασε και εμάς πιο πολύ.

Η ονομασία παραπέμπει στο περίφημο εθνικό πάρκο Torres del Paine που βρίσκεται στη χιλιανή πλευρά της Παταγονίας, έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς περιπέτειας στην αμερικανική ήπειρο. Σαφώς το KGM Torres –όπως οποιοδήποτε άλλο SUV– δεν μπορεί να σκαρφαλώσει στους εμβληματικούς πύργους από γρανίτη, κάλλιστα όμως ενδείκνυται για πολυήμερες εξορμήσεις. Από τις πεδιάδες της Αργεντινής προς τη γη της Παταγονίας έως το νοτιότερο άκρο της Γης του Πυρός, το οποίο οι ισπανόφωνοι αποκαλούν «fin del mundo» – «τέλος του κόσμου».

HARDCORE

Μένοντας μακριά από το mainstream που επικρατεί στην αγορά, το Torres έχει έναν ξεκάθαρο χαρακτήρα. Είναι old-school, μάτσο και επηρεασμένο από off-road θρύλους. Αν ψάξεις στις λεπτομέρειες, θα δεις στοιχεία που παραπέμπουν σε Land Rover, σε Jeep, σε Hummer, ακόμη και σε Land Cruiser. Δεν είναι κάτι καινούργιο για την πρώην Ssang Yong, που στο παρελθόν είχε μοντέλα που χαρακτηρίστηκαν μέχρι και «παραλλαγές του φτωχού», δεδομένου του προσιτού χαρακτήρα και της εμπνευσμένης από ακριβά μοντέλα σχεδίασης. Η νέα της γκάμα όμως έχει σπάσει κάθε δεσμό με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Μπορεί όντως το Torres να έχει εμφανείς αναφορές, όμως, εν αντιθέσει με τα περισσότερα νέα μοντέλα –και ειδικά αυτά από την Κίνα– ξεχωρίζει από το πλήθος για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. Μάλιστα, από τη συμβίωση μαζί του καταλάβαμε ότι αρέσει πολύ.

Η έκδοση EVX διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με τις «θερμικές» παραλλαγές του Torres, με στοιχεία που το καθιστούν περισσότερο φουτουριστικό. Στο μπροστινό μέρος διαθέτει μια κάθετη, εντελώς κλειστή μάσκα, η οποία υιοθέτει το μοτίβο με τις 6 γραμμές, ενσωματωμένες έξυπνα σε μια μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια, ως συνέχεια των πολύ λεπτών LED ημέρας. Είναι, μάλιστα, απ’ αυτά τα ματ σε σχεδίαση LED, τα οποία κάνουν και «χορευτικό» στο on/off του αυτοκινήτου. Η γρίλια στο κάτω μέρος είναι ενεργή, οπότε κλείνει ή ανοίγει ανάλογα με τις ανάγκες για ψύξη ή καλύτερη αεροδυναμική.

Διαφορετική σχεδίαση έχουν οι προφυλακτήρες, κρατώντας τα off-road χαρακτηριστικά τους, όπως και η φωτεινή υπογραφή των πίσω φωτιστικών σωμάτων. Σήμα κατατεθέν είναι η πέμπτη πόρτα, με το χερούλι στο πλάι και το εξόγκωμα, στοιχεία που σε προϊδεάζουν για πλευρικό άνοιγμα (βλ. G-Class), όμως στην πράξη ανοίγει κανονικά, προς τα πάνω. Το ίδιο ισχύει και για τα «χερούλια» στο καπό, τα οποία προφανώς και είναι διακοσμητικά. Στην εντυπωσιακή του εμφάνιση συμβάλλουν και οι τεράστιοι τροχοί 20 ιντσών, με την κλειστή αεροδυναμική σχεδίαση. Η χρωματική του παλέτα διαθέτει «γήινα» χρώματα, ενώ υπάρχει και η επιλογή της διχρωμίας, που του ταιριάζει πολύ και που δεν είχε το «δικό μας».

ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ

Αυτό που δεν αναφέραμε είναι το μέγεθός του. Με μήκος στα 4,71 μέτρα, πλάτος στο 1,90 σχεδόν και 1,70 ύψος, είναι ξεκάθαρα ένα μοντέλο της κατηγορίας D, άσχετα που η τιμή το τοποθετεί στα λημέρια της C κατηγορίας. Έχει επίσης 2,68 μέτρα μεταξόνιο και οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι όντως… τεράστιοι. Κάθεσαι σταυροπόδι, χωρίς παραχωρήσεις, ακόμη κι αν ξεπερνάς τον μέσο όρο ύψους αρκετά, με έναν αντίστοιχου ύψους οδηγό μπροστά. Με σχετική άνεση θα χωρέσουν ακόμη και τρεις ενήλικες πίσω, χάρη στο μεγάλο πλάτος και το πλατύ κεντρικό τούνελ. Χωρίς να κρύβει χώρο αποσκευών κάτω από το μακρύ καπό, λόγω της «μικτής» αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας του, η KGM αναφέρει ότι το Torres EVX έχει έναν εξωφρενικά μεγάλο όγκο κάτω από την ιδιόμορφη πίσω πόρτα, που αγγίζει τα 839 λίτρα. Δεν γνωρίζουμε εάν οι μετρήσεις είναι to the point, αφού σίγουρα αφορούν τον όγκο μέχρι την οροφή, όμως σίγουρα θα χωρέσουν όλες οι πιθανές αποσκευές μιας μεγάλης οικογένειας εκεί μέσα.

Από την εποχή της Ssang Yong, το Torres έχει δεχθεί ένα εσωτερικό φρεσκάρισμα και έχει αλλάξει κάπως λογική στο εσωτερικό. Η προσέγγιση είναι πλέον πιο mininal, με δύο οθόνες σε ένα ενιαίο πάνελ, αντί για τρεις (είχε μία οθόνη αφής αλά Audi, μόνο για τον κλιματισμό στο κάτω μέρος της κονσόλας), πιο καθαρές γραμμές στο ταμπλό και αιωρούμενη κεντρική κονσόλα, με χώρο αποθήκευσης από κάτω. Διαθέτει επίσης ατμοσφαιρικό φωτισμό σε περισσότερα σημεία (στο ταμπλό, στις πόρτες και χαμηλά στο κέντρο της καμπίνας), δίνοντας έναν σύγχρονο αέρα μετά τη δύση του ηλίου. Έχει πάνω από 30 χρωματικές επιλογές.

Το σύστημα infotainment είναι ένα από τα αρνητικά του. Δεν το λες σε καμία περίπτωση εύχρηστο, κυρίως λόγω των μικρών εικονιδίων και της γραμματοσειράς, αλλά και της έλλειψης συντομεύσεων (αφής ή σε φυσικά κουμπιά), οπότε θα χρειαστείς αετίσιο μάτι για ορισμένες ρυθμίσεις. Επιπλέον, είναι σχεδόν αδύνατη η απενεργοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης εν κινήσει, λόγω των πολλών πατημάτων που απαιτούνται, ενώ δεν υπάρχει ούτε εκεί συντόμευση ή έστω κάποια προεπιλογή. Με αυτά ως δεδομένα, λειτουργίες όπως ο χειρισμός του κλιματισμού δεν θα προβληματίσουν όταν τις συνηθίσετε, αν και πάντα ένας φυσικός διακόπτης αποτελεί πιο εύκολη λύση. Πάντως, έχει ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, μπόλικες ρυθμίσεις και ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay/Android Auto. Αρκετά καλά κρίνονται και τα ηχεία του με τις σωστές ρυθμίσεις στο equalizer. Πλήρης είναι ο πίνακας οργάνων, αν και θα θέλαμε μια σταθερή προβολή της μέσης κατανάλωσης σε ένα από τις πολλά διαθέσιμα γραφικά.

Μία μίξη μαλακών και σκληρών πλαστικών βρίσκεται στην καμπίνα. Δεν το λες premium, μιας και αρκετά υλικά φαίνεται ότι αποτελούν costsaving επιλογές, όμως όλα είναι ευχάριστα στην υφή, ακόμη και τα γυαλιστερά που βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα. Μια χαρά βρήκαμε τη συναρμογή, με τις επιφάνειες από αφράτο πλαστικό με ραφές στο πάνω μέρος του ταμπλό και τις πόρτες να ξεχωρίζουν. Με συνθετικό δέρμα είναι καλυμμένα τα καθίσματα, τα οποία είναι μάλιστα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα, αλλά και ψυχόμενα για τους μπροστά επιβάτες.

ΩΡΑΙΟΣ Ο… ΝΕΟΣ

Το Torres EVX μοιράζεται την πλατφόρμα με το Korando και η ηλεκτρική του εκδοχή δεν διαφέρει δραματικά στην αρχιτεκτονική. Είναι κλασική περίπτωση βγάλε-βάλε, με όσες ενισχύσεις απαιτούνται στο πλαίσιο και στις αναρτήσεις, αφού είναι περί τα 400 κιλά πιο βαρύ από το αυτόματο δικίνητο θερμικό Torres.

Για τις μπαταρίες του, αρκεί να πούμε ότι προέρχονται από την BYD, με τη συστοιχία να αγγίζει τις 73,4 kWh (72 ωφέλιμες). Είναι δηλαδή στον μέσο όρο της κατηγορίας, από άποψη μεγέθους και σύμφωνα με τον κύκλο WLTP υπόσχεται 467 χιλιόμετρα αυτονομίας. Πρώτη φόρτιση για εμάς και το πολλά υποσχόμενο νούμερο των 498 χιλιομέτρων εμφανίζεται στην οθόνη. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι εντός πόλης είναι ιδιαίτερα οικονομικό για το μέγεθός του, αφού χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια καταναλώνεις 13 kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα. Κάπου στα 550 με 570 χιλιόμετρα αυτονομίας, δηλαδή. Ωστόσο, στον αυτοκινητόδρομο καίει αρκετά και δύσκολα θα πέσει κάτω από τις 20 με τα όρια κυκλοφορίας. Στον μικτό μας κύκλο είδαμε 17,8 kWh/100 χιλιόμετρα που μεταφράζονται σε κάτι περισσότερο από 400 χιλιόμετρα. Είναι αρκετά καλά για αυτό το μέγεθος αυτοκινήτου και με πολλά χιλιόμετρα στην εθνική. Έχει ως στάνταρ αντλία θερμότητας, κάτι πολύ σημαντικό.

Στάση για φόρτιση και μπορεί να «τραβήξει» από DC έως 120 kW, τουτέστιν 37 λεπτά για το 10-80%. Στο σπίτι από wallbox θέλει κάτι περισσότερο από βράδυ, στις 11μισι ώρες για πλήρη φόρτιση, που σε 11άρη φορτιστή γίνονται 7 ώρες και 45 λεπτά.

Περνώντας στην οδήγηση, πρόκειται για ένα πολύ χαλαρωτικό SUV, το οποίο είναι «εύκολο» και για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με ηλεκτρικά. Είναι αρκετά μελετημένο, με καλή ορατότητα και θέση οδήγησης, αν και είναι κάπως παράξενο το τόσο μεγάλο τιμόνι. Η ψηλή θέση οδήγησης και το ψηλό καπό εξυπηρετούν και δίνουν μια οικεία αίσθηση σε όσους έχουν εμπειρία από old school SUV.

Μας εντυπωσίασαν η ποιότητα κύλισης, η ηχομόνωση και η λειτουργία της ανάρτησης. Πραγματικά, σβήνει τις ανωμαλίες στον δρόμο και πολύ σπάνια θα κοπανήσει σε ανωμαλία. Από την άλλη, η ρύθμισή της είναι προσανατολισμένη εκεί, οπότε μην περιμένετε τρελά κρατήματα και άπειρη πρόσφυση. Οι κλίσεις είναι αισθητές, ενώ τα λάστιχα απλά δεν ταιριάζουν στο σύνολο, αφού δυσκολεύονται «να βάλουν» τη ροπή κάτω στον δρόμο. Απότομο γκάζι σε δρόμο γυαλί μεταφράζεται σχεδόν σε burnout, ειδικά με το πρόγραμμα Sport. Τρία είναι τα προγράμματα οδήγησης, με το μοτέρ που μεταφέρει τη δύναμη μόνο στους μπροστά τροχούς να αποδίδει 207 ίππους και 339 Nm. Είναι αρκετά γρήγορο και επιταχύνει απροβλημάτιστα και στα «πολλά» χιλιόμετρα, με την τελική να αγγίζει τα 175. Είναι περισσότερο γραμμική η δύναμή του, παρά απότομη, όπως σε άλλα ηλεκτρικά, οπότε είναι και πιο φιλικό.

Αναμενόμενα στο ταξίδι έχει αεροδυναμικούς λόγω σχήματος, όμως ο θόρυβος κύλισης είναι σε χαμηλά επίπεδα και επειδή κρατάει τους εξωτερικούς θορύβους μακριά από την καμπίνα είναι ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις. Τα πάει όμως πολύ καλά και στις μικρές, μιας και προς έκπληξή μας έχει κύκλο στροφής μόλις στα 10,8 μέτρα. Δεν λείπει η ολοκληρωμένη σουίτα από συστήματα υποβοήθησης. Ταξιδέψαμε με το ACC του με κεντράρισμα στη λωρίδα και ήταν αξιοπρεπέστατο.

Υπό πίεση, δεν θα ενθουσιάσει ούτε θα σε γεμίσει με εμπιστοσύνη. Σε ανοιχτή διαδρομή κινείσαι σβέλτα χωρίς πρόβλημα, όμως δεν έχει πολλή αίσθηση στο τιμόνι και γέρνει αρκετά, ενώ στους απότομους ελιγμούς εμφανίζει μια μικρή υπερστροφική διάθεση, που μπορεί να φοβίσει λίγο έως ότου εμπλακούν τα συστήματα ευστάθειας και το ισιώσουν. Μιλάμε για οριακές καταστάσεις, αλλά είναι κάτι που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Αν και δεν υπάρχει επίσημη μέτρηση, το Korando με την ίδια πλατφόρμα είναι 5άστερο στο EuroNCAP, οπότε δεν βρίσκουμε λόγο αυτό το πιο στιβαρό «κτήνος» να μην παρέχει καλύτερου επιπέδου ασφάλεια. Μένει να δούμε μελλοντικά. Τέλος, έχει κάθε πιθανό σενάριο αναγεννητικής πέδησης, ακόμη και με αυτόματη λειτουργία ή OnePedal. Το τελευταίο ενεργοποιείται με πάτημα των δύο paddles και είναι ό,τι πρέπει για την πόλη. Στα θετικά βάλτε και την πολύ καλή αίσθηση στο πεντάλ του φρένου, ανεξάρτητα από την επιλογή της αναγεννητικής πέδησης.

Σε κάθε περίπτωση, το Torres ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Λόγοι για να το αγοράσει κάποιος είναι η εμφάνιση, οι χώροι και η ποιοτική αίσθηση στην οδήγηση. Είναι πιο προσιτό από τον ανταγωνισμό επίσης και αποτελεί μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν τη μετάβαση.