Δοκιμή Kia EV2 Standard Range: Η ποιοτική είσοδος στο ρεύμα

Το μικρότερο ηλεκτρικό της Kia προσφέρει άνετες και οικονομικές αστικές μετακινήσεις, ενώ δεν θα πει όχι και σε κοντινές εξορμήσεις.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η Kia έχει πλέον χτίσει μια από τις πιο πλήρεις ηλεκτρικές γκάμες στην ευρωπαϊκή αγορά. Από το EV3 μέχρι τα μεγαλύτερα EV4, EV6 και EV9, η κορεατική εταιρεία δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση ως ξεχωριστό project, αλλά ως βασικό κορμό της στρατηγικής της. Το EV2 είναι το μικρότερο μέλος αυτής της οικογένειας και μπαίνει σε ένα κομμάτι της αγοράς που γίνεται ολοένα πιο σημαντικό. Τα προσιτά ηλεκτρικά B-SUV και crossover είναι πιθανό να κρίνουν την πραγματική μετάβαση του μέσου αγοραστή στην ηλεκτροκίνηση.

Στην έκδοση Standard Range, με μπαταρία 42,2 kWh, ηλεκτροκινητήρα 145 PS και κίνηση στους εμπρός τροχούς, το EV2 δείχνει από την πρώτη επαφή ότι δεν θέλει να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Θέλει να κάνει σωστά τα βασικά και να τα κάνει με τρόπο που θυμίζει μεγαλύτερο, πιο ακριβό αυτοκίνητο.

Σχεδίαση που θα διχάσει, αλλά δεν περνά απαρατήρητη

Εμφανισιακά, το EV2 ακολουθεί τη σημερινή σχεδιαστική γλώσσα της Kia, με έντονα γεωμετρικά στοιχεία, κάθετες επιφάνειες και μια boxy λογική που το κάνει να δείχνει πιο στιβαρό απ’ όσο υποδηλώνουν οι διαστάσεις του. Δεν πρόκειται για ένα χαμηλό, συμβατικό supermini, αλλά για ένα μικρό ηλεκτρικό crossover με ξεκάθαρη SUV διάθεση.

Αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει δύο στρατόπεδα. Υπάρχουν εκείνοι που θα εκτιμήσουν τον παιχνιδιάρικο, φουτουριστικό χαρακτήρα του και εκείνοι που θα δυσκολευτούν να το συνηθίσουν. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για να αρέσει σε όλους με ασφαλή τρόπο. Έχει άποψη, και αυτό σε μια κατηγορία όπου πολλά μοντέλα μοιάζουν να φοβούνται να πάρουν θέση, μετράει.

Οι διαστάσεις του παραμένουν απόλυτα φιλικές για πόλη, με μήκος 4.060 mm, πλάτος 1.800 mm και ύψος 1.575 mm. Είναι αρκετά μικρό για να χωράει εύκολα στην καθημερινότητα, αλλά όχι τόσο μικρό ώστε να δίνει την αίσθηση περιορισμένου αυτοκινήτου. Η όρθια σιλουέτα βοηθά και στην εσωτερική εκμετάλλευση, κάτι που φαίνεται περισσότερο όσο ζεις μαζί του.

Μπορεί το σχήμα του να μην είναι καθολικά αποδεκτό, όμως αυτό που βρίσκεται κάτω από το φαίνεσθαι είναι πολύ πιο αντικειμενικό. Και εκεί το EV2 δείχνει την πραγματική του αξία.

Εσωτερικό με σκληρά πλαστικά, αλλά όχι φθηνή αίσθηση

Στην καμπίνα, η Kia δεν προσπαθεί να κρύψει ότι το EV2 ανήκει σε πιο προσιτό segment. Υπάρχουν αρκετά σκληρά πλαστικά, ειδικά σε χαμηλότερα σημεία, κάτι απόλυτα αναμενόμενο για την κατηγορία και την τιμή. Το σημαντικό όμως είναι ότι η αίσθηση δεν είναι φθηνή.

Η ποιότητα εδώ δεν προκύπτει τόσο από την πολυτέλεια των υλικών, όσο από το πώς έχει στηθεί το περιβάλλον. Η συναρμογή δείχνει προσεγμένη, οι επιφάνειες έχουν σωστές υφές, υπάρχουν πρακτικές θήκες και η συνολική εικόνα θυμίζει αρκετά μεγαλύτερα ηλεκτρικά Kia. Δεν μπαίνεις στο EV2 και νιώθεις ότι η εταιρεία προσπάθησε απλώς να κόψει κόστος. Νιώθεις ότι προσπάθησε να το κατανείμει έξυπνα.

Η διάταξη των οθονών ακολουθεί τη γνωστή πλέον λογική της Kia, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρικό infotainment ενσωματωμένα σε ενιαίο πάνελ. Το λογισμικό έχει αρκετά μενού αλλά αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά από πλευράς εξοικείωσης, με αρκετά χρήσιμα φυσικά και απτικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, κάτι που βοηθά πολύ στην καθημερινή χρήση. Η ύπαρξη πραγματικών διακοπτών για τον κλιματισμό παραμένει σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο που θα περνά μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στην πόλη.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πολλοί και σωστά τοποθετημένοι. Υπάρχουν μεγάλες θήκες στην κεντρική κονσόλα, θέση για κινητό, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης ανάλογα με την έκδοση και πρακτικές λύσεις που κάνουν την καμπίνα πιο εύχρηστη. Είναι ένα εσωτερικό που δεν εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά, αλλά αρχίζει να κερδίζει όσο το χρησιμοποιείς.

Χώροι που καλύπτουν τον ρόλο του

Το EV2 είναι μικρό εξωτερικά, όμως οι χώροι του είναι ικανοποιητικοί για τον χαρακτήρα του. Μπροστά, οδηγός και συνοδηγός έχουν πολύ “αέρα”, αρκετό πλάτος και άνετη αίσθηση. Πίσω, δύο ενήλικες θα χωρέσουν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, με τον χώρο για το κεφάλι να είναι από τα θετικά σημεία λόγω της σχεδίασης του αμαξώματος.

Ο χώρος για τα γόνατα δεν είναι κορυφαίος για πολύ ψηλούς επιβάτες, όμως παραμένει επαρκής για την κατηγορία. Το μεσαίο κάθισμα πίσω είναι περισσότερο λύση ανάγκης για μικρές διαδρομές, όπως συμβαίνει στα περισσότερα αυτοκίνητα αυτού του μεγέθους. Για μια μικρή οικογένεια ή για καθημερινή χρήση με δύο παιδιά, το EV2 ανταποκρίνεται εύκολα.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 362 lt, τιμή καλή αλλά όχι κορυφαία απέναντι σε ορισμένους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Το σχήμα είναι λίγο ιδιαίτερο, καθώς ο χώρος δεν έχει μεγάλο βάθος προς τα μέσα, όμως η ύπαρξη διπλού δαπέδου και επιπλέον αποθήκευσης βοηθά στην τακτοποίηση καλωδίων και μικροαντικειμένων.

Η Kia έχει προσπαθήσει να κάνει το EV2 όσο πιο πρακτικό γίνεται χωρίς να αυξήσει υπερβολικά τις διαστάσεις του. Και αυτό είναι τελικά πιο σημαντικό από το να κυνηγήσει απλώς έναν μεγαλύτερο αριθμό λίτρων.

Η Standard Range έκδοση έχει περισσότερο νόημα απ’ όσο δείχνει

Η έκδοση της δοκιμής χρησιμοποιεί μπαταρία 42,2 kWh τεχνολογίας LFP και έναν ηλεκτροκινητήρα 145 PS με ροπή που φτάνει τα 250 Nm, ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 8,7 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 km/h.

Στα χαρτιά, η μπαταρία δεν ακούγεται μεγάλη. Στην πράξη, όμως, το EV2 Standard Range αποδεικνύει ότι το μέγεθος της μπαταρίας δεν λέει πάντα όλη την ιστορία. Η αποδοτικότητα του συνόλου είναι τόσο καλή, που η μικρότερη έκδοση δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση περιορισμένη για τον ρόλο της.

Οι 145 PS είναι ιδανικοί για το αυτοκίνητο. Δεν περισσεύουν με τρόπο που θα επιβάρυνε την κατανάλωση ή θα έκανε το εμπρός σύστημα να παλεύει με την πρόσφυση, αλλά δεν λείπουν και όταν ζητήσεις πιο σβέλτο ρυθμό. Το EV2 επιταχύνει πειστικά, κινείται με άνεση στον περιφερειακό και δεν δείχνει να ασφυκτιά στον αυτοκινητόδρομο.

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του. Η Kia δεν προσπάθησε να το κάνει γρήγορο για να γράφει εντυπωσιακά νούμερα. Το έκανε όσο δυνατό χρειάζεται, ώστε να παραμένει ευχάριστο, οικονομικό και εύκολο.

Κατανάλωση που εντυπωσιάζει

Η μεγαλύτερη έκπληξη της δοκιμής ήρθε από την κατανάλωση. Σε μεικτές συνθήκες χρήσης, με το A/C να δουλεύει συνεχώς, χωρίς ιδιαίτερη υπομονή στον ρυθμό οδήγησης και με το i-pedal ενεργοποιημένο, το EV2 δεν ξεπέρασε τις 11,8 kWh/100 km.

Για ηλεκτρικό crossover με τέτοιο μέγεθος, τέτοια ισχύ και πραγματική καθημερινή χρήση, η τιμή είναι εντυπωσιακή. Δείχνει πόσο σωστά έχει δουλευτεί το σύνολο, όχι μόνο σε επίπεδο ηλεκτροκινητήρα και λογισμικού, αλλά και σε επίπεδο βάρους, αεροδυναμικής, κύλισης και ανάκτησης.

Το one-pedal λειτουργεί πολύ καλά στην καθημερινότητα. Η επιβράδυνση είναι αρκετά ισχυρή ώστε να περιορίζει σημαντικά τη χρήση του φρένου, ενώ η μετάβαση παραμένει ομαλή και προβλέψιμη. Τα paddles πίσω από το τιμόνι επιτρέπουν στον οδηγό να ρυθμίζει την ανάκτηση ανάλογα με τη διαδρομή, αλλά στην πράξη το ισχυρότερο πρόγραμμα καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες.

Η χαμηλή κατανάλωση μεταφράζεται και σε ικανοποιητική αυτονομία παρά τη μικρή μπαταρία. Με βάση τη μέση τιμή της δοκιμής, η πραγματική μεικτή αυτονομία μπορεί να κινηθεί σε πολύ καλό επίπεδο για Standard Range έκδοση. Σε καθαρά αστικές συνθήκες, όπου η ανάκτηση δουλεύει περισσότερο και οι ταχύτητες παραμένουν χαμηλές, τα 400 km δεν δείχνουν μακρινός στόχος.

Αυτό αλλάζει την εικόνα της μικρής μπαταρίας. Αν το αυτοκίνητο καίει τόσο λίγο, δεν χρειάζεται να κουβαλά υπερβολικά πολλές kWh για να είναι χρήσιμο.

Ποιότητα κύλισης από ανώτερη κατηγορία

Το πιο ώριμο χαρακτηριστικό του EV2 είναι η ποιότητα κύλισης. Από τα πρώτα χιλιόμετρα γίνεται αντιληπτό ότι η Kia έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο πατά στον δρόμο. Η ανάρτηση απορροφά με άνεση τις περισσότερες ανωμαλίες, χωρίς κοπανήματα και χωρίς να αφήνει την καμπίνα να αναστατώνεται.

Σε κακή άσφαλτο, το EV2 δείχνει πολύ πιο ώριμο από όσο περιμένεις από ένα μικρό ηλεκτρικό crossover. Οι εγκάρσιες ανωμαλίες, οι λακκούβες και οι πρόχειρες αστικές επισκευές φιλτράρονται με τρόπο που παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Δεν έχει την αίσθηση ελαφριάς, φτηνής κατασκευής που αρκετές φορές συναντάς στα προσιτά μικρά EV.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ησυχία της καμπίνας. Η Kia έχει δουλέψει αρκετά στο NVH, με επιπλέον μόνωση σε καίρια σημεία, περιορισμό θορύβων κύλισης και καλή απομόνωση του ηλεκτρικού συστήματος. Ακόμη και σε υψηλότερες ταχύτητες, το EV2 παραμένει ήσυχο και πολιτισμένο, με μόνο λίγο αεροδυναμικό θόρυβο να γίνεται αισθητός όταν τα χιλιόμετρα ανέβουν αρκετά.

Αυτό είναι ίσως το στοιχείο που το διαφοροποιεί περισσότερο. Δεν νιώθεις ότι οδηγείς ένα μικρό ηλεκτρικό που έχει φτιαχτεί απλώς για να είναι φθηνό. Νιώθεις ότι οδηγείς ένα μικρό ηλεκτρικό που έχει εξελιχθεί με σοβαρότητα.

Οδηγικά ουδέτερο και σωστά ζυγισμένο

Στον δρόμο, το EV2 δεν προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του σπορ μικρού crossover. Η συμπεριφορά του είναι ουδέτερη, ασφαλής και προβλέψιμη. Το τιμόνι είναι ακριβές, αν και όχι ιδιαίτερα πληροφοριακό, ενώ το εμπρός μέρος ακολουθεί χωρίς καθυστέρηση τις εντολές του οδηγού.

Οι κλίσεις υπάρχουν, όπως είναι αναμενόμενο για ένα μικρό crossover με άνετη ρύθμιση ανάρτησης, όμως δεν προβληματίζουν. Το αμάξωμα ελέγχεται σωστά και το αυτοκίνητο παραμένει σταθερό ακόμη και όταν ο ρυθμός ανέβει. Η πρόσφυση είναι αρκετή και τα ηλεκτρονικά επεμβαίνουν με τρόπο που δεν χαλά τη ροή στην κανονική οδήγηση.

Το πιο θετικό είναι ότι όλα λειτουργούν με συνέπεια. Η απόκριση του γκαζιού, η ανάκτηση, το φρένο, η ανάρτηση και το τιμόνι δείχνουν να έχουν ρυθμιστεί με κοινή φιλοσοφία. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο που να μοιάζει πρόχειρο ή αποκομμένο από το υπόλοιπο αυτοκίνητο.

Αυτός είναι και ο λόγος που το EV2 αφήνει τόσο καλή εντύπωση. Δεν είναι το πιο συναρπαστικό μικρό ηλεκτρικό, αλλά είναι από τα πιο ολοκληρωμένα.

Τιμή και ανταγωνισμός

Στην ελληνική αγορά, οι τιμές του Kia EV2 Standard Range ξεκινούν από τις 27.490 ευρώ μετά την εφαρμογή της προωθητικής ενέργειας της Kia και πριν από την κρατική επιδότηση. Η τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το επίπεδο τεχνολογίας, την ποιότητα κύλισης, την κατανάλωση και τον εξοπλισμό.

Εκεί η επιλογή θα εξαρτηθεί αρκετά από τις ανάγκες του αγοραστή. Για κάποιον που κινείται κυρίως στην πόλη, κάνει περιαστικές διαδρομές και θέλει ένα ηλεκτρικό με χαμηλό κόστος χρήσης, το Standard Range έχει πολύ ισχυρό νόημα. Δεν πληρώνεις για μπαταρία που ίσως δεν χρειαστείς και κερδίζεις σε αποδοτικότητα, βάρος και τιμή.

Η μεγαλύτερη έκδοση με μπαταρία 61 kWh έχει διαφορετική λογική, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία. Εκεί όμως η εξίσωση γίνεται πιο δύσκολη, γιατί η τιμή της απέχει μόλις περίπου 2.000 ευρώ από το EV3 με αντίστοιχη μπαταρία και ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 204 PS. Αυτό δεν ακυρώνει το EV2 Long Range, αλλά κάνει την επιλογή πιο σύνθετη.

Γι’ αυτό και η Standard Range έκδοση φαίνεται πιο λογική ως πρόταση. Πατά σε πιο χαμηλή τιμή, κρατά εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και καλύπτει τον βασικό ρόλο του μοντέλου χωρίς να μπαίνει τόσο έντονα στα χωράφια του μεγαλύτερου EV3.

Πόρισμα

Το Kia EV2 Standard Range είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται υπερβολές για να πείσουν. Δεν έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία της κατηγορίας, δεν έχει εκρηκτική ισχύ και δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με σπορ χαρακτήρα. Αντί γι’ αυτά, προσφέρει κάτι πολύ πιο χρήσιμο στην καθημερινότητα.

Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα κύλισης, πολύ χαμηλή κατανάλωση, σωστά ρυθμισμένο ηλεκτρικό σύνολο, ικανοποιητικούς χώρους και μια αίσθηση λειτουργικής ωριμότητας που συνήθως περιμένεις από ακριβότερα μοντέλα. Τα σκληρά πλαστικά και η ιδιαίτερη εμφάνιση θα απασχολήσουν κάποιους, όμως δεν αλλάζουν την ουσία.

Η κατανάλωση των 11,8 kWh/100 km σε πραγματική μεικτή χρήση είναι το στοιχείο που ξεκλειδώνει όλο το αυτοκίνητο. Κάνει τη μικρή μπαταρία να δείχνει αρκετή, κρατά την αυτονομία σε πολύ καλό επίπεδο και επιβεβαιώνει ότι η Kia έχει εξελίξει το EV2 με στόχο την πραγματική καθημερινή αποδοτικότητα.

Το EV2 Standard Range δεν είναι απλώς η φθηνότερη είσοδος στη μικρή ηλεκτρική γκάμα της Kia. Είναι πιθανότατα και η πιο λογική έκδοση για τον αγοραστή που ξέρει τι χρειάζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες, τοποθετημένος εμπρός

Μέγιστη ισχύς: 145 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 250 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,7 δλ.

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): περίπου 13,3 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 11,8 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: Ιόντων λιθίου LFP

Χωρητικότητα: 42,2 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 317 χλμ.

Δοκιμής: έως και πάνω από 400 χλμ. σε αστική χρήση

Φόρτιση

Αρχιτεκτονική: 400V

DC 10-80%: κάτω από 30 λεπτά

Λειτουργίες: Vehicle-to-Load και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.060 x 1.800 x 1.575

Βάρος: 1.645 κιλά

Χώρος αποσκευών

362 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 27.490 €

με προωθητική ενέργεια Kia, χωρίς την κρατική επιδότηση