Δοκιμή KIA EV6 MY25 Long Range RWD: Τεράστιοι χώροι, τεράστια αυτονομία, τεράστια ευχαρίστηση

Με σχεδίαση που ξεχωρίζει και αναβαθμισμένη τεχνολογία, το νέο KIA EV6 αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος να απολαύσεις την οδήγηση.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Με τους ραγδαίους ρυθμούς που αναπτύσσονται οι τεχνολογίες της ηλεκτροκίνησης, βλέπουμε την αυτονομία, τη διαχείριση ενέργειας και τις επιδόσεις των EV να βελτιώνονται με κάθε νέο μοντέλο που κυκλοφορεί. Έτσι, μόλις 4 χρόνια μετά την αποκάλυψή του, η KIΑ αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να ανανεώσει το EV6, ακόμη και αν στην προηγούμενη του μορφή το EV6 βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με τον ανταγωνισμό του. Τώρα, κάνει ένα βήμα μπροστά για να ξεχωρίσει ξανά, ως μία από τις καλύτερες προτάσεις στην κατηγορία του.

Ανανεωμένη εικόνα, τεχνολογική αναβάθμιση

Το ανανεωμένο EV6 δέχτηκε ένα «φρεσκάρισμα» στην εμφάνισή του και σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις για να αυξήσει την αυτονομία του. Σχεδιαστικά, το EV6 είναι ένα αρκετά ξεχωριστό crossover, καθώς έχει μοναδικές αναλογίες στο αμάξωμά του και στοιχεία που δύσκολα θα συναντήσεις σε άλλα μοντέλα, όπως η κυρτή μπάρα φωτός στο πίσω μέρος, που αποτελεί ταυτόχρονα και ένα είδος αεροτομής. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο κομμάτι κάνει το EV6 άμεσα αναγνωρίσιμο, άρα οι αλλαγές εδώ ήταν πολύ διακριτικές για το ανανεωμένο μοντέλο – άλλαξε ελαφρώς το σχήμα μέσα στα φώτα όπως και οι προφυλακτήρες, που διαφοροποιούνται αναλόγως της έκδοσης εξοπλισμού. Η σημαντική αλλαγή βρίσκεται στο εμπρός μέρος, όπου βρίσκουμε εντελώς διαφορετικούς προβολείς, με ένα επιθετικό σχήμα και δυναμικά φώτα ημέρας, τα οποία μάλιστα ενώνονται μέσω μίας LED μπάρας που διασχίζει τη μάσκα, δημιουργώντας ένα συνεχές αποτέλεσμα και χαρίζοντας στο EV6 μια επιβλητική παρουσία τη νύχτα.

Η ανανέωση του μοντέλου γίνεται άμεσα αισθητή όταν βρεθείς στο εσωτερικό του. Εδώ, βρίσκουμε το ανασχεδιασμένο –και πιο πρακτικό– τιμόνι που γνωρίσαμε στο EV4, με τρεις αντί για δύο ακτίνες, μερικούς χειρισμούς αφής και ένα πιο μικρό έμβλημα της μάρκας. Και πίσω από το τιμόνι, υπάρχει πλέον ένα κυρτό πλαίσιο με δύο νέες οθόνες για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment, που διατηρούν τον ίδιο χαρακτήρα και τις ίδιες πληροφορίες με το pre-facelift μοντέλο, απλώς με μια πιο όμορφη εμφάνιση και πιο ζωντανά γραφικά. Η ταχύτητα απόκρισης και η ευκολία χρήσης του infotaiment παραμένουν άριστες. Οι υπόλοιπες αναβαθμίσεις του εσωτερικού έχουν να κάνουν με τα υλικά των επενδύσεων, όπου πλέον βρίσκουμε οικολογικό δέρμα και ματ φινίρισμα (αντί για γυαλιστερό μαύρο) σε περισσότερα σημεία, αλλά και στον τομέα της άνεσης, καθώς τα καθίσματα για τους πίσω επιβάτες απέκτησαν δυνατότητες ρύθμισης και ταυτόχρονα έγιναν πιο αναπαυτικά, με βελτιωμένη στήριξη.

Ενώ το σύνηθες σε ένα facelift μοντέλο είναι να αναφερθούμε στις αναβαθμίσεις «κάτω από το καπό», στην περίπτωση του EV6 αυτές βρίσκονται λίγο χαμηλότερα, στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Εκεί, η αναβαθμισμένη μπαταρία έχει πλέον χωρητικότητα 84 kWh, κάτι που στην πισωκίνητη έκδοση μεταφράζεται σε παραπάνω από 500 χιλιόμετρα αυτονομίας με μία φόρτιση, σε πραγματικές συνθήκες! Και μάλιστα, αντί να αυξηθούν οι χρόνοι φόρτισης λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας, η KIA βελτίωσε την ταχύτητα φόρτισης στα 263 kW και προσέθεσε τη λειτουργία προετοιμασίας της μπαταρίας για ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας στο EV6 να φτάσει το 80% φόρτισης σε μόλις 17 λεπτά.

Οδηγική εμπειρία με δύο πλευρές

Η οδηγική του αίσθηση δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά: το EV6 παραμένει πολύ άνετο, αλλά ταυτόχρονα δυναμικό. Το σύστημα των αναρτήσεών του προσφέρει εξαιρετική ποιότητα κύλισης, ενώ ακόμη και με τις μεγάλες ζάντες 20 ιντσών της έκδοσης GT-Line καταφέρνει να αποσβένει άρτια τις λακκούβες των ελληνικών δρόμων, παρά το αυξημένο βάρος λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας. Το τιμόνι του είναι άμεσο και η πρόσφυση στον εμπρός άξονα είναι πολύ καλή αφού ζεσταθούν τα ελαστικά – πριν ζεσταθούν, μπορεί να υποστρέψει ελαφρώς, πριν επέμβουν τα συστήματα υποβοήθησης και το «μαζέψουν».

Ο κινητήρας περνά γραμμικά τη δύναμη στον δρόμο, αλλά αυτή γίνεται αισθητή κυρίως στις χαμηλές ταχύτητες: μέσα στην πόλη και ξεκινώντας από ένα φανάρι μπορεί να επιταχύνεις ηρωικά, αλλά από τα 70-80 χιλιόμετρα την ώρα και έπειτα νιώθεις μία μείωση στον ρυθμό του, ενώ στα ταξίδια η επιτάχυνση για προσπεράσεις δεν είναι αντίστοιχη ενός θερμικού με λιγότερη ιπποδύναμη. Αυτό ακριβώς αιτιολογεί και το 0-100 που ξεπερνά τα 7 δευτερόλεπτα· αν μετρούσαμε το 0-60, το νούμερο θα ήταν εντυπωσιακό.

Η επιτάχυνση όμως δεν έχει τόσο σημασία σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η αλήθεια είναι πως οδηγείς ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο με μακρύ μεταξόνιο και 350 Nm ροπής διαθέσιμα τη στιγμή που θα πατήσεις το γκάζι. Έτσι, έχει έναν απολαυστικό χαρακτήρα που θα ευχαριστηθείς σε μια δυναμική διαδρομή. Όταν επιλέξεις το πρόγραμμα Sport, η άνεση παίρνει δευτερεύοντα ρόλο και πρωταγωνιστεί η χαρά της οδήγησης.

Και όταν απενεργοποιήσεις το ESP, μεταμορφώνεται ξανά, αυτή την φορά σε έναν hooligan που ανυπομονεί να… καπνίσει τα πίσω ελαστικά του, απλώς σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες – εκεί νιώθεις πως έχεις αρκετή δύναμη για να «ξεκολλήσει» το πίσω μέρος. Το αυξημένο βάρος του αμαξώματος δεν γίνεται αισθητό στις στροφές, αλλά μόνο κατά το φρενάρισμα, αλλά με την έντονη ανάκτηση ενέργειας δεν νιώθεις το σύστημα πέδησης να εξασθενεί ακόμη και αν πιέζεις για αρκετή ώρα. Μάλιστα, το σύστημα αναγεννητικής πέδησης πλέον έχει και αυτόματη λειτουργία, που υπολογίζει την απόσταση από το εμπρός όχημα και μειώνει την ταχύτητα αναλόγως, έχοντας τη δυνατότητα ακόμη και να σταματήσει πλήρως το αυτοκίνητο όταν το χρησιμοποιείς στην κίνηση (χωρίς την ανάγκη ενεργοποίησης του one-pedal drive).

Ένα crossover για όλες τις χρήσεις

Και μετά από μια τέτοια βόλτα, επανέρχεσαι στο ECO ή Normal πρόγραμμα οδήγησης και συνειδητοποιείς πως είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη: εκτελεί με ευκολία χρέη καθημερινού αυτοκινήτου, μπορεί να ταξιδέψει με άνεση και μπορεί να προσφέρει οδηγικές συγκινήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού στο τιμόνι. Κάτι εντυπωσιακό, αν σκεφτείς πως είναι απλώς η εισαγωγική έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που στοχεύει στην αποδοτικότητα.

Όλα τα παραπάνω, όμως, έχουν και το τίμημά τους και στην περίπτωση του EV6 GT-Line αυτό είναι οι 58.990€. Μια τιμή που το τοποθετεί απέναντι σε ιδιαίτερα ισχυρούς ανταγωνιστές, ωστόσο η KIA ποντάρει στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του EV6: η αυτονομία των 500+ χιλιομέτρων, η δυνατότητα ταχύτατης φόρτισης, η πρακτικότητα της καμπίνας και –πάνω απ’ όλα– η ικανότητα να συνδυάζει την καθημερινή άνεση με την οδηγική απόλαυση ετοιμάζουν το έδαφος ώστε το ανανεωμένο EV6 να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του, προσφέροντας μία από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών crossover SUV.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας,στον πίσω άξονα

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 229 ίπποθ

Μέγιστη ροπή: 350 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 185 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7.3”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 15.9 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 18 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Συνολική χωρητικότητα: 84 kWh (80 kWh ωφέλιμη)

800V

Αυτονομία

558-582 χλμ. (WLTP)

510 (δοκιμής)

Χρόνος φόρτισης

Σε AC 11 kW: 8 ώρες και 45 λεπτά

Σε DC 300 kW (10%-80%): 17 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.695 x 1.880 x 1.575

Μεταξόνιο 2.900 χλστ.Βάρος 1.985-2.000 κιλά

Χώρος αποσκευών

490 + 52 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 53.990€

Έκδοση δοκιμής «GT-Line» από 58.990€

(χωρίς την κρατική επιδότηση)

