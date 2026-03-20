Δοκιμή Kia Sportage HEV 239 PS 4WD: Υβριδικό διαμάντι που καίει σαν supermini

Σε μια αγορά που προσπαθεί να επανεφεύρει τον κύκλο με ολοκληρωτικές αλλαγές στα μοντέλα της, η Kia απαντά με ένα άψογα καλιμπραρισμένο και εξελιγμένο πλήρως υβριδικό «διαμάντι» της C-SUV κατηγορίας.

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου, Δημήτρης Μανώλαρος

Υπάρχουν αυτοκίνητα που προσπαθούν να σε κερδίσουν με ένα μόνο δυνατό χαρτί. Μπορεί να είναι η εμφάνιση, η τεχνολογία, οι χώροι ή οι επιδόσεις. Και υπάρχουν και εκείνα τα λίγα που δείχνουν να έχουν διαβάσει πολύ σωστά το τι ζητά σήμερα ο μέσος οδηγός, ειδικά στην πιο απαιτητική και πολυσύχναστη γειτονιά της αγοράς, εκεί όπου τα οικογενειακά SUV πρέπει να τα κάνουν όλα καλά. Το ανανεωμένο Kia Sportage HEV ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν βασίζεται σε ένα αξιοθαύμαστο νούμερο ή σε κάποιο εύκολο τρικ εντυπωσιασμού. Αντιθέτως, σε κερδίζει επειδή δείχνει ολοκληρωμένο σε τόσο πολλά επίπεδα, που στο τέλος δυσκολεύεσαι να βρεις το σημείο στο οποίο έχει γίνει ουσιαστική παραχώρηση.

Στην τετρακίνητη full hybrid έκδοση των 239 ίππων, το Sportage μοιάζει να αγγίζει ίσως την πιο ισορροπημένη μορφή του. Έχει την παρουσία που περιμένεις από ένα σύγχρονο C-SUV, την ποιότητα που ζητά ο οικογενειάρχης που περνά πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, τους χώρους που επιβάλλει η κατηγορία και ένα υβριδικό σύνολο που δεν ζητά πρίζα για να αποδείξει την αξία του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλα αυτά δεν μένουν στα χαρτιά. Στην πράξη, το Sportage αποδεικνύεται ένα αυτοκίνητο που μπορεί να υπηρετήσει σχεδόν κάθε σενάριο χρήσης χωρίς να σε κάνει να νιώθεις ότι κάπου λείπει κάτι.

Γνωστός παίκτης, φρέσκια εμφάνιση

Το Sportage ήταν πάντα ένα από τα μοντέλα που ήθελαν να τραβούν την προσοχή, αλλά στην ανανεωμένη εκδοχή του δείχνει πως έχει βρει ακόμη πιο σωστά τη χρυσή τομή ανάμεσα στον εντυπωσιασμό και στην ωριμότητα. Η σχεδιαστική γλώσσα της Kia παραμένει αναγνωρίσιμη, μόνο που εδώ δείχνει πιο δεμένη, πιο μελετημένη και πιο καθαρή στο μάτι. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα νέα LED φωτιστικά σώματα και τα φώτα ημέρας με τη νεότερη φωτεινή υπογραφή της μάρκας, ενώ η μάσκα και ο προφυλακτήρας έχουν αποκτήσει περισσότερο όγκο και μια πιο έντονη παρουσία. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που δείχνει σύγχρονο και τολμηρό, χωρίς να φλερτάρει με την υπερβολή.

Από το πλάι, οι αλλαγές είναι πιο διακριτικές, όμως η συνολική εικόνα παραμένει πολύ δυνατή. Οι αναλογίες είναι σωστές, το αμάξωμα δείχνει γεμάτο και στιβαρό, ενώ οι τροχοί γεμίζουν όμορφα τους θόλους, ειδικά στην πλουσιότερη GT-line έκδοση της δοκιμής. Το πίσω μέρος ακολουθεί την ίδια λογική, με τις επεμβάσεις να μην αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά να τον φρεσκάρουν όσο χρειάζεται. Το Sportage δεν είναι από τα SUV που περνούν απαρατήρητα. Έχει προσωπικότητα, έχει ένταση στις γραμμές του και κυρίως έχει την αυτοπεποίθηση ενός μοντέλου που ξέρει πολύ καλά τι είναι και σε ποιον απευθύνεται.

Ένα σκαλί πάνω

Αν η εξωτερική εμφάνιση είναι αυτή που σε τραβά αρχικά κοντά του, η καμπίνα είναι εκείνη που σε πείθει να μείνεις. Το ανανεωμένο Sportage συνεχίζει να προσφέρει ένα από τα πιο προσεγμένα εσωτερικά της κατηγορίας, μόνο που τώρα δείχνει ακόμα πιο ώριμο. Η πρώτη αίσθηση είναι αυτή ενός ποιοτικού, σωστά συναρμολογημένου και πλήρως σύγχρονου αυτοκινήτου. Τα υλικά είναι ευχάριστα στην αφή, τα μαλακά πλαστικά βρίσκονται στα σωστά σημεία και γενικότερα το σύνολο έχει την αίσθηση ενός μοντέλου που δεν θέλει να σε εντυπωσιάσει επιφανειακά, αλλά να σου δείξει ότι χτίστηκε με προσοχή.

Στην πλουσιότερη εκδοχή, ο διάκοσμος αποκτά και μια πιο premium χροιά, με συνδυασμούς επενδύσεων που ανεβάζουν αισθητά την εικόνα. Το ψηφιακό περιβάλλον με τις δύο οθόνες 12,3 ιντσών είναι πλέον πλήρως εναρμονισμένο με τη σύγχρονη λογική της Kia, προσφέροντας πολύ καλή ανάλυση, σωστή ταχύτητα απόκρισης και ένα interface που μαθαίνεται εύκολα. Το καλό είναι πως η μάρκα δεν έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στη λογική «όλα μέσα στην οθόνη». Υπάρχουν ακόμη φυσικά χειριστήρια και αυτό βοηθά ουσιαστικά στην καθημερινότητα, γιατί μειώνει το ψάξιμο και κάνει το αυτοκίνητο πιο φιλικό στη χρήση. Πρόκειται για μία καμπίνα που συνδυάζει πολύ σωστά την τεχνολογία με την εργονομία, και αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο το 2026.

Χώροι για πραγματική ζωή

Εκεί που το Sportage συνεχίζει να σκοράρει πολύ ψηλά είναι στην πρακτικότητα. Η καμπίνα του δεν είναι απλώς ευρύχωρη, είναι μελετημένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί ουσιαστικά μια οικογένεια. Οι εμπρός επιβάτες κάθονται άνετα, με πολύ σωστή θέση οδήγησης και αρκετές θήκες γύρω τους για τα καθημερινά μικροπράγματα. Οι πίσω επιβάτες έχουν άφθονο χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ το επίπεδο άνεσης είναι τέτοιο που το Sportage μπορεί να καλύψει χωρίς γκρίνια και τις μεγαλύτερες διαδρομές. Το γεγονός ότι οι πίσω έχουν τους δικούς τους αεραγωγούς και εύκολη πρόσβαση σε θύρες φόρτισης δείχνει ότι κάποιος ασχολήθηκε πραγματικά με το πώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην πράξη.

Το πορτμπαγκάζ αποτελεί ακόμη ένα από τα ισχυρά χαρτιά του. Με 587 λίτρα διαθέσιμου χώρου, είναι μεγάλο, σωστά σχηματισμένο και πλήρως αξιοποιήσιμο. Δεν χρειάζεται να κάνεις συμβιβασμούς στις οικογενειακές εξορμήσεις ούτε να αρχίσεις τα μαθηματικά για να χωρέσουν οι αποσκευές. Με τα πίσω καθίσματα πεσμένα, η χωρητικότητα εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο και η ευελιξία του χώρου ενισχύεται. Γενικότερα, το Sportage δεν δίνει την αίσθηση ότι σχεδιάστηκε απλώς για να φαίνεται πρακτικό σε μια προϊοντική παρουσίαση. Είναι πρακτικό στην αληθινή ζωή, και αυτή είναι μια διαφορά που μετρά πολύ.

Υβριδική ουσία

Κάτω από το καπό της έκδοσης που δοκιμάσαμε βρίσκεται το γνωστό υβριδικό σύστημα της Kia, σε αναβαθμισμένη μορφή. Ο 1.6 T-GDi βενζινοκινητήρας συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και μια μικρή μπαταρία 1,49 kWh, αποδίδοντας συνδυαστικά 239 PS και 380 Nm. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και στους τέσσερις τροχούς. Στα χαρτιά, το πακέτο αυτό ακούγεται ιδανικό για ένα μεσαίο οικογενειακό SUV, όμως το σημαντικό είναι πως στον δρόμο επιβεβαιώνεται απολύτως.

Η λειτουργία του συνόλου είναι από τα πιο ραφιναρισμένα που μπορείς να βρεις σήμερα σε full hybrid SUV. Οι εναλλαγές ανάμεσα στη θερμική και στην ηλεκτρική πλευρά του συστήματος γίνονται με υποδειγματική ομαλότητα, χωρίς απότομα περάσματα ή ενοχλητικούς θορύβους. Το κιβώτιο συνεργάζεται πολύ καλά με το υπόλοιπο σύνολο και η απόδοση της ισχύος είναι γραμμική και γεμάτη. Δεν έχεις ποτέ την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο ζορίζεται ή ότι ψάχνει τρόπο να διαχειριστεί το βάρος του. Αντιθέτως, δείχνει να κινείται με αβίαστη άνεση, είτε μέσα στην πόλη είτε έξω από αυτήν. Και αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορεί να πάρει ένα τέτοιο σύνολο.

Χαμηλή κατανάλωση χωρίς κόπο

Ένα από τα βασικά ατού του Sportage HEV είναι ότι καταφέρνει να είναι πραγματικά οικονομικό χωρίς να απαιτεί από τον οδηγό να γίνει ειδικός στην οικολογική οδήγηση. Όσο το είχαμε στα χέρια μας, με συνθήκες που περιλάμβαναν αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις, ταξίδι, φωτογράφιση, πιεσμένο ρυθμό και γενικά χρήση χωρίς αυτοσυγκράτηση, η μέση κατανάλωση σταθεροποιήθηκε στα 6,3 lt ανά 100 km. Για τετρακίνητο, full hybrid C-SUV 239 ίππων, αυτό το νούμερο είναι εξαιρετικό και δείχνει πόσο σωστά δουλεμένο είναι το πακέτο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή όμως είναι η εικόνα στην καθημερινότητα. Στο κλασικό δρομολόγιο σπίτι, γραφείο, σπίτι, το Sportage μπορεί να γράψει ακόμη και κάτω από 4,5 lt ανά 100 km, αρκεί οι συνθήκες να είναι ευνοϊκές και η κίνηση να επιτρέπει στο υβριδικό σύστημα να δουλέψει όπως πρέπει. Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα ενός τόσο καλορυθμισμένου full hybrid συνόλου. Δεν σε βάζει στην πρίζα, δεν σε δεσμεύει με νέες συνήθειες, αλλά παρ’ όλα αυτά καταφέρνει να σου προσφέρει εξαιρετικό κόστος χρήσης. Με άλλα λόγια, το Sportage αποδεικνύει ότι η οικονομία δεν χρειάζεται πάντα καλώδιο για να είναι πειστική.

Οι συμβιβασμοί πάνε περίπατο

Στον δρόμο, το Sportage HEV 4WD δείχνει έναν χαρακτήρα που ταιριάζει απόλυτα στον ρόλο του. Δεν είναι αυτοκίνητο που προσπαθεί να σε πείσει ότι κρύβει κάποιο hot hatch κάτω από το αμάξωμά του. Αν και η επίδοση του συνόλου ήταν ακόμη μία ευχάριστη έκπληξη. Οι απόλυτοι αριθμοί δεν έχουν κάτι το εντυπωσιακό να δηλώσουν (0-100 km/h σε 8,1 sec και τελική ταχύτητα 196 km/h), αλλά στην πράξη η αίσθηση της μεστής δύναμης μόλις βυθίσεις το δεξί πεντάλ αρκεί και περισσεύει ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς.

Στοιχείο που σίγουρα ευνοείται και από τη λειτουργία του 6τάχυτου κιβωτίου, το οποίο όχι μόνο υπερισχύει από την πλειοψηφία του πλήρως υβριδικού ανταγωνισμού που συνήθως χρησιμοποιεί CVT, αλλά ακόμη και από το διπλοσύμπλεκτο 7άρι της ήπιας υβριδικής γκάμας. Το κιβώτιο του Full Hybrid Sportage δείχνει να λειτουργεί σε καλύτερη αρμονία με το κινητήριο σύνολο κι αυτό ήταν ήδη εμφανές από την προηγούμενη εκδοχή του μοντέλου. Γενικότερα, το κορεατικής καταγωγής μοντέλο είναι εξαιρετικά καλά ρυθμισμένο, ήσυχο, άνετο και σταθερό, και αυτό το κάνει πολύ πιο ολοκληρωμένο στο σύνολό του. Η ποιότητα κύλισης είναι πραγματικά από τα δυνατά του χαρτιά. Η ανάρτηση απορροφά με χαρακτηριστική ευκολία τις ανωμαλίες, χωρίς να είναι χαλαρή ή ασαφής. Δεν κοπανά, δεν έχει θόρυβο και δεν σε κουράζει, ακόμη και με τους μεγάλους τροχούς της πλούσιας έκδοσης.

Σε γρήγορο ρυθμό, το Sportage παραμένει ουδέτερο και εμπνέει εμπιστοσύνη. Το τιμόνι μπορεί να μην είναι το πιο επικοινωνιακό της κατηγορίας, αλλά έχει καλή ακρίβεια και το σωστό βάρος για το είδος του αυτοκινήτου. Η τετρακίνηση λειτουργεί κυρίως ως ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας, προσφέροντας περισσότερη σιγουριά σε γλιστερό οδόστρωμα ή όταν το έδαφος δυσκολεύει. Και εκεί βρίσκεται η ουσία της 4WD εκδοχής. Δεν αγοράζεις το Sportage για να κάνεις σκληρό off road, όμως έχεις την αίσθηση ότι μπορεί να πάει πιο μακριά από τα περισσότερα συμβατικά προσθιοκίνητα SUV όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Και αυτό, για πολλούς αγοραστές, είναι πιο σημαντικό από ένα θεωρητικό πλεονέκτημα στα χαρτιά.

Πλήρες πακέτο, χωρίς αστερίσκους

Αυτό που πετυχαίνει το Sportage HEV 239 PS 4WD είναι δύσκολο. Δεν αριστεύει μόνο σε έναν τομέα, αλλά καταφέρνει να συγκεντρώνει πολλά σωστά στοιχεία σε ένα ενιαίο, πειστικό σύνολο. Είναι όμορφο και σύγχρονο χωρίς να κουράζει, ποιοτικό χωρίς να προσποιείται κάτι που δεν είναι, ευρύχωρο χωρίς να θυσιάζει την κομψότητα και οικονομικό χωρίς να ζητά από τον οδηγό να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλα αυτά τα κάνει με μια ωριμότητα που σπάνια βρίσκεις τόσο ολοκληρωμένη στην κατηγορία.

Στην τετρακίνητη έκδοση, με το υβριδικό σύνολο των 239 ίππων, το Sportage αγγίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στην άνεση και στην ασφάλεια, ανάμεσα στην οικονομία και στην απόδοση, ανάμεσα στη χρήση πόλης και στην απόδραση. Τα συνδυάζει όλα με τρόπο πειστικό και τελικά σε κάνει να καταλαβαίνεις γιατί έχει τόσο ισχυρή παρουσία στην αγορά. Για όποιον ψάχνει ένα οικογενειακό SUV που πραγματικά τα κάνει όλα σωστά, χωρίς κραυγές και χωρίς αδυναμίες που θα τον ενοχλήσουν στην πράξη, το Kia Sportage HEV 4WD είναι από τις πιο πλήρεις απαντήσεις που μπορεί να δώσει σήμερα η κατηγορία. Κι αν οι 44.990 ευρώ για την κορυφαία έκδοση της δοκιμής σάς φαίνονται πολλά, η Platinum ξεκινά από 37.490 ευρώ, ενώ η 2WD από 34.990 ευρώ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος βενζίνης, άμεσου ψεκασμού

Χωρητικότητα 1.598 κ.εκ.

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 180 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 265 Nm/1.500-4.500 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 65

Μέγιστη ροπή: 250 Nm

Συνδυαστική ισχύς υβριδικού συστήματος

Μέγιστη ισχύς: 239 ίπποι

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 196 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8.1 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 6,6 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,3 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 150 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

52 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.540 x 1.865 x 1.650

Μεταξόνιο χλστ.: 2.680

Βάρος: 1.658 κιλά

Χώρος αποσκευών

587 λίτρα

Τιμή αγοράς

από 37.490€