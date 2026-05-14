Δοκιμή Kia Stonic 1.0T MHEV 7DCT 115 PS – Το πιο όμορφο B-SUV είναι και ιδιαίτερα άνετο

Χάρη σε ένα δραστικό facelift, το KIA Stonic υιοθετεί την εξωτερική σχεδίαση των πιο πρόσφατων EV και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι της αγοράς ακόμη πιο δυνατά. Δυνατό του χαρτί ο χιλιάρης turbo και η εκμετάλλευση χώρων στην καμπίνα.

Κείμενο: Ομάδα Quattroruote, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάσου

Το Kia Stonic ήταν πάντα ένα από τα πιο ισορροπημένα B-SUV της κατηγορίας, χωρίς όμως να ξεχωρίζει ιδιαίτερα απέναντι σε πιο φρέσκους και εντυπωσιακούς ανταγωνιστές. Με το εκτεταμένο facelift του 2026, η Kia επιχειρεί να αλλάξει αυτήν ακριβώς την εικόνα, φέρνοντας το μικρό crossover πιο κοντά στη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική φιλοσοφία που γνωρίσαμε μέσα από τα EV3, EV5 και EV9.

Η ανανέωση δεν περιορίζεται σε μερικές αισθητικές πινελιές. Το Stonic αποκτά εντελώς νέο εμπρός μέρος, πλήρως ψηφιακή καμπίνα και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης, διατηρώντας παράλληλα τον γνώριμο 1.0 T-GDi mild hybrid κινητήρα των 115 ίππων. Στη δική μας περίπτωση, μάλιστα, συνδυάζεται με το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT, που ταιριάζει ιδανικά στον καθημερινό χαρακτήρα του μοντέλου.

Πιο κοντά στα EV της Kia – ίσως το πιο όμορφο B–SUV;

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα «Opposites United» της Kia αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στο Stonic. Το εμπρός μέρος έχει αλλάξει ριζικά, υιοθετώντας τη νέα φωτεινή υπογραφή Star Map, με πολύ λεπτότερα LED φωτιστικά σώματα και πιο επιθετικό προφυλακτήρα. Η μάσκα δείχνει πιο καθαρή σχεδιαστικά, ενώ το καπό και τα φτερά έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να δίνουν περισσότερο όγκο και δυναμισμό. Ανάλογες αλλαγές υπάρχουν και πίσω, όπου τα νέα φωτιστικά σώματα αποκτούν πιο σύγχρονη υπογραφή, ενώ νέος είναι και ο προφυλακτήρας. Το αποτέλεσμα είναι σαφώς πιο σύγχρονο και πιο «ψηφιακό» αισθητικά, χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο αστικός χαρακτήρας του μοντέλου. Νέας σχεδίασης είναι και οι ζάντες 16 και 17 ιντσών, ενώ η έκδοση GT-Line της δοκιμής προσθέτει πιο σπορ λεπτομέρειες σε προφυλακτήρες και διακοσμητικά στοιχεία.

Εναρμονισμός με το σήμερα

Εκεί όπου το facelift κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι στην καμπίνα. Το Stonic περνά πλέον ξεκάθαρα στη νέα ψηφιακή εποχή της Kia, αποκτώντας δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment, σε ενιαία διάταξη που θυμίζει τα μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα της μάρκας. Βέβαια, ο πίνακας οργάνων δεν είναι διαμορφώσιμος, με μια διάταξη οργάνων που θυμίζει black panel και έχει αντικριστά γραφικά οργάνων με κουτάκια. Η εικόνα της καμπίνας δείχνει πολύ πιο σύγχρονη σε σχέση με πριν, με νέο τιμόνι δύο ακτίνων, ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα με το χαρακτηριστικό εναλλασσόμενο πάνελ χειρισμού για τον κλιματισμό και το infotainment, με την αφή. Παρά την όλη αυτή ψηφιακή κουλτούρα, η KIA έχει διατηρήσει κλασσική μίζα με κλειδί και έναν μεγάλο λεβιέ για το κιβώτιο. Στοιχεία που θα εκτιμήσουν οι «παλιοί» και οι πιουρίστες.

Το σύστημα Kia Connect προσφέρει online υπηρεσίες και πλοήγηση με δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ενώ δεν λείπουν οι θύρες USB-C και η βάση ασύρματης φόρτισης κινητού στις ανώτερες εκδόσεις. Παρότι η συνολική εικόνα είναι αναβαθμισμένη, υπάρχουν και κάποια σημεία που θέλουν βελτίωση. Το Android Auto και το Apple CarPlay λειτουργούν μόνο ενσύρματα, κάτι που το 2026 δείχνει ξεπερασμένο, ενώ οι ειδοποιήσεις των συστημάτων ADAS αποδεικνύονται αρκετά παρεμβατικές στην καθημερινότητα. Επιπλέον, η διαδικασία απενεργοποίησής τους δεν είναι ιδιαίτερα φιλική και απαιτεί αρκετά κλικ από τα μενού.

Το Stonic παραμένει ένα από τα πιο πρακτικά B-SUV της αγοράς, χωρίς όμως να κάνει υπερβολές στους διαθέσιμους χώρους. Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή, με μεγάλες διαδρομές ρυθμίσεων για κάθισμα και τιμόνι, επιτρέποντας στον οδηγό να βρει εύκολα τη σωστή θέση. Η ορατότητα είναι επίσης καλή, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, όπου οι σχετικά λεπτές κολόνες βοηθούν στους ελιγμούς και στο παρκάρισμα. Οι πίσω επιβάτες έχουν επαρκή χώρο για τα γόνατα για τα δεδομένα της κατηγορίας, αν και το διαθέσιμο ύψος δεν εντυπωσιάζει ιδιαίτερα για πολύ ψηλούς επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών των 352 λίτρων κινείται στον μέσο όρο της κατηγορίας και είναι επαρκής για οικογενειακή χρήση, χωρίς όμως να αποτελεί σημείο αναφοράς απέναντι στους καλύτερους ανταγωνιστές.

Πολιτισμένος και οικονομικός, πιο σωστός για την καθημερινότητα

Ο γνωστός τρικύλινδρος 1.0 T-GDi της Kia παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μηχανικά σύνολα της κατηγορίας. Στην ήπια υβριδική εκδοχή του αποδίδει 115 ίππους και 200 Nm ροπής, νούμερα που μπορεί να μη δημιουργούν σπορ προσδοκίες, όμως στην πράξη αποδεικνύονται υπεραρκετά για τον χαρακτήρα του Stonic. Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι τόσο η απόλυτη απόδοση, όσο ο τρόπος που λειτουργεί το σύνολο στην καθημερινότητα. Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι μικροί turbo τρικύλινδροι εμφανίζουν έντονους κραδασμούς ή τραχιά λειτουργία, ο κινητήρας της Kia δείχνει πιο πολιτισμένος και πιο «γεμάτος» στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενώ η ελαστικότητά του επιτρέπει στο Stonic να κινείται άνετα χωρίς να απαιτεί συνεχείς αλλαγές σχέσεων. Ακόμη και με τέσσερις επιβάτες ή φορτωμένο πορτμπαγκάζ, δεν δείχνει αδύναμο, αν και ψηλά δεν έχει το ξέσπασμα που θα περίμενε κάποιος από ένα πιο σπορ σύνολο.

Σημαντικό ρόλο στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου παίζει και το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT. Σε αντίθεση με αρκετά DCT μικρών μοντέλων που γίνονται νευρικά σε χαμηλές ταχύτητες ή στις μανούβρες, εδώ η λειτουργία του είναι αρκετά ομαλή και πολιτισμένη. Μέσα στην πόλη συνεργάζεται σωστά με τον κινητήρα, αλλάζοντας σχέσεις χωρίς απότομες αντιδράσεις και κάνοντας το Stonic εύκολο στην καθημερινή χρήση. Στο χαλαρό cruising λειτουργεί ιδανικά, κρατώντας χαμηλά τις στροφές και συμβάλλοντας στη συνολικά ήσυχη αίσθηση του αυτοκινήτου, αν και με το αυτόματο κιβώτιο η μέγιστη ροπή επιτυγχάνεται 500 σ.α.λ. πιο ψηλά, το οποίο φαίνεται περισσότερο με το πρόγραμμα Eco.

Δεν πρόκειται, βέβαια, για κιβώτιο με σπορ προσανατολισμό. Σε πιο απαιτητικό ρυθμό τα kickdown δεν είναι ιδιαίτερα άμεσα, ενώ οι αλλαγές δεν έχουν τη γρήγορη, επιθετική αίσθηση που συναντάς σε πιο οδηγοκεντρικά B-SUV. Ακόμη και στο πρόγραμμα Sport, η διαφορά περιορίζεται κυρίως σε πιο άμεση απόκριση στο γκάζι και σε διαφορετική στρατηγική αλλαγών, χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά ο συνολικός χαρακτήρας του αυτοκινήτου. Παρ’ όλα αυτά, για το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Stonic, το συγκεκριμένο set-up είναι μάλλον η σωστή επιλογή, καθώς δίνει έμφαση στην άνεση και στην ευχρηστία αντί για τον εντυπωσιασμό.

Το mild hybrid σύστημα των 48V λειτουργεί περισσότερο υποστηρικτικά παρά πρωταγωνιστικά. Η ηλεκτρογεννήτρια βοηθά κυρίως στις εκκινήσεις και στο ρολάρισμα, ενώ στο πρόγραμμα Eco ενεργοποιείται η λειτουργία coasting, με το κιβώτιο να «αποσυμπλέκει» όταν αφήνεις το γκάζι ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Στην πράξη, το σύστημα γίνεται περισσότερο αντιληπτό στις φάσεις ρολαρίσματος και επιβράδυνσης, όπου υπάρχει ήπια ανάκτηση ενέργειας που βοηθά τόσο στην οικονομία όσο και στη λειτουργία του start/stop. Tο όφελος φαίνεται περισσότερο σε επαρχιακό δρόμο και ταξίδι παρά μέσα στην πόλη. Tο Eco, είναι το πρόγραμμα προεπιλογής, που κάθε φορά ξεκινά το αυτοκίνητο, το οποίο όμως δεν ταιριάζει σε άλλο εκτός από το αστικό περιβάλλον.

Εκτός πόλης, πάντως, το Stonic αποδεικνύεται πραγματικά οικονομικό για αυτόματο βενζινοκίνητο B-SUV 115 ίππων. Σε ήρεμο ταξιδιωτικό ρυθμό βλέπεις εύκολα καταναλώσεις κοντά στα 5,5-6,0 λίτρα/100 χλμ., ενώ σε μικτές συνθήκες η μέση τιμή της δοκιμής μας κυμάνθηκε κοντά στα 6,3-6,6 λίτρα/100 χλμ. Στην πόλη, ειδικά με πυκνή κίνηση, η κατανάλωση ανεβαίνει αισθητά, δείχνοντας ότι το mild hybrid σύστημα δεν μπορεί να κάνει «θαύματα» σε αστικές συνθήκες.

Άνετο και φιλικό, χωρίς να ενθουσιάζει

Το Stonic εξακολουθεί να είναι ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για εύκολη και ξεκούραστη καθημερινή χρήση. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα γίνεται σαφές ότι η Kia έχει δώσει προτεραιότητα στην άνεση, στην ευκολία χειρισμών και στη συνολική φιλικότητα, παρά στον σπορ χαρακτήρα ή στις έντονες οδηγικές συγκινήσεις. Μέσα στην πόλη το κορεατικό B-SUV κινείται πολύ ευχάριστα. Οι κόμπακτ διαστάσεις, η καλή περιμετρική ορατότητα και το ελαφρύ τιμόνι κάνουν εύκολους τους ελιγμούς και το παρκάρισμα, ενώ το 7DCT απαλλάσσει τον οδηγό από τη συνεχή χρήση συμπλέκτη στην κίνηση. Η ανάρτηση απορροφά ικανοποιητικά τις περισσότερες αστικές κακοτεχνίες, χωρίς έντονους θορύβους ή μεταφορές κραδασμών στην καμπίνα, ενώ η συνολική ποιότητα κύλισης είναι καλύτερη από αυτή που περίμενες από ένα B-SUV αυτής της κατηγορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο το Stonic δείχνει ακόμη πιο ολοκληρωμένο. Ταξιδεύει ήσυχα, με καλό έλεγχο αεροδυναμικών θορύβων και αποτελεσματική ηχομόνωση από το οδόστρωμα, ενώ το αυτόματο κιβώτιο κρατά χαμηλά τις στροφές του κινητήρα, συμβάλλοντας τόσο στην οικονομία όσο και στην αίσθηση χαλάρωσης. Δεν κουράζει σε μεγάλες αποστάσεις και αποδεικνύεται πολύ πιο ώριμο ταξιδιωτικά απ’ όσο υποδηλώνουν οι διαστάσεις του. Η εικόνα αλλάζει ελαφρώς όταν ο δρόμος αποκτήσει συνεχόμενες εγκάρσιες ανωμαλίες ή πιο κακό οδόστρωμα. Εκεί η πίσω ανάρτηση, με τον ημιάκαμπτο άξονα, εμφανίζεται αισθητά πιο σφιχτή από το εμπρός μέρος και μεταφέρει πιο απότομα τις αντιδράσεις στην καμπίνα. Δεν γίνεται ενοχλητική, όμως δεν έχει και τη συνοχή ή τη φίνα λειτουργία ορισμένων κορυφαίων ανταγωνιστών.

Σε επαρχιακό δρόμο το Stonic παραμένει ασφαλές και προβλέψιμο, χωρίς όμως να ενθαρρύνει τον οδηγό να κινηθεί γρήγορα. Το κράτημα είναι υψηλό και οι κλίσεις λογικές για το ύψος του αμαξώματος, όμως ο συνολικός χαρακτήρας παραμένει ουδέτερος και αρκετά αποστασιοποιημένος. Το τιμόνι είναι ακριβές και γρήγορο στις αντιδράσεις του, αλλά η πληροφόρηση που μεταφέρει είναι περιορισμένη, ενώ το Sport mode δεν αλλάζει ουσιαστικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Σε απότομες αλλαγές πορείας ή όταν πλησιάζεις το όριο, γίνεται εμφανές ότι το Stonic δεν έχει την ομοιογένεια πιο οδηγοκεντρικών B-SUV. Ο πίσω άξονας αντιδρά πιο «στεγνά» και το ESP επεμβαίνει αρκετά συντηρητικά, υπενθυμίζοντας ότι η Kia προτίμησε ξεκάθαρα να δώσει έμφαση στην ασφάλεια και στην ευκολία οδήγησης, όχι στη σπορ αίσθηση.

Αντίθετα, πολύ θετική εικόνα αφήνουν τα φρένα. Έχουν καλή αίσθηση στο πεντάλ, δυνατή επιβράδυνση και αντέχουν ικανοποιητικά ακόμη και μετά από συνεχόμενη πίεση, ενισχύοντας τη συνολική αίσθηση ασφάλειας που αποπνέει το αυτοκίνητο.

Συμπέρασμα

Το facelift πέτυχε τον στόχο του. Το Kia Stonic δείχνει πλέον πολύ πιο σύγχρονο, πιο τεχνολογικά ενημερωμένο και αισθητικά πιο κοντά στη νέα εποχή της Kia. Η ψηφιακή καμπίνα, ο πολιτισμένος 1.0 T-GDi και το 7DCT δημιουργούν ένα ευχάριστο και εύχρηστο σύνολο για καθημερινή χρήση, ενώ η 7ετής εργοστασιακή εγγύηση συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον την τιμή. Γιατί στην κορυφαία GT-Line με το αυτόματο κιβώτιο, το Stonic ξεπερνά τις 28.000 ευρώ, μπαίνοντας σε χωράφια μεγαλύτερων και πιο ολοκληρωμένων SUV. Και παρά τον πλούσιο εξοπλισμό του, δεν προσφέρει την premium αίσθηση ή τον τεχνολογικό πλουραλισμό που θα περίμενε κανείς σε αυτά τα χρήματα. Αντικειμενικά, η έκδοση Optimum των 22.590 ευρώ δείχνει πολύ πιο ισορροπημένη επιλογή μέσα στη γκάμα, προσφέροντας σχεδόν όλα όσα πραγματικά χρειάζεται ο μέσος αγοραστής ενός σύγχρονου B-SUV, χωρίς να εκτοξεύει το κόστος αγοράς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

3κύλινδρος, εγκάρσια μπροστά

Turbo άμεσου ψεκασμού

Χωρητικότητα 998 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 115 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 200 Nm/2.000 – 3.000 σ.α.λ.

Υβριδικό σύστημα

Ηλεκτρογεννήτρια με ιμάντα 48V

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 182 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 10,7 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,6 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,3 λίτρα/100 χλμ

Εκπομπές CO 2 : 127 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

45 λίτρα

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.170 x 1.760 x 1.520 χιλ.

Μεταξόνιο 2.580 χιλ.

Βάρος 1.288 κιλά

Χώρος αποσκευών

352-1.155 λ.