Δοκιμή Leapmotor B10: Ευρωπαϊκό αποτέλεσμα

Το νέο Leapmotor B10 μπαίνει στην κατηγορία των C-SUV με ρεαλιστική αυτονομία, ποιοτική εικόνα και τιμή που «γράφει» για Ευρώπη.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Η Leapmotor περνά μια φάση ώριμης επιτάχυνσης και το B10 είναι το μοντέλο που κλειδώνει την πρόθεσή της να παίξει κανονικά στην Ευρώπη. Συνεργασίες, νέα πλατφόρμα, ευρωπαϊκή εξέλιξη σε κομβικά σημεία και μια τιμή που δεν αφήνει περιθώρια αδιαφορίας. Aυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συστήνεται το μικρομεσαίο ηλεκτρικό SUV. Στην πράξη, το B10 υπόσχεται να ενώσει ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, σοβαρή ποιότητα κύλισης και αυτονομία/φόρτιση χωρίς «αστερίσκους» για την καθημερινότητα. Στο δρόμο, στόχος δεν είναι το «θέαμα», αλλά η ευρωπαϊκή ισορροπία.

Διακριτικό, σύγχρονο και δυναμικό

Με μήκος γύρω στα 4,52 m, πλάτος 1,89 m και μεταξόνιο 2,74 m, το B10 πατάει στην καρδιά της C-SUV κατηγορίας. Οι καθαρές επιφάνειες, η κλειστή μάσκα και τα full-LED φωτιστικά δίνουν μια τεχνολογική πρώτη εντύπωση χωρίς να καταφεύγουν σε οπτικά τεχνάσματα. Οι επιρροές από το μεγαλύτερο C10 είναι ξεκάθαρες και κάτι τέτοιο μόνο στα θετικά θα μπορούσαμε να το προσάψουμε, μιας και η εμφάνιση του συγγενικού μοντέλου σίγουρα μας άρεσε. Στο προφίλ συναντάς κρυφές χειρολαβές και ήπια κλίση οροφής που καταλήγει σε διακριτική αεροτομή. Πίσω, η φωτεινή μπάρα που ενώνει τα φώτα δημιουργεί την αναγνωρίσιμη υπογραφή και ενισχύει την αίσθηση πλάτους. Η απουσία πίσω υαλοκαθαριστήρα βελτιώνει την εικόνα, αλλά σε μέρες με βροχή όπως αυτή της φωτογράφισης, υπήρξαν στιγμές που μας έλειψε. Οι 18άρες ζάντες της πλουσιότερης έκδοσης γεμίζουν σωστά τους θόλους και –κυρίως– δεν προσθέτουν αχρείαστο βάρος, κάτι που βοηθά την οδική συμπεριφορά.

Mίνιμαλ αισθητική, μελετημένη εργονομία

Το εσωτερικό υιοθετεί μια καθαρή, μίνιμαλ λογική. Η συναρμογή είναι προσεγμένη, τα υλικά στα σημεία αφής πείθουν, και η εικόνα παραπέμπει σε κάτι πιο κοντά στο ευρωπαϊκό βίωμα από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι πρόσφατα στα κινεζικής καταγωγής μοντέλα. Στο ταμπλό δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 8,8” και –κυρίως– η κεντρική οθόνη 14,6” ανάλυσης 2.5K. Το σύστημα LEAP OS 4.0 Plus τρέχει σε Snapdragon 8155, με άμεση απόκριση και λογική μενού που μαθαίνεται γρήγορα. Υποστηρίζονται Android Auto/Apple CarPlay, τηλεχειρισμός μέσω εφαρμογής, OTA αναβαθμίσεις και λύσεις πρόσβασης NFC/Bluetooth, ενώ μπορείς ακόμη να ενεργοποιήσεις το αυτοκίνητο με κωδικό από την οθόνη.

Παρότι οι φυσικοί διακόπτες είναι λίγοι, η ύπαρξη βασικών συντομεύσεων στο τιμόνι και στην κάτω μπάρα της οθόνης περιορίζει την ανάγκη για βουτιές στα υπομενού. Τα εμπρός καθίσματα –στην πλουσιότερη έκδοση– είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα, ενώ η θέση οδήγησης είναι από τις πιο σωστές που έχουμε συναντήσει σε μοντέλο της κατηγορίας και με αυτή την καταγωγή, καθώς βρίσκεις εύκολα το ιδανικό σημείο, ανεξαρτήτως σωματότυπου.

Πίσω, το επίπεδο πάτωμα και το γενναίο μεταξόνιο επιτρέπουν σε τρεις ενήλικες να καθίσουν με ελάχιστους συμβιβασμούς σε γόνατα/κεφάλι. Ο χώρος αποσκευών στα 430 lt δεν «γράφει» ρεκόρ, όμως είναι πλήρως αξιοποιήσιμος χάρη στο σχήμα και στο χαμηλό κατώφλι, ενώ υπάρχει και frunk 25 lt για καλώδια. Το σύνολο σε πείθει ότι το B10 σκέφτηκε σοβαρά την οικογενειακή χρήση.

Με ξεκάθαρες επιρροές από τους Ευρωπαίους συνεργάτες

Το B10 είναι το πρώτο μοντέλο πάνω στην πλατφόρμα LEAP 3.5. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη, θέλοντας να ενοποιήσει hardware/software, να μειώσει το μήκος καλωδίωσης και να κεντρικοποιήσει κρίσιμα ηλεκτρονικά για μικρότερο βάρος, ταχύτερες ανταποκρίσεις και χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Η ενσωμάτωση της μπαταρίας στο σασί αυξάνει την ακαμψία και χαμηλώνει το κέντρο βάρους. Στο παρασκήνιο, η ευρωπαϊκή εξέλιξη στο Balocco, που έγινε σε συνεργασία με μηχανικούς του ομίλου Stellantis φαίνεται όχι ως marketing, αλλά εκεί που μετρά. Στον τρόπο που το αυτοκίνητο «στέκεται» πάνω στον δρόμο.

Η κίνηση δίνεται στον πίσω άξονα, με το ηλεκτρικό μοτέρ να αποδίδει 218 PS και 240 Nm, ενώ το βάρος φτάνει τα 1.845 kg. Νούμερα που δίνουν το περίγραμμα, αλλά η ουσία βρίσκεται στην αίσθηση. Η απόκριση στο γκάζι είναι γραμμική και άμεση, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8 sec και η τελική περιορίζεται στα 170 km/h. Δεν κυνηγά τις επιδόσεις και την ακραία αίσθηση της ηλεκτρικής απόκρισης, αλλά συνεπή αποδοτικότητα σε όλες τις συνθήκες φορτίου και επιβατών.

Διατίθεται με δύο μπαταρίες, 56,2 kWh (WLTP έως 361 km) και 67,1 kWh (WLTP έως 434 km). Σε πραγματικές μικτές συνθήκες με τη μεγάλη μπαταρία είδαμε κατανάλωση 15–16 kWh/100 km, τιμή που μεταφράζεται σε αυτονομία που πλησιάζει αρκετά τις δηλώσεις του κατασκευαστή. Στον αυτοκινητόδρομο, με ρυθμό 110–120 km/h, είσαι γύρω στις 19-20 kWh/100 km, δηλαδή σε ρεαλιστικό πλαίσιο για την κατηγορία. Από πλευράς φόρτισης, σε AC οι έως 11 kW αρκούν για το βραδινό «γεμίζω και πάω» στο γραφείο, ενώ σε DC οι έως 168 kW, επιτρέπουν ένα 30–80% σε κάτω 20’. Νούμερο σεβαστό ώστε να αξιοποιηθεί πραγματικά ένα τέτοιο μοντέλο και σε μεγαλύτερες διαδρομές.

Ποιότητα κύλισης σε πρώτο πλάνο

Η ανάρτηση (McPherson εμπρός, πολλαπλών συνδέσμων πίσω) έχει ρυθμιστεί ώστε να κρατά το αμάξωμα ουδέτερο και προβλέψιμο. Στην πόλη, το B10 είναι ευέλικτο με κύκλο στροφής 10,5 m. Βλέπεις καλά προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ενώ οι κάμερες 360° μειώνουν το άγχος παρκαρίσματος στα στενά των αστικών κέντρων. Η ποιότητα κύλισης πάνω από κακοτεχνίες είναι καλά μελετημένη, χωρίς θορύβους ή χτυπήματα, ενώ παραμένει πειστική και στον αυτοκινητόδρομο. Τόσο ο αεροδυναμικός θόρυβος, αλλά και της κύλισης, είναι περιορισμένοι σε ταχύτητες ταξιδιού, με τη στιβαρή αίσθηση να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Σε επαρχιακή διαδρομή, το B10 δεν υπόσχεται σπορ συγκινήσεις, αλλά δίνει αυτό που ζητάς από ένα μεσαίο οικογενειακό C-SUV. Σιγουριά στο πάτημα, μέτριες κλίσεις, προοδευτική και προβλέψιμη εμφάνιση υποστροφής όταν το παρακάνεις και ηλεκτρονικά που επεμβαίνουν ομαλά. Το τιμόνι ως αίσθηση παραμένει ελαφρύ, όμως είναι ακριβές και αρκούντως γρήγορο, ενώ τα φρένα έχουν φυσική αίσθηση πεντάλ – κάτι καθόλου δεδομένο στα EV. Η πίσω κίνηση συμβάλλει στη ζυγισμένη συμπεριφορά σε κλειστές καμπές και δίνει αυτό το «κάτι» αν το προκαλέσεις χωρίς ESC, αν και θεωρούμε απίθανο κάποιος αγοραστής να βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση.

Πλήρες πακέτο από τη βασική έκδοση

Η βασική έκδοση Life έρχεται ήδη «γεμάτη»: 17 συστήματα υποβοήθησης (ACC, υποβοήθηση λωρίδας, τυφλό σημείο κ.ά.), ψηφιακός πίνακας 8,8”, infotainment 14,6”, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, V2L για τροφοδοσία συσκευών, είσοδος χωρίς κλειδί, κλειδί NFC και Bluetooth, καθώς και καλώδια Mode 2/Mode 3 στο κουτί. Η Design προσθέτει καθίσματα ηλεκτρικά/θερμαινόμενα/αεριζόμενα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηχοσύστημα 12 ηχείων, ηλεκτρική πόρτα πορτμπαγκάζ και εξωτερικούς καθρέφτες με μνήμη. Η σουίτα ADAS είναι από τις πιο ήρεμες που έχουμε δει σε κινεζικό EV: παρεμβαίνει όταν πρέπει, όχι όπως πρέπει – κάτι που μετρά πολύ στη μέρα-με-τη-μέρα.

Με εκκίνηση από €28.623 με προωθητικές ενέργειες πριν την εφαρμογή κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για τη μπαταρία 56,2 kWh και €30.123 για τη μεγαλύτερη των 67,1 kWh, το B10 χτυπά όχι μόνο τα ηλεκτρικά της κατηγορίας, αλλά και αρκετά θερμικά C-SUV. Όταν συνυπολογίσεις εξοπλισμό, ποιότητα κύλισης και την πραγματική κατανάλωση, το value case είναι ισχυρό. Προσθέστε την πενταετή εγγύηση οχήματος (ή 100.000 km) και 8 έτη/160.000 km για τη μπαταρία, και έχετε ένα πακέτο που μιλά με ευρωπαϊκούς όρους αξιοπιστίας/υποστήριξης.

Το Leapmotor B10 δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με πυροτεχνήματα. Σε κερδίζει με μία ουσιαστική συνολική εικόνα που φτάνοντας στο άθροισμα έχουμε να κάνουμε με ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ευρωπαϊκές προτάσεις. Στο δρόμο είναι ουδέτερο και προβλέψιμο, με στήσιμο που τιθασεύει βάρος και διαστάσεις. Δεν θα σε ενθουσιάσει ως οδηγικό εργαλείο – και δεν χρειάζεται. Θα σε κερδίσει επειδή κάνει τα πάντα σωστά για αυτό που είναι. Ένα σύγχρονο C-SUV με τιμή που αναγκάζει τον ανταγωνισμό να το κοιτάξει στα μάτια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 218 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 240 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 170 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8 δλ.

Μπαταρία

Χωρητικότητα: 67,1 kWh

Αυτονομία

434 χιλιόμετρα (WLTP, μικτός κύκλος)

400 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας

16,3 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Σε AC 11 kW

Σε DC : Κάτω από 20 λεπτά (30–80%)

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)

4.515 x 1.885 x 1.655 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.735 χλστ.

Βάρος

1.845 κιλά

Χώρος αποσκευών

430 + 25 λίτρα

Τιμή

31.623 €

(συμπεριλαμβ. προωθητική ενέργεια)