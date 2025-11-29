Δοκιμή Leapmotor C10 REEV: Αψηφώντας τους κανόνες

Το Leapmotor C10 REEV είναι ένα πολυτελές D-SUV με αμιγώς ηλεκτρική αίσθηση, αυτονομία κοντά στα 1.000 km και τιμή από 38.900 €. Πώς συνδυάζονται όμως όλα αυτά σε ένα αυτοκίνητο;

Το Leapmotor C10 REEV έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριμένο κενό. Θέλει να δώσει την εμπειρία οδήγησης ενός αμιγώς ηλεκτρικού στην πόλη, χωρίς να δένει τον οδηγό χειροπόδαρα με πρίζες όταν ταξιδεύει. Η λογική «range-extender» σημαίνει ότι κινείσαι πάντα ηλεκτρικά, ενώ ένας μικρός θερμικός κινητήρας δουλεύει αποκλειστικά ως γεννήτρια για να παράγει ρεύμα όταν το χρειαστείς. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία για την καθημερινότητα και συνολική αυτονομία κοντά στα 1.000 km για τα μεγάλα δρομολόγια με ήσυχη καμπίνα, πολιτισμένη λειτουργία και κόστη χρήσης που θυμίζουν BEV.

Το C10 REEV τοποθετείται στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας D-SUV, με μήκος 4,74 m, πλάτος 1,90 m και ύψος 1,68 m. Διατίθεται με δύο επίπεδα εξοπλισμού και τιμή εκκίνησης από 38.900 €. Στη διάθεση μας είχαμε την πλουσιότερη έκδοση Design, η οποία προσθέτει στοιχεία που ενισχύουν την premium αίσθηση, αλλά με 40.400 ευρώ και πάλι δημιουργεί ένα σοβαρό ερώτημα που δύσκολα βρίσκει κανείς απάντηση. Γιατί να επιλέξεις κάποιο ευρωπαϊκό μοντέλο αντί για ένα τόσο ολοκληρωμένο πακέτο;

Ευρωπαϊκή γραμμή, καθαρή ταυτότητα

Η σχεδίαση του C10 «διαβάζεται» αμέσως ως ευρωπαϊκή με καθαρές επιφάνειες, δυναμικά φτερά, κρυφές χειρολαβές και λεπτούς προβολείς LED που ενώνουν οπτικά την κλειστή μάσκα. Το εμπρός μέρος είναι κατεβασμένο όσο πρέπει ώστε να αποπνέει στιβαρότητα, χωρίς υπερβολές. Πίσω, μια συνεχής φωτεινή γραμμή διατρέχει το πλάτος της πόρτας και λειτουργεί ως υπογραφή, ενώ ο υαλοκαθαριστήρας μένει επιμελώς κρυμμένος κάτω από την αεροτομή της οροφής.

Οι ζάντες φτάνουν έως 20 ίντσες στην Design, γεμίζουν σωστά τους θόλους και δίνουν στο αυτοκίνητο «πάτημα» που τοποθετείται αισθητικά ένα κλικ πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που τραβάει βλέμματα χωρίς να προκαλεί, με κομψότητα και λεπτομέρειες που φωνάζουν σύγχρονη κατασκευή.

Μίνιμαλ αισθητική

Η πόρτα ανοίγει σε ένα σαφώς μίνιμαλ εσωτερικό, με καθαρές επιφάνειες και περιορισμούς στους φυσικούς διακόπτες. Στο κέντρο δεσπόζει μία οθόνη 14,6” υψηλής ανάλυσης σε ρόλο infotainment, ενώ μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ανεξάρτητος ψηφιακός πίνακας 10,25” για τα «ζωτικά» στοιχεία όπως ταχύτητα, ενέργεια, πλοήγηση. Η απόκριση του συστήματος είναι γρήγορη, τα γραφικά προσεγμένα και η δομή του μενού λογική, αν και χρειάζεται λίγη εξοικείωση γιατί ακόμη και ο κλιματισμός περνά από την οθόνη.

Τα υλικά είναι σοβαρής ποιότητας σε όλη την καμπίνα, με ομοιόμορφο «δέσιμο» πλαστικών και επενδύσεων. Η έκδοση Design προσθέτει δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα και ρυθμιζόμενο ambient light, ανεβάζοντας αισθητά την ατμόσφαιρα. Η πανοραμική γυάλινη οροφή πλημμυρίζει το εσωτερικό με φως και ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας.

Σε πρακτικό επίπεδο, το πάτωμα είναι εντελώς ίσιο πίσω, άρα τρεις ενήλικες κάθονται χωρίς παραχωρήσεις. Οι θήκες για μικροαντικείμενα είναι αρκετές, υπάρχουν θύρες USB εμπρός/πίσω και διπλή βάση ασύρματης φόρτισης εμπρός. Μοναδικό μελανό σημείο, ο χώρος αποσκευών με 400 λίτρα είναι επαρκής αλλά όχι κορυφαίος για D-SUV. Η γεωμετρία του όμως (πλήρως εκμεταλλεύσιμο άνοιγμα, χαμηλό κατώφλι, τετράγωνο σχήμα) βοηθά να χωρέσεις περισσότερα απ’ όσα υπόσχεται ο αριθμός.

Ηλεκτρικό by default, με γεννήτρια «σκιά»

Η ουσία του C10 REEV βρίσκεται κάτω από το πάτωμα και στο μηχανοστάσιο. Ο πίσω άξονας κινείται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα 215 PS και 320 Nm. Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 28,4 kWh, ενώ στο εμπρός μέρος κατοικεί ένας τετρακύλινδρος 1.5 που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson αλλά δεν συνδέεται με τους τροχούς, καθώς δουλεύει μόνο ως θερμική πηγή ενέργειας για μια γεννήτρια 50 kW εξαιρετικά υψηλής απόδοσης (ονομαστικά έως 96,5%).

Στην καθημερινή χρήση, το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν κανονικό ηλεκτρικό. Ξεκινάς και κινείσαι πάντα με ρεύμα. Όταν πέσει η φόρτιση της μπαταρίας (ή όταν το ζητήσεις), ο 1.5 «ξυπνά» για να δώσει ρεύμα στη γεννήτρια, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα ή/και φορτίζει την μπαταρία εν κινήσει. Το θερμικό σύνολο διατηρεί σταθερούς στροφικούς/θερμικούς ρυθμούς λειτουργίας, γεγονός που μειώνει θόρυβο και κατανάλωση. Ακόμα και όταν μπει στο παιχνίδι, δύσκολα τον καταλαβαίνεις.

Οι επιδόσεις είναι ρεαλιστικά επαρκείς για την κατηγορία με 0-100 km/h σε 8,5 s και τελική 170 km/h. Περισσότερη σημασία όμως έχει το πώς αποδίδεται η ισχύς. Γραμμικά, αμέσως, χωρίς κενά, με την οικεία απλότητα του ενός πεντάλ (υπάρχουν επίπεδα ανάκτησης, όχι υπερβολικά επιθετικά).

Το C10 REEV φορτίζει σε AC 6,6 kW (οικιακό wallbox ή δημόσια AC στήλη) και υποστηρίζει DC έως 65 kW. Σε ταχυφορτιστή, το 30-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 18 λεπτά, νούμερο που μεταφράζεται σε γρήγορο «ενδιάμεσο» ανεφοδιασμό για όποιον επιλέγει να ταξιδεύει «αμιγώς ηλεκτρικά». Αν δεν έχεις χρόνο/διάθεση για πρίζα, δουλεύει η γεννήτρια. Με γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία σκαρφαλώνει στα 970 km σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Στην καθημερινότητα, με φόρτιση στο σπίτι, κινείσαι καθαρά ηλεκτρικά σε αποστάσεις που καλύπτουν σχεδόν κάθε ρουτίνα. Στον αυτοκινητόδρομο, όταν αδειάσει η μπαταρία, βλέπεις τυπική κατανάλωση βενζίνης 5–6 l/100 km, ενώ στην πόλη μπορείς να μην κάψεις σταγόνα καυσίμου για πολλά συνεχόμενα χιλιόμετρα. Η Leapmotor δίνει προφίλ λειτουργίας (EV+, EV, Fuel, Power+) ώστε να «κλειδώνει» η στρατηγική ενέργειας. Πλήρες EV μέχρι να πέσει η μπαταρία, διατήρηση SoC για αργότερα, προτεραιότητα φόρτισης εν κινήσει και πάει λέγοντας.

Με ρύθμιση που θυμίζει Γηραιά Ήπειρο

Σε αίσθηση, το C10 REEV θυμίζει περισσότερο καλοστημένο ηλεκτρικό παρά συμβατικό PHEV. Το εμπρός σύστημα χρησιμοποιεί γόνατα MacPherson και πίσω πολλαπλούς συνδέσμους. Η ρύθμιση έχει ως ξεκάθαρο πρωταρχικό σκοπό την κορυφαία ποιότητα κύλισης, χωρίς όμως να “μουδιάζει” τελείως την πληροφορία που λαμβάνει ο οδηγός. Στην πόλη, τα εγκάρσια «ξεφουσκώνουν» πολιτισμένα, στο εθνικό δίκτυο το αμάξωμα παραμένει δεμένο και στο επαρχιακό, παρά τον όγκο (περίπου 1.950 kg), το C10 κρατά σταθερή, ασφαλή γραμμή με λογικές κλίσεις. Η ισορροπία του πλαισίου βοηθά να διατηρήσεις ρυθμό χωρίς να πιεστείς, ενώ η πίσω κίνηση κάνει την τοποθέτηση στη στροφή πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο μοντέλο.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη και αποκτά το σωστό βάρος στο πρόγραμμα Sport, χωρίς υπερβολική «τεχνητή» αίσθηση. Τα φρένα είναι αποτελεσματικά και προοδευτικότητα με το πεντάλ να είναι αναμενόμενα λίγο φιλτραρισμένο λόγω ανάκτησης, όμως η συνολική απόδοση εμπνέει εμπιστοσύνη.

Στο κομμάτι της εμπειρίας των επιβατών, το αυτοκίνητο έχει ξεκάθαρα εξελιχθεί σωστά. Η καμπίνα μένει ήσυχη, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι εμφανίζονται ψηλά και οι κραδασμοί λάμπουν διά της απουσίας τους. Αυτός ο «πολιτισμός» είναι βασικό μέρος της εμπειρίας με το C10 να σε κρατά ξεκούραστο τόσο σε μεγάλες αποστάσεις, όσο και στην καθημερινή τριβή της πόλης.

Το πακέτο ADAS φυσικά είναι πλήρες, περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως Full-Speed Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Traffic Jam Assist, αυτόματο φρενάρισμα εμπρός/πίσω (AEB/RCB), Blind-Spot, Cross-Traffic, 360° κάμερες κ.λπ. Σημειώνουμε ότι οι ευαισθησίες των συστημάτων από το εργοστάσιο είναι σχετικά «ευερέθιστες» – κάτι σύνηθες στις νέες πλατφόρμες για σκοπούς πιστοποίησης. Ρυθμίζονται/απενεργοποιούνται επιμέρους, απλώς χρειάζεται δύο-τρία αγγίγματα παραπάνω στο μενού μέχρι να τα φέρεις στα μέτρα σου.

Αυτά που χρειάζεσαι, και κάτι παραπάνω

Από τη βασική έκδοση στον εξοπλισμό υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως Full LED φωτισμός, διζωνικός κλιματισμός με αντλία θερμότητας, Wi-Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, ψηφιακός πίνακας 10,25” και κεντρική οθόνη 14,6”. Η Design προσθέτει δέρμα, θέρμανση/εξαερισμό στα εμπρός καθίσματα, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, 20άρες ζάντες και φιμέ πίσω κρύσταλλα. Η εργονομία είναι συνολικά καλή, αλλά η απουσία φυσικών χειριστηρίων (π.χ. για θερμοκρασία) παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα. Κάποιοι θα το αποδεχτούν, άλλοι θα προτιμούσαν δύο ροδελές στο κεντρικό τούνελ.

Το Leapmotor C10 REEV δεν είναι άλλη μια παραλλαγή PHEV. Είναι ηλεκτρικό στην ουσία, με έναν πολύ αποδοτικό θερμικό «συνοδό» που φροντίζει να μην αλλάζεις τις συνήθειες σου στα ταξίδια. Στην πόλη ζεις με ένα BEV – αθόρυβος χαρακτήρας, άμεση απόκριση, χαμηλό κόστος – και στο ταξίδι δεν αγχώνεσαι για πρίζες και δίκτυα φόρτισης. Το πλαίσιο δείχνει ευρωπαϊκή παιδεία, η καμπίνα έχει ποιότητα και τεχνολογία που στέκονται άνετα απέναντι στον ανταγωνισμό, και η τιμή χτυπά ευθέως όχι απλά την κατηγορία, αλλά ακόμη και premium επιλογές του C-SUV segment. Αν ψάχνεις ένα οικογενειακό D-SUV που συνδυάζει την ηλεκτρική καθημερινότητα με την ελευθερία των μεγάλων αποστάσεων, αυτή τη στιγμή το C10 REEV είναι από τις πιο ολοκληρωμένες και λογικές προτάσεις της αγοράς. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά έχει έρθει για να αμφισβητήσει όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα και να σπάσει τιμολογιακά και ποιοτικά φράγματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Leapmotor C10 REEV

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά

Βενζίνης

Χωρητικότητα: 1.499 κ.εκ.

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 88 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 125Nm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 215 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 320 Nm

Μετάδοση

Κίνηση πίσω

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 170χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 8,5 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

0,4 λίτρα/100 χλμ. (WLTP)

Κατανάλωση δοκιμής: 1,1 (πρώτα 100 χλμ.) – 6,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO₂: 10 γρ./χλμ.

Μπαταρία

Υψηλής τάσης, χωρητικότητα 28,4 kWh

Ηλεκτρική αυτονομία

145 χιλιόμετρα

Φόρτιση

AC 6,6 kW

DC 65kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 4.739 × 1.900 × 1.680 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.825 χλστ.

Βάρος: 1.950 κιλά

Χώρος αποσκευών

400 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: 38.900 €

