Τελικά δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το καινούργιο. Αυτό μας «φωνάζει» το νέο Lynk & Co 02 που έχει σκανδιναβική φιλοσοφία, ποιοτική προσέγγιση και θα κάνει τους techfreak να ενθουσιαστούν με τον εξοπλισμό του. Ειδικότερα όσους αναζητούν άνεση και χώρους. Σημειώστε, δε, ότι είναι πολύ πιο φθηνό από το αντίστοιχο Volvo, στο οποίο βασίζεται.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Πόσες ακόμα εταιρίες από την Κίνα χρειαζόμαστε στην ελληνική αγορά; Η απάντηση μπορεί να είναι είτε το «όλες» ή το καμία. Είναι αλήθεια πως έχουμε πήξει, ακόμη και εμείς που το αυτοκίνητο είναι η καθημερινότητά μας, είμαστε στο όριο της σύγχυσης τον τελευταίο χρόνο, με όλους τους νέους «παίκτες» και τα συνεχόμενα λανσαρίσματα. Η δυσκολία όμως προς τον καταναλωτή δεν είναι τόσο οι πολλές επιλογές που υπάρχουν πλέον, αλλά το γεγονός ότι πολλές απ’ αυτές είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Τo Lynk & Co 02, που πατάει πάνω στην αρχιτεκτονική της Geely για μοντέλα της κατηγορίας και μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με άλλα δύο ηλεκτρικά C-SUV που πωλούνται στην χώρα μας, αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Έχει βρει τον τρόπο να ξεχωρίζει, πράγμα που είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας εμπειρία μαζί του πριν από μερικούς μήνες, όταν το οδηγήσαμε στη Σλοβενία. Ήρθε η ώρα να το δούμε και στη χώρα μας!

ΤΙ ΕΣΤΙ Lynk & Co

Το όνομα της Lynk & Co έγινε πρωτοσέλιδο στα ΜΜΕ πριν από μόλις τέσσερα χρόνια. H εταιρία, που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Geely, έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της. Να διανείμει δηλαδή την κινητικότητα, ακολουθώντας πιστά μια συνδρομητική υπηρεσία streaming, ανοίγοντας τον δρόμο για το car-sharing – την κοινή χρήση αυτοκινήτων από ιδιώτες. Κάτι σαν αυτό που η Airbnb κάνει με τα σπίτια και να προσελκύσει τους πελάτες σε κομψούς χώρους (που ονομάζονται Clubs), συνοδεία καφέ ή αλκοολούχων προϊόντων. Σημεία που μοιάζουν περισσότερο με μοδάτα στέκια παρά με τις κλασικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα της Lynk & Co, λοιπόν, μπορούν είτε να αγοραστούν είτε να ενοικιαστούν με πάγιο τέλος που περιλαμβάνει σημαντικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, συντήρηση και οδική βοήθεια. Αυτό για ορισμένες περιοχές της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα η ιστορία είναι διαφορετική. Ούτε συζήτηση για car-sharing, αφού δεν είναι στην κουλτούρα μας και λογικά θα αργήσει. Καθαρά εμπορικά και μόνο, το πρώτο της μοντέλο, το 01, τα πήγε πολύ καλά μετά από μια μεγάλη μείωση της τιμής του, που έπεσε στις 35.000 ευρώ. Βασικά, έγινε sold out και απλά περιμένουμε την ανανεωμένη σε πολλά σημεία εκδοχή του. Όπως επίσης αναμένουμε σε λίγους μήνες το πολλά υποσχόμενο, μεγάλο SUV με ονομασία 08, plug-in υβριδικό σύνολο και ηλεκτρική αυτονομία περί τα 200 χιλιόμετρα. Φαίνεται λοιπόν ότι η Start Up φιλοσοφία της αφορά σε ορισμένα μόνο σημεία, τα περισσότερα απ’ αυτά στο στιλ και στο μάρκετινγκ. Τα προϊόντα της υιοθετούν τεχνογνωσία ετών από τον όμιλο, αλλά ειδικότερα από τη Volvo. Κρατήστε το τελευταίο, γιατί είναι σημαντικό.

THE BULLET

Το Lynk & Co 02 (στην Κίνα ονομάζεται Z20), όσο περίεργο κι αν ακούγεται, βασίζεται στον Volvo EX30 (έχει την ίδια βάση με το Smart #2 επίσης). Όλα τα κοινά τους σημεία όμως είναι καλά κρυμμένα στην πλατφόρμα και στα «μηχανικά» μέρη, διότι σχεδιαστικά η Lynk & Co ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Οι μάρκες της Geely λειτουργούν όπως το Group VAG και η Stellantis, όπου τα μοντέλα τους μοιράζονται την αρχιτεκτονική, όμως καθένα έχει άλλη φιλοσοφία και στιλ. Δείτε τη Lynk & Co ως την πιο προοδευτική, μινμαλιστική και τεχνολογική. Το Lynk & Co 02 κατ’ αρχάς είναι πολύ πιο μεγάλο από το αντίστοιχο Volvo (+22,7 εκ.) και στα 4,46 μέτρα μήκους του τοποθετείται ξεκάθαρα στη C κατηγορία. Ωστόσο, από κοντά φαίνεται πιο Compact απ’ ό,τι δηλώνουν τα νούμερα στο χαρτί.

Σχεδιασμένο στο κέντρο της εταιρίας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το Lynk & Co 02 προδίδει με την πρώτη ματιά τον διαφορετικό χαρακτήρα του σε σχέση με το 01, που γνωρίσαμε, και μας δείχνει το σχεδιαστικό μέλλον της εταιρίας. Διαθέτει ένα σμιλευμένο αμάξωμα, που ωφελεί την αεροδυναμική και, κατά συνέπεια, την αυτονομία, που αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα ηλεκτρικό. Έχει έντονο χαρακτήρα και σπορτίφ χαρακτηριστικά, με το σφηνοειδές σχήμα του και την καμπυλότητα της οροφής (δεν έχει πλαίσια στα παράθυρα, άρα είναι όντως κουπέ SUV) να είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν. Από μπροστά, είναι «κλειστό», αιχμηρό και επιθετικό, με τα διπλά φώτα ημέρας και το καπό που καμπυλώνει απότομα προς τα κάτω. Τα κύρια φωτιστικά σώματα είναι «κρυμμένα» χαμηλά στον προφυλακτήρα, εκεί που στην έκδοση More υπάρχει η ενεργή γρίλια. Ενδιαφέρον είναι και το κόψιμο στο πίσω μέρος, με τη μονοκόμματη αεροτομή που προεξέχει και ενσωματώνει τη LED μπάρα των πίσω φώτων.

Έχει προσωπικότητα, ίσως περισσότερο απ’ τα συγγενικά του μοντέλα, ενώ, παρά την ταμπέλα της Κίνας που πολλοί μπορεί να του προσάψουν, η σχεδίαση είναι πιο κοντά στα γούστα του ευρωπαϊκού κοινού. Επίσης, θυμίζει κάπως από ορισμένες πλευρές το νέο Toyota C-HR, κάτι που μόνο ως θετικό μπορείς να το πάρεις, ειδικά στην ελληνική αγορά.

ΣΑΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Όπως και στο Lynk & Co 01, η ποιότητα είναι το πρώτο πράγμα που θα σε εντυπωσιάσει θετικά στο Lynk & Co 02. Να είμαστε ειλικρινείς, θα βρεις πιο μαλακά και καλοφινιρισμένα υλικά από το αντίστοιχο σε διαστάσεις Volvo. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, όμως είναι η αλήθεια. Μεγάλα τμήματα σε ταμπλό και πόρτες καλύπτονται από πολύ μαλακό πλαστικό, τα καθίσματα στην έκδοση More είναι ντυμένα με ένα πολύ καλό στην αφή τεχνητό δέρμα (ανακυκλωμένο ύφασμα στην Core), ενώ ακόμη και οι ταπετσαρίες κάτω χαμηλά είναι προσεγμένες.

Η συναρμογή είναι όπως πρέπει και το μόνο που «κουνιέται» είναι η κεντρική κονσόλα. Ο λόγος είναι απλός: αφαιρείται. Μπορείς με ένα ξεκλείδωμα (κάτω από τις ποτηροθήκες) και ένα κουμπί μέσα στο υποβραχιόνιο να το βγάλεις τελείως και να δημιουργήσεις ένα εντελώς open space περιβάλλον. Αν πάλι θες χώρους, τότε θα το χρειαστείς γιατί είναι πολύ βαθύ και έχει συρτάρι μέσα, ενώ το μαγνητικό κάλυμμά του θυμίζει αυτό ενός iPad.

Σε γενικές γραμμές το εσωτερικό είναι πολύ πρακτικό και ευρύχωρο, με μόνο μελανό σημείο να είναι οι χαμηλά τοποθετημένες ποτηροθήκες που δεν βολεύουν τόσο. Από την άλλη, το Lynk & Co 02 έχει πιο πολλούς φυσικούς διακόπτες (βλ. παράθυρα και καθρέπτες) από το αντίστοιχο Volvo, παρά το γεγονός ότι η κουλτούρα της οθόνης-Control Panel είναι η ίδια και οι περισσότερες ρυθμίσεις γίνονται μέσα από αυτήν.

Η κεντρική οθόνη μετρά 15,4 ίντσες και διαθέτει ένα «ψαγμένο» λειτουργικό και αρχιτεκτονική της Ecarx, μια εταιρίας που ειδικεύεται στους ψηφιακούς πίνακες οργάνων και στα ADAS. Το λειτουργικό έχει μια «καθαρή» εικόνα, χωρίς πολλά γραφικά και κρυστάλλινη ανάλυση. Με τον πολυπύρηνο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon δεν έχει καθόλου lag. Χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις για πρακτικούς λόγους, που θεωρούμε σύντομα θα γίνουν, αφού η ίδια δίνει βάση και αξιοποιεί το feedback των πελατών της, έχοντας μάλιστα και ειδική εφαρμογή για να αφήσεις τις σκέψεις σου. Εμείς το κάναμε. Για παράδειγμα, η διαδικασία απενεργοποίησης των συστημάτων υποβοήθησης απαιτεί ένα τελετουργικό στα υπομενού κάθε φορά που το «βάζεις μπροστά». Θα μπορούσαν να υπήρχαν συντομεύσεις για τα βασικά στο Status Bar, που ήδη έχει αρκετά πράγματα να επιλέξεις. Όπως είπαμε όμως, η πλατφόρμα του infotainment είναι φτιαγμένη για να παίρνει updates.

Ήδη, στα χέρια μας προστέθηκε, μεταξύ άλλων, το απαραίτητο πλέον ασύρματο Car Play και Android Auto. Σημαντικό, από την άλλη, είναι ότι έχει ενσωματωμένο Spotify για να μη χαλάς τη μπαταρία του κινητού. Βέβαια, με 60W θύρα Type-C και διπλή ασύρματη φόρτιση, δεν είναι κάτι που σε απασχολεί (στην έκδοση More). Ο πίνακας οργάνων κινείται στα μίνιμαλ μονοπάτια, με τις βασικές πληροφορίες, όμως έχει τρία διαφορετικά προφίλ γραφικών και χάρτη. Μιλώντας για εξατομίκευση, προκαλεί έκπληξη η ανακάλυψη ότι ακόμη και ο ήχος της κόρνας μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με το γούστο του ιδιοκτήτη, με μια πιο «ευγενική» ερμηνεία. Είναι το κάτι που δεν βρήκαμε στο μενού και μάλλον θα προστεθεί αργότερα. Ενδιαφέροντα στοιχεία αποτελούν ο τρισδιάστατος ατμοσφαιρικός φωτισμός –έχει άπειρα χρώματα, επιλογή φωτορυθμικού κ.ά.– με τον εφέ καθρέπτη, αλλά και η Selfie Camera που έχει νυχτερινή λειτουργία και μπορεί να βγάλει βίντεο με ήχο (όχι εν κινήσει).

Τα καθίσματα είναι πραγματικά άνετα με φανταστικά προσκέφαλα (θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα στη δεύτερη έκδοση). Όσον αφορά τους χώρους, παρά την καμπυλότητα της οροφής, κάθεσαι άνετα στο πίσω μέρος, με την απόσταση από τα μπροστινά καθίσματα να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της κατηγορίας (διπλάσια από το EX30). Το πορτμπαγκάζ ανοίγει ηλεκτρικά, αποκαλύπτοντας 410 λίτρα και ένα διπλό πάτωμα για εύκολη φόρτωση. Άλλα 15 κρύβονται στο μπροστινό καπό, που εξυπηρετούν στην τοποθέτηση των καλωδίων της φόρτισης.

Η ΗΡΕΜΙΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ

Εξοπλίζεται με μπαταρία τεχνολογίας NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο) χωρητικότητας 66 kWh, που δεν είναι ακριβώς η ίδια με το EX30 και δίνει ζωή σε έναν ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων (αυτός είναι ο ίδιος), ο οποίος κινεί αποκλειστικά τους πίσω τροχούς. Το δε «0-100 χλμ./ώρα» επιτυγχάνεται σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, με την τελική να περιορίζεται στην αλά Volvo λογική των 180 χλμ./ώρα.

Η εμπειρία με το Lynk & Co 02 είναι premium. Την έχουμε κάνει καραμέλα αυτή τη λέξη με τα κινέζικα ηλεκτρικά, όμως είναι η αλήθεια. Η τρόπος που κυλάει στον δρόμο, η καλή ηχομόνωση, όπως επίσης η ηρεμία και η ευκολία στην οδήγηση, είναι στοιχεία που παλαιότερα σου προσέφεραν μόνο οι γνωστές γερμανικές μάρκες. Αν αναλογιστούμε την τιμή του, τότε είναι εντυπωσιακά καλό στα παραπάνω. Η ρύθμιση της ανάρτησης, που αποτελείται από γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, είναι λίγο πιο σκληρή απ’ ό,τι θα θέλαμε βέβαια. Είναι στιγμές που στις εγκάρσιες ανωμαλίες εντός πόλης, σε αυτήν την έκδοση με τους μεγάλους τροχούς, η απόσβεση συνοδεύεται από γδούπο. Στο αντίποδα δεν έχει καθόλου αεροδυναμικούς θορύβους και σχεδόν καθόλου θόρυβο κύλισης. Μόνο μέχρι τα 30 χλμ./ώρα κάνει θόρυβο, αυτόν το τεχνητό για τους περαστικούς που ακούγεται σαν διαστημόπλοιο και για κάποιον λόγο ακούγεται έντονα και στην καμπίνα.

Είναι ελαφρύ για τις διαστάσεις του, αλλά και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στα 1.830 κιλά, οπότε παίζει στη λογική της Tesla. Είναι όντως ανάλαφρο στην οδήγηση και ευέλικτο εντός πόλης. Δεν απευθύνεται στον «πειραγμένο» οδηγό, αλλά σε αυτόν που θέλει να κάνει την καθημερινή του μετακίνηση ξέγνοιαστα. Γι’ αυτό και το τιμόνι είναι ελαφρύ (έχει 3 επιλογές, η μία αυτόματη, αλλά η μεσαία είναι η πιο καλή). Έχει επίσης One Pedal επιλογή, η οποία όμως αφορά μόνο την κίνηση εντός πόλης. Επιβραδύνει αρκετά στα λίγα χλμ./ώρα, οπότε αν κινείσαι πιο σβέλτα πρέπει να έχεις το πόδι σου στο φρένο. Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, αποφεύγεται η απότομη επιβράδυνση στο άφημα του γκαζιού, που ζαλίζει τους επιβάτες. Οι 280 ίπποι του φαίνονται, πάντως, αφού εάν χρειαστεί επιταχύνει ακατάπαυστα και προσπερνάει πανεύκολα, ακόμα και σε ρυθμό αυτοκινητόδρομου. Υπό πίεση, η κίνηση στους πίσω τροχούς και η ισορροπία του πλαισίου θα σε κάνουν να το εμπιστευτείς και να μη δώσεις σημασία στις κλίσεις που παίρνει. Έχει και τα θετικά του αυτό, αφού με 19 εκ. απόστασης δεν φοβάσαι να πατήσεις χώμα.

Σε ό,τι αφορά την αυτονομία και την κατανάλωση ενέργειας, όταν το είχαμε οδηγήσει σβέλτα στη Σλοβενία είχαμε δει 19άρια. Αυτή τη φορά, η τελική μας κατανάλωση σε μικτό κύκλο περιορίστηκε στις 15,6 kWh/100 χλμ., που είναι πολύ κοντά στα νούμερα της εταιρείας, και μας έδωσε 430 χιλιόμετρα αυτονομίας. Στην πόλη καίει αρκετά λιγότερα, οπότε υπολογίστε τουλάχιστον 100 παραπάνω, ενώ στο ταξίδι μπορεί να βγάλει μια 350άρα. Η σχετικά μικρή του μπαταρία δεν του επιτρέπει να ταξιδεύει πολύ μακριά με μία φόρτιση, όμως φορτίζει στα 150 kW, όπου και θέλει ένα μισάωρο για το 10-80%.

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Στην αντίστοιχη έκδοση, είναι περί τις 9.000 ευρώ πιο φτηνό απ’ το Volvo με τα τόσα κοινά, ενώ έχει καλύτερη ποιότητα συνολικά στο εσωτερικό, μεγαλύτερους χώρους και πιο μουράτη σχεδίαση. Κι εμείς αναρωτιόμαστε πώς γίνεται, αλλά αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Πίσω, σύγχρονος ηλεκτρικός

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 272 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 343 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 5,3 δλ.

Μπαταρία

Li-NMC, χωρητικότητα 69 (64 kWh ωφέλιμες)

Αυτονομία

480 χιλιόμετρα (WLTP)

460 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας:

17 kWh/100 χλμ. (εργοστασιακή)

18 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση:

AC (22 kW): 4 ώρες

DC (153 kW): 27 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.233 x 1.837 x 1.549

Μεταξόνιο: 2.650 χιλ.

Βάρος: 1.830 κιλά

Χώρος αποσκευών

413 + 7 λ.

Τιμή Αγοράς

Βασική έκδοση: από 37.572 ευρώ

Έκδοση δοκιμής: 46.624 ευρώ

(χωρίς την κρατική επιδότηση)

