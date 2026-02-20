Δοκιμή MAXUS T60 MAX: Πιο άνετο απ’ όσο περίμενες, ικανό όσο θα ήθελες

Με 215 ίππους, 500 Nm ροπής και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο T60 MAX της Maxus επιχειρεί να πετύχει τη χρυσή τομή που θέλει τα σύγχρονα pick- up να «εμπεριέχουν» τους χαρακτήρες του σκληροτράχηλου εργαλείου δουλειάς, αλλά και του πολυτελούς επιβατικού οχήματος. Τα καταφέρνει;

Του Κώστα Γαμβρούλη Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η κατηγορία των pick-up έχει εδώ και χρόνια αλλάξει. Δεν απευθύνεται πλέον μόνο σε επαγγελματίες που θέλουν ένα σπαρτιάτικο «αγροτικό» για το εργοτάξιο ή το χωράφι, αλλά και σε όσους αναζητούν ένα πολυεργαλείο για ρυμούλκηση, εξορμήσεις και καθημερινή χρήση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προθέσεις του νέου MAXUS T60 MAX είναι ξεκάθαρες. Θέλει να σταθεί απέναντι στα καθιερωμένα ονόματα της κατηγορίας ως ολοκληρωμένο όχημα πολλαπλών ρόλων, έχοντας ως δέλεαρ την τιμή του.

Διαπιστευτήρια

Δεν είναι μόνο τα pick-up που έχουν αλλάξει, αλλά και… οι συλλογικές προκαταλήψεις. Το «κινεζικό» έχει πλέον πάψει να είναι συνώνυμο του «φθηνού» σε όλα τα επίπεδα και αυτό οφείλεται στην έντονη και καθ’ όλα αξιοπρεπή παρουσία δεκάδων σινικών εταιριών στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της ευρωπαϊκής. Η MAXUS ανήκει σε αυτό το κύμα εμπορικής εξωστρέφειας της Κίνας, βρισκόμενη υπό την στέγη της SAIC, ενός τεράστιου κρατικού ομίλου με έδρα στη Σανγκάη. Αν θέλετε ένα «πιο αναγνωρίσιμο info» στοιχείο, αυτό είναι η MG που ανήκει στη SAIC και προσαρμόζοντάς το στη δική μας, ελληνική πραγματικότητα, στην εξίσωση μπαίνει και η Σαρακάκης (Saracakis Group of Companies), που έχει αναλάβει την αντιπροσώπευση της Maxus στην Ελλάδα.

Πες το με την εμφάνιση

Το T60 MAX δεν χρειάζεται μετάφραση σε ό,τι αφορά στη σχεδιαστική του γλώσσα, αφού επικοινωνεί ξεκάθαρα τον χαρακτήρα του «άμα τη εμφανίσει» και δεν περνά απαρατήρητο. To στοιχείο που τραβά τα βλέμματα και δημιουργεί εν πολλοίς την απαραίτητη «ταυτότητα αναγνωρισιμότητας» είναι η μεγάλη εμπρός μάσκα. Οι έντονες γραμμές της με τα μυώδη πλαίσια που φιλοξενούν τους προβολείς ομίχλης δεξιά και αριστερά δημιουργούν μια εικόνα «heavy duty κατασκευής».

Τα split LED φωτιστικά σώματα δίνουν μια σύγχρονη υπογραφή, ενώ τα φουσκωμένα φτερά, τα προστατευτικά «φρύδια» στους θόλους των τροχών ενισχύουν την επιθυμητή να επικοινωνηθεί αίσθηση ανθεκτικότητας και δυναμισμού. Οι αεροδυναμικές προσθήκες που «σβήνουν» την καθετότητα της καμπίνας προς την καρότσα και το ανάγλυφο λογότυπο του μοντέλου στην πόρτα της δεύτερης είναι ό,τι άλλο μένει ως πρώτη εντύπωση από το οπτικό σκανάρισμα του αυτοκινήτου, με τη γενικότερη αίσθηση να είναι αυτή του… τόσο-όσο. Σχεδιαστικά επίκαιρο και σύγχρονο το T60 MAX, χωρίς κραυγαλέα και αχρείαστα σχεδιαστικά στοιχεία, με το υπόλοιπο αμάξωμα να αναπτύσσεται –όπως πρέπει– υπό τον κανόνα της fuction over form σχεδιαστικής προσέγγισης.

Ποιοτική και όσο πρέπει πολυτελής καμπίνα με ψηφιακό αποτύπωμα

Οι εντυπώσεις που δημιουργούνται από την εξωτερική εμφάνιση συνεχίζονται και στο εσωτερικό, με την έννοια του ότι η καμπίνα του T60 MAX είναι σχεδιασμένη με βάση τη λογική χρήσης του αυτοκινήτου. Χωρίς σε καμία περίπτωση να θεωρείται σπαρτιάτικη η βασική, αποφεύγει την παγίδα του ανούσιου εντυπωσιασμού, γιατί καλά τα φινιρίσματα, τα ντελικάτα υλικά και το περίτεχνο του όλου θέματος, αλλά όταν η γαλότσα έχει τρία δάχτυλα λάσπη, δημιουργείται μια ασυμβατότητα μεταξύ φαίνεσθαι και γίγνεσθαι.

Όσο πρέπει λοιπόν πολυτελές το εσωτερικό, με πολύ καλή ποιότητα υλικών, συναρμογή και χώρους ικανούς να φιλοξενήσουν με άνεση πέντε ενήλικες. Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3’’ και η κεντρική οθόνη infotainment ίδιας επιφανείας προσφέρουν την απαραίτητη στις μέρες μας digital εμπειρία και δημιουργούν ένα ενιαίο περιβάλλον προβολής, με καθαρή απεικόνιση και άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες του οχήματος. Η συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των smartphones στην καθημερινή χρήση, ενώ η ασύρματη φόρτιση κινητού (50W) και οι τρεις θύρες USB καλύπτουν τις ανάγκες φόρτισης όλων των επιβατών.

Τα θερμαινόμενα καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά για οδηγό και συνοδηγό, ενώ στον εξοπλισμό επίσης συμπεριλαμβάνεται θερμαινόμενο δερμάτινο τιμόνι. Σε πρακτικό επίπεδο, διατίθενται πολλές θήκες και αποθηκευτικοί χώροι, ενώ τα χειριστήρια είναι στο σύνολο τους εργονομικά και εύκολα προσβάσιμα. Ως σύγχρονο πολυλειτουργικό αυτοκίνητο, το T60 MAX απαιτεί μια μικρή περίοδο εξοικείωσης με τα menu και το… navigation στον χώρο της καμπίνας, ωστόσο η εμπειρία δεν είναι σε καμία περίπτωση κουραστική και πολύ σύντομα ανακαλύπτεις το τι κάνει τι, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις στο manual.

Περί ασφάλειας και διαστάσεων

Με μήκος 5.395 χλστ. και μεταξόνιο 3.155 χλστ., το T60 MAX δεν είναι διαστασιακά μικρό αυτοκίνητο, όχι ότι είχε υποχρέωση για κάτι τέτοιο βέβαια. Έχει ήδη αναφερθεί ότι η καμπίνα προσφέρει άνετους εσωτερικούς χώρους, οπότε μένει να δούμε πόσο από το real estate του οχήματος αφιερώνεται στην καρότσα. Με διαστάσεις 1.485 x 1.510 x 530 χλστ., λοιπόν, κρίνεται επαρκής δεδομένης της διπλοκάμπινης φύσης του, ενώ το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 1.050 κιλά.

Αξίζουν να σημειωθούν η επένδυση του χώρου φόρτωσης με ανθεκτικό πλαστικό, τα πολλά σημεία πρόσδεσης φορτίου, καθώς και η υποβοήθηση στο κλείσιμο της πόρτας της καρότσας. Σημαντικό επίσης στοιχείο για αυτού του είδους τα οχήματα η ικανότητα έλξης, που στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται στα 3.500 κιλά (προϋπόθεση το τρέιλερ με φρένα) ή στα 750 κιλά χωρίς τρέιλερ με φρένα, καθιστώντας το T60 MAX κατάλληλο για μεταφορά μηχανημάτων ή σκαφών.

Κινητήρας: 215 ίπποι με ουσία

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας δίλιτρος diesel με διπλό turbo, απόδοσης 215 ίππων και 500 Nm ροπής, με τη διαχείριση αυτής της ισχύος να γίνεται διά μέσου ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων της ZF. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα για override στην επιλεγμένη σχέση ή και για πλήρως ημιαυτόματη λειτουργία, μέσω paddles στο τιμόνι. Προσφέρονται επίσης τρία drive modes (ΕCO, NORMAL, POWER), έτσι ώστε το αυτοκίνητο να προσαρμόζεται σε κάθε πεδίο κίνησης. Μιλώντας για πεδία κίνησης, το «εκτός δρόμου» είναι μια συνθήκη που το T60 MAX θα κληθεί πολλές φορές να αντιμετωπίσει και έρχεται –ως οφείλει– προικισμένο για κάτι τέτοιο.

Το σύστημα τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της Borg Warner κατανέμει τη ροπή ανάλογα με τις συνθήκες, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2H, AUTO, 4H και 4L, μέσω περιστροφικού επιλογές στην κεντρική κονσόλα. Το μπλοκέ πίσω διαφορικό, η 29° γωνία προσέγγισης και 26° αναχώρησης, η απόσταση από το έδαφος στα 230 χλστ. και τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης Bridgestone Dueler All Terain σε διαστάσεις 265/60-18 ολοκληρώνουν ένα πλήρες εκτός δρόμου πακέτο, με το αυτοκίνητο να δείχνει έτοιμο για «μάχες» σε δύσκολες, εκτός δρόμου, συνθήκες, με το που βγει από την αντιπροσωπεία.

Πιο άνετο απ’ όσο θα περίμενες – Ικανό όσο θα ήθελες

Το ότι ένα pick-up θα είναι ικανό εκτός δρόμου δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη, αφού τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν σχεδιαστεί πρωτίστως για αυτό. Το στοιχείο που αξιολογείται κυρίως, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατηγορία στις μέρες μας, είναι το πόση άνεση προσφέρουν στους επιβαίνοντες και κατά πόσον αυτή η άνεση λειτουργεί εις βάρος του αρχικού τους σκοπού. Εν ολίγοις, όσο και αν οι «λεπτεπίλεπτες ισορροπίες» δεν φαίνεται να ταιριάζουν στον brutal χαρακτήρα τους, τελικά είναι αυτός ο συγκερασμός διαμετρικά αντίθετων χαρακτηριστικών που μετράει. Το T60 MAX τα καταφέρνει πολύ καλά λοιπόν, ανταποκρινόμενο στις ιδιότροπες απαιτήσεις που έχει πλέον το αγοραστικό κοινό από τα pick-up. Παρά τα φύλλα σούστας που ορθά έχουν επιλεγεί ως ανάρτηση στον πίσω άξονα, παρά τις μεγάλες διαστάσεις και τον σκληροτράχηλο πυρήνα του αυτοκινήτου, η εμπειρία οδήγησης στην άσφαλτο, ακόμα και συνθήκες εντελώς ασύμβατες, δεν μετατρέπεται ποτέ σε εφιάλτη και «πάλη» με το θηρίο.

Οι μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να κρυφτεί (συνηθίζεται πάντως), ωστόσο σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες συνισταμένες, το T60 MAX «καμουφλάρει» εντυπωσιακά τις αιχμές και την τραχύτητα που θα περίμενε κανείς να είχε. Η οδήγηση είναι εύκολη και άνετη, το κιβώτιο έχει μια σχεδόν διαισθητική λειτουργία αλλάζοντας τις σχέσεις εκεί που θα τις άλλαζες και εσύ, και όλη η εμπειρία δεν διαφέρει και πολύ –τηρούμενων των αναλογιών– από την οδήγηση ενός μεγάλου SUV.

Τα «αφράτα» ελαστικά αλλά και η πολύ καλή λειτουργία της πίσω ανάρτησης, ακόμα και χωρίς φορτίο, αποσβαίνουν τα πάντα στον δρόμο (εντάξει, αυτό έλειπε να μην…), αλλά είναι η πολύ καλή ηχομόνωση της καμπίνας που δημιουργεί κυρίως ένα άνετο περιβάλλον στο εσωτερικό. Αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα στο ταξίδι, καθότι τα pick-up, λόγω της φύσης τους, δεν τα λες και πρότυπα αεροδυναμικής. Στην προκειμένη περίπτωση, θόρυβοι από τον αέρα δημιουργούνται και υπάρχουν, ωστόσο «τρώνε πόρτα» πριν εισέλθουν στο εσωτερικό ως κουραστική «βαβούρα».

Με αυτά τα δεδομένα και με τον κινητήρα να γουργουρίζει σε cruising mode με 8η ταχύτητα, το ταξίδι στον ανοιχτό δρόμο χαρακτηρίζεται πολύ άνετο, με κερασάκι στην τούρτα την κατανάλωση, η οποία μπορεί να πέσει και κάτω από τα 7 λίτρα/ 100 χιλιόμετρα αν είσαι ήπιος με το «γκάζι». Η ίδια εικόνα συνεχίζεται και στους επαρχιακούς, με το T60 MAX να είναι δεκτικό και σε πιο «σβέλτους» ρυθμούς χωρίς να χάνει τη συνοχή του ή να αισθάνεσαι έρμαιο των αδρανειακών δυνάμεων. Φυσικά, το «κυνηγητό» είναι εκτός φακέλου χρήσης και δεν έχει και κανένα νόημα να αξιολογηθεί ως συνισταμένη οδήγησης ενός τέτοιο οχήματος. Άλλωστε, αν αναζητά συγκινήσεις με pick-up, αυτές έρχονται στο χώμα και όχι στην άσφαλτο. Στο βασίλειό του, λοιπόν, το T60 MAX μπορεί να οδηγηθεί γρήγορα και να τα βγάλει πέρα με το απέραντο δίκτυο χωματόδρομων της χώρας μας, που, όπως είναι γνωστό, έρχονται σε ποιότητες από «σπαστήρια» μέχρι «σαθρές κολάσεις» και άλλες, ενδιάμεσες καταστάσεις.

Και όλα αυτά με 2WD. Αν συναντήσεις λάσπες, ανηφόρες ή θες να προσεγγίσεις τα λιόδεντρα- προίκα στην πλαγιά, η τετρακίνηση και τα «κοντά» είναι τα εφόδιά σου. Εναλλακτικά, επιλέγεις «AUTO» στη μετάδοση και δεν ασχολείσαι. Σε περίπτωση πάντως που θες να «ασχοληθείς» και να μπεις σε «rally mode», έτσι για το fun της υπόθεσης, το T60 MAX θα ακολουθήσει μέχρι έναν λογικό βαθμό και μετά το τιμόνι θα αρχίσει να φαίνεται αργό και ο Νεύτωνας θα σου θυμίζει τα περί αδράνειας μια μάζας 2+ τόνων που κινείται σε μια ανώμαλη και χαμηλής πρόσφυσης, σαθρή επιφάνεια. Αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα του αυτοκινήτου φυσικά και απλά σημειώνεται σε περίπτωση που κάποιος πιστεύει ότι με 44.800€ μπορεί να αγοράσει hi-end αναρτήσεις και αγωνιστικό στήσιμο στις μέρες μας.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Η τελευταία ανωτέρω παράγραφος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει την επωδό των εντυπώσεων μας, καθότι ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να κρίνεται από αυτά που δεν κάνει (και που δεν οφείλει να κάνει), αλλά από αυτά που μπορεί επιτυχώς να φέρει εις πέρας. Το T60 MAX αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη, τικάροντας όλα τα μποξάκια στη λίστα των λογικών απαιτήσεων που μπορεί να έχει κανείς από ένα σύγχρονο pick- up. Mε τιμή που κλείνει το μάτι σε όσους βάζουν ψηλά τη value for money συνισταμένη, έχει όλα τα φόντα ώστε να αποτελέσει ένα αξιόλογο επαγγελματικό εργαλείο ή –για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις– ένα ικανό όχημα ελεύθερου χρόνου, αποδράσεων και αναψυχής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά

Bi-Turbo diesel

Χωρητικότητα: 1.996 κ.εκ.

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 205 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 500 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς κατ’ επιλογή (+ «κοντά)

Αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 170 χλμ./ώρα

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 9,1 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 9,5 λίτρα/100 χλμ

Εκπομπές CO 2 : 239 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

75 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 5.395 x 1.960 x 1.870

Μεταξόνιο χλστ.: 3.155

Βάρος: 2.275 κιλά

Τιμή αγοράς

Από 44.800 ευρώ