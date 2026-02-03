Δοκιμή Mazda 6e Long Range: Πολυτέλεια made in Japan

Η πρώτη απόπειρα της Mazda σε ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο οικογενειακό αναβαθμίζει τον premium χαρακτήρα της μάρκας χάρη στα οφέλη της εξηλεκτρισμένης φιλοσοφίας.

Η πρώτη γνωριμία μας με το Mazda 6e Long Range στην ελληνική παρουσίαση άφησε μία ξεκάθαρη εικόνα για τον προσανατολισμό του μοντέλου. Η ποιότητα κύλισης, η ηρεμία και η premium αίσθηση είναι οι πρωταρχικοί στόχοι του νέου μοντέλου. Η ιαπωνική μάρκα δεν μπαίνει στην κατηγορία των ηλεκτρικών fastback με κραυγαλέα νούμερα ή «ηλεκτρική επίδειξη ισχύος», αλλά με ένα αυτοκίνητο που σε κερδίζει με τον τρόπο που ταξιδεύει και στον τρόπο που σε «κλείνει» μέσα σε μια ήσυχη, προσεγμένη καμπίνα. Στην τωρινή, εκτενέστερη δοκιμή, κρατάμε ως βάση εκείνες τις πρώτες εντυπώσεις και τις «δένουμε» με περισσότερα χιλιόμετρα, πιο αυστηρή αξιολόγηση σε δρόμους που γνωρίζουμε, καθώς και με τοποθέτηση απέναντι στον άμεσο ανταγωνισμό.

Το 6e έρχεται με δύο πακέτα μπαταρίας και διαφορετικά επίπεδα ισχύος, αλλά ένα κοινό παρονομαστή. Ρεαλιστική αυτονομία και ώριμο set-up. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί LFP μπαταρία 68,8 kWh και φορτίζει με έως 165 kW, ενώ η Long Range της δοκιμής εξοπλίζεται με NMC 80 kWh, πιο ισχυρό ηλεκτρικό μοτέρ που φτάνει τους 245 ίππους, αλλά και σημαντικά χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης σε DC που φτάνει μόλις τα 90 kW. Στο χαρτί, η Long Range είναι η “ταξιδιάρα” της παρέας με αυτονομία σε WLTP που φτάνει τα 552 km. Στην πράξη όμως το ζητούμενο είναι αν το χαμηλότερο ταβάνι ταχυφόρτισης περιορίζει αισθητά τον ταξιδιωτικό της χαρακτήρα.

Επιβλητικά εντυπωσιακό

Το 6e είναι ένα πεντάθυρο liftback κοντά στα πέντε μέτρα, με χαμηλή, ρέουσα γραμμή που ποντάρει στην κομψότητα αντί για επιθετικότητα. Η κλειστή μάσκα με το φωτιζόμενο περίγραμμα, τα λεπτά φωτιστικά και το δυναμικό πίσω τμήμα με την ενεργή αεροτομή συνθέτουν ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει το ίδιο εύκολα μέρα και νύχτα. Η αεροδυναμική στόχευση φαίνεται στις λεπτομέρειες, όπως και η προσεγμένη συναρμογή των πάνελ. Οι τροχοί 19 ιντσών «δένουν» σωστά με τους όγκους, ενώ τα κρυφά χερούλια και οι καθαρές επιφάνειες στις πόρτες υπηρετούν μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή εκδοχή του Authentic Modern. Η εικόνα παραμένει ώριμη και καθαρή, χωρίς πλαστικές υπερβολές ή περιττά νεύρα.

Εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα

Στην καμπίνα το 6e πείθει ως premium πρόταση και μόνο από την εικόνα, αλλά δεν μένει εκεί. Οι υφές όπου κι αν αγγίξεις είναι κορυφαίας ποιότητας, με προσεγμένες ραφές και στιβαρή συναρμογή που παραπέμπουν σε ανώτερη κατηγορία. Τα mono-form καθίσματα είναι σφιχτά όσο χρειάζεται και παραμένουν άνετα σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ η θέση οδήγησης προσφέρει σωστή στήριξη και ευρύ φάσμα ρυθμίσεων, αν και θέλει λίγο ψάξιμο μέχρι να βρεις την ιδανική. Ενώ όλο το αμάξωμα φαίνεται χαμηλό, κάθεσαι πιο ψηλά απ’ όσο θα ήθελες λόγω των μπαταριών, φέρνοντας έτσι το τιμόνι πιο κοντά στα πόδια, ειδικά σε οδηγούς ψηλότερου αναστήματος. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,2 ίντσες και η κεντρική οθόνη στις 14,6 ίντσες ανταποκρίνονται γρήγορα και το head-up display κρατά τις βασικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να πάρει τα μάτια του από το δρόμο, όμως η απόφαση της Mazda να περάσει σε μεγάλες οθόνες και χειρισμούς αφής απομακρύνει από την παλαιότερη εργονομική φιλοσοφία της. Θα εκτιμούσαμε περισσότερους φυσικούς διακόπτες για συχνές λειτουργίες όπως ο κλιματισμός, ώστε να μειώνεται η απόσπαση και κυρίως για πιο εύκολη χρήση.

Στο λογισμικό γίνεται αντιληπτή η κινεζική επιρροή στη δομή και στη διάταξη των μενού, με ιεράρχηση που σε ορισμένες ρυθμίσεις απαιτεί επιπλέον βήματα από το επιθυμητό. Χρειάζεται μια μικρή περίοδος εξοικείωσης μέχρι να χτίσεις μνήμη διαδρομών, έπειτα όμως ο οδηγός βρίσκει σχετικά εύκολα αυτό που αναζητά χωρίς να νιώθει ότι περιηγείται σε λαβύρινθο. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άνετο χώρο για γόνατα, επίπεδο πάτωμα και πόρτες που ανοίγουν αρκετά για εύκολη πρόσβαση, ενώ η οθόνη που βρίσκεται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων μπορεί να κλειδώσει από μπροστά ώστε να μην έχουν πρόσβαση οι πίσω. Ιδανικό αν πίσω κάθονται μικρά παιδιά ή… “περίεργοι” επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 466 λίτρα μέχρι την οροφή και το πρόσθετο frunk στα 72 λίτρα διευκολύνει την τακτοποίηση καλωδίων και μικροαντικειμένων στην καθημερινή χρήση.

Ήπια απόδοση που ταιριάζει στο χαρακτήρα

Στην έκδοση Long Range που οδηγούμε, η NMC μπαταρία των 80 kWh τροφοδοτεί έναν πίσω ηλεκτροκινητήρα 245 ίππων και 320 Nm. Το 0-100 km/h έρχεται σε 7,8 s και η τελική φτάνει τα 175 km/h. Σίγουρα δεν πρόκειται για νούμερα που θα εντυπωσιάσουν στην κορεσμένη αγορά από αχρείαστα γρήγορα ηλεκτρικά, αλλά δεν ήταν και ποτέ αυτός ο σκοπός. Αντιθέτως, ταιριάζουν απόλυτα στον πολιτισμένο και ραφιναρισμένο χαρακτήρα του μοντέλου. Γραμμική, αβίαστη δύναμη, επαρκής σε κάθε σενάριο της καθημερινότητας και του ταξιδιού, χωρίς απότομα «ξεσπάσματα». Τα προγράμματα οδήγησης (Normal/Sport/Individual) αλλάζουν τόσο την απόκριση του μοτέρ, αλλά και το βάρος του τιμονιού, το οποίο στην πιο σπορ ρύθμιση βαραίνει ίσως υπερβολικά για τις αστικές μετακινήσεις. Σε ανοιχτό δρόμο ταιριάζει περισσότερο και σίγουρα χαρίζει στο αυτοκίνητο μία αύρα που θυμίζει την οδηγοκεντρική φιλοσοφία της μάρκας. Η ανάκτηση έχει τέσσερα επίπεδα, διακριτά μεταξύ τους μεν, αλλά με έλλειψη ξεκάθαρης one-pedal λειτουργίας. Στοιχείο που θεωρούμε απαραίτητο σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό.

Από πλευράς κατανάλωσης, σε μικτό κύκλο είδαμε σταθερά 16-18 kWh/100 km, με τις τιμές να ανεβαίνουν ως 20-21 kWh/100 km όταν ο ρυθμός γίνεται πιο πιεστικός. Σε «καθαρό» αστικό περιβάλλον, ο μέσος όρος πέφτει άκοπα κάτω από 16 kWh/100 km. Με αυτά τα νούμερα, το 6e Long Range μπορεί να φτάσει τα τουλάχιστον 400 km αυτονομίας, ενώ στην πόλη θα ξεπεράσει τα 450 km ανάμεσα σε φορτίσεις.

Και μιας και είπαμε για φορτίσεις, εδώ βρίσκεται και η βασική μας ένσταση. Η μέγιστη ισχύς των 90 kW δυστυχώς δεν μπορεί να σταθεί πλέον απέναντι στον ανταγωνισμό. Στο ταξίδι αυτό μεταφράζεται σε πιο χρονοβόρες στάσεις. Η Mazda εξηγεί πως πρόκειται για συνειδητή επιλογή υπέρ της μακροζωίας της NMC μπαταρίας—το κατανοούμε, αλλά η αγορά στην πράξη απαιτεί ταχύτερους χρόνους, ειδικά σε αυτοκίνητο με εμφανή ταξιδιωτικό ρόλο.

Στον αντίποδα, η βασική έκδοση με LFP φορτίζει έως 165 kW και φέρνει τους χρόνους αναπλήρωσης πιο κοντά σε αυτό που σήμερα περιμένει ο χρήστης. Σε AC, αμφότερες οι εκδόσεις με 11 kW «γεμίζουν» άνετα όσο κοιμάστε στο σπίτι με wallbox, καλύπτοντας ιδανικά την εβδομαδιαία ρουτίνα. Η λειτουργία V2L προσθέτει χρηστικότητα για τροφοδοσία συσκευών.

Θυμίζουμε πως η βασική έκδοση έρχεται με μπαταρία LFP 68,8 kWh και 259 ίππους. Αν και η θεωρητική αυτονομία αυτής φτάνει τα 479 km, έχει το πλεονέκτημα της σημαντικά ταχύτερης φόρτισης, κάτι που τη βοηθά στα μεγάλα δρομολόγια παρά τη μικρότερη μπαταρία.

Μαγικό χαλί κατευθείαν από Ιαπωνία

Εκεί που το 6e σε «κερδίζει» από τα πρώτα μέτρα είναι η ποιότητα κύλισης. Το set-up (MacPherson εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) έχει μια δουλεμένη ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και έλεγχο. Περνά πάνω από κακοτεχνίες με στιβαρότητα μεγαλύτερης κατηγορίας, χωρίς τις «κοφτές» αντιδράσεις που περιμένεις από τροχούς 19 ιντσών. Η καμπίνα μένει εντυπωσιακά ήσυχη, με τους αεροδυναμικούς θορύβους αλλά και της κύλισης γενικότερα, να είναι χαμηλά ακόμη και με σταθερή ταχύτητα αυτοκινητοδρόμου.

Σε επαρχιακή διαδρομή με ρυθμό, το 6e παραμένει ουδέτερο, με προοδευτική αλλά αισθητή κλίση (ειδικά όσο ανεβαίνει ο ρυθμός) και προβλέψιμη μεταφορά φορτίων. Το τιμόνι στο Sport βαραίνει όσο πρέπει, χωρίς να χαρίζει «σπορ» πληροφόρηση (δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου), αλλά είναι ακριβές και βοηθά να τοποθετήσεις σωστά το εμπρός μέρος. Αν πιέσεις, το βάρος των σχεδόν δύο τόνων θα εμφανιστεί, όχι όμως απότομα, ενώ η ουρά δείχνει να έχει τάσεις να ανοίξει την τροχιά της ελαφρώς, με το ESP να σε «μαζεύει» αποτελεσματικά. Το βασικό είναι ότι το σύνολο σού εμπνέει εμπιστοσύνη, δείχνοντας όμως ότι πρωταρχικός τους σκοπός είναι οι μεγάλες άνετες μετακινήσεις και όχι η ενθουσιώδης οδήγηση. Τα φρένα έχουν ισχύ και αντοχή, με την αίσθηση στο πεντάλ να είναι ελαφρώς «φιλτραρισμένη» από την ανάκτηση, αν και συνηθίζεται γρήγορα.

Στην πόλη, ο κύκλος στροφής και η ελαφριά αίσθηση των χειριστηρίων κάνουν το μεγάλο fastback πιο ευκολοδήγητο απ’ όσο υπονοούν οι διαστάσεις του. Η ορατότητα προς τα πίσω είναι περιορισμένη, ειδικά με την αεροτομή στην πάνω θέση, αλλά οι κάμερες/αισθητήρες κάνουν δουλειά και βοηθούν στο παρκάρισμα να γλιτώσεις από δυσάρεστες επαφές τόσο μπροστά και πίσω, αλλά και με το πεζοδρόμιο. Στον αυτοκινητόδρομο μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον. Ταξιδεύει ήσυχα και αρχοντικά, με μικρές μόνο δόσεις αεροδυναμικού θορύβου πάνω από τα 130 km/h. Το 6e υποστηρίζεται από πλήρη σουίτα συστημάτων ADAS επιπέδου 2, με ρύθμιση που ταιριάζει στον χαρακτήρα του. Το adaptive cruise κρατά την απόσταση που θα του ζητήσεις από το προπορευόμενο όχημα χωρίς απότομους χειρισμούς και άτσαλα φρεναρίσματα, ενώ το σύστημα κεντραρίσματος λωρίδας παρεμβαίνει ομαλά, χωρίς «νεύρα». Οι 9 αερόσακοι και η πεντάστερη αξιολόγηση σε δοκιμές σύγκρουσης τοποθετούν σωστά την ασφάλεια στο «πακέτο» του 6e. Σε τέτοιες συνθήκες το κομμάτι της φόρτισης που αναφέραμε παραπάνω είναι πραγματικά το μοναδικό στοιχείο που θα αλλάζαμε.

Τοποθέτηση στην αγορά

Ακόμη και στη βασική της μορφή, η πρόταση είναι ολοκληρωμένη. Το 6e έρχεται με ζάντες 19 ιντσών, πλήρη LED φωτισμό και πανοραμική οροφή, ενώ στο εσωτερικό συναντάς head-up display, ψηφιακό πίνακα 10,2 ιντσών και κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών με γρήγορη απόκριση. Η καθημερινή χρήση διευκολύνεται με ασύρματη φόρτιση, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, κάμερα 360 μοιρών, συμβατότητα Android Auto και Apple CarPlay, λειτουργία V2L και είσοδο χωρίς κλειδί. Με αυτό το πακέτο ο οδηγός δεν χρειάζεται να καταφύγει σε ακριβές επιλογές για να νιώσει την premium ουσία του αυτοκινήτου.

Η τιμολόγηση στην ελληνική αγορά είναι διαβαθμισμένη ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικά προφίλ χρήσης. Η έκδοση 259 PS Takumi ξεκινά από 43.490 ευρώ και ήδη περιλαμβάνει τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Για όσους δίνουν προτεραιότητα στην εμβέλεια χωρίς να αλλάζουν χαρακτήρα, η 245 PS Long Range Takumi τοποθετείται στις 45.090 ευρώ με τη μεγάλη μπαταρία. Όποιος ζητά ακόμη πιο προσεγμένη παρουσίαση βρίσκει την 259 PS Takumi Plus στις 45.440 ευρώ, ενώ στην κορυφή του καταλόγου βρίσκεται η 245 PS Long Range Takumi Plus με τιμή 47.040 ευρώ που συνδυάζει την αυξημένη αυτονομία με το πληρέστερο πακέτο εξοπλισμού.

Η κατανομή των εκδόσεων διευκολύνει την επιλογή με βάση πραγματικές ανάγκες. Αν οι διαδρομές είναι κυρίως αστικές και περιαστικές, η 259 PS Takumi προσφέρει ήδη όσα ζητάς σε τεχνολογία και άνεση με την καλύτερη σχέση τιμής προς εξοπλισμό. Αν τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν συχνά και τα ταξίδια είναι στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, η 245 PS Long Range δικαιολογεί το επιπλέον κόστος με την ηρεμία που προσφέρει η μεγαλύτερη μπαταρία. Οι εκδόσεις Plus προσθέτουν λεπτομέρειες εμφάνισης και ανέσεων που απευθύνονται σε όσους θέλουν την πιο πλήρη εικόνα από την πρώτη ημέρα, χωρίς να αναζητούν προαιρετικές λύσεις εκ των υστέρων.

Αξίζει να υπολογίζεται πάντα η επίδραση τυχόν προωθητικών ενεργειών και της κρατικής επιδότησης ηλεκτρικών όπου ισχύει, καθώς μπορούν να μειώσουν αισθητά το τελικό κόστος κτήσης. Η ορθή πρακτική είναι να ζητείται επίσημη γραπτή προσφορά που να αποτυπώνει τα τρέχοντα οφέλη και τους χρόνους παράδοσης, ώστε ο οικονομικός προγραμματισμός να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο το 6e παραμένει μια ισχυρή πρόταση αξίας σε όλο το εύρος της γκάμας, από την εισαγωγική 259 PS Takumi των 43.490 ευρώ μέχρι την κορυφαία 245 PS Long Range Takumi Plus των 47.040 ευρώ.

Ποιότητα με χώρο για βελτίωση

Το Mazda 6e δεν προσπαθεί να κερδίσει με βαρύγδουπα νούμερα αλλά με ουσία. Προβάλλει μια ήρεμη, ώριμη προσωπικότητα που σε κερδίζει στη χρήση και όχι στο θεαθήναι, με κορυφαία ποιότητα κύλισης, πολύ καλή ηχομόνωση και προσεγμένο στήσιμο που εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε ρυθμό. Η καμπίνα αποπνέει προσοχή στη λεπτομέρεια και αίσθηση ανώτερης κατηγορίας, ενώ ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας είναι πλήρης ήδη από τις βασικές εκδόσεις. Η πραγματική κατανάλωση παραμένει λογική και η αυτονομία της έκδοσης Long Range επιτρέπει μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις χωρίς άγχος.

Υπάρχουν σημεία προς βελτίωση όπως η ισχύς ταχυφόρτισης στη Long Range που συνεπάγεται πιο χρονοβόρες στάσεις, το μέγεθος του πορτμπαγκάζ και η καμπύλη εκμάθησης του λογισμικού λόγω της εκτεταμένης χρήσης οθονών και μενού. Ωστόσο το συνολικό πακέτο ισορροπεί πειστικά άνεση, ποιότητα και αποδοτικότητα, προσθέτοντας τιμολόγηση που διατηρεί υψηλή αξία κτήσης. Αν προτεραιότητα είναι η ξεκούραστη μετακίνηση με εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και προσεγμένο φινίρισμα, το 6e δικαιολογεί την επιλογή του και λειτουργεί ως μια από τις πιο ώριμες προσεγγίσεις ηλεκτρικής μεσαίας μπερλίνας σήμερα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 245 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 320 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 175 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,8 δλ.

Μπαταρία

Χωρητικότητα: 80 kWh

Αυτονομία

552 χιλιόμετρα (WLTP, μικτός κύκλος)

400 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας

17,3 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Σε AC 11 kW

Σε DC 90 kW

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)

4.921 x 1.890 x 1.485 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.895 χλστ.

Βάρος

1.962 κιλά

Χώρος αποσκευών

466 + 72 λίτρα

Τιμή

Από 45.090 € (Long Range)