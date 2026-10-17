Δοκιμή Mercedes-Benz GLB 200: Ουσιαστική αναβάθμιση

Η νέα Mercedes-Benz GLB 200 εξελίσσει μία ήδη επιτυχημένη συνταγή, συνδυάζοντας premium χαρακτήρα, οικογενειακούς χώρους και ένα αποδοτικό υβριδικό κινητήρα.

Η GLB είναι μία από τις νεότερες προσθήκες στην γκάμα της Mercedes, όμως χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να βρει τη θέση της στην αγορά. Από την πρώτη κιόλας γενιά αγαπήθηκε για έναν συγκεκριμένο λόγο: προσφέρει την πρακτικότητα ενός μεγάλου οικογενειακού SUV σε ένα αμάξωμα που παραμένει εύχρηστο στην καθημερινότητα. Το μεγάλο της πλεονέκτημα ήταν και παραμένει η δυνατότητα μεταφοράς επτά επιβατών, κάτι σπάνιο σε ένα μοντέλο που δεν έχει τις ογκώδεις διαστάσεις ενός χαρακτηριστικού επταθέσιου SUV. Η νέα γενιά στηρίζεται πάνω σε αυτήν τη συνταγή και τη βελτιώνει, χωρίς να αλλάξει τον χαρακτήρα που έκανε την GLB επιτυχημένη. Είναι πιο σύγχρονη σχεδιαστικά, αισθητά αναβαθμισμένη στο εσωτερικό και, στην υβριδική έκδοση GLB 200, συνοδεύεται από ένα κινητήριο σύνολο που ταιριάζει εξαιρετικά στον πολυχρηστικό χαρακτήρα της.

Όλα αρχίζουν από το αστέρι

Για αρκετά χρόνια η Mercedes-Benz ακολουθούσε ουσιαστικά δύο διαφορετικές σχεδιαστικές κατευθύνσεις. Από τη μία υπήρχαν τα συμβατικά μοντέλα της και από την άλλη η οικογένεια EQ, με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα να υιοθετούν πολύ πιο φουτουριστικές γραμμές και διαφορετική αισθητική. Αυτό όμως φαίνεται πως αλλάζει. Το είδαμε πρώτα στη νέα CLA και το τώρα συνεχίζεται. Η νέα GLB σχεδιαστικά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ηλεκτρική EQB, με τη μάσκα να αποτελεί μία από τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο μοντέλων. Η Mercedes-Benz περνά έτσι σε μία ενιαία σχεδιαστική γλώσσα, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης που βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας ταυτότητας είναι φυσικά το ίδιο το αστέρι της Mercedes. Το ιστορικό έμβλημα της μάρκας εμφανίζεται πλέον με κάθε ευκαιρία, από τη μάσκα μέχρι τα φωτιστικά σώματα, αποτελώντας ουσιαστικά το σχεδιαστικό μοτίβο του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο, με την GLB να δείχνει μοντέρνα, με καθαρές γραμμές, τετραγωνισμένες SUV αναλογίες και μία γενικότερη σχεδιαστική απλότητα που της χαρίζει μια άκοπα επιβλητική παρουσία, χαρίζοντας ταυτόχρονα άφθονο χώρο μέσα στην καμπίνα.

Ταμπλό από το μέλλον

Η μετάβαση στη νέα εποχή της Mercedes γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν βρεθείς στο εσωτερικό της. Σε σχέση με την προηγούμενη GLB υπάρχει σοβαρή αναβάθμιση στην ποιότητα κατασκευής, στα υλικά και στη συναρμολόγηση. Η καμπίνα δείχνει πιο ακριβή, πιο στιβαρή και συνολικά πιο κοντά σε αυτό που περιμένεις από ένα σύγχρονο premium μοντέλο. Την παράσταση, φυσικά, κλέβουν οι τρεις μεγάλες οθόνες που καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο το ταμπλό και δημιουργούν μία φουτουριστική εικόνα. Η εμπειρία της καμπίνας ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τον εντυπωσιακό ατμοσφαιρικό φωτισμό, ένα στοιχείο που πλέον έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της Mercedes-Benz. Ειδικά τη νύχτα, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που δύσκολα θα βρεις σε άλλη μάρκα.

Οι οθόνες έχουν καλή ανάλυση, ζωντανά χρώματα και εξαιρετική ταχύτητα απόκρισης. Αλλά, ενώ έχεις μπροστά σου τρεις μεγάλες οθόνες, στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας οι διαθέσιμες λειτουργίες ήταν αρκετά περιορισμένες. Τα μενού του infotainment είναι αρκετά βασικά, ενώ απουσίαζαν ακόμη και στοιχεία που πλέον θεωρούνται σχεδόν δεδομένα, όπως οι αισθητήρες παρκαρίσματος ή το ασύρματο Apple CarPlay, τα οποία ανήκουν στη λίστα με τα extra. Δεν πρόκειται για αδυναμία του αυτοκινήτου ή του ίδιου του infotainment, αλλά για θέμα εξοπλισμού. Η τεχνολογία υπάρχει, απλώς χρειάζεται να την προσθέσεις κατά τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου. Η Mercedes-Benz βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μία αγορά που έχει αλλάξει αισθητά: Νέοι κατασκευαστές προσφέρουν αυτοκίνητα με εξαιρετικά πλούσιο βασικό εξοπλισμό και πληθώρα τεχνολογικών λειτουργιών σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Ο αγοραστής της GLB θα χρειαστεί να είναι γενναιόδωρος με την επιλογή του προαιρετικού εξοπλισμού της ώστε η τεχνολογική εμπειρία να ανταποκρίνεται στην premium εικόνα του αυτοκινήτου.

Εκεί όπου η GLB παραμένει άριστη είναι στην πρακτικότητα. Η τετραγωνισμένη αρχιτεκτονική της καμπίνας αξιοποιεί άριστα τον διαθέσιμο χώρο και επιτρέπει σε ενήλικες επιβάτες να ταξιδέψουν άνετα, με πολύ καλό χώρο τόσο για τα γόνατα όσο και για το κεφάλι. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 540 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να αυξηθεί έως τα 1.715 λίτρα. Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, παραμένει η δυνατότητα τρίτης σειράς καθισμάτων. Η GLB εξακολουθεί να είναι μία από τις ελάχιστες προτάσεις της αγοράς που μπορούν να φιλοξενήσουν έως επτά επιβάτες σε αυτές τις διαστάσεις. Αυτή ακριβώς η ισορροπία ανάμεσα στους εσωτερικούς χώρους και στην καθημερινή χρηστικότητα ήταν ένα από τα μυστικά της επιτυχίας της πρώτης GLB και παραμένει αναλλοίωτη στη νέα γενιά.

Το δυνατό της χαρτί

Ένα από τα καλύτερα στοιχεία της GLB 200 είναι ο τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου κάτω από το καπό της, ο οποίος συνδυάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 163 ίππους και 250 Nm, ενώ το ηλεκτρικό μοτέρ των 30 ίππων βρίσκεται ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 184 ίππους και τα 330 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Μέσα στην πόλη το υβριδικό σύστημα βοηθά αισθητά στην κίνησή της. Η GLB μπορεί αρκετά συχνά να κινηθεί με τον θερμικό κινητήρα σβηστό, ενώ το ηλεκτρικό μοτέρ βοηθά στις εκκινήσεις και στις χαμηλές ταχύτητες, κάνοντας τη λειτουργία του συστήματος ιδιαίτερα αποδοτική. Όταν ζητήσεις περισσότερη δύναμη, ο βενζινοκινητήρας ανεβάζει πρόθυμα στροφές και αποδεικνύεται αρκετά δυνατός για το μέγεθος και τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,7 δευτερόλεπτα, όμως περισσότερο από τον αριθμό εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία το σύνολο κινεί την GLB. Μάλιστα, στις υψηλότερες στροφές ο κινητήρας συνοδεύεται από έναν παραδόξως ευχάριστο ήχο, κάτι που δεν θεωρείς δεδομένο σε ένα σύγχρονο υβριδικό οικογενειακό SUV. Όπως είναι αναμενόμενο, είναι και αρκετά οικονομικός. Στη διάρκεια της δοκιμής μας καταγράψαμε μέση κατανάλωση 6,9 λτ./100 χλμ., μία αξιοπρεπής τιμή για ένα αυτοκίνητο με αυτές τις δυνατότητες και διαστάσεις.

Ο κινητήρας είναι με λίγα λόγια εξαιρετικός. Το 8F-eDCT κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, από την άλλη, δυσκολεύεται να ακολουθήσει στο ίδιο επίπεδο. Στις χαμηλές ταχύτητες μπορεί περιστασιακά να γίνει λίγο απότομο στις αλλαγές, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο κινείται πολύ αργά ή όταν το σύστημα εναλλάσσεται μεταξύ ηλεκτρικής υποβοήθησης και λειτουργίας του βενζινοκινητήρα. Το σημαντικό είναι ότι δεν φαίνεται να λείπει κάτι από το μηχανικό σύνολο. Ο κινητήρας έχει τη δύναμη και το κιβώτιο έχει την ταχύτητα αλλαγής σχέσεων, όμως ο μεταξύ τους συντονισμός θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Η αίσθηση είναι ότι πρόκειται περισσότερο για θέμα χαρτογράφησης λογισμικού και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε εάν ένα μελλοντικό OTA update μπορεί να εξομαλύνει αυτές τις μικρές ατέλειες.

Στα μέτρα της καθημερινότητας

Στο υπόλοιπο οδηγικό κομμάτι, η GLB αποδεικνύεται ιδιαίτερα ολοκληρωμένη. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση και σωστό βάρος, επιτρέποντάς σου να τοποθετήσεις με ακρίβεια το αυτοκίνητο στον δρόμο. Οι αναρτήσεις κάνουν καλή δουλειά τόσο στον έλεγχο του αμαξώματος όσο και στην απορρόφηση των ανωμαλιών, ενώ τα φρένα είναι εμπνέουν εμπιστοσύνη. Η θέση οδήγησης είναι επίσης άρτια, με καλή ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Παρά τους μεγάλους εσωτερικούς της χώρους, η GLB δεν δίνει την αίσθηση ενός δυσκίνητου SUV μέσα στην πόλη. Είναι ευέλικτη, εύκολη στον χειρισμό και απρόσμενα πρακτική στην καθημερινή χρήση, ενώ τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης κάνουν ακόμη πιο απλή τη ζωή του οδηγού. Αυτό είναι άλλωστε και το βασικό της πλεονέκτημα. Μπορεί να χωρέσει άνετα μία οικογένεια και τις αποσκευές της, να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα ταξίδια και ταυτόχρονα να παραμείνει ένα αυτοκίνητο που δεν σε προβληματίζει στην καθημερινότητα μαζί του.

Η ουσία παραμένει

Η νέα Mercedes-Benz GLB 200, λοιπόν, εξελίσσει με ουσιαστικό τρόπο ένα μοντέλο που είχε ήδη μία πολύ καλή βάση. Η σχεδίαση είναι πιο σύγχρονη και πλέον εντάσσεται πολύ πιο καθαρά στη νέα εταιρική ταυτότητα της Mercedes-Benz. Η καμπίνα έχει κάνει σημαντικό άλμα σε ποιότητα, οι χώροι και η πρακτικότητα παραμένουν από τα μεγάλα της πλεονεκτήματα και ο νέος υβριδικός κινητήρας καταφέρνει να συνδυάζει καλές επιδόσεις με λογική κατανάλωση. Ταυτόχρονα, όμως, ο εξοπλισμός χρειάζεται προσεκτική επιλογή. Η GLB διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνολογία, όμως αρκετές λειτουργίες που πλέον θεωρούμε δεδομένες βρίσκονται στη λίστα του προαιρετικού εξοπλισμού. Η ουσία, πάντως, παραμένει: Η νέα GLB είναι ένα πολύ καλό, ποιοτικό και εξαιρετικά πρακτικό οικογενειακό SUV, με χαρακτήρα που δεν βρίσκεις σε αντίστοιχες διαστάσεις.