Δοκιμή Mercedes CLA 200 Hybrid: Το αστέρι της νέας εποχής

Πολλές είναι οι φορές που μπορείς να εναντιωθείς στο αποτέλεσμα ενός Car Of The Year. Με τη νέα Mercedes CLA αρκεί μια βόλτα για να καταλάβεις ότι άξιζε τον τίτλο και με το παραπάνω. Είναι μία από τις εκπλήξεις της χρονιάς και ίσως η σημαντικότερη Mercedes των τελευταίων δύο δεκαετιών, το μοντέλο που για πρώτη φορά αφήνει την S-Class εκτός του ρόλου του τεχνολογικού πρωτοπόρου και αναλαμβάνει να δείξει τον δρόμο για το μέλλον της μάρκας.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Υπήρξαν Mercedes που δεν ήταν απλώς νέα μοντέλα. Ήταν αυτοκίνητα που έδειχναν προς τα πού θα κινηθεί ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία. Από την 300 SL και τη μηχανολογική υπεροχή προερχόμενη από τους αγώνες, μέχρι τις S-Class που για δεκαετίες λειτουργούσαν σαν προπομποί του μέλλοντος, η Mercedes συνήθιζε να παρουσιάζει κάθε νέα εποχή μέσα από τις ναυαρχίδες της. Αυτήν τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί το αυτοκίνητο που καλείται να δείξει το μέλλον της Mercedes δεν είναι μια S-Class. Ούτε η EQS. Είναι η νέα CLA.

Στην τρίτη της γενιά, μάλιστα, παίρνει ακόμη έναν τίτλο. Αυτόν του μικρότερου αυτοκινήτου στην γκάμα, μιας και θα αργήσουμε να ξαναδούμε μια A-Class. Κι όταν την δούμε θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το μικρoμεσαίο hatchback που μείωσε τον μέσο όρο ηλικίας των αγοραστών της μάρκας.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς είναι και το σημαντικότερο μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών για τη Στουτγάρδη. Ένα μοντέλο που βασίζεται σε ολοκαίνουρια πλατφόρμα, σχεδίαση και φιλοσοφία, στα οποία θα βασιστούν όλα τα υπόλοιπα από εδώ και στο εξής. Η έκδοση 200 Hybrid είναι αυτή που πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το ελληνικό κοινό, οπότε και η πρώτη δοκιμή της αξίζει. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε από νωρίς ότι, παρά την electric first και software λογική, έχει ξεκάθαρο DNA και χαρακτήρα.

Κουπέ αστέρι

Η CLA δεν ήταν ποτέ μια κουπέ A-Class. Όμως δεν μπορούσε να κρύψει τη συγγένεια. Αλλά θα έβαζα και στοίχημα ότι αν υπήρχε μία ακόμη γενιά του hatchback, αυτήν τη φορά οι διαφορές θα ήταν χαοτικές. Σε κάθε περίπτωσημ ο στόχος παραμένει ο ίδιος: η CLA να είναι μαγνήτης βλεμμάτων. Δεν είναι μοντέλο για ντροπαλούς, για όσους θέλουν να πηγαίνουν από το σημείο Α στο Β απαρατήρητοι. Είναι ένα τετράθυρο coupé grand tourer συμπυκνωμένο σε ένα μικρομεσαίο μοντέλο. Βέβαια, το πόσο «συμπυκνωμένο» μπορεί να είναι κάτι που μετρά 4,72 μέτρα είναι μια άλλη ιστορία.

Στην τρίτη της γενιά έχει πράγματι μεγαλώσει αρκετά, με το μήκος να έχει αυξηθεί κατά 3,5 πόντους, το πλάτος να έχει κερδίσει 2,5 και το ύψος 3. Το τελευταίο δεν της φαίνεται. Το μεταξόνιο που αγγίζει τα 2,8 μέτρα (+6,1 εκ.), όμως, αλλά και οι κοντύτεροι πρόβολοι αποτελούν ευδιάκριτες αλλαγές. Η καμπυλότητα της οροφής όχι απλά παρέμεινε, αλλά είναι πιο έντονη, με το μικρό spoiler στην άκρη της πέμπτης πόρτας να δίνει στην ουρά μία GT αύρα. Η έμπνευση από τα μεγάλα EQ μοντέλα, αλλά και από την τελευταία CLE είναι σίγουρη, όμως το σύνολο είναι κάτι εντελώς νέο.

Σαν μια μικρή CLS, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, βάζει τέλος στην εμφανισιακά διαφορά ηλεκτρικών και θερμικών Mercedes. Μόνο η μάσκα διαφέρει μεταξύ των δύο εκδοχών, όπου στην ηλεκτρική είναι εντελώς κλειστή και έχει ένα μοτίβο με πολλά μικρά φωτιζόμενα αστέρια. Το μπροστινό μέρος ξεχωρίζει από τη LED μπάρα και τα φώτα που επίσης σχηματίζουν ένα αστέρι. Το ίδιο ισχύει και για το πίσω μέρος. Έχει μία εμμονή με το «αστέρι», αλλά δεν μπορούμε και να την… κατηγορήσουμε, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε με την επανάληψη του συμβόλου παντού. Ειδικά το βράδυ, πάντως, είναι εντυπωσιακή και εκεί είναι που κλέβει τις περισσότερες ματιές.

Προφανώς, οι επιλογές εξατομίκευσης και τα πακέτα διαφοροποίησης για το εξωτερικό είναι πολλά, με 9 γήινες αποχρώσεις στην παλέτα και πολλές ζάντες αλουμινίου από 17 έως 19 ίντσες. Είναι χαμηλή και έτσι δεν χρειάζεται τεράστιους τροχούς για να γεμίσει τους θόλους, πράγμα θετικό για την άνεση.

Σου αρέσουν οι οθόνες;

Αν η απάντηση είναι ναι, τότε θα τη λατρέψεις. Αν η απάντηση είναι όχι, μάλλον δεν είναι ένα μοντέλο για εσένα. Ή μήπως όχι; Ομολογώ πως ήμουν αρνητικός πριν καθίσω μέσα, μιας και μπορεί να ανήκω στους tech freak τύπους, οριακά της Gen Z, όμως τη διάταξη που παραπέμπει σε οθόνη iMAX δεν μπορούσα να τη «χωνέψω». Όλα άλλαξαν μόλις κάθισα μέσα. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή. Η CLA ξεκλειδώνει μόλις την πλησιάσεις, είτε είσαι με το κλειδί της είτε με ψηφιακό κλειδί, aka το κινητό σου. Τα φώτα της κάνουν το χορευτικό τους και μόλις είσαι δίπλα της, οι χειρολαβές σε υποδέχονται. Μόλις ανοίξεις καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πραγματικό κουπέ, αφού οι πόρτες δεν έχουν πλαίσια.

Το ταμπλό έχει κάθετο σχεδιασμό και αποτελείται από ένα μαύρο γυαλιστερό πάνελ. Αυτό φιλοξενεί τις δύο ή τρεις οθόνες, ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού. Η οθόνη του οδηγού μετρά 10,25 ίντσες και η κεντρική αφής 14. Η προαιρετική αφής στα δεξιά επίσης 14 ίντσες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα ταμπλό με οθόνες απ’ άκρη σε άκρη σε μοντέλο της Merc, αφού η EQS ήταν αυτή που πρώτη είχε το λεγόμενο Hyperscreen. Το νέο σύνολο, όμως, παρότι πρωταγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ονομάζεται απλώς Superscreen. Αν αναρωτιέστε τι γίνεται στην περίπτωση της βασικής έκδοσης; Μα φυσικά στη θέση της οθόνης υπάρχει ένα μοτίβο με… περισσότερα αστέρια. Προαιρετικά, φωτιζόμενα και αυτά. Δεν περίμενα ότι θα το έλεγα ποτέ, αλλά εν προκειμένω αξίζει να γεμίσετε το εσωτερικό με τρεις οθόνες.

Οι οθόνες ωστόσο δεν πρωταγωνιστούν μόνο λόγω μεγέθους. Η νέα CLA είναι το πρώτο πραγματικά software defined αυτοκίνητο της Mercedes. Βασίζεται σε μια supercomputing αρχιτεκτονική με επεξεργαστική ισχύ 508 TOPS (τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο σημαίνει αυτό) και μία λογική συνεχόμενων αναβαθμίσεων, ώστε να παραμένει φρέσκια, σύγχρονη και ασφαλής. Και αυτό δεν αφορά μόνο το infotainment σύστημα, αλλά και τα ADAS. Σε ό,τι αφορά το infotainment βέβαια, το νεότερο MBUX θα χρειαστεί συνήθεια αν προέρχεσαι από παλαιότερο Mercedes. Αν πάλι είσαι gadgetάκιας δεν θα σου πάρει πολύ. Έχει ανάλυση κοντά στα 2K, πολύχρωμα γραφικά από Unity Game Engine και μεγάλα εικονίδια που οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι θα αγαπήσουν. Η λογική του είναι αρκετά απλή, έχει αρκετές επιλογές παραμετροποίησης και για πρώτη φορά φακέλους για κατηγοριοποίηση. Τα μενού είναι κατανοητά και οι συντομεύσεις εύχρηστες, ενώ ακόμη και ο κλιματισμός που ελέγχεται μόνο διά της αφής είναι εύκολος στη χρήση.

Προφανώς διαθέτει εφαρμογές streaming και ψυχαγωγίας, αλλά και AI ψηφιακό βοηθό που συνδυάζει τις πλατφόρμες ChatGPT-4o, Microsoft Bing και Google Gemini. Εκτός ότι μπορεί να σου κάνει παρέα σε μια βαρετή διαδρομή, μπορεί να σου βγάλει πρόγραμμα διαδρομών κάνοντας αναζήτηση σε κριτικές (για παράδειγμα «θέλω να πάω στο καλύτερο ανθοπωλείο κοντά στη Γλυφάδα»). Λειτουργεί εξαιρετικά, απλά όχι στα ελληνικά. Μπορεί επίσης να έχει και business χρήση, βάζοντας πράγματα στο ημερολόγιο σου, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές για video συναντήσεις (ναι, η κάμερα δεν είναι μόνο για να βγάζεις selfie).

Ο πίνακας οργάνων έχει πλέον λιγότερες επιλογές γραφικών, όμως χαιρόμαστε που η βασική διαμόρφωση έχει στρογγυλά κόκκινα όργανα. Ότι εξελίχθηκε πρώτα ως ηλεκτρική φαίνεται πάντως και από τη μεγάλη ένδειξη της αυτονομίας στο δεξί όργανο. Στην αρχή μπερδεύει, αλλά το συνηθίζεις σχετικά γρήγορα. Ποιοτικά έχει κάνει ξεκάθαρο step-up σε όλα τα υλικά. Τα καθίσματα από ανακυκλωμένα υλικά έχουν ωραία αίσθηση, το πάνω μέρος του ταμπλό είναι μονοκόμματο και μαλακό, οι πόρτες είναι επενδυμένες με μαλακά υλικά μέχρι χαμηλά και τίποτα πλέον δεν τρίζει. Ούτε τα χερούλια. Διαθέτει τη στιβαρότητα και την αίσθηση που αναμένεις σε ένα αυτοκίνητο με αυτά τα χρήματα και με αυτό το λογότυπο.

Η CLA εξακολουθεί να δείχνει και να είναι χαμηλή, οπότε θα σκύψεις λίγο, θα προσέξεις την καμπύλη της οροφής, όμως μόλις καθίσεις καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει δουλειά. Το μεταξόνιο των σχεδόν 2,8 μέτρων έχει δώσει πραγματικό αέρα στα πόδια των πίσω επιβατών. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, παρά την κουπέ σιλουέτα, δεν νιώθεις το ταβάνι να σε πιέζει. Η στάνταρ πανοραμική ηλιοροφή, που εκτείνεται σχεδόν σε όλο το μήκος της καμπίνας, γεμίζει το εσωτερικό με φως και βοηθά πολύ στην αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ αφήνει αρκετό χώρο για το κεφάλι ακόμη και πίσω. Από εκεί και πέρα, ο χώρος αποσκευών των 405 λίτρων δεν εντυπωσιάζει με το άνοιγμά του, όπως συμβαίνει συνήθως σε τετράθυρα κουπέ, όμως έχει σωστό βάθος και καλή εκμετάλλευση, χωρίς η υβριδική τεχνολογία να έχει κλέψει πολύτιμα λίτρα.

Σοφιστικέ υβριδικό

Το software πατάει πάνω σε μία ολοκαίνουρια αρχιτεκτονική. Η πλατφόρμα MMA (Mercedes Modular Archriecture) σχεδιάστηκε για να βασίζει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Όμως στην πορεία το σχέδιο πήρε άλλη τροπή και, παρότι η ηλεκτρική CLA είναι αυτή που εμφανίζεται ως η πιο προηγμένη, η υβριδική δεν πάει πίσω.

Κάτω από το καπό της βρίσκεται ένας εντελώς νέος 4κύλινδρος 1.500άρης turbo που δεν εξελίχθηκε απλώς για να αντικαταστήσει τον προηγούμενο, αλλά για να υπηρετήσει τη νέα φιλοσοφία της Mercedes-Benz. Δεν έχει κανένα κοινό με τον 1.300άρη που είχε εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Renault και τη Nissan. Τούτος εδώ ανήκει στη νέα οικογένεια κινητήρων FAME και εξελίχθηκε παρέα με την Geely, ακόμη και αν… δεν ακούγεται. Λειτουργεί στον κύκλο Miller, με πρώιμο κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής και υψηλή σχέση συμπίεσης 12:1. Η κατασκευή του είναι ιδιαίτερα προηγμένη, με αλουμινένιο μπλοκ, ειδική επίστρωση NANOSLIDE στους κυλίνδρους για μείωση των τριβών και twin-scroll turbo, ενώ η πολλαπλή εξαγωγή είναι μερικώς ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή και οι σωληνώσεις intercooler και του downpipe έχουν μικρές διαδρομές για καλύτερη θερμική διαχείριση και λιγότερο lag. Ο θερμικός αποδίδει 163 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 250 Nm από τις 1.750 μόλις, νούμερα παρόμοια με τον 1.300άρη.

Το κιβώτιο είναι επίσης ολοκαίνουριο. Το 8F- eDCT είναι διπλοσύμπλεκτο και ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 30 ίππων και 200 Nm ροπής, εξ ου και η ονομασία του. Ο έλεγχος του μηχανικού μέρους γίνεται ηλεκτροϋδραυλικά, ενώ υπάρχει και ακόμη ένας συμπλέκτης «αποσύνδεσης» για να κόβει κάθε σύνδεση του μοτέρ με τους τροχούς. Η συνολική ισχύς αγγίζει τους 184 ίππους και η ροπή τα 330 Nm. Αν σκεφτείς ότι ζυγίζει 1,7 τόνους δεν είναι νούμερα που εντυπωσιάζουν. Στην πράξη, όμως, με την άφθονη ηλεκτρική ροπή να είναι παρούσα σε κάθε σχέση, έχουμε κάνουμε με ένα ζωντανό σύνολο από χαμηλά μέχρι και τον κόφτη. Θα τολμούσα να πω ότι αποδίδει κάτι περισσότερο από τα εργοστασιακά νούμερα. Εκεί που η δύναμή της παρουσιάζεται καλύτερα είναι στον αυτοκινητόδρομο, με την απλωμένη κλιμάκωση να επιτρέπει και μεγάλη τελική.

Πρόκειται για ένα βελούδινο σύνολο, με ελάχιστο θόρυβο και πολιτισμένη λειτουργία. Με εξαίρεση μια έντονη αποσύμπλεξη όταν είναι κρύος ο θερμικός, ο συνδυασμός των δύο ή η μετάβαση σε ηλεκτρική κίνηση γίνεται ανεπαίσθητα. Τόσο η διάταξη όσο και αίσθηση θυμίζουν περισσότερο Full Hybrid παρά Mild. Δεν είναι μόνο το ότι ξεκινάει πάντα ηλεκτρικά, αλλά και το ότι σβήνει συνεχώς. Ακόμη και σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, γιατί η Mercedes μπορεί να λέει μέχρι 100 χλμ./ώρα, όμως είδαμε τον δείκτη του στροφόμετρου να μηδενίζει και στα 120, με το γκάζι ελαφρώς πατημένο. Και δεν είναι μόνο η ροπή του ηλεκτρομοτέρ, αλλά και το ότι το 48V σύστημα διαθέτει μπαταρία 1,3 kWh, η οποία ανακτά ενέργεια με έως και 25 kW.

All around perfection

Στην CLA κάθεσαι χαμηλά, αλλά όχι πολύ χαμηλά. Έχει σωστή γεωμετρία το κάθισμα, το οποίο στο AMG πακέτο, εκτός από ιδιαίτερα όμορφο, προσφέρει πολύ καλή στήριξη. Το τιμόνι είναι ίσως το μόνο που έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο με το παρελθόν. Αν και δεν καταλαβαίνουμε γιατί αφαίρεσαν τον απτικό διακόπτη για την εναλλαγή τραγουδιού, αφού είναι το μόνο εργονομικό φάουλ που εντοπίσαμε. Τα ADAS πάντως απενεργοποιούνται εύκολα με συντομεύσεις. Η ορατότητα είναι αυτό που περιμένεις για ένα coupé, όμως δεν προβληματίζει, ενώ οι κάμερες έχουν πολύ καλή ανάλυση.

Καταλαβαίνεις αμέσως το premium του πράγματος. Η ραφιναρισμένη αίσθηση, η τέλεια ηχομόνωση, η μεταξένια ποιότητα κύλισης, το πόσο δεμένη τη νιώθεις, ακόμη και η απόσβεση της ανάρτησης που είναι σαφώς βελτιωμένη από το παρελθόν. Το πλαίσιο άλλωστε είπαμε πως εξελίχθηκε για να κουβαλά πολύ περισσότερο βάρος. Το τιμόνι της είναι ευχάριστο σε αίσθηση, ούτε πολύ γρήγορο ούτε πολύ νευρικό. Το σύστημα διεύθυνσης σου δίνει όσα χρειάζεσαι και την καθιστά φιλική στην πόλη, στο παρκάρισμα και στις μανούβρες. Δεν θα λέγαμε όχι σε ένα πιο πληροφοριακό τιμόνι όμως. Καταπληκτική είναι αίσθηση στα φρένα, γραμμική, με σωστό δάγκωμα και ανεπαίσθητη ανάκτηση. Η τελευταία δεν έχει επιλογή για ρύθμιση ή απενεργοποίηση. Είναι αυτόματη και λειτουργεί εξαιρετικά, οπότε δεν υπάρχει λόγος για γκρίνια.

Έχει σπορτίφ πάτημα επίσης, παρά τις ελαφρές κλίσεις του αμαξώματος και τη λογική της ηρεμίας, είναι ευθύβολη. Με πολλή πρόσφυση, ακρίβεια από το μπροστινό και περιθώρια για να σου χαρίσει ευχάριστες βουνίσιες διαδρομές. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας επεμβαίνουν διακριτικά και δύσκολα θα υποστρέψει, όπως επίσης και να υπερστρέψει. Την πλαισιώνεις ελαφρώς και ύστερα επεμβαίνουν βοηθητικά. Αν κάτι πρέπει να ξέρετε είναι ότι στις βασικές εκδόσεις δεν έχει Paddles. Τον ρόλο των χειροκίνητων αλλαγών αναλαμβάνει ο λεβιές πίσω από το τιμόνι, με μία κίνηση μπροστά πίσω (εκτός αν την εξοπλίσετε με το πακέτο AMG Line Plus).

Η Mercedes το πέτυχε!

Το νέο «μικρό» αστέρι δεν είναι ούτε προσιτό ούτε ένα αυτοκίνητο για όλους. Είναι αξιοσημείωτο όμως το γεγονός ότι η νέα CLA δεν είναι «απλησίαστη», όντας η πιο σύγχρονη και καινοτόμα Mercedes. Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι μέσα σε όλη αυτήν την πλημμύρα του software, των οθονών και της electric first λογικής, έχει το σωστό DNA και χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο, άλλες εταιρείες δεν το κατάφεραν. Για να μην πολυλογώ, η νέα CLA είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς. Και η έκδοση 200 αρκεί για να πάρεις όλη την εμπειρία, χωρίς να επιλέξεις όλο τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος, σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης, ήπια υβριδικός 48V

Χωρητικότητα 1.499 κ.εκ.

Ισχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 163 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 250 Nm/1.750-4.000 σ.α.λ.

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 30 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 200 Nm

Συνδυαστική απόδοση

Μέγιστη ισχύς: 184 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 330 Nm

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 48V, 1,3 kWh

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 232 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,0 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,1 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,1 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 111 γρ./χλμ.

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.723 x 1.855 x 1.450

Μεταξόνιο χλστ.: 2.790

Βάρος: 1.770 κιλά

Χώρος αποσκευών

405 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση από 54.900€