Δοκιμή MG ΕHS PHEV+ 272 PS: Το πραγματικά αποδοτικό και ποιοτικό οικογενειακό SUV της μάρκας

Η MG κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα για την αναγνωρισιμότητα μεταξύ των Κινέζων στη χώρα μας, μιας και ήταν από τις πρώτες που εδραιώθηκε με μία προσιτή και «γήινη» γκάμα στα μέτρα του Έλληνα αγοραστή. Με το νέο HS όμως χτυπά πιο ψηλά και όλα δείχνουν ότι έχει τα εφόδια.

Το νέο MG HS PHEV ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων οικογενειακών SUV, που προσπαθούν να συνδυάσουν πραγματική ηλεκτρική καθημερινότητα με την ασφάλεια ενός θερμικού κινητήρα για τα «μεγάλα» ταξίδια. Η δεύτερη γενιά δεν είναι απλώς ένα facelift. Μεγάλωσε σε διαστάσεις, ανέβασε σημαντικά την ποιότητα και –κυρίως– αλλάζει τελείως φιλοσοφία στο υβριδικό σύστημα. Ο στόχος είναι διπλός. Ουσιαστική ηλεκτρική αυτονομία και κόστος κτήσης/χρήσης που παραμένει προσγειωμένο. Στο χαρτί υπόσχεται έως 103 km αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης (WLTP μικτού κύκλου, 127 km στην πόλη), επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 sec και κατανάλωση που, υπό τις σωστές συνθήκες φόρτισης, μπορεί να πέσει σε επίπεδα μικρού ηλεκτρικού. Στην πράξη, το ζητούμενο είναι αν το HS καταφέρνει να κάνει το plug-in «αυτονόητο» για μία τετραμελή οικογένεια, χωρίς να ζητά εξοικείωση με περίπλοκα μενού και χωρίς να τιμωρεί την άνεση

Με premium αύρα

Με μήκος 4.670 mm, πλάτος 1.890 mm και ύψος 1.663 mm, το HS δείχνει «γεμάτο» στον δρόμο. Η μάσκα με το νέο μοτίβο της μάρκας και τα λεπτά φωτιστικά σώματα μπροστά δίνουν ευρωπαϊκή ταυτότητα, ενώ στο πίσω μέρος η φωτεινή μπάρα ενώνει τα φανάρια χωρίς υπερβολές. Οι ζάντες 19 ιντσών είναι στάνταρ και γεμίζουν σωστά τους θόλους χωρίς να φωνάζουν. Στο προφίλ, η ελαφρά κλίση της οροφής και τα έντονα μαρσπιέ προσθέτουν λίγο «πλάτος» οπτικά, όμως το σύνολο παραμένει συγκρατημένο. Το πλαίσιο έχει αυξημένη στρεπτική ακαμψία (υψηλό ποσοστό χάλυβα υψηλής/υπερυψηλής αντοχής), κάτι που προοικονομεί καλύτερη ηχομόνωση και λιγότερους τριγμούς σε βάθος χρόνου.

Το εσωτερικό είναι επίσης ένα σημείο που έχει κάνει άλματα προόδου. Δύο οθόνες 12,3″ ενοποιούνται σε ένα ποιοτικό «πάνελ» που θυμίζει premium υλοποιήσεις, το τιμόνι είναι νέο και ο σχεδιασμός κινείται σε καθαρές, οριζόντιες γραμμές που «ανοίγουν» οπτικά την καμπίνα. Στα υλικά, οι επιφάνειες που ακουμπάς συχνά είναι μαλακές και σωστά ταιριασμένες, ενώ χαμηλότερα υπάρχουν σκληρά πλαστικά, αναμενόμενα στην τιμή. Η συναρμογή δείχνει εξαιρετική και στιβαρή. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή με καλή ορατότητα μπροστά. Τα καθίσματα είναι φαρδιά και άνετα, με ηλεκτρικές ρυθμίσεις για τον οδηγό από τη βασική έκδοση, ενώ στην πλουσιότερη συναντάς επενδύσεις τύπου δέρματος, μνήμες και θερμαινόμενα. Η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο εκλεπτυσμένη στις ανοιχτόχρωμες διχρωμίες.

Ο πίνακας οργάνων προσφέρει τρία βασικά «θέματα» (πλοήγηση πλήρους οθόνης, υποβοήθηση οδηγού και μίνιμαλ), με καθαρά γραφικά και ευανάγνωστα στοιχεία. Στο infotainment, η κεντρική οθόνη έχει γρήγορη απόκριση, αλλά χρειάζεται λίγη εξοικείωση, με αρκετές λειτουργίες να κρύβονται σε υπομενού, ενώ οι συντομεύσεις θέλουν προγραμματισμό. Η αντιστοίχιση Apple CarPlay/Android Auto είναι στάνταρ, αλλά η ασύρματη λειτουργία και ο ασύρματος φορτιστής διαφέρουν ανά έκδοση/αγορά, οπότε αξίζει μια προσεκτική ματιά στον εξοπλισμό πριν την παραγγελία. Θα θέλαμε περισσότερα φυσικά πλήκτρα για κλιματισμό και ελαφρώς πιο εύκολη απενεργοποίηση συγκεκριμένων συστημάτων ADAS.

Χώροι και πρακτικότητα

Το μεταξόνιο των 2.760 mm είναι ό,τι πρέπει για ένα πραγματικά άνετο εσωτερικό. Δύο ενήλικοι 1,85 m κάθονται με ευκολία πίσω, με επαρκή χώρο για γόνατα/κεφάλι, επίπεδο πάτωμα και δικούς τους αεραγωγούς και θύρες USB. Τα καθίσματα είναι μαλακά, με επαρκές έδρανο, ευνοώντας πολύωρα ταξίδια. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι αρκετοί και η κονσόλα φιλοξενεί χρήσιμες θήκες για κινητά/κλειδιά.

Ο χώρος αποσκευών στην έκδοση PHEV είναι 441 lt (έως 1.419 lt με αναδίπλωση 60:40). Μία μικρή παραχώρηση λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας του υβριδικού συστήματος. Το σχήμα όμως είναι κανονικό, το κατώφλι χαμηλό, ενώ κάτω από το δάπεδο υπάρχει και θέση για καλώδια. Δεν υπάρχουν ράγες/άγκιστρα που θα διευκόλυναν τη στερέωση φορτίου, ούτε διπλό πάτωμα, ενώ η πλάτη δεν αναδιπλώνεται από μοχλούς μέσα στο πορτμπαγκάζ. Στην πράξη, χωρά τις βαλίτσες τετραμελούς οικογένειας χωρίς ακροβασίες.

Προηγμένη υβριδική λογική

Καρδιά του HS PHEV είναι ένας 1.5 T τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας κύκλου Miller (έως 43% θερμική απόδοση) με 143 PS και 230 Nm, που συνεργάζεται με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 184 PS (340 Nm). Υπάρχει και δεύτερος ηλεκτροκινητήρας/γεννήτρια 150 PS, υπεύθυνος για φόρτιση αλλά και για τη λειτουργία του διτάχυτου κιβωτίου. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 272 PS και 350 Nm, με κίνηση εμπρός. Το κιβώτιο «2 σχέσεων» ενεργοποιείται σε υψηλότερες ταχύτητες για μείωση στροφών και κατανάλωσης, ενώ στις χαμηλές το αυτοκίνητο κινείται σχεδόν πάντα ως ηλεκτρικό.

Η μπαταρία LFP των 21,4 kWh (ωφέλιμη ενέργεια) είναι το κλειδί. Η χημεία LFP αντέχει περισσότερους κύκλους και επιτρέπει συχνότερη φόρτιση στο 100% χωρίς την «ευαισθησία» NMC στοιχείων. Επισήμως δίνει έως 103 χλμ. στο WLTP μικτού κύκλου και 127 χλμ. στον αστικό – νούμερα που, σε ήπιο οδηγικό ρυθμό και με κλιματισμό σε λογικές ρυθμίσεις, είναι ρεαλιστικά, μιας και στα χέρια μας τα 100 χλμ. ήταν εύκολη υπόθεση εντός πόλης.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι 7 kW AC. Σε wallbox 7,4 kW θα χρειαστεί περίπου 4 ώρες έως το 100%. DC ταχυφόρτιση δεν υποστηρίζεται, άρα το αυτοκίνητο βασίζεται στη λογική «φορτίζω στο σπίτι/γραφείο». Σε δημόσιο AC με περιορισμένο χρόνο στάσης, οι κύκλοι μερικής φόρτισης 20-80% έχουν νόημα.

Στη χρήση, επιλέγεις μεταξύ EV και HEV λειτουργίας, ενώ υπάρχουν και δύο επίπεδα ανάκτησης. Το μέγιστο δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό, οπότε δεν μιλάμε για λογική «one-pedal», τα φρένα όμως έχουν φυσική αίσθηση, καθώς η μετάβαση από αναγεννητική σε μηχανική λειτουργία είναι καλά καλιμπραρισμένη.

Θριαμβευτική εξέλιξη

Στον δρόμο το HS δείχνει τον καλύτερο εαυτό του. Ως ηλεκτρικό είναι ομαλό, αθόρυβο, με άμεση απόκριση στο πρώτο «πάτημα». Η ανάρτηση (MacPherson εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) έχει σχετικά σφιχτή πρώτη αίσθηση στις χαμηλές ταχύτητες, χωρίς όμως να κοπανά, ενώ «στρογγυλεύει» τις έντονες εγκάρσιες. Σημείο που πολλοί ανταγωνιστές δεν έχουν καταφέρει να λύσουν ακόμα. Ακόμη και στο απότομο γκάζι από στάση, εκεί όπου η ροπή του ηλεκτροκινητήρα μπορεί να προκαλέσει στιγμιαίο σπινάρισμα στους εμπρός τροχούς σε γλιστερή άσφαλτο, το HS δεν κόβει άτσαλα τη δύναμη διαταράσσοντας την ηρεμία εντός της καμπίνας. Στοιχείο που είχαμε παρατηρήσει σε πολλά μοντέλα της μάρκας στο παρελθόν. Αντιθέτως, προσπαθεί να το ελέγξει με ηρεμία, μετριάζοντας την ισχύ που περνά στον εμπρός άξονα, ώστε να εξαφανίσει το σπινάρισμα χωρίς δράματα. Η ορατότητα προς τα πίσω επαρκεί, αλλά οι χοντρές πίσω κολόνες δημιουργούν τυφλά σημεία διαγώνια, τα οποία όμως λύνει η κάμερα οπισθοπορείας και η 360°, βοηθώντας ουσιαστικά στο παρκάρισμα.

Στον αυτοκινητόδρομο, με σχεδόν 2,7 m μεταξόνιο και προσεγμένη ηχομόνωση, το HS ταξιδεύει ήσυχα. Σε μέτριο φορτίο, το σύστημα κρατά τον θερμικό σε χαμηλές στροφές ή και σβηστό σε ελαφρύ κατήφορο, βελτιώνοντας κατανάλωση και ποιότητα κύλισης. Η επιτάχυνση 80-120 χλμ./ώρα γίνεται με περίσσια δύναμη χάρη στο «διπλό» ταλέντο ροπής/ηλεκτρικής ώθησης. Το αυτοκίνητο δείχνει ευθύβολο, με μικρές μόνο κατακόρυφες κινήσεις του αμαξώματος σε έντονες κυματιστές ανωμαλίες. Τα ADAS βοηθούν να γίνει η διαδρομή ακόμη πιο εύκολη, με έξυπνα ρυθμισμένο adaptive cruise control με lane centering, αλλά ορισμένες προειδοποιήσεις είναι υπερβολικά «ενθουσιώδεις». Κάπου εκεί να πούμε ότι καλύτερο είναι να ρυθμίζεις επίπεδο παρέμβασης/ήχων πριν ξεκινήσεις, γιατί τα σχετικά μενού απαιτούν προσοχή.

Στον επαρχιακό τώρα, το HS δεν είναι «fun to drive» με την κλασική έννοια και ούτε είχε λόγο να είναι. Λειτουργεί όπως αρμόζει στο προφίλ ενός μοντέλου της κατηγορίας του. Ασφαλές, προβλέψιμο, με τιμόνι αρκετά άμεσο και σωστό βάρος. Αν πιεστεί, θα υποστρέψει προοδευτικά και τα ηλεκτρονικά θα «μαζέψουν» τη γραμμή χωρίς σπασμωδικότητα. Το πλαίσιο ελέγχει επαρκώς τις κλίσεις για τον οικογενειακό ρυθμό, ενώ αν πας να μιμηθείς «σπορ» οδηγική διάθεση, η μάζα κάνει αισθητή την παρουσία της και το σετάρισμα αναρτήσεων-αντιστρεπτικών προτιμά τη σταθερότητα από την απόλυτη πρόσφυση σε κακό οδόστρωμα. Εκεί η συμβουλή είναι απλή. Μένεις στον φυσιολογικό ρυθμό του αυτοκινήτου και θα απολαύσεις ακριβέστερο μπροστινό απ’ όσο ίσως περιμένεις.

Επιδόσεις και κατανάλωση

Στα χαρτιά: 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 s, 200 χλμ./ώρα τελική. Στην πράξη, αυτό που μετρά είναι ο πλούτος μεσαίας απόκρισης και η ικανότητα να λειτουργεί ως ηλεκτρικό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Σε καθαρά ηλεκτρική οδήγηση, μέση κατανάλωση ενέργειας γύρω στις 13-16 kWh/100 χλμ.σε αστικό/περιαστικό ρυθμό είναι εφικτή. Με άδεια μπαταρία και προσεκτική ρύθμιση HEV, το HS μπορεί να κινηθεί σε 5-6 λ./100 χλμ. σε πόλη/ήπια προάστια, ενώ στον αυτοκινητόδρομο (με σταθερή ταχύτητα) βλέπεις εύκολα 7,5 λ./100 χλμ.. Αν κάνεις πολλές σύντομες διαδρομές με κρύο θερμικό και αναγκαστική φόρτιση εν κινήσει, η κατανάλωση ανεβαίνει, όπως είναι η φύση κάθε ισχυρού PHEV. Ο κανόνας είναι να φορτίζεις όπου/όποτε μπορείς και επιλογή ηλεκτρικής λειτουργίας στις καθημερινές διαδρομές.

Εξοπλισμός και τιμή

Ανά αγορά, η ονοματολογία αλλάζει, όμως στη χώρα μας το HS PHEV προσφέρεται συνήθως ως Exclusive και Luxury. Από τη βάση συναντάς: ψηφιακό πίνακα 12,3″, infotainment 12,3″, ζάντες 19″, keyless, ηλεκτρικές ρυθμίσεις οδηγού, πλήρες σετ ADAS και κάμερα οπισθοπορείας. Η πλουσιότερη έκδοση της δοκιμής προσθέτει δερματίνη, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρική πόρτα πορτμπαγκάζ, 360° κάμερα, μνήμες και επιπλέον λεπτομέρειες άνεσης. Οι τιμές στην Ελλάδα για το PHEV ξεκινούν από €38.500 (Exclusive) και €40.500 (Luxury), με κατά καιρούς προωθητικές ενέργειες που κατεβάζουν το κόστος κτήσης. Η εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών (ή 150.000 χλμ.) παραμένει από τα δυνατά χαρτιά.

Ξέρει που χτυπά

Το MG HS PHEV δεν στοχεύει να κερδίσει τον ενθουσιασμό του απαιτητικού οδηγού σε δρόμο με στροφές. Στοχεύει να σε μετακινήσει καθημερινά ηλεκτρικά, να ταξιδέψει με ησυχία και να σου θυμίζει ελάχιστα ότι υπάρχει θερμικό μοτέρ όταν ζητήσεις πλήρη ισχύ. Σε αυτά, πετυχαίνει. Το σετάρισμα αναρτήσεων είναι ισορροπημένο για οικογενειακή χρήση και με υποδειγματική ποιότητα κύλισης (ειδικά στο τιμολογιακό σκαλί που κινείται), το τιμόνι επαρκώς άμεσο και τα φρένα με φυσική αίσθηση. Το υβριδικό σύστημα δουλεύει ήσυχα και έξυπνα, χωρίς «τεχνητά» σκαλιά ισχύος, ενώ η μπαταρία LFP επιτρέπει πραγματικά ευρεία χρήση ηλεκτρικής λειτουργίας. Τα περιθώρια βελτίωσης σχετίζονται με την εργονομία του infotainment, την πρόσβαση σε βασικές ρυθμίσεις και την ηπιότερη ρύθμιση ορισμένων βοηθημάτων. Θα θέλαμε επίσης επιλογή AC 11 kW ή/και DC για όσους δεν έχουν σταθερό σημείο φόρτισης.

Το MG HS PHEV 272 PS είναι μία ουσιαστική πρόταση για οικογένεια που θέλει μεγάλο SUV με πραγματική ηλεκτρική καθημερινότητα, χωρίς premium τιμολόγηση. Προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, πολύ καλή απόσβεση στις καθημερινές συνθήκες και ένα υβριδικό σύστημα που δουλεύει όπως πρέπει: αθόρυβα, προβλέψιμα και αποδοτικά όταν φορτίζεις τακτικά. Δεν είναι το πιο «οδηγοκεντρικό» της κατηγορίας και το λογισμικό χρειάζεται δύο-τρία βήματα ακόμη σε ταχύτητα/διαισθητικότητα, όμως ο συνολικός λόγος τιμής-χώρων-εξοπλισμού-ηλεκτρικής αυτονομίας είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Αν το προφίλ σου περιλαμβάνει καθημερινές διαδρομές 30-70 χλμ. με δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά, το HS PHEV μετατρέπεται πρακτικά σε ηλεκτρικό χωρίς τα άγχη της αυτονομίας — και αυτό είναι το βασικό του επιχείρημα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Βενζινοκινητήρας 1.498 κ.εκ.,

turbo, άμεσου ψεκασμού

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 143 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 230 Nm/4.000 σ.α.λ.

Ισχύς πρώτου ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 184 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 340 Nm

Ισχύς δεύτερου ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 150 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 120 Nm

Συνδυαστική ισχύς

272 ίπποι

350 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,8″

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 0,54 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 3,4 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 14 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

55 λίτρα

Μπαταρία

21,4 kWh (ωφέλιμες)

Αυτονομία

103-127 χλμ. (WLTP)

105 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

AC (7 kW): 3 ώρες

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.670 x 1.890 x 1.663 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.767 χλστ.

Βάρος: 1.830 κιλά

Χώρος αποσκευών

441 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 37.900€

