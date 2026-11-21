Αντίθετα με ό,τι υποδηλώνει το όνομα, το MG4 Urban βρίσκεται στο στοιχείο του και εκτός πόλης, όπου διαπρέπει και από πλευράς ασφάλειας χάρη σε ένα πλούσιο πακέτο ADAS. Αποδεικνύεται, δε, και ιδιαίτερα οικονομικό στην εθνική.

Του GiovanniLopes Απόδοση: Άκης Τεμπερίδης

Φωτογραφίες: MassimilianoSerra

Θυμάστε το MG 4; Αν ασχολείστε έστω και λίγο με την ηλεκτροκίνηση, προφανώς. Προέκυψε στην Ευρώπη το 2022 και τα δύο επόμενα χρόνια πούλησε σαν ολόφρεσκο springroll ανάμεσα στα ηλεκτρικά κατηγορίας C. Με έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο συνδυασμό τιμής – εξοπλισμού, μοντέρνα σχεδίαση, αλλά και μία πλούσια γκάμα κινητήρων και μπαταριών.

Την ίδια valueformoney φιλοσοφία πρεσβεύει τώρα το νέο MG4 Urban, το οποίο αναμένουμε οσονούπω στην ελληνική αγορά. Μόνο που διαθέτει πιο στρογγυλεμένη σχεδίαση, που του χαρίζει μία πιο ήρεμη και φιλική εμφάνιση, χωρίς να προσβάλλει τον δυναμικό χαρακτήρα που απαιτεί η εποχή. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο μοντέλο, το οποίο βρίσκεται στην αγορά εδώ και περίπου έναν χρόνο στη χώρα του, ενώ στην Ευρώπη έκανε την εμφάνισή του στα τέλη της άνοιξης. Και παρά το όνομα Urban, που ίσως παραπέμπει σε μικρό αυτοκίνητο πόλης, είναι μεγαλύτερο από το έτερο MG4, το οποίο εξακολουθεί να διατίθεται κανονικά. Μήκος 4,40 μέτρα το Urban, 4,29 το απλό MG4.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;

Γιατί να προτιμήσει κάποιος το Urban από το γνωστό μας MG4; Απλή η απάντηση: για την ευρυχωρία στην καμπίνα, τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών και, βέβαια, τη χαμηλότερη τιμή.

Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση με την μπαταρία 42,8 kWh και ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων. Το αυτοκίνητο που βλέπετε στις φωτογραφίες βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας, διαθέτοντας μπαταρία 53,9 kWh, ισχύ 160 ίππων και πλήρη εξοπλισμό στην έκδοση Premium.

Δοκιμάσαμε το Urban στη γνώριμη διαδρομή των 70 χιλιομέτρων στη Βόρεια Ιταλία, ώστε να δούμε πόσο οικονομικό είναι σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, οι οποίες είναι πιο αυστηρές σε σχέση με τις καθιερωμένες δοκιμές μας στην πίστα. Πόσω μάλλον όταν πραγματοποιούνται σε συνθήκες καύσωνα, οι οποίες αναγκάζουν τον κλιματισμό να εργάζεται υπερωριακά. Αυτό είναι ένα διαφορετικό είδος δοκιμής από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες και απόλυτα συγκρίσιμες που διεξάγουμε στο Βαϊράνο.

Αναλαμβάνοντας ρόλο καθημερινού χρήστη και με θερμοκρασίες έως 36°C, εκμεταλλευτήκαμε τον κλιματισμό χωρίς να νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για ενεργειακή απόδοση και καταναλώσεις. Και σε τόσο αντίξοες συνθήκες, το MG4 Urban αποδείχτηκε οικονομικό, με μέση κατανάλωση 13,9 kWh/100 χλμ. μεταξύ πόλης, εθνικής και autostrada. Η χαμηλή αυτή τιμή σαφώς οφείλεται στην αεροδυναμική του αμαξώματος, στη χρήση κουζινέτων χαμηλής τριβής και στο υψηλής απόδοσης κινητήριο σύνολο. Το τελευταίο προσφέρει και αρκετή ζωντάνια στην οδήγηση, πέρα από χαρακτηριστική των ηλεκτρικών ομαλή λειτουργία. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης των 87 kW δεν εντυπωσιάζει, όμως η σχετικά επίπεδη καμπύλη, με μέση ισχύ 82 kW στο διάστημα 10–80%, επιτρέπει την ολοκλήρωσή του σε περίπου 29 λεπτά, που είναι πολύ καλά.

Αξιοσημείωτη και η ανάκτηση ενέργειας στο «αναγεννητικό» φρενάρισμα, η οποία ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει onepedal λειτουργία, η οποία αποδεικνύεται χρήσιμη στην κίνηση της πόλης. Στη δε λειτουργία Auto, διαχειρίζεται την ανάκτηση λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από τα άλλα οχήματα. Στην πόλη πάντα, θα εκτιμήσετε την καλή ορατότητα προς τα μπροστά, ενώ στο παρκάρισμα βοηθά η υψηλή ευκρίνεια των καμερών 360° που περιλαμβάνονται στο πακέτο της έκδοσης Premium. Όλη η γκάμα Urban προσφέρει στοιχεία εξοπλισμού που βρίσκεις μόνο σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αναφέρομαι κυρίως στην αντλία θερμότητας, η οποία περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας ειδικά τον χειμώνα για τη θέρμανση της καμπίνας, αλλά και στα ADAS, τα οποία εξασφαλίζουν υποβοήθηση Επιπέδου 2, περιλαμβάνοντας προειδοποίηση τυφλών γωνιών και αυτόματο φρενάρισμα σε επιτόπιους ελιγμούς.

Στην καμπίνα, τώρα, εντοπίσαμε κάποια στοιχεία που συμπιέζουν το κόστος. Τα σκληρά πλαστικά δεν λείπουν, ενώ ο χώρος αποσκευών δεν φωτίζεται, ούτε διαθέτει παροχή 12V. Όμως η γενική εικόνα είναι καλή. Θετική είναι και η εικόνα από την οδική συμπεριφορά γενικώς, παρότι το MG4 Urban δεν διακρίνεται ούτε για τον δυναμισμό ούτε για την άνεση της ανάρτησης που δυσκολεύεται στην απόσβεση ανωμαλιών που αφθονούν και στους ελληνικούς δρόμους. Γενικότερα, πάντως, το κινεζικό BEV καταπίνει τα χιλιόμετρα ακούραστα, ενώ το σύστημα πλοήγησης προγραμματίζει τις στάσεις για φόρτιση σε μεγάλα ταξίδια. Όσο και αν αυτό είναι αυτονόητο, δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλα τα ηλεκτρικά, ακόμη και κάποια πιο ακριβά.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΜΙΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εδώ έχουμε το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα E3 του Ομίλου SAIC. Να θυμίσουμε ότι η μάρκα MG ανήκει στον κρατικό κολοσσό με έδρα τη Σανγκάη από το 2007. Στην Κίνα, όπου το MG4 Urban διατίθεται από τον Σεπτέμβριο του 2025, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής με μπαταρία ημιστερεάς κατάστασης, χωρητικότητας 70 kWh. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται και στην Ευρώπη προς τα τέλη του 2026.

Προς το παρόν, το MG4 Urban διατίθεται με δύο μπαταρίες ονομαστικής χωρητικότητας 42,8 και 53,9 kWh. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής βρίσκεται η μεγαλύτερη, με 52,8 kWh πραγματικής χωρητικότητας, έναντι 41,9 kWh της μικρότερης. Και οι δύο χρησιμοποιούν χημεία LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος) στην κάθοδο, η οποία προσφέρει χαμηλότερο κόστος κατασκευής σε σχέση με τις συμβατικές NMC, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η MG κάνει λόγο για περισσότερους από 3.700 κύκλους φόρτισης, με μέγιστη απώλεια αυτονομίας 30%. Το τίμημα αυτής της τεχνολογίας δεν είναι παρά η ταχύτητα φόρτισης: Η μέγιστη ισχύς σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος είναι μόλις 87 kW.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αρχιτεκτονική cell-to-body, με τις κυψέλες της μπαταρίας να ενσωματώνονται απευθείας στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα είναι μία πιο συμπαγής και ελαφριά κατασκευή, στην οποία η ίδια η μπαταρία είναι δομικό στοιχείο του αμαξώματος, συμβάλλοντας στη στρεπτική ακαμψία του. Η συγκεκριμένη λύση έχει και μικρότερο κόστος παραγωγής. Στην ίδια λογική της εξοικονόμησης χώρου εντάσσεται και το κινητήριο σύνολο. Περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο, συμπαγές πακέτο, τον σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, AC φορτιστή 11 kW, μειωτήρα μετάδοσης, μετατροπέα DC ρεύματος και ηλεκτρονική διαχείριση. Συμπαγής είναι και η πίσω ανάρτηση με ημιάκαμπτο άξονα, μια οικονομική λύση που δεν κλέβει χώρο από το πορτμπαγκάζ, με προφανείς πάντα συμβιβασμούς στην άνεση σε δρόμους με έντονες ανωμαλίες. Στον μπροστινό άξονα, παραμένει η δοκιμασμένη διάταξη MacPherson.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PREMIUM 54 kWh

Στοιχεία κατασκευαστή αυτοκινήτου δοκιμής

Κινητήρας

Εμπρός, σύγχρονος ηλεκτρικός

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 160 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 250 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9,6 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

15,4 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου PLF

53,9 kWh (52,8 ωφέλιμες)

Αυτονομία

405 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW/DV 87 kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.400 x 1.840 x 1.670 χιλ.

Μεταξόνιο 2.750 χιλ.

Βάρος 1.595 κιλά

Τιμή αγοράς

Αναμένεται