Δοκιμή MGS5 EV: Άλμα εξέλιξης

Μπορεί η νέα ιστορία της MG Motors να μην έχει προλάβει να «γράψει πολλά χιλιόμετρα», αλλά το νέο S5 EV είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ο ρυθμός εξέλιξης δεν είναι απλά γρήγορος, αλλά αστραπιαίος.

Tου Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η επιστροφή της MG στην ευρωπαϊκή αγορά, υπό την ομπρέλα του ομίλου SAIC, ήταν από την αρχή μια υπόθεση με ξεκάθαρο εμπορικό ενδιαφέρον. Η μάρκα ήρθε γρήγορα, τοποθετήθηκε επιθετικά τιμολογιακά και έδειξε από νωρίς ότι θέλει να παίξει σοβαρό ρόλο στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, στα πρώτα της βήματα, όσο ανταγωνιστικά κι αν ήταν ορισμένα μοντέλα της σε επίπεδο τιμής και εξοπλισμού, υπήρχε συχνά η αίσθηση ότι έβλεπες μια φίρμα που ακόμη χτίζει τα θεμέλιά της. Το MGS5 EV είναι ίσως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μετά το plug-in hybrid HS που δείχνει με τόση καθαρότητα ότι αυτή η φάση ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Και το λέμε αυτό γιατί το νέο ηλεκτρικό SUV της MG δεν περιορίζεται απλώς στο να είναι «καλό για τα λεφτά του». Δεν βασίζεται μόνο σε τρικ εντυπωσιασμού όπως ο πλούσιος εξοπλισμός για να κερδίσει έδαφος. Αντιθέτως, εμφανίζεται ως ένα ώριμο, καλοδουλεμένο και πλήρως ολοκληρωμένο οικογενειακό, το οποίο μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο καθιερωμένους αντιπάλους, ακόμη και αν αφήσουμε στην άκρη το value for money σκέλος.

Ώριμη σχεδίαση χωρίς υπερβολές

Σχεδιαστικά, το MGS5 EV ακολουθεί έναν δρόμο αρκετά διαφορετικό από εκείνον που επέλεξαν αρκετοί κατασκευαστές στα ηλεκτρικά τους μοντέλα. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φουτουριστικές υπερβολές, αιχμηρές λεπτομέρειες ή υπερβολικά «φορτωμένες» επιφάνειες. Αντιθέτως, επιλέγει μια πιο ώριμη και ισορροπημένη αισθητική, η οποία πετυχαίνει να είναι ταυτόχρονα διακριτική και σύγχρονη.

Το εμπρός μέρος με τα λεπτά φωτιστικά σώματα ημέρας, τα κύρια φώτα χαμηλότερα στον προφυλακτήρα και το καθαρά διαμορφωμένο καπό δίνει μια εικόνα δυναμική, χωρίς να γίνεται κραυγαλέα. Οι αναλογίες του αμαξώματος είναι σωστές, το προφίλ του ισορροπημένο και γενικότερα το αυτοκίνητο δείχνει σαν να έχει σχεδιαστεί πρώτα με γνώμονα τη συνοχή και μετά την εντύπωση. Πίσω, η φωτεινή μπάρα που ενώνει τα φώτα είναι το βασικό στοιχείο που τραβά το βλέμμα, όμως και εκεί η προσέγγιση παραμένει συγκρατημένη.

Με μήκος 4.476 mm, πλάτος 1.849 mm και ύψος 1.621 mm, το MGS5 EV τοποθετείται ξεκάθαρα στον πυρήνα των οικογενειακών C-SUV. Η ουσία όμως είναι ότι δεν δείχνει απλώς σωστό οπτικά. Δείχνει και πιο ώριμο από αυτό που περιμένεις από μια μάρκα που ακόμη χτίζει τη σύγχρονη ταυτότητά της.

Μία από τις καλύτερες καμπίνες της κατηγορίας

Εκεί που το MGS5 EV πραγματικά ανεβάζει τον πήχυ είναι στο εσωτερικό. Εδώ η MG έχει κάνει δουλειά που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Και δεν μιλάμε μόνο για την πρώτη εντύπωση, αλλά για τη συνολική αίσθηση που παίρνεις όταν περάσεις χρόνο μέσα στην καμπίνα.

Αρχικά, το ταμπλό έχει καθαρή σχεδίαση και πολύ καλή οργάνωση. Η κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών είναι ποιοτική σε εμφάνιση, γρήγορη στην απόκριση και με μενού που γίνονται εύκολα κατανοητά. Δεν χρειάζεται να περάσεις ημέρες εξοικείωσης για να καταλάβεις πού βρίσκεται τι, κάτι πολύ σημαντικό για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιείται καθημερινά από διαφορετικούς τύπους οδηγών. Ο πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών μπορεί να ακολουθεί τη γνωστή λογική που έχουμε δει και σε άλλα MG, όμως η έξυπνη ενσωμάτωσή του στο ταμπλό, μαζί με τις επιπλέον ψηφιακές ενδείξεις στις άκρες, του δίνει πιο φρέσκια και πιο «γεμάτη» παρουσία.

Το highlight όμως δεν είναι οι οθόνες. Είναι το γεγονός ότι η MG δεν παρέδωσε τα πάντα στην οθόνη. Οι μεταλλικοί φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό και την ένταση του ήχου είναι από εκείνα τα μικρά στοιχεία που κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα. Προσφέρουν άμεσο χειρισμό, καλύτερη εργονομία και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν αισθητικά την καμπίνα. Είναι ένα σημείο όπου η MG έδειξε ότι καταλαβαίνει τι θέλει πραγματικά ο οδηγός και όχι μόνο τι δείχνει εντυπωσιακό σε μια φωτογραφία.

Πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι η ποιότητα κατασκευής. Εδώ το MGS5 EV μας αιφνιδίασε ευχάριστα. Ειδικά στην έκδοση Luxury της δοκιμής, η καμπίνα δίνει την αίσθηση ενός αυτοκινήτου που έχει δεχθεί πραγματική προσοχή στη λεπτομέρεια. Τα μαλακά πλαστικά καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα των επιφανειών, ακόμη και σε σημεία όπου συνήθως οι κατασκευαστές «κόβουν δρόμο». Η συναρμογή είναι στιβαρή, τίποτα δεν τρίζει και το συνολικό αποτέλεσμα στέκεται άνετα δίπλα σε κατασκευές που μέχρι πρότινος θα θεωρούσαμε αυτονόητα ανώτερες.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η καμπίνα του MGS5 EV ανήκει στις καλύτερες της κατηγορίας του. Και όχι μόνο λόγω εξοπλισμού ή σχεδίασης, αλλά επειδή σε πείθει σε βάθος χρόνου ότι πρόκειται για ένα σωστά δουλεμένο προϊόν.

Μία κλάση πάνω

Ένα από τα μεγαλύτερα ατού του μοντέλου είναι αναμφίβολα οι χώροι. Θεωρητικά, μιλάμε για ένα μεσαίο ηλεκτρικό SUV. Στην πράξη, όμως, ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται το διαθέσιμο αποτύπωμα θυμίζει αυτοκίνητο μιας μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, με καλό εύρος ρυθμίσεων και εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το κάθισμα του οδηγού κατεβαίνει αρκετά χαμηλά, οπότε μπορείς να βρεις εύκολα μια φυσική θέση οδήγησης, χωρίς να αισθάνεσαι ότι κάθεσαι «πάνω» στο αυτοκίνητο όπως συμβαίνει συχνά σε SUV. Από εκεί και πέρα, τόσο ο συνοδηγός όσο και κυρίως οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους πραγματικά άπλετο χώρο, αν και η έλλειψη ρύθμισης ύψους στο κάθισμα του συνοδηγού ήταν κάτι που θα αλλάζαμε.

Από εκεί και πέρα, ο αέρας για τα γόνατα πίσω είναι εντυπωσιακός, σε σημείο που όντως σε κάνει να σκέφτεσαι μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για το διαθέσιμο ύψος, τόσο εμπρός όσο και πίσω. Δύσκολα θα βρεθεί σωματότυπος που δεν θα βολευτεί μέσα στο MGS5 EV, και αυτό σε μια αγορά όπου ακόμη και ακριβότερα μοντέλα παρουσιάζουν συχνά παραχωρήσεις στον τομέα της πρακτικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ο χώρος αποσκευών στα 453 lt δεν είναι κορυφαίος σε απόλυτους αριθμούς, όμως είναι επαρκής για τις ανάγκες μιας οικογένειας και σωστά διαμορφωμένος για την καθημερινότητα. Δεν εντυπωσιάζει όσο οι χώροι επιβατών, αλλά δεν απογοητεύει κιόλας.

Ηλεκτρικό σύνολο που ταιριάζει γάντι στον χαρακτήρα του

Η έκδοση που οδηγήσαμε είναι η ισχυρότερη της γκάμας, με μπαταρία 64 kWh, ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα και ισχύ 231 PS. Η ροπή φτάνει τα 350 Nm, ενώ το 0-100 χλμ./h ολοκληρώνεται σε 6,3 sec. Στην πράξη, όμως, οι αριθμοί αυτοί δεν μεταφράζονται σε ένα ηλεκτρικό SUV με «ξεσπάσματα» ή σε ένα αυτοκίνητο που στηρίζεται στον εντυπωσιασμό της επιτάχυνσης. Και αυτό είναι τελικά θετικό.

Το MGS5 EV είναι γρήγορο όταν του ζητηθεί, αλλά παραμένει γραμμικό, φιλικό και ελεγχόμενο στον τρόπο που αποδίδει τη δύναμή του. Οι 231 PS είναι ακριβώς όσοι χρειάζεται για να μετακινείσαι με αίσθηση άνεσης και περίσσια αυτοπεποίθηση, χωρίς υπερβολές. Δεν σε αγχώνει, δεν γίνεται νευρικό, δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει τεχνητά. Απλώς κάνει τη δουλειά του σωστά και σε πείθει ότι έχεις πάντα επαρκές απόθεμα ισχύος κάτω από το δεξί σου πόδι.

Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τον συνολικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Γιατί το MGS5 EV δεν θέλει να είναι ένα ηλεκτρικό SUV που βασίζεται μόνο στις επιδόσεις. Θέλει να είναι ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό EV. Και το πετυχαίνει.

Η MG ανακοινώνει έως 480 χλμ. αυτονομίας σε WLTP για την έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία, ενώ σε αστικές συνθήκες το θεωρητικό νούμερο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Στην πράξη, ένας ρεαλιστικός στόχος για πλήρη φόρτιση είναι γύρω στα 420 χλμ., εφόσον οδηγείς με λογικό ρυθμό και χωρίς υπερβολές. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η κατανάλωση παραμένει σε πολύ λογικά επίπεδα. Μέσα στην πόλη, η μέση τιμή των 14 kWh/100 χλμ. είναι απολύτως ρεαλιστική. Σε ταξίδι με φυσιολογικό ρυθμό και με τα όρια, δύσκολα θα δεις πάνω από 18 kWh/100 χλμ., ενώ ακόμη και όταν πιεστεί περισσότερο, οριακά θα ξεπεράσει τις 20 kWh/100 χλμ. Αυτά είναι πολύ καλά νούμερα για SUV με 231 PS και τέτοιες διαστάσεις.

Στα θετικά καταγράφεται και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 139 kW, που επιτρέπει φόρτιση 10-80% σε περίπου 28 λεπτά, καθώς και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας με τέσσερα επίπεδα λειτουργίας και δυνατότητα one pedal driving για όποιον το προτιμά.

Κύλιση και οδική συμπεριφορά που ξεχωρίζουν

Στον δρόμο, το μεσαίο SUV της MG συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ωριμότητα του χαρακτήρα του. Η ποιότητα κύλισης είναι ένα από τα πιο δυνατά του χαρτιά. Το αυτοκίνητο απορροφά με εντυπωσιακή ευκολία τις περισσότερες ανωμαλίες, δίνοντας εκείνη τη σπάνια αίσθηση ότι «σιδερώνει» το οδόστρωμα. Σε λακκούβες, κακοτεχνίες και μικρομεσαίες ανομοιομορφίες της ασφάλτου, η καμπίνα παραμένει ήρεμη και προστατευμένη. Μόνο ορισμένες πιο έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες ή κοψίματα του δρόμου μπορούν να διαταράξουν κάπως αυτή την ηρεμία, χωρίς όμως ποτέ να γίνονται ενοχλητικές. Η ανάρτηση χρησιμοποιεί διάταξη McPherson εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Το βάρος των περίπου 1.700 kg είναι επίσης αρκετά συγκρατημένο για ηλεκτρικό SUV με τέτοιες διαστάσεις και επιδόσεις, κάτι που βοηθά τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην οδική συμπεριφορά.

Το τιμόνι έχει σφιχτή αίσθηση, αλλά χωρίς να δείχνει τεχνητά βαρύ. Αυτό δένει πολύ καλά με το ποιοτικό πάτημα του αυτοκινήτου και χαρίζει στο MGS5 EV μια πιο «δεμένη» αίσθηση από αυτήν που ίσως περιμένεις από ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV. Ο χαρακτήρας του ασφαλώς είναι περισσότερο οικογενειακός παρά σπορ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα «εκτεθεί» ή θα σε απογοητεύσει όταν ανεβάσεις ρυθμό.

Θα πάρει λογικές κλίσεις, θα παραμείνει ελεγχόμενο και θα ανταποκριθεί με σοβαρότητα σε πιο απαιτητικό δρόμο. Η πίσω κίνηση προσθέτει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην εμπειρία οδήγησης, χωρίς να τη μετατρέπει σε κάτι τρομακτικό ή απρόβλεπτο. Με ενεργά τα ηλεκτρονικά συστήματα, η συμπεριφορά είναι πάντα ασφαλής και φιλική. Θεωρητικά, αν απενεργοποιήσεις το ESP μπορείς να δεις πιο παιχνιδιάρικη διάθεση από το πίσω μέρος, αλλά προφανώς αυτό δεν αφορά τον τυπικό αγοραστή ενός τέτοιου μοντέλου. Το σημαντικό είναι ότι η βάση υπάρχει και η συνολική αίσθηση στον δρόμο είναι σαφώς ανώτερη από αυτό που περιμένεις από μια μάρκα που ακόμη χτίζει την οδηγική της υπόσταση.

Ένα MG που δείχνει πού πηγαίνει η μάρκα

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από το MGS5 EV δεν είναι ότι πρόκειται για ένα απλώς καλό ηλεκτρικό SUV. Είναι ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δείχνει ξεκάθαρα πού θέλει να πάει η MG τα επόμενα χρόνια. Πιο ώριμη σχεδίαση, υψηλότερη ποιότητα, καλύτερη τεχνολογία, περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια, πιο πειστική οδική συμπεριφορά, πραγματική ευχρηστία στην καθημερινότητα.

Αυτό ακριβώς κάνει το S5 EV να ξεχωρίζει. Ίσως η τιμή των 40.500 ευρώ να ξεφεύγει ελαφρώς από το «value for money mindset», αλλά έχει τα εφόδια να την υποστηρίξει. Είναι ένα πραγματικά προσεγμένο και ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, το οποίο επάξια μπαίνει στη λίστα των υποψήφιων αγορών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 231 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 350 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Πίσω

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,3 δλ.

Τελική ταχύτητα: 190 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 15 kWh/100 χλμ.

Εκτιμώμενη δοκιμής: 15,5 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: NCM

Χωρητικότητα: 64 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 480 χλμ.

Δοκιμής: 420 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: ώρες και λεπτά (0-100%)

DC 139 kW (10-80%): 28 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.:

4476 x 2094 x 1849

Μεταξόνιο: 2.730 χλστ.

Βάρος: 1.725 κιλά

Χώρος αποσκευών

453 λίτρα

Τιμή αγοράς

40.500€

(χωρίς την κρατική επιδότηση)