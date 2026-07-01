Δοκιμή Mitsubishi ASX 1.0 Turbo 91 PS: Αρκούν οι 90 ίπποι για το προσιτό B-SUV;

Tο Mitsubishi ASX ανανεώθηκε και τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια. Είναι απλώς ένα διαφορετικό Captur ή έχει αποκτήσει πλέον τη δική του προσωπικότητα; Αρκούν οι 90 ίπποι για οικογενειακή χρήση;

φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Η Mitsubishi είναι από εκείνες τις εταιρείες που κατάφεραν να δημιουργήσουν φανατικό κοινό χωρίς ποτέ να κυνηγήσουν τις εντυπώσεις, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, μιας και αυτό το τιμημένο Evo που έρχεται στο μυαλό όλων εξαιρείται. Το έκανε με διαφορετικό τρόπο. Με αυτοκίνητα που άντεχαν στον χρόνο, με τεχνολογία που πολλές φορές ερχόταν πριν από την εποχή της και με μοντέλα που απέκτησαν σχεδόν θρυλικό χαρακτήρα. Από τα Pajero και L200 μέχρι τα Lancer και φυσικά το πρώτο ASX, η ιαπωνική εταιρεία κατάφερε να αποκτήσει μία ιδιαίτερη θέση και στην ελληνική αγορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο ASX θεωρείται από πολλούς ένα από τα μοντέλα που συνέβαλαν στη διάδοση των μικρομεσαίων SUV στην Ευρώπη. Συνδύαζε την αυξημένη απόσταση από το έδαφος με διαστάσεις που δεν τρόμαζαν στην καθημερινότητα, ενώ η αξιοπιστία του ήταν ακριβώς αυτή που περίμενε κανείς από μία Mitsubishi. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η εικόνα της εταιρείας στην Ευρώπη άλλαξε. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών και το αυξημένο κόστος εξέλιξης νέων μοντέλων οδήγησαν τη Mitsubishi σε μία διαφορετική στρατηγική μέσα στη Συμμαχία Renault-Nissan-Mitsubishi. Αντί να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην εξέλιξη μιας εντελώς νέας γκάμας αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά, επέλεξε να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τις πλατφόρμες των συνεργατών της.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η νέα γενιά του ASX. Ένα αυτοκίνητο που βασίζεται στο Renault Captur, χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα CMF-B, τους ίδιους κινητήρες και μεγάλο μέρος του εσωτερικού. Η πρώτη εκδοχή του, μάλιστα, κατηγορήθηκε έντονα ότι δεν έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια να αποκτήσει δική της ταυτότητα. Η ανανέωση έρχεται να διορθώσει ακριβώς αυτό. Όχι αλλάζοντας τη βάση του αυτοκινήτου –κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα– αλλά επαναφέροντας στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Mitsubishi. Το αποτέλεσμα δεν μεταμορφώνει το ASX, όμως του χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Με τη γκάμα του να είναι επίσης πλήρως επικαιροποιημένη, για την ώρα εστιάζουμε στην βασική έκδοση με τον 1.000άρη κινητήρα, που στα 20 χιλιάρικα αποτελεί μια αρκετά δελεαστική πρόταση. Το θέμα είναι αν μπορεί να ικανοποιήσει μια οικογένεια.

Κάτι μας θυμίζει

Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος ιδιαίτερες γνώσεις για να αντιληφθεί τη συγγένεια του ASX με το Captur. Οι αναλογίες, το προφίλ και οι βασικές γραμμές του αμαξώματος παραμένουν ίδιες. Με μήκος 4.24 μέτρα, πλάτος στο 1.79 και μεταξόνιο 2.64 περίπου μέτρα, το ASX τοποθετείται ακριβώς εκεί που πρέπει για ένα σύγχρονο B-SUV. Είναι αρκετά συμπαγές ώστε να κινείται με άνεση στην πόλη, αλλά και αρκετά μεγάλο ώστε να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Εκεί όπου οι σχεδιαστές της Mitsubishi εστίασαν περισσότερο τώρα είναι στο εμπρός μέρος. Η χαρακτηριστική μάσκα Dynamic Shield αποτελεί πλέον το κυρίαρχο στοιχείο της εικόνας του, φέρνοντας το ASX πολύ πιο κοντά στα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας. Η μεγάλη γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια πλαισιώνεται από σατινέ μεταλλικές λεπτομέρειες, ενώ οι νέοι LED προβολείς δημιουργούν μία πιο σύγχρονη φωτεινή υπογραφή.

Δεν πρόκειται για μία προσπάθεια να κρυφτεί η καταγωγή του αυτοκινήτου. Αντίθετα, η Mitsubishi δείχνει να αποδέχεται πλήρως τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε το ASX και να επενδύει στην αισθητική διαφοροποίηση εκεί όπου έχει πραγματικά σημασία. Το ίδιο συμβαίνει και πίσω, όπου ο ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, τα νέα LED φωτιστικά σώματα και η μεγάλη επιγραφή Mitsubishi στην πέμπτη πόρτα δίνουν περισσότερο χαρακτήρα.

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες συμβάλλουν στην καλή περιμετρική ορατότητα, ενώ οι τροχοί που στις πλουσιότερες εκδόσεις φτάνουν τις 18 ίντσες γεμίζουν σωστά τους θόλους, χωρίς να αλλοιώνουν τις ισορροπημένες αναλογίες του. Θα μπορούσε άραγε η Mitsubishi να διαφοροποιήσει ακόμη περισσότερο το ASX; Πιθανότατα ναι. Όμως αυτό θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερες επεμβάσεις και σημαντικά υψηλότερο κόστος εξέλιξης. Αντί γι’ αυτό, οι Ιάπωνες προτίμησαν να επενδύσουν εκεί όπου ο αγοραστής πραγματικά το αντιλαμβάνεται: στη συνολική εικόνα. Έτσι, το ASX δεν προσπαθεί να κρύψει τις ρίζες του. Απλώς αποκτά μία περισσότερο… Mitsubishi προσωπικότητα.

Εργονομία στο max

Αν στο εξωτερικό η Mitsubishi έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις, στο εσωτερικό επέλεξε να μην πειράξει μία συνταγή που ήδη λειτουργούσε πολύ καλά. Η καμπίνα παραμένει σχεδόν ίδια με εκείνη του φρεσκαρισμένου Captur, κάτι που μόνο ως θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η πρώτη εικόνα είναι σύγχρονη, χωρίς όμως να γίνεται περίπλοκη. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων τοποθετείται ακριβώς μπροστά από τον οδηγό και διαβάζεται εύκολα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Στο κέντρο δεσπόζει η κάθετη οθόνη αφής, η οποία στις πλουσιότερες εκδόσεις φτάνει τις 10,4 ίντσες και διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα infotainment της κατηγορίας. Η απόκριση είναι γρήγορη, τα γραφικά καθαρά και η πλοήγηση στα μενού δεν απαιτεί εξοικείωση. Στις εκδόσεις με Google built-in, οι υπηρεσίες Google Maps, Assistant και Play ενσωματώνονται πλήρως στο αυτοκίνητο, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία χρήσης.

Εκεί όμως που το ASX κερδίζει πραγματικά πόντους είναι στην εργονομία. Σε μία εποχή που όλο και περισσότεροι κατασκευαστές μεταφέρουν κάθε λειτουργία μέσα στην οθόνη, εδώ οι βασικές λειτουργίες του κλιματισμού εξακολουθούν να ελέγχονται από φυσικούς διακόπτες. Μπορεί να ακούγεται μικρή λεπτομέρεια, στην πράξη όμως κάνει την καθημερινή χρήση αισθητά πιο εύκολη και κυρίως ασφαλέστερη. Παράλληλα, το τιμόνι έχει κανονικά κουμπιά, ενώ εύκολη είναι και η αποεπιλογή των ενοχλητικών, πλην όμως υποχρεωτικών ADAS ειδοποιήσεων.

Η θέση οδήγησης είναι από τα δυνατά σημεία του αυτοκινήτου. Το κάθισμα ρυθμίζεται εύκολα, το τιμόνι προσφέρει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και πολύ γρήγορα βρίσκεις την ιδανική θέση πίσω από αυτό. Η ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πολύ καλή, κάτι που βοηθά σημαντικά στις αστικές μετακινήσεις και στους ελιγμούς στάθμευσης. Η ποιότητα κατασκευής κινείται σε υψηλό επίπεδο για την κατηγορία. Στο επάνω μέρος του ταμπλό χρησιμοποιούνται μαλακά υλικά με ευχάριστη υφή, ενώ χαμηλότερα συναντά κανείς πιο σκληρά πλαστικά που όμως δείχνουν ανθεκτικά και σωστά συναρμολογημένα. Η συνολική εικόνα αποπνέει στιβαρότητα και δύσκολα θα αφήσει την εντύπωση ενός πρόχειρα κατασκευασμένου αυτοκινήτου.

Χώροι και πρακτικότητα

Το ίδιο θετική είναι και η εικόνα από πλευράς πρακτικότητας. Οι θήκες για μικροαντικείμενα είναι αρκετές, οι ποτηροθήκες βρίσκονται σε σωστό σημείο και η κεντρική κονσόλα αξιοποιεί σωστά κάθε διαθέσιμο εκατοστό. Πίσω, δύο ενήλικες θα ταξιδέψουν χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό, ενώ ακόμη και τρίτος επιβάτης μπορεί να φιλοξενηθεί για μικρότερες αποστάσεις.

Το στοιχείο που εξακολουθεί να ξεχωρίζει είναι το συρόμενο πίσω κάθισμα. Με διαδρομή 16 εκατοστών επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να επιλέξει αν προτεραιότητα έχουν οι επιβάτες ή οι αποσκευές. Με το κάθισμα στην πίσω θέση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 422 λίτρα, μία τιμή ήδη μεγαλύτερη από αρκετούς ανταγωνιστές. Με το κάθισμα μπροστά, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 536 λίτρα, αγγίζοντας επίπεδα που συναντά κανείς σε μεγαλύτερα C-SUV. Πρόκειται για μία λύση που αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τις διαστάσεις, αλλά και από τον έξυπνο σχεδιασμό.

Περισσότερο απ’ όσα λένε… 90 ίπποι

Κάτω από το καπό της βασικής έκδοσης του ASX βρίσκεται ο γνώριμος τρικύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης των 999 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 91 ίππους στις 4.800 σ.α.λ. και 160 Nm ροπής από τις 2.000 έως τις 3.750 σ.α.λ. Συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν λένε ολόκληρη την ιστορία. Βλέποντας τους 91 ίππους και το βάρος που ξεπερνά τους 1,2 τόνους, εύκολα δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για έναν κινητήρα οριακά επαρκή. Οι εργοστασιακές επιδόσεις, άλλωστε, δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 14 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 168 χλμ./ώρα, αριθμοί που δεν φιλοδοξούν να εντυπωσιάσουν.

Στην καθημερινότητα όμως, το ASX αποδεικνύεται πιο ευχάριστο από όσο προδίδουν οι αριθμοί. Η ροπή εμφανίζεται χαμηλά και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται χωρίς να απαιτεί συνεχείς αλλαγές σχέσεων. Μέσα στην πόλη, εκεί όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ένα B-SUV, ο κινητήρας δείχνει πρόθυμος, έχει καλή απόκριση από χαμηλά και ακολουθεί εύκολα τον ρυθμό της κυκλοφορίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η κλιμάκωση του εξατάχυτου κιβωτίου. Οι πρώτες σχέσεις είναι σχετικά κοντές, εκμεταλλεύονται σωστά τη διαθέσιμη ροπή και βοηθούν το ASX να ξεκινά σβέλτα από στάση ή να επιταχύνει ικανοποιητικά μέσα στην πόλη. Ο επιλογέας έχει θετική αίσθηση, χωρίς να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σπορ, ενώ ο συμπλέκτης είναι ελαφρύς και δεν κουράζει ακόμη και σε πυκνή κυκλοφορία.

Ο τρικύλινδρος χαρακτήρας του κινητήρα δεν κρύβεται. Στο κρύο ξεκίνημα και στις πολύ χαμηλές στροφές γίνεται αντιληπτός ο γνώριμος ήχος και μια ελαφριά τραχύτητα, χωρίς όμως να ενοχλεί. Μόλις το μοτέρ ζεσταθεί και οι στροφές σταθεροποιηθούν, η λειτουργία του γίνεται αρκετά πολιτισμένη και δύσκολα θα απασχολήσει τον οδηγό ή τους επιβάτες. Εκεί όπου αρχίζουν να εμφανίζονται οι φυσικοί περιορισμοί του είναι στις απαιτητικές συνθήκες. Αν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο με τέσσερις επιβάτες και αποσκευές ή αν η διαδρομή περιλαμβάνει συνεχείς ανηφορικές κλίσεις, θα χρειαστεί να δουλέψεις περισσότερο το κιβώτιο. Το ίδιο ισχύει και στις προσπεράσεις στον αυτοκινητόδρομο. Δεν θα αρνηθεί να τις πραγματοποιήσει, όμως απαιτεί σωστή πρόβλεψη της κίνησης και κατέβασμα μίας ή ακόμη και δύο σχέσεων ώστε να διατηρείται ο κινητήρας μέσα στη ζώνη όπου αποδίδει καλύτερα.

Από την άλλη πλευρά, όταν κινείται με τον ρυθμό για τον οποίο σχεδιάστηκε, το ASX αποδεικνύεται εξαιρετικός ταξιδιώτης. Στα 110-120 χλμ./ώρα ταξιδεύει με σταθερότητα, χωρίς νευρικότητα και χωρίς έντονο αεροδυναμικό θόρυβο. Η ηχομόνωση βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο για την κατηγορία και συμβάλλει ώστε οι μεγάλες διαδρομές να πραγματοποιούνται ξεκούραστα. Μόνο όταν ζητηθεί έντονη επιτάχυνση, ο κινητήρας θα γίνει περισσότερο αισθητός μέσα στην καμπίνα. Το ίδιο θετική εικόνα παρουσιάζει και η κατανάλωση. Σε μικτές συνθήκες χρήσης, δύσκολα θα ξεπεράσει τα 7 λ./100 χλμ., ενώ σε ταξίδι με σταθερή ταχύτητα μπορεί να κινηθεί αισθητά χαμηλότερα. Για ένα βενζινοκίνητο B-SUV χωρίς οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρικής υποβοήθησης, πρόκειται για μια απολύτως λογική επίδοση που κρατά χαμηλό το κόστος χρήσης.

Μόνο για την πόλη;

Στο δρόμο, το ASX συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην άνεση. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις περισσότερες κακοτεχνίες της ασφάλτου και προσφέρει την αίσθηση ενός αυτοκινήτου που έχει εξελιχθεί για πραγματικές ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν είναι υπερβολικά μαλακή ώστε να επιτρέπει μεγάλες κλίσεις του αμαξώματος, αλλά ούτε και τόσο σφιχτή ώστε να κουράζει στην καθημερινότητα. Μόνο στις έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες γίνεται αισθητή η παρουσία του ημιάκαμπτου πίσω άξονα, ο οποίος αντιδρά λίγο πιο ξερά από όσο θα θέλαμε. Δεν πρόκειται όμως για χαρακτηριστικό που αλλοιώνει τον συνολικά πολιτισμένο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Σε επαρχιακό δρόμο, το ASX εμπνέει εμπιστοσύνη. Το εμπρός μέρος ακολουθεί με ακρίβεια τις εντολές του οδηγού, οι κλίσεις στις στροφές παραμένουν ελεγχόμενες και η συνολική αίσθηση είναι περισσότερο ουδέτερη παρά παιχνιδιάρικη. Δεν προσπαθεί να μετατραπεί σε hatchback ούτε να προσφέρει σπορ συγκινήσεις. Στόχος του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες με ασφάλεια και άνεση, και αυτό το πετυχαίνει με χαρακτηριστική συνέπεια. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες, διευκολύνοντας σημαντικά τους ελιγμούς μέσα στην πόλη και το παρκάρισμα. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα αποκτά λίγο περισσότερο βάρος. Ανάλογη είναι και η εικόνα από το σύστημα πέδησης. Παρότι οι πίσω τροχοί χρησιμοποιούν ταμπούρα αντί για δίσκους, η απόδοση των φρένων δεν αφήνει περιθώρια ανησυχίας. Το πεντάλ έχει καλή αίσθηση, η δύναμη έρχεται προοδευτικά και ακόμη και μετά από διαδοχικές επιβραδύνσεις δεν παρατηρείται αισθητή κόπωση.

Συμπέρασμα

Είναι σχεδόν αδύνατο να μιλήσει κανείς για το νέο ASX χωρίς να αναφερθεί στο Renault Captur. Τα δύο μοντέλα μοιράζονται την ίδια τεχνολογική βάση, τους ίδιους κινητήρες και μεγάλο μέρος της καμπίνας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απευθύνονται απαραίτητα στον ίδιο αγοραστή.

Η Mitsubishi επένδυσε σε μία δοκιμασμένη πλατφόρμα και σε μηχανικά σύνολα που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους, προσθέτοντας τα δικά της σχεδιαστικά στοιχεία, τη φιλοσοφία της και τη γνωστή εικόνα αξιοπιστίας που έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες, αφού όπως λέει η ίδια, η γραμμή παραγωγής είναι κοινή αλλά ο τελικός τεχνικός έλεγχος πιο αυστηρός. Για πολλούς αγοραστές, αυτό από μόνο του αποτελεί έναν σοβαρό λόγο επιλογής. Από την άλλη, μιλώντας πάντα για την έκδοση με τον 1.000άρη κινητήρα, στα ίδια χρήματα υπάρχουν επιλογές που είναι πιο ισχυρές, ακόμη και εξηλεκτρισμένες. Το ASX εστιάζει στην ευρυχωρία, την εργονομία και την ποιότητα. Κυρίως όμως στο σύμβολο που έχει στο καπό, που είναι συνδεδεμένο με την αξιοπιστία. Και για να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, με μικρές παραχωρήσεις στην κατανάλωση, μια οικογένεια με ένα παιδί μπορεί να ζήσει άνετα με αυτή την έκδοση. Αν οι απαιτήσεις του φορτίου όμως είναι μεγαλύτερες, τότε η πλήρως υβριδική επιλογή με το νέο 1.800άρη κινητήρα αποτελεί ένα καταπληκτικό σύνολο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος, turbo βενζίνης

Χωρητικότητα: 999 κ.εκ.

Ισχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 91 ίπποι / 4.600 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 160 Nm / 2.000-3.750 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 168 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100: 14,0 δευτερόλεπτα

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 6,2 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: περίπου 7,0 λίτρα/100 χλμ. (ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης)

Εκπομπές CO₂: 135 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

48 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.238 x 1.797 x 1.573 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.639 χλστ.

Βάρος: 1.276 κιλά

Χώρος αποσκευών

422 λίτρα (έως 536 λίτρα με το συρόμενο πίσω κάθισμα στην εμπρός θέση)

Τιμή αγοράς

από 20.900 €