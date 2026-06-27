Δοκιμή Nissan Micra 52 kWh 150 PS: Level UP

Με την έκτη του γενιά, το Nissan Micra εξηλεκτρίζεται πλήρως και αποκτά την καλύτερη ίσως βάση και αρχιτεκτονική της κατηγορίας. Δεν είναι πια απλά ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα υπερμίνι που έχει όλα τα φόντα για να γίνει future classic.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Nissan. Από το πρωτοποριακό K11 που της χάρισε τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς το 1993, μέχρι το ιδιαίτερα επιτυχημένο K13 που γέμισε τους δρόμους των ελληνικών –και όχι μόνο– πόλεων και έγινε για πολλούς το απόλυτο αυτοκίνητο καθημερινής μετακίνησης, το Micra κατάφερε να διατηρήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγορά. Δεν ήταν ποτέ το πιο φανταχτερό, το πιο δυναμικό ή το πιο τεχνολογικά προηγμένο. Ήταν όμως σχεδόν πάντα ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και τα πιο ευκολοδήγητα αυτοκίνητα πόλης.

Γι’ αυτό και η επιστροφή του έπειτα από χρόνια απουσίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Nissan. Όχι μόνο επειδή επαναφέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιστορίας της, αλλά επειδή το κάνει σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Η ηλεκτροκίνηση, η ψηφιακή επανάσταση και ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Κίνα δεν αφήνουν περιθώρια για απλές αναβιώσεις ονομάτων του παρελθόντος.

Το νέο Micra όμως καλείται να πετύχει κάτι πολύ πιο δύσκολο. Να σταθεί αντάξιο της κληρονομιάς του, κοιτάζοντας ταυτόχρονα προς το μέλλον. Και ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του να μην αρκείται στο να είναι απλώς ένα καλό μικρό αυτοκίνητο. Είναι άλλωστε πολλά περισσότερα, ακόμη και αν δεν κρύβει την κοινή καταγωγή με το Renault 5. Κατασκευάζονται στο ίδιο εργοστάσιο στη Γαλλία, έχουν ίδια βάση, ίδιους κινητήρες και μπαταρίες, ακόμη και στοιχεία στο εσωτερικό είναι όμοια. Κι όμως, η Nissan κατάφερε να δώσει τη δική της οπτική. Ενώ η συγγένειά τους μόνο κάτι καλό μπορεί να θεωρηθεί, αφού ομόφωνα από την παγκόσμια αυτοκινητική κοινότητα το R5 θεωρείται μία από τις καλύτερες υλοποιήσεις της νέας εποχής.

Χαριτωμένη ματιά στο παρελθόν

Η Nissan είχε μπροστά της μια δύσκολη αποστολή. Να αξιοποιήσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλατφόρμες της κατηγορίας, χωρίς το αποτέλεσμα να μοιάζει με ένα R5 που απλώς άλλαξε σήματα και προφυλακτήρες. Και η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερε καλύτερα απ’ όσο περιμέναμε. Η συγγένεια των δύο μοντέλων είναι εμφανής ακόμη και με μια γρήγορη ματιά. Οι βασικές γραμμές, η «στάση» στον δρόμο και η συνολική φιλοσοφία προδίδουν την κοινή τους καταγωγή. Εκεί όπου διαφοροποιείται το Micra είναι στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει αυτή τη βάση. Ενώ το Renault 5 επενδύει έντονα στη νοσταλγία, το Nissan δείχνει να κοιτά περισσότερο προς το μέλλον. Κρατώντας όμως στο παρασκήνιο και πτυχές από το πιο δημοφιλές Micra, αυτό της τρίτης γενιάς.

Οι σχεδιαστές του ευρωπαϊκού κέντρου της Nissan στο Λονδίνο επέλεξαν να δώσουν μια πιο «στρογγυλεμένη» και φιλική προσωπικότητα, προσθέτοντας και ορισμένα crossοβερίστικα χαρακτηριστικά, που το κάνουν να δείχνει μεγαλύτερο απ’ όσο πραγματικά είναι. Κυρίως όμως κατάφεραν κάτι που σπανίζει σήμερα. Να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει αμέσως μέσα στην κίνηση. Σε μια εποχή όπου πολλά μοντέλα μοιάζουν μεταξύ τους, το νέο Micra έχει ταυτότητα. Είναι τα φώτα, είναι το χρώμα, είναι το στιλ; Ό,τι και αν είναι, το πετυχαίνει καλά μέσα από τα σχεδόν 4 μέτρα του. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί να κάνει κάποιος για τη σχεδίασή του. Όσο για τις λεπτομέρειες που το κάνουν ξεχωριστό, δεν χρειάζεται κάποιος να φτάσει στην πιο ακριβή έκδοση. Μπορεί η βασική και η μεσαία να έχουν ατσάλινες ζάντες, είναι όμως 18 ιντσών και έχουν όμορφα τάσια σε μαύρο χρώμα, ενώ τα LED φώτα είναι στάνταρ. Αν θα θέλαμε κάτι, είναι η επιλογή διχρωμίας να υπήρχε σε όλες.

Το Google μετράει

Προφανώς και στο εσωτερικό η συγγένεια είναι εξίσου μεγάλη. Το πολυεπίπεδο ταμπλό, ο ουρανός με το ανάγλυφο μοτίβο, η κεντρική κονσόλα, τα καθίσματα, το πάνελ με τις οθόνες, όλα είναι πανομοιότυπα με το R5. Ενώ η τριάδα (…του χάους) με τους λεβιέδες στα δεξιά του τιμονιού είναι ένα στοιχείο 100% Renault. Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση στην αίσθηση. Χωρίς να έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό στα υλικά, το Micra σου βγάζει αυτόν τον γνώριμο φιλικό χαρακτήρα των Nissan.

Επίσης, το τιμόνι έχει κάποια σχεδιαστικές τσαχπινιές για να διαφοροποιείται, ενώ διαθέτει και paddles, κάτι που λείπει από το «ξαδελφάκι» του. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα εσωτερικό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με οδηγοκεντρική και ταυτόχρονα digital προσέγγιση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι παρά τις δύο 10ίντσες οθόνες που πρωταγωνιστούν (στη βασική έκδοση ο πίνακας οργάνων είναι 7 ιντσών), η εργονομία είναι εξαιρετική. Τα κουμπιά στο τιμόνι, τα κουμπιά πάνω από την οθόνη, μα κυρίως οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό βοηθούν ώστε η καθημερινότητα να γίνεται πιο εύκολη. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για γρήγορη απενεργοποίηση ή επιλογή προφίλ με τα προεπιλεγμένα συστήματα υποβοήθησης από ένα κουμπί.

Το infotainment βασίζεται στο google automotive και διαθέτει ενσωματωμένες τις υπηρεσίες της Google. Με άλλα λόγια, καθιστά σχεδόν περιττή την ασύρματη σύνδεση με τα Android Auto και Apple CarPlay, αφού διαθέτει Google Maps και Google Assistant (ναι, λειτουργεί και στα ελληνικά αν συνδέσεις τον λογαριασμό σου), μέχρι και Play Store για να κατεβάσεις παιχνίδια και εφαρμογές streaming. Είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα λογισμικά και λειτουργεί απρόσκοπτα και ομαλά, με την οθόνη να έχει ωραία μαύρα και πολύ καλή ανάλυση. Ότι θέλει τον χρόνο του για να προσαρμοστείς, τον θέλει. Όταν το μάθεις όμως, δεν θα δυσκολεύεσαι στην καθημερινότητα, ενώ έχει και χρήσιμα gimmicks, όπως αυτό που βαθμολογεί την οδήγησή σου, αλλά και το πόσο οικονομικά οδηγείς.

Ο πίνακας οργάνων έχει πιο μίνιμαλ προσέγγιση στα γραφικά σε σχέση με το R5, αλλά μπορείς να επιλέξεις τον χάρτη (λειτουργεί επίσης και με τα Google maps από τη σύνδεση με το κινητό σου). Σε ό,τι αφορά την ποιότητα κατασκευής, αποτελεί σίγουρα αναβάθμιση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Δεν το λες και premium, μιας και τα περισσότερα πλαστικά είναι σκληρά, όμως συνολικά υπάρχει μια αίσθηση στιβαρότητας και προσοχής στο φινίρισμα, με υφασμάτινες επενδύσεις σε ταμπλό και πόρτες.

Με εξαίρεση τον αέρα για το κεφάλι που παραπέμπει σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, οι εσωτερικοί χώροι είναι αυτοί που περιμένεις από ένα supermini. Ένα supermini της νέας εποχής δηλαδή, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας. Πράγματι, πίσω θα κάτσουν δύο ενήλικες στον μέσο όρο ύψους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με το επίπεδο πάτωμα να εξυπηρετεί σε αυτό. Η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος είναι εύκολη και τα 326 λίτρα του χώρου αποσκευών (με το μεγάλο κατώφλι) είναι υπεραρκετά. Δεν θα λείψουν οι θήκες για μικροαντικείμενα στο μπροστινό μέρος, όμως πίσω δεν υπάρχουν ούτε τσέπες τις πόρτες ούτε θύρες USB. Στον αντίλογο, μπροστά διαθέτει θύρες ταχυφόρτισης, ασύρματη φόρτιση από τη μεσαία έκδοση, καλά ηχεία και ατμοσφαιρικό φωτισμό με 48 χρώματα.

Ίδια συνταγή, άλλη γεύση!

Κάτω από το χαριτωμένο σουλούπι, κρύβεται η ολοκαίνουρια πλατφόρμα AmpR Small που δημιουργήθηκε για να βασίζει αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Την είδαμε στο R5 για πρώτη φορά και ομολογούμε ότι αποτελεί μία καταπληκτική βάση. Αν το πάρουμε λοιπόν σε σχέση με το προηγούμενο Micra, το νέο δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο πόλης, όχι μόνο στην αρχιτεκτονική αλλά ούτε στην αίσθηση. Είναι πιο στιβαρό και δεμένο, με την μπαταρία, το χαμηλότερο κέντρο βάρους να εξυπηρετούν πολύ σε αυτό. Σε αυτό συνεισφέρουν επίσης το μεγαλύτερο μεταξόνιο και το φαρδύτερα μετατρόχια σε σχέση με το προηγούμενο .

Με γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, συστατικό που σπάνια συναντούμε στην κατηγορία, διακρίνεται για την ποιότητα κύλισης και το πάτημά του στον δρόμο. Ο τρόπος που ακολουθεί το ανάγλυφο του δρόμου, αλλά και το πως αποσβένει τις ανωμαλίες του δρόμου, παρά τη σφιχτή ρύθμιση των αμορτισέρ, είναι αξιοσημείωτα για την κατηγορία. Παρότι δεν αναφέρεται κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση, είναι κάπως πιο μαλακό από το «ξαδελφάκι» του. Σε πολύ καλό επίπεδο είναι και η ηχομόνωση, με τον ελάχιστο θόρυβο που περνάει από τα ελαστικά στην καμπίνα να δίνουν premium χροιά στην οδηγική εμπειρία.

Και η οδηγική εμπειρία είναι πραγματικά ευχάριστη. Σταθερότατο στον αυτοκινητόδρομο, πανεύκολο στην πόλη, φιλικό εάν θέλεις να κινηθείς πιο γρήγορα. Δεν έχει τη δυναμικότητα του R5 (είναι λίγο πιο υποστροφικό), όμως σε σχέση με το μέσο ηλεκτρικό supermini έχει καλύτερη αίσθηση και περισσότερη πρόσφυση. Το τιμόνι είναι άμεσο, με αρκούντως καλή πληροφόρηση, χωρίς να αγγίζει την ακρίβεια που θα μπορούσε να υποστηρίξει το πλαίσιο. Είναι όμως. Καλή αίσθηση έχουν και τα φρένα, με ωραίο δάγκωμα στο πεντάλ και 3 επίπεδα ανάκτησης ενέργειας. Μάλιστα, το Micra έχει και Paddles για την επιλογή αυτών, όπως επίσης την επιλογή για το πατροπαράδοτο e-Pedal της Nissan. Το τελευταίο λειτουργεί όπως πρέπει, ώστε να ακουμπάς σπάνια το πεντάλ του φρένου, και όχι μόνο στην πόλη. Αν χρειαστεί πάντως το σύστημα πέδησης, με δίσκους μπροστά-πίσω έχει δύναμη και αντοχή.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν έχει περιορισμούς οδηγικά, το Micra ζει στην πόλη. Εκτός από το πόσο ευκολοδήγητο είναι, μετράει πολύ και το πόσο ευέλικτο είναι, με κύκλο στροφής οριακά πάνω από τα 10 μέτρα. Η θέση οδήγησης είναι καταπληκτική. Δεν είναι μόνο το κάθισμα που στηρίζει σωστά, αλλά η όλη γεωμετρία και το πόσο χαμηλά κάθεσαι. Παράλληλα, δεν υπάρχει παράπονο από την ορατότητα, αφού ο όγκος του είναι υπολογίσιμος και βλέπεις καλά παντού. Από την άλλη, η κάμερα οπισθοπορείας θα μπορούσε να είχε λίγο πιο HD ανάλυση, ενώ το Adaptive Cruise Control της μεσαίας έκδοσης θα έπρεπε να είναι Pro Pilot, όπως στην κορυφαία Evolve που ανεβαίνει σε τιμή.

Πιο αποδοτικό, γίνεται;

Το Micra διατίθεται σε δύο εκδοχές μπαταρίας-ηλεκτροκινητήρα. Πάντα με κίνηση στους εμπρός τροχούς, εφοδιάζεται είτε με μπαταρία 40 kWh είτε με μία 52άρα, αμφότερα ωφέλιμες και Li-NMC. Αντίστοιχα αποδίδει είτε 120 ή 150 ίππους. Η βασική έκδοση έχει κάτι παραπάνω από αρκετή ιπποδύναμη για ένα supermini, λόγω της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και της άμεσης ροπής. Το «δικό μας» με τους 150 ίππους είναι κάτι παραπάνω από σβέλτο, με τα ακαριαία 245 Nm ροπής να το εκσφενδονίζουν στα 100 χλμ./ώρα σε 8 ή και λιγότερα δευτερόλεπτα. Ειδικά στο πρόγραμμα sport επιταχύνει και προσπερνάει σαν warm hatch, ακόμη και αν δεν είναι αυτή η ουσία του. Μπορεί λοιπόν στον αυτοκινητόδρομο να κινείται με περίσσια άνεση μέχρι τα λίγα… 150 χλμ./ώρα της τελικής του, όμως εκεί που εντυπωσιάζει είναι με το πόσο αποδοτικό και γραμμικό είναι με τα υπόλοιπα προγράμματα οδήγησης και όταν κινείσαι χαλαρά.

Ξέραμε ότι θα καταναλώνει ενέργεια με μετρημένο τρόπο, από τη συμβίωσή μας με το R5. Εδώ όμως το πήραμε με σχεδόν μηδέν χλμ. και μπαταρία χωρίς κύκλος φόρτισης. Με ζέστη και κλιματισμό συνεχώς, στη δοκιμή μας σχεδόν 600 χιλιομέτρων άγγιξε με 15,6 kWh σε πραγματικές μικτές διαδρομές. Περάσαμε αρκετές ώρες πίσω από το τιμόνι του σε εθνική και Aττική Oδό δηλαδή. Σε ταξίδι με τον κλιματισμό σε χαμηλή ένταση, είδαμε ακόμη και 18 kWh/100 χλμ. με ταχύτητες σταθερά στα 120 χλμ./ώρα, που είναι εξαιρετικά καλά. Στην πόλη εύκολα πέφτει κάτω από τα 10άρια χωρίς κλιματισμό, για μεμονωμένες διαδρομές. Στο τέλος σε μέσο όρο και μετά από 200 ακόμη χιλιόμετρα στην πόλη σταθεροποιήθηκε στις 13,9 kWh/100 χλμ., ταυτόσημη με αυτήν που μετρήσαμε στο Renault 5 με αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, αλλά με «στρωμένη» μπαταρία.

Πώς λοιπόν μεταφράζεται αυτό σε αυτονομία; Παρά τη «μικρή» μπαταρία του, το Micrάκι θα λέγαμε ότι μπορεί σε μικτό κύκλο να πετύχει χωρίς πολύ κόπο πάνω από 400 χιλιόμετρα αυτονομίας, όταν στην πόλη έχει σίγουρη την 500άρα και στο ταξίδι πάνω από 300. Όταν πλησιάσει η ώρα για φόρτιση, τα 100 kW που δέχεται σε DC μπορεί να μην ακούγονται πολλά, όμως το 10-80% γίνεται σε μισή ώρα. Στο σπίτι υπολογίστε 8,5 ώρες σε wallbox 7,4 και κάτι λιγότερο από 6 σε 11άρι.

Άλλο πράγμα!

Το Micra, λοιπόν, περνάει σε μία νέα εποχή. Δεν είναι πια το προσιτό αυτοκίνητο που μπορούν όλοι να αγοράσουν, είναι όμως και πολύ περισσότερο από ένα αυτοκίνητο πόλης. Αναπόφευκτα η σύγκριση με το Renault 5 θα γίνει. Το Micra έχει τη δική του προσωπικότητα, εκμεταλλευόμενο αυτήν την καταπληκτική βάση και αρχιτεκτονική, που είναι ασύλληπτα οικονομική στην ενέργεια. Αν θέλετε τη γνώμη μας, η μεσαία έκδοση εξοπλισμού Advance με τους 120 ίππους είναι η χρυσή τομή για ένα καθημερινό αυτοκίνητο, που θα κινείται κυρίως στην πόλη. Με την επιδότηση και την προωθητική ενέργεια κοστίζει στα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 25.400 ευρώ. Αν πάλι κάνετε αρκετά ταξίδια μέσα στον χρόνο, η αντίστοιχη έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία είναι αυτή που θα πρέπει να δείτε. Αν επίσης είστε ανάμεσα σε αυτό ή το «ξαδελφάκι» του, θα πρέπει να διαλέξετε πια προσωπικότητα σας αρέσει περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε να κάνουμε ένα εξαιρετικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Τεχνικά χαρακτήρα

Ηλεκτροκινητήρας

Μπροστά, σύγχρονος

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 150 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 245 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 150 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,0 δλ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 55 kWh (52 καθαρών)

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 14,8 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 13,9kWh/100 χλμ.

Αυτονομία

418 χλμ. (WLTP)

410 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

AC 11 kW σε 5 ώρες και 45 λεπτά

DC 100 kW σε 33 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 3.974 x 1.830 x 1.499 χιλ.

Μεταξόνιο 2.541 χιλ.

Βάρος 1.527 κιλά

Χώρος αποσκευών

326 λ.

Τιμή αγοράς

από 26.400€ για τη βασική έκδοση, 31.000€ έκδοση δοκιμής

(χωρίς την κρατική επιδότηση, με το Bonus)