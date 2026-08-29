Δοκιμή Nissan Qashqai e-Power: Το ηλεκτρικό που «καίει» μόνο βενζίνη και έχει κατανάλωση 4,9 λ./100 χλμ.

Χάρη στο ανανεωμένο υβριδικό σύνολο, το Nissan Qashqai e-Power είναι ταυτόχρονα πιο οικονομικό σε βενζίνη και πιο απολαυστικό στον δρόμο, καθότι πιο σβέλτο στην επιτάχυνση.

Τοτ Τρύφωνα Αλεξόπουλου & Giovanni Lopes (Απόδοση: Άκης Τεμπερίδης), Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Με την υιοθέτηση του συστήματος e-Power το 2022 στην Ευρώπη, το Nissan Qashqai χάραξε νέους δρόμους στον κόσμο των υβριδικών. Με τον ηλεκτροκινητήρα να μεταδίδει αποκλειστικά την κίνηση στους τροχούς και τον θερμικό να αρκείται στη φόρτιση της μπαταρίας, το αυτοκίνητο συνδύαζε πλέον τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού –άμεση ροπή, ομαλή λειτουργία και χαμηλό θόρυβο στον δρόμο– με την καθησυχαστική αυτονομία ενός θερμικού αυτοκινήτου. Σε προηγούμενη δοκιμή, το «Quattroruote» είχε μετρήσει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα στην πόλη και 800 στον αυτοκινητόδρομο. Με το πλεονέκτημα, σε σχέση με ένα αμιγώς ηλεκτρικό, να μη σε υποχρεώνει να υπομένεις την καθυστέρηση μίας φόρτισης, ούτε να διακατέχεσαι από άγχος για την αυτονομία.

Λογικό λοιπόν η Nissan να έχει κάθε λόγο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Iδιαίτερα από τη στιγμή που είχε πουλήσει πάνω από ενάμισι εκατομμύριο αυτοκίνητα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία (η οποία είχε παρουσιαστεί από το 2016) μόνο στην Ιαπωνία και πάνω από 100.000 X-Trail και Qashqai e-Power στην Ευρώπη. Ορίστε λοιπόν γιατί το αυτοκίνητο της δοκιμής διατηρεί την ίδια προσέγγιση, αλλά με σημαντικές βελτιώσεις, τόσο στον ηλεκτροκινητήρα (διαβάστε σχετικά στις επόμενες σελίδες) όσο και στον βενζινοκινητήρα. Το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε πιο ομαλή λειτουργία με λιγότερους κραδασμούς και θορύβους, ακόμη και στην πιο κρίσιμη στιγμή της εκκίνησης.

Ας ξεκινήσουμε από τα βήματα που έχουν γίνει στην απόδοση, όπως προέκυψαν από τη δοκιμή μας. Σε σχέση με τα ήδη καλά αποτελέσματα του μοντέλου του 2022, η κατανάλωση περιορίστηκε κατά μέσο όρο κατά 3,5% και έως 17% στην εθνική, όπου μετρήσαμε 4,4 λίτρα/100 χλμ. Οριακά χαμηλότερη ήταν η κατανάλωση στην πόλη, όπου δεν ξεπεράσαμε τα 3,6 λίτρα. Μιλώντας για καταναλώσεις, πριν από καιρό η Nissan θέλησε να επαναλάβει με ένα Qashqai το εγχείρημa διάσχισης του Ηνωμένου Βασιλείου με ένα γέμισμα. Εκεί όπου εξακολουθεί να κατασκευάζεται όπως πάντα το δημοφιλές SUV – όπως και το μακρινό 2007 με το μοντέλο πρώτης γενιάς στην έκδοση diesel. Δεκαοκτώ χρόνια μετά, λοιπόν, το Qashqai e-Power διήνυσε 1.347 χιλιόμετρα σε 18 ώρες με μέση ταχύτητα 75 χλμ./ώρα και κατανάλωση 3,7 λίτρα, όταν το diesel είχε κάψει 4,2. Και το καλύτερο; Στο τέλος της διαδρομής το αυτοκίνητο είχε ακόμη αυτονομία 160 χιλιόμετρα. Μια λιγότερο επιστημονική και απαιτητική δοκιμή από εκείνες του «Quattroruote», όμως πάντα χαρακτηριστική.

Ήσυχα ταξίδια

Το Κέντρο Δοκιμών απέδειξε ότι μεγάλα βήματα έγιναν και στο θέμα του θορύβου σε σχέση με το προηγούμενο κινητήριο σύνολο. Ο δείκτης ΑΙ (καμία σχέση με Τεχνητή Νοημοσύνη) που περιγράφει την ένταση θορύβου και τις συχνότητες, δηλαδή την ποιότητα και τον βαθμό ενόχλησης στην καμπίνα, βελτιώθηκε κατά 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Πέρα από τους αριθμούς, όμως, αυτό που μετράει είναι η αίσθηση. Τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, λοιπόν, η ακουστική άνεση είναι σαφώς βελτιωμένη. Για να πειστείς, αρκεί να οδηγήσεις το νέο μοντέλο, αφού έχεις δοκιμάσει το Qashqai με το e-Power προηγούμενης γενιάς. Η αθόρυβη λειτουργία πάει πακέτο με γενικότερα πιο ομαλή λειτουργία, σε σημείο να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ηλεκτρικό, καθώς οι στιγμές που ο θερμικός κινητήρας περιστρέφεται για να φορτίζει την μπαταρία γίνονται λιγότερο αντιληπτές.

Μαλακή αίσθηση

Χάρη στα 15 επιπλέον άλογα του ηλεκτροκινητήρα που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα sport, βελτιωμένη είναι η επιτάχυνση από στάση και στα προσπεράσματα. Κατά τ’ άλλα, το Qashqai είναι πάντα ένα Qashqai, με ρύθμιση ανάρτησης επικεντρωμένη στην άνεση. Στις πλουσιότερες εκδόσεις, όπως αυτή της δοκιμής, το πίσω σύστημα πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλει σε ακόμη πιο ποιοτική κύλιση και καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος, ενώ οι βασικές εκδόσεις χρησιμοποιούν ημιάκαμπτο άξονα. Εμπρός, η διάταξη MacPherson με αντιστρεπτική ράβδο παραμένει κοινή σε όλες τις εκδόσεις.

Όσο για το τιμόνι, το εκτιμάς περισσότερο για την ομοιογένεια, παρά για τη σπιρτάδα του. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και στον τομέα των ADAS. Σε κάποια σενάρια, το αυτόματο φρενάρισμα δε λειτούργησε ιδανικά. Και το σύστημα δεν λειτουργεί με την όπισθεν. Αντίθετα, όλες οι προειδοποιήσεις λειτούργησαν πάντα στην εντέλεια και απενεργοποιούνται με πανεύκολο τρόπο, από ένα κανονικό κουμπί.

Στο ταξίδι, τα καλοσχεδιασμένα καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική στήριξη. Μόνο που οι ακριβές επενδύσεις προκαλούν εφίδρωση στην πλάτη το καλοκαίρι και είναι κάπως σκληρά. Όσο για τη χωρητικότητα της καμπίνας, θα χρειαζόταν μόνο περισσότερος χώρος κάτω από τα μπροστινά καθίσματα για τα πόδια των πίσω επιβατών. Η πίσω σειρά ωστόσο προσφέρει μεγάλη άνεση για τους συνταξιδιώτες. Αντίθετα, ο χώρος των 385 λίτρων στις αποσκευές υστερεί σημαντικά από τον ανταγωνισμό, ειδικά αν μιλάμε για το Hyundai Tucson που χωράει 523. Εκτιμάς πάντως την επένδυση με τσόχα του χώρου στα πλάγια, η οποία δεν γρατζουνιέται όπως τα πλαστικά άλλων αυτοκινήτων, τον διπλό φωτισμό και τη θύρα 12V στον χώρο αποσκευών. Όμως αυτές οι λεπτομέρειες δεν είναι κάτι καινούργιο για το ιαπωνικό C-SUV, όπως το επανασχεδιασμένο υβριδικό σύστημα e-Power.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πώς να κάνεις το ηλεκτρικό να «καίει» βενζίνη Το σύστημα e-Power της Nissan χρονολογείται από το 2016, όμως στην πρώτη του μορφή δεν έφτασε ποτέ στην Ευρώπη, καθώς το χρησιμοποιούσαν μοντέλα όπως τα Note και Serena των ασιατικών αγορών. Στην Ευρώπη προέκυψε το 2022 η δεύτερη γενιά του συστήματος. Σε σχέση με εκείνη, η τρίτη γενιά είναι πάντα επικεντρωμένη σε έναν τρικύλινδρο 1.5 turbo, εξ ολοκλήρου όμως επανασχεδιασμένο. Με διαφορετικές διαστάσεις κυλίνδρου, δηλαδή μικρότερη διάμετρο και μεγαλύτερη διαδρομή. Χωρίς μεταβαλλόμενη σχέση συμπίεσης όπως ο προηγούμενος (από 8:1 έως 14:1), αλλά σταθερή 13:1. Ο κινητήρας σχεδιάστηκε στα Τεχνολογικά Κέντρα της Nissan στο Κράνφιλντ και στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή έχει θερμοδυναμική απόδοση 42% (βελτιωμένη κατά 3% από πριν) και χαμηλότερα κόστη συντήρησης. Τα σέρβις πλέον προβλέπονται κάθε 20.000 χιλιόμετρα αντί στις 15.000. Ανάμεσα στις λύσεις που επινόησαν οι τεχνικοί για να περιορίσουν την κατανάλωση, είναι και το χαμηλού ιξώδους (λεπτόρευστο) λιπαντικό 0W-16. Εντελώς νέα είναι και η ηλεκτρική πλευρά του συστήματος, η μόνη που συνδέεται με τους τροχούς, σε μία σειριακή διάταξη. Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει πλέον 204 ίππους (αντί για 190) και είναι τοποθετημένος στο ίδιο αλουμινένιο μπλοκ με έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα – μία γεννήτρια για την ακρίβεια, η οποία παίρνει κίνηση από τον βενζινοκινητήρα και παράγει ενέργεια για τη φόρτιση της μπαταρίας των 1,97 kWh. Η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα κίνησης. Στο ίδιο μπλοκ είναι κρυμμένος ο inverter και τα γρανάζια σύνδεσης της ηλεκτρογεννήτριας με τον τρικύλινδρο 1.5 και του σύγχρονου ηλεκτροκινητήρα με τους τροχούς. Το συγκεκριμένο πακέτο συνεπάγεται 10% μικρότερο όγκο και 60% πιο στιβαρή κατασκευή, με περιορισμένους κραδασμούς, άρα και επίπεδο θορύβου.

Κέντρο Δοκιμών Quattroruote: Σύγκριση με το πρώτο e-Power

Στο Qashqai του 2022 έκανε το ντεμπούτο του το σύστημα e–Power δεύτερης γενιάς.

+12% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

Όπως απέδειξε η δοκιμή, το νέο powertrain προσφέρει αισθητά καλύτερη επιτάχυνση, τόσο στο 0-100 όσο και στο προσπέρασμα.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2022 2026 Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) 177,5 178,7 Επιτάχυνση (0–100 χλμ./ώρα) 8,4 δλ. 7,4 δλ. Επιτάχυνση (0–1.000 μέτρα) 29,5 δλ. 28,6 δλ. Προσπέρασμα (70–120 χλμ./ώρα) 7,0 δλ. 6,4 δλ.

Οι τιμές που προκύπτουν από το Κέντρο Δοκιμών του «Quattroruote» είναι ξεκάθαρες. Το e-Power τρίτης γενιάς προσφέρει αισθητά καλύτερες επιδόσεις. Ιδιαίτερα βελτιωμένη είναι η επιτάχυνση από στάση. Όμως και εν κινήσει, επιταχύνει καλύτερα και αυτό κάνει τη διαφορά στην καθημερινή χρήση.

-17% ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

Η κατανάλωση είναι περιορισμένη κυρίως στις μεσαίες ταχύτητες, ενώ είναι πολύ χαμηλή και στην πόλη. Ελαφρώς αυξημένη στον αυτοκινητόδρομο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (λίτρα/100 χλμ.) 2022 2026 Πόλη 3,6 3,5 Εθνική 5,3 4,4 Αυτοκινητόδρομος 6,8 7,1 Μέσος όρος 5,1 4,9

Σύμφωνα με τις μετρήσεις μας, η πιο μεγάλη πρόοδος σε σχέση με το powertrain προηγούμενης γενιάς φαίνεται στην εθνική, όπου η οικονομία φτάνει το 17%. Κατά μέσο όρο η κατανάλωση έχει πέσει κατά 3,5%, οπότε αν υποθέσουμε 15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο, η συνολική οικονομία ισούται με 34 λίτρα.

Τι έχει αλλάξει στο Qashqai;

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εκπλήξεις, καθώς το ανανεωμένο Qashqai κυκλοφορεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια και η εικόνα της καμπίνας είναι πλέον γνώριμη. Η βασική αρχιτεκτονική παρέμεινε ίδια, όμως η αίσθηση αναβαθμίστηκε με περισσότερα μαλακά υλικά και επενδύσεις από συνθετικό υλικό τύπου Alcantara στις πλουσιότερες εκδόσεις. Οι φυσικοί διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες παραμένουν εκεί που τους περιμένεις, κάνοντας την καθημερινή χρήση ιδιαίτερα εύκολη. Η έκδοση e-Power διαφοροποιείται κυρίως στον ψηφιακό πίνακα οργάνων, όπου στο κέντρο της οθόνης προβάλλεται η γραφική απεικόνιση της λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, επιτρέποντας στον οδηγό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή ενέργειας μεταξύ βενζινοκινητήρα, μπαταρίας και ηλεκτροκινητήρα.

Πιο ουσιαστική αναβάθμιση του facelift είναι το σύστημα πολυμέσων των 12,3 ιντσών με Google built-in. Οι Χάρτες Google λειτουργούν απευθείας από το αυτοκίνητο, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση smartphone, ενώ υπάρχουν Google Assistant και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play. Παραμένουν φυσικά διαθέσιμα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ μέσα από τις ρυθμίσεις μπορείς να παραμετροποιήσεις τον ατμοσφαιρικό φωτισμό της καμπίνας. Στην καθημερινότητα εκτιμάς επίσης τις πρακτικές λεπτομέρειες, όπως το μεγάλο κεντρικό υποβραχιόνιο με τους δύο αποθηκευτικούς χώρους και τις ισάριθμες θύρες USB-C.

Το πιο… βασικό επίπεδο εξοπλισμού N-Design είναι ανάλογο της ονομασίας του, καθώς δίνει έμφαση στην εμφάνιση, χωρίς να του λείπει ο απαράιτητος εξοπλισμός. Στάνταρ είναι η διχρωμία του αμαξώματος, οι μαύρες λεπτομέρειες και οι δίχρωμες ζάντες 20 ιντσών, ενώ στην καμπίνα περιλαμβάνονται επενδύσεις από δερματίνη και υλικό τύπου Alcantara.

Συμπέρασμα

Αν υπάρχει ένα Qashqai που δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η συγκεκριμένη φιλοσοφία, είναι αυτό. Το νέο e-Power είναι η έκδοση που καθιστά το Qashqai το ταχύτερο και πιο σοφιστικέ μέχρι σήμερα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι βελτιώσεις δεν περιορίζονται στα νούμερα. Η πολύ χαμηλή κατανάλωση, η σαφώς καλύτερη ηχομόνωση του κινητήριου συνόλου και η σχεδόν ηλεκτρική αίσθηση σε όλες τις συνθήκες κάνουν ιδιαίτερα ευχάριστες τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα μεγάλα ταξίδια.

Υπάρχει όμως ένα σημείο στο οποίο το Qashqai δυσκολεύεται περισσότερο να δικαιολογήσει την πρόοδό του: η τιμή. Το e-Power ξεκινά από 40.590 ευρώ και το N-Design της δοκιμής φτάνει τα 45.590 ευρώ, όταν ένα Tucson Full Hybrid 239 PS ξεκινά από 33.490, ένα Corolla Cross από 30.970, το Symbioz E-Tech από 27.900 και ακόμη το αρκετά προηγμένο ZR-V e:HEV από 39.950 ευρώ. Κανένα από αυτά δεν προσφέρει ακριβώς το ίδιο τεχνικό υπόβαθρο ούτε αυτή τη συνεχή ηλεκτρική αίσθηση, αφού στο Nissan οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Αυτό όμως δεν παύει να κάνει τη διαφορά τιμής αισθητή.

Και πλέον υπάρχει ένας ακόμη πιο δύσκολος αντίπαλος. Το Leapmotor C10 REEV, με αντίστοιχη σειριακή λογική, μεγαλύτερη μπαταρία 28,4 kWh, δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης, 145 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και σαφώς μεγαλύτερους χώρους χάρη και στο μήκος των 4,74 μέτρων, κοστίζει περίπου 34.000 ευρώ. Δεν έχει ακόμη πίσω του το όνομα, την ιστορία και την ωριμότητα της Nissan, όμως όταν ένα μεγαλύτερο και ακόμη πιο ηλεκτροκεντρικό SUV κοστίζει πάνω από 11.000 ευρώ λιγότερο από το αυτοκίνητο της δοκιμής, η σύγκριση δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το Qashqai e-Power είναι καλύτερο από ποτέ. Απλώς, για να αποκτήσεις την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του, πρέπει πλέον να είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις ακριβά αυτή την τεχνολογική υπεροχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Μπροστά, εγκάρσια

Τρικύλινδρος σε σειρά βενζίνης

Χωρητικότητα 1.498 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 158 ίπποι/4.800-5.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 237 Nm/4.000 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα/ων

Μέγιστη ισχύς: 204 PS

Μέγιστη ροπή: 330 Nm/0-3.600 σ.α.λ.

Συνδυαστική ισχύς

204 PS

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 170 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή 4,6 λτ./100 χλμ.

Δοκιμής 4,9 λτ./100 χλμ.

Κατασκευαστή 104 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

55 λίτρα

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 1,97 kWh (καθαρές)

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.430 x 1.840 x 1.640 χιλ.

Μεταξόνιο 2.670 χιλ.

Βάρος 1.700 κιλά

Χώρος αποσκευών

402-1.582 λ.

Τιμή αγοράς

από 40.590 €