Δοκιμή Omoda 9 SHS: Δύναμη, άνεση και σιωπή

Στην εποχή όπου τα περισσότερα SUV προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με περιττές τεχνολογίες και δήθεν «σκληροτράχηλο» χαρακτήρα, το Omoda 9 επιλέγει μια πιο ώριμη προσέγγιση.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται υπερβολές για να δείξουν ποια είναι και η ναυαρχίδα της Omoda ανήκει σ’ αυτά: Δεν επιδιώκει να σοκάρει με σχεδιαστικές ακρότητες, ούτε με άσκοπους αριθμούς. Αντίθετα, προτιμά να αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του αργά, μέσα από τη λεπτομέρεια, την ησυχία και τη διακριτική δύναμη που το κάνουν πραγματικά ξεχωριστό.

Οι αναλογίες του είναι σωστές και ο σχεδιασμός του ιδιαίτερα καθαρός, με όμορφες λεπτομέρειες που του χαρίζουν έναν απόλυτα ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η μάσκα δεν έχει την παραδοσιακή γρίλια όπως την ξέρουμε, αλλά έναν πιο στιλάτο τρόπο να φέρει τον αέρα στον κινητήρα, ενώ τα LED φώτα του ενώνονται με μια μπάρα φωτός πάνω από το έμβλημα της μάρκας και ακολουθούν τις γραμμές στην άκρη του προφυλακτήρα, δίνοντάς του μια χαρακτηριστική φωτεινή «υπογραφή» στον δρόμο. Η οροφή χαμηλώνει ελαφρώς προς τα πίσω, δίνοντας μια coupé αίσθηση που τονίζεται από τη γραμμή των παραθύρων και τη λεπτή ενιαία μπάρα LED στο πίσω μέρος. Το αποτέλεσμα είναι καλοζυγισμένο και σύγχρονο.

Ανοίγοντας την πόρτα, νιώθεις αμέσως ότι βρίσκεσαι κάπου… όμορφα. Η καμπίνα συνδυάζει minimal αισθητική με πολυτελή υλικά: μαλακά πλαστικά, επενδύσεις τύπου Nappa, αλουμινένιες λεπτομέρειες και ένα σύνολο που αναπνέει κομψότητα. Οι δύο κυρτές οθόνες 12,3 ιντσών ενοποιούνται σε μία ενιαία επιφάνεια που λειτουργεί και ως πίνακας οργάνων και ως infotainment, με εξαιρετική ανάλυση, ταχύτατη απόκριση και μερικές εύκολες συντομεύσεις γύρω από αυτές τις οθόνες.

Η εργονομία είναι μελετημένη. Οι φυσικοί διακόπτες παραμένουν εκεί που είναι απαραίτητο, το τιμόνι έχει τη σωστή διάσταση, ενώ η κονσόλα φιλοξενεί τρεις περιστροφικούς διακόπτες από τους οποίους μπορείς να ελέγξεις πολλές λειτουργίες. Τα καθίσματα είναι αναπαυτικά, με πλήρη ηλεκτρική ρύθμιση, μνήμη, θέρμανση/ψύξη και λειτουργία μασάζ, προσφέροντας σωστή στήριξη και άνεση. Η θέση οδήγησης δίνει θέα σε ένα ευρύ παρμπρίζ και η ορατότητα είναι καλή. Αν κάτι ξεχωρίζει περισσότερο, είναι η «ακουστική εμπειρία». Στις χαμηλές ταχύτητες, το Omoda 9 κινείται αθόρυβα, χάρη στην πλήρως ηλεκτρική λειτουργία του. Οι πόρτες σφραγίζουν με εκείνο τον χαρακτηριστικό ήχο που συναντάς σε κορυφαίες μάρκες, ενώ η μόνωση κάνει την πόλη να μοιάζει μακρινή.

Το plug-in υβριδικό σύστημα αποτελείται από 1,5 turbo κινητήρα βενζίνης, τρεις ηλεκτροκινητήρες και μία μπαταρία 34,5 kWh, με συνδυαστική απόδοση 537 ίππων. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου DHT, προσφέροντας άμεση απόκριση και εντυπωσιακή ροπή από μηδενικές στροφές. Ο θερμικός κινητήρας κινεί αποκλειστικά τους εμπρός τροχούς μαζί με δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ ο τρίτος και ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας τοποθετείται στον πίσω άξονα. Παρ’ όλα αυτά, το αυτοκίνητο δεν προκαλεί με τη δύναμή του. Ο τρόπος που αποδίδει είναι πολιτισμένος και απαλός: μια προοδευτική, ήρεμη ώθηση που μαζεύει χιλιόμετρα ακαριαία. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει κοντά στα 150 χιλιόμετρα. Στην πράξη, ακόμη και με κλιματισμό και αυξημένη κίνηση, μπορείς να κινηθείς άνετα πάνω από 120 km μόνο με ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι η καθημερινότητα στην πόλη γίνεται ουσιαστικά ηλεκτρική.

Η ανάρτηση είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του αυτοκινήτου. Ρυθμισμένη με ξεκάθαρη προτεραιότητα την άνεση, απορροφά τα πάντα με μια ωραία αίσθηση κύλισης. Οι εγκάρσιες ανωμαλίες σβήνουν προτού τις καταλάβεις, τα μεγάλα κύματα ασφάλτου περνούν απαρατήρητα και το τιμόνι παραμένει ελαφρύ αλλά ακριβές. Το Omoda 9 έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει, όχι για να ενθουσιάζει στις στροφές και αν το οδηγήσεις πιο δυναμικά, σου υπενθυμίζει ευγενικά τα όριά του.

Παρ’ όλα αυτά, η τετρακίνηση και η υψηλή ροπή εξασφαλίζουν σιγουριά σε κάθε είδους δρόμο. Σε μια χωμάτινη διαδρομή, το Omoda 9 κινείται με αυτοπεποίθηση, χωρίς να δείχνει ξένο προς το περιβάλλον. Η ανάρτηση δουλεύει σωστά και το traction control επεμβαίνει διακριτικά. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πόσο ήρεμα και πολιτισμένα λειτουργούν όλα. Οδηγώντας το, καταλαβαίνεις ότι η Omoda έχει επενδύσει σε αυτό που οι περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα έχουν ξεχάσει: στην αίσθηση ευημερίας πίσω από το τιμόνι. Σε ρυθμούς ταξιδιού, το Omoda 9 αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανό. Ο κινητήρας διατηρεί χαμηλές στροφές παρά τις τρεις σχέσεις του κιβωτίου DHT, ο θόρυβος απουσιάζει και η κύλιση παραμένει εντυπωσιακά ήσυχη. Οδηγώντας για ώρες, δεν κουράζεσαι.

Η Omoda δείχνει μέσα από το 9 ότι έχει περάσει οριστικά στο στάδιο της ωριμότητας. Δεν πρόκειται για πείραμα, ούτε για προσπάθεια εντυπωσιασμού. Είναι ένα προϊόν που αποπνέει αυτοπεποίθηση και τεχνική ακρίβεια, με καθαρό προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής του οδηγού. Αν κάτι σε κερδίζει περισσότερο από την τεχνολογία ή την απόδοση, είναι η ηρεμία που σου μεταδίδει. Δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει την εμπειρία ενός sport SUV. Δημιουργεί τη δική του: πιο ήσυχη, πιο ώριμη, πιο γαλήνια. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν σε προκαλεί να το οδηγήσεις γρήγορα, αλλά σε προσκαλεί να απολαύσεις τη διαδρομή. Και αυτό, τελικά, είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορείς να κάνεις σε ένα σύγχρονο SUV: ότι κάνει τον χρόνο πίσω από το τιμόνι να μοιάζει πολυτέλεια.

(τεχνικά χαρακτηριστικά)

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος εν σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.499 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 143 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 215 Nm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 1

Μέγιστη ισχύς: 102 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 170 Nm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 2

Μέγιστη ισχύς: 122 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 220 Nm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 3

Μέγιστη ισχύς: 238 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 310 Nm

Μπαταρία

Χωρητικότητα 34.46 kWh

Αυτονομία: 145 χλμ.

Συνδυαστική ισχύς

537 ίπποι

650 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο DHT 3 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4.9”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 1,7 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 38 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

70 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.775 x 1.920 x 1.672

Μεταξόνιο 2.800 χλστ.

Βάρος 2.203 κιλά

Χώρος αποσκευών

660 λίτρα

Τιμή αγοράς