Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Το Opel Frontera, ένα αυθεντικό SUV όνομα που ακούγαμε πριν από 3 δεκαετίες επιστρέφει εξευγενισμένο και εμποτισμένο με όλα τα στοιχεία που κυνηγά η σημερινή αγορά.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, το Opel Frontera ήταν ένα σκληροτράχηλο 4×4 με πλαίσιο τύπου σκάλας και χαρακτήρα που προερχόταν κατευθείαν από τον κόσμο των pick-up και των SUV πρώτης γενιάς. Το όνομα του ταυτίστηκε με την ανθεκτικότητα και τις εκτός δρόμου ικανότητες.

Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, η Opel αποφασίζει να το επαναφέρει, αλλά σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Οι ανάγκες της αγοράς έχουν αλλάξει ριζικά και μαζί τους έχει σμιλευτεί και ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία. Οι περισσότεροι οδηγοί αναζητούν ευρύχωρα, άνετα, τεχνολογικά προηγμένα SUV που να καλύπτουν οικογενειακές και καθημερινές μετακινήσεις, με χαμηλό κόστος χρήσης και δυνατότητα ταξιδιών χωρίς περιορισμούς.

Το νέο Frontera δεν προσπαθεί να αναβιώσει τις εκτός δρόμου καταβολές του προκατόχου. Αντίθετα, αξιοποιεί την πλατφόρμα Smart Car του Ομίλου Stellantis για να δημιουργήσει ένα μοντέλο που βρίσκεται ανάμεσα στις κατηγορίες B και C-SUV, προσφέροντας χώρους και ένα μηχανικό σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στην οικονομία και την απόδοση. Η έκδοση Hybrid 145 που δοκιμάζουμε είναι η ισχυρότερη ήπια υβριδική εκδοχή της γκάμας και, τουλάχιστον στα χαρτιά, δείχνει η πιο ολοκληρωμένη.

Σύγχρονο αλλά ουσιαστικό

Η σχεδίαση του Frontera ακολουθεί τη γλώσσα Bold & Pure που έχουμε δει στα πιο πρόσφατα μοντέλα της Opel, με καθαρές γραμμές και έντονες ακμές. Στην πλούσια έκδοση GS, η χαρακτηριστική μάσκα Opel Vizor ενσωματώνει το λογότυπο Blitz στο κέντρο, ενώ πλαισιώνεται από τα κομψά φώτα ημέρας σε σχήμα «φτερού» και τους προβολείς Intelli-LED.

Η σιλουέτα είναι σχεδόν «boxy», με ευθείες γραμμές που τονίζουν τον όγκο και μαύρα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους. Η απόσταση από το έδαφος στα 20 εκατοστά και οι ράγες οροφής προσδίδουν πρακτικότητα και SUV χαρακτήρα.

Στο πίσω μέρος, η αεροτομή, τα διπλά φωτιστικά σώματα και η επιγραφή Frontera στο κέντρο της πόρτας δίνουν μια αίσθηση στιβαρότητας. Το συνολικό αποτέλεσμα δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά να δείχνει μοντέρνο και λειτουργικό, προβάλλοντας τον χαρακτήρα ενός ,οικογενειακού SUV. Σίγουρα, για να μπορέσει να επιτευχθεί η απαιτούμενη ευρυχωρία στο εσωτερικό και ειδικότερα στις πίσω θέσεις, ο ψηλός ουρανός δεν κολακεύει ιδιαίτερα το πλαϊνό προφίλ του μοντέλου. Highlight για εμάς ήταν σίγουρα η μπροστινή όψη, με τους πρησμένους θόλους σε συνδυασμό με τη μαύρη μάσκα, να προσδίδουν ένα ιδιαίτερα δυναμικό παρουσιαστικό.

Εργονομία και τεχνολογία με έμφαση στην πρακτικότητα

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η πρώτη εντύπωση είναι πως η Opel σχεδίασε το Frontera με γνώμονα την ευκολία χρήσης και όχι τον επιφανειακό εντυπωσιασμό. Οι οριζόντιες γραμμές του ταμπλό διευρύνουν οπτικά τον χώρο, ενώ η κεντρική κονσόλα είναι ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό. Το σύστημα Pure Panel κυριαρχεί με δύο οθόνες 10 ιντσών, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το infotainment. Ο πίνακας προσφέρει καθαρή απεικόνιση και βασικές δυνατότητες παραμετροποίησης, ενώ η οθόνη του infotainment έχει γρήγορη απόκριση, υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto και διαθέτει εργοστασιακή πλοήγηση.

Σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς είναι ο διαχωρισμός του κλιματισμού από την οθόνη του infotainment, γεγονός που αυτόματα διευκολύνει σημαντικά τον χειρισμό του εντός της καθημερινότητας. Οι φυσικοί διακόπτες ακόμη και γι’ αυτόν που δεν θα δώσει ιδιαίτερη σημασία, θα εξελιχθούν σε τεράστιο ατού ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι κινήσεις ενεργοποίησης του A/C πρέπει να είναι τουλάχιστον αστραπιαίες.

Τα υλικά είναι κατά κύριο λόγο σκληρά πλαστικά, όμως η συναρμογή τους είναι στιβαρή και δείχνει ότι θα αντέξουν στην πάροδο του χρόνου. Οι θήκες αποθήκευσης είναι πολλές και πρακτικές, με χαρακτηριστικό το μεγάλο ράφι μπροστά από τον συνοδηγό και τις ποτηροθήκες που συγκρατούνται από ελαστικό ιμάντα.

Τα καθίσματα Intelli-Seat έχουν εργονομική σχεδίαση και στήριξη στην οσφυϊκή μοίρα της πλάτης, εξασφαλίζοντας άνεση ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια. Η θέση οδήγησης ρυθμίζεται ικανοποιητικά, ενώ η ορατότητα είναι εξαιρετική χάρη στα μεγάλα παράθυρα και το σχετικά χαμηλό ταμπλό συγκριτικά με τα δεδομένα της σημερινής αγοράς. Αυτό μάλιστα δίνει την αίσθηση στον οδηγό ότι κάθεται ακόμη πιο ψηλά, ενισχύοντας τον SUV χαρακτήρα.

Με κέντα στην άνεση

Με μήκος 4,39 μ. και μεταξόνιο 2,67 μ., το Frontera αξιοποιεί άριστα τις διαστάσεις του. Οι εμπρός επιβάτες απολαμβάνουν κορυφαίους χώρους, ενώ πίσω τα περιθώρια για τα πόδια και το κεφάλι είναι από τα καλύτερα στην κατηγορία. Ακόμη και ψηλοί επιβάτες (άνω του 1,85 μ.) κάθονται χωρίς πρόβλημα. Ο μεσαίος πίσω επιβάτης ίσως ενοχληθεί από το τούνελ μετάδοσης, αλλά το πλάτος του καθίσματος επιτρέπει να βολευτεί σε μικρές ή μεσαίες διαδρομές.

Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 460 λίτρα σε πενταθέσια διάταξη, με επίπεδο δάπεδο και δυνατότητα δημιουργίας ενιαίου χώρου έως 1.600 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Στην έκδοση GS υπάρχει η επιλογή και για τρίτη σειρά καθισμάτων με κόστος 868 ευρώ, κάνοντας το Frontera ένα από τα ελάχιστα SUV αυτών των διαστάσεων που μπορούν να μεταφέρουν έως και 7 άτομα.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από το διπλό πάτωμα, τους γάντζους συγκράτησης αποσκευών και τις μεγάλες θήκες στις πόρτες. Οι θήκες αυτές χωρούν ακόμη και μεγάλα μπουκάλια νερού, ενώ το χαμηλό σκαλοπάτι φόρτωσης διευκολύνει τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων.

Ήπια υβριδική ισορροπία

Η έκδοση Hybrid 145 χρησιμοποιεί τον γνωστό τρικύλινδρο 1.2 Turbo βενζινοκινητήρα του ομίλου, που λειτουργεί σε κύκλο Miller με τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας και καδένα χρονισμού. Ο κινητήρας αποδίδει 136 PS από μόνος του, αλλά συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 29 PS/55 Nm, ενσωματωμένο στο 6άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCT6. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 PS και η ροπή τα 230 Nm.

Η μπαταρία 48V χωρητικότητας 0,9 kWh επιτρέπει κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, σε ρολάρισμα ή κατά το παρκάρισμα. Η μετάβαση από ηλεκτρική σε θερμική λειτουργία είναι ομαλή, ενώ η αίσθηση από το κιβώτιο είναι γενικά θετική, ειδικά σε ήπιους ρυθμούς.

Οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές για την κατηγορία: 0-100 km/h σε 9,0 δευτ., τελική ταχύτητα 194 km/h. Η κατανάλωση σε μικτές συνθήκες κυμαίνεται γύρω στα 6,5-7,0 lt/100 km, με την πόλη να προσφέρει τις καλύτερες τιμές χάρη στη συχνή απενεργοποίηση του θερμικού κινητήρα, τουλάχιστον όταν δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Αν πάλι η ζέστη είναι ανυπόφορη και χρειάζεστε το A/C, δυστυχώς το μοτέρ δεν μπορεί να σβήσει, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η κατανάλωση κατακόρυφα.

Παντός καιρού

Στην πόλη, το Frontera δείχνει τον φιλικό του χαρακτήρα. Το ελαφρύ τιμόνι και η πολύ καλή ορατότητα κάνουν το παρκάρισμα εύκολη υπόθεση, ενώ η ηλεκτρική υποβοήθηση του υβριδικού συστήματος δίνει άμεση απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες. Οι αναρτήσεις (γόνατα MacPherson εμπρός, ημιάκαμπτος πίσω) απορροφούν τις περισσότερες ανωμαλίες, με το προφίλ των ελαστικών 215/60 R17 να προσφέρει ένα ακόμη «μαξιλάρι» άνεσης. Σε μεγάλες εγκάρσιες κακοτεχνίες, ο πίσω άξονας θα αντιδράσει λίγο πιο ξερά, αλλά ποτέ σε βαθμό που να ενοχλήσει.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Frontera ταξιδεύει με άνεση και στιβαρότητα. Στα 120-130 km/h η καμπίνα παραμένει ήσυχη, με χαμηλούς αεροδυναμικούς θορύβους και περιορισμένο θόρυβο από τα ελαστικά. Οι προσπεράσεις γίνονται με ασφάλεια, ακόμη και φορτωμένο με επιβάτες και αποσκευές, χάρη στην επιπλέον ροπή που παρέχει ο ηλεκτροκινητήρας. Σε επαρχιακούς δρόμους με στροφές, η ρύθμιση της ανάρτησης κρατά το αμάξωμα υπό έλεγχο, με λογικές κλίσεις. Η πρόσφυση είναι επαρκής για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το τιμόνι είναι ακριβές, αν και όχι πλούσιο σε πληροφόρηση, κάτι που όμως δεν επηρεάζει την εμπιστοσύνη του οδηγού. Σε περίπτωση που το όριο πρόσφυσης ξεπεραστεί, το ESP επεμβαίνει αισθητά, χωρίς να διακόπτει όμως απότομα τη ροή της οδήγησης. Απλά όποιος τύχει να πλησιάσει το σημείο γλιστρήματος θα ακούει από όλες τις γωνίες το ESP να τον επαναφέρει με τρόπο στην τάξη.

Η ίδια συμπεριφορά που περιγράψαμε παραπάνω ισχύει ακόμη και με το αυτοκίνητο φορτωμένο. Το επιπλέον βάρος γίνεται αισθητό μόνο όταν υπάρχει ανάγκη για έντονη επιτάχυνση ή στις ανηφόρες, αλλά το υβριδικό σύστημα βοηθά να μη νιώθεις το αυτοκίνητο πως ζορίζεται. Στην πόλη, η κατανάλωση παραμένει χαμηλή χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε μικρές ταχύτητες (υπό την προϋπόθεση του κλειστού κλιματισμού όπως είπαμε), ενώ σε εκτός δρόμου διαδρομές με ήπιο χώμα, η απόσταση από το έδαφος και οι γωνίες προσέγγισης/αποχώρησης δίνουν τη δυνατότητα κίνησης χωρίς ανησυχία, αρκεί να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για SUV και όχι για σκληροτράχηλο 4×4. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι ακόμη και σε ένα δύσκολο ανηφορικό κομμάτι που έτυχε να περάσουμε, με αρκετές ανωμαλίες και πούδρα κάτω, το Frontera πέρασε υποδειγματικά, με μηδενικό σπινιάρισμα και την ανάρτηση να επιτρέπει στους τροχούς να μη χάνουν επαφή με το έδαφος, άρα να μη στερούνται και πρόσφυση.

Η ουσία πίσω από την επιστροφή του

Το νέο Opel Frontera Hybrid 145 δεν είναι ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις με ακραία εμφάνιση ή σπορτίφ χαρακτηριστικά. Είναι όμως ένα SUV που καταφέρνει να ισορροπήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που ζητά η σύγχρονη οικογένεια. Μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία, χαμηλό κόστος χρήσης και ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση.

Η επιστροφή του ονόματος Frontera γίνεται με διαφορετική ταυτότητα από το παρελθόν, αλλά με την ίδια φιλοδοξία: να είναι ένα αυτοκίνητο που θα αντέξει στον χρόνο, τόσο πρακτικά όσο και σε επίπεδο αξίας μεταπώλησης. Στην έκδοση Hybrid 145, προσφέρει την επιπλέον δύναμη που κάνει το ταξίδι πιο άνετο και τις προσπεράσεις πιο σίγουρες, χωρίς να θυσιάζει την οικονομία.

Δεν στοχεύει να συγκινήσει τον οδηγό που ψάχνει δυναμική οδήγηση, αλλά να ικανοποιήσει εκείνον που θέλει ένα πολυεργαλείο για πόλη, ταξίδι και οικογενειακές εξορμήσεις. Και σε αυτόν τον ρόλο, τα καταφέρνει εξαιρετικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά

Turbo βενζίνης

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

Ηλεκτροκινητήρας

Ισχύς 29 PS

Ροπή 55 Nm

Συνδυαστική ισχύς

145 PS

Μετάδοση

Κίνηση μπροστά

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 194 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9,1 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,3 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 118 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

44 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.385 x 1.849 x 1.655 χιλ.

Μεταξόνιο 2.670 χιλ.

Βάρος 1.334 κιλά

Χώρος αποσκευών

460 λίτρα

Τιμή Αγοράς

Από 23.400 €

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή έκδοση του Skoda Elroq – Δες τιμή

Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;