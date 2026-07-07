Δοκιμή Peugeot 308 Hybrid 145: Αντιστέκεται και γοητεύει

Το ανανεωμένο μικρομεσαίο της Peugeot, έρχεται ακόμη πιο όμορφο, με αυτόματο κιβώτιο και κατανάλωση που το κάνει απόλυτα επίκαιρο.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Η αγορά μπορεί να κινείται πια με ρυθμούς SUV, όμως υπάρχουν ακόμη αυτοκίνητα που θυμίζουν γιατί τα μικρομεσαία hatchback υπήρξαν για δεκαετίες η πιο ολοκληρωμένη λύση για τον Ευρωπαίο οδηγό. Το Peugeot 308 είναι ένα από αυτά. Ένα αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται αυξημένη απόσταση από το έδαφος, υπερβολικό όγκο ή περιπετειώδες περιτύλιγμα για να πείσει. Βασίζεται σε πιο κλασικές αξίες, όπως χαμηλότερο βάρος, σωστό πάτημα, καλή κατανάλωση, ποιοτική καμπίνα και πιο άμεση σχέση με τον δρόμο.

Η τρίτη γενιά του 308 ήταν ήδη ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της κατηγορίας, κυρίως γιατί τόλμησε σχεδιαστικά και ανέβασε αισθητά την αντιληπτή ποιότητα. Η ανανέωση δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του. Τον βελτιώνει εκεί που έπρεπε, με πιο σύγχρονη εικόνα, καλύτερη τεχνολογία και ένα υβριδικό σύνολο που δείχνει να ταιριάζει ιδανικά στις σημερινές ανάγκες.

Το Peugeot 308 Hybrid 145 e-DCS6 έρχεται με συνδυαστική ισχύ 145 PS, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων και ήπια υβριδική λογική που δεν χρειάζεται φόρτιση από πρίζα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρομεσαίο που καταφέρνει να κινείται οικονομικά στην πόλη, να ταξιδεύει με άνεση και να διατηρεί την ευχάριστη οδηγική αίσθηση που περιμένεις από ένα καλό Peugeot.

Στοχευμένη ανανέωση, όχι αλλαγή ταυτότητας

Το ανανεωμένο 308 δεν προσπαθεί να δείξει αγνώριστο. Η Peugeot είχε ήδη στα χέρια της ένα από τα πιο καλαίσθητα hatchback της αγοράς και κινήθηκε προσεκτικά, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες. Το εμπρός μέρος έχει πιο έντονη παρουσία, με ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα, νέα μάσκα με τρισδιάστατη λογική και πιο σύγχρονη φωτεινή υπογραφή.

Τα κάθετα LED στοιχεία παραμένουν βασικό κομμάτι της εικόνας του μοντέλου, ενώ οι προβολείς έχουν ενσωματωθεί πιο καθαρά στο σύνολο. Στις πλουσιότερες εκδόσεις, το φωτιζόμενο έμβλημα της Peugeot προσθέτει μια πιο premium νότα, χωρίς να αλλοιώνει τη συνολική ισορροπία. Πίσω, τα φωτιστικά σώματα έχουν πιο σύγχρονη παρουσία και ενισχύουν το οπτικό πλάτος του αυτοκινήτου.

Οι διαστάσεις παραμένουν στα γνώριμα μικρομεσαία επίπεδα, με μήκος 4.367 mm, πλάτος 1.859 mm και ύψος 1.441 mm. Αυτό σημαίνει πως το 308 συνεχίζει να είναι εύχρηστο στην πόλη, αλλά αρκετά μεγάλο για να καλύψει οικογενειακές ανάγκες. Σε μια εποχή όπου πολλά αυτοκίνητα μεγαλώνουν χωρίς πάντα να προσφέρουν ανάλογο πρακτικό όφελος, οι αναλογίες του γαλλικού hatchback δείχνουν σωστά μελετημένες.

Το 308 εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Όχι επειδή είναι υπερβολικό, αλλά επειδή έχει αυτοπεποίθηση. Χαμηλό, φαρδύ, με δυναμικό εμπρός μέρος και προσεγμένη λεπτομέρεια, θυμίζει πως το design παραμένει ένας από τους βασικούς λόγους για να προτιμήσεις ένα hatchback απέναντι σε ένα ακόμη SUV.

Εσωτερικό με χαρακτήρα και premium διάθεση

Στην καμπίνα, το 308 συνεχίζει να ξεχωρίζει περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλο μοντέλο της κατηγορίας. Το i-Cockpit παραμένει το κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας, με το μικρό τιμόνι, τον υπερυψωμένο ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οδηγοκεντρική διάταξη του ταμπλό. Είναι μια προσέγγιση που δεν θα ταιριάξει σε όλους από το πρώτο λεπτό, αλλά δίνει στο αυτοκίνητο σαφή ταυτότητα.

Η ποιότητα είναι από τα δυνατά σημεία του 308. Τα υλικά στο επάνω μέρος του ταμπλό, οι επενδύσεις, η συναρμογή και η συνολική αίσθηση παραπέμπουν σε αυτοκίνητο που θέλει να κοιτάξει προς πιο premium προτάσεις. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μικρομεσαίο με πλούσιο εξοπλισμό. Η γαλλική μάρκα έχει δουλέψει πολύ στην ατμόσφαιρα της καμπίνας, κάτι που γίνεται αντιληπτό σε κάθε διαδρομή.

Η κεντρική οθόνη των 10 ιντσών έχει καθαρά γραφικά και υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ τα i-Toggles κάτω από αυτή δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης συντομεύσεων για λειτουργίες που χρησιμοποιεί συχνότερα ο οδηγός. Είναι μια έξυπνη λύση, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο όπου αρκετές λειτουργίες έχουν περάσει στην οθόνη.

Εκεί υπάρχει και το βασικό εργονομικό μειονέκτημα. Ο κλιματισμός δεν διαθέτει ξεχωριστά φυσικά χειριστήρια για τις βασικές ρυθμίσεις, κάτι που σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει συχνά να μπει στο αντίστοιχο μενού. Σε καθημερινή χρήση, θα θέλαμε πιο άμεση πρόσβαση σε θερμοκρασία και ένταση ανεμιστήρα. Αντίθετα, θετική είναι η ύπαρξη φυσικού πλήκτρου για τη γρήγορη διαχείριση ορισμένων συστημάτων υποβοήθησης, κάτι που δείχνει ότι η Peugeot έχει ακούσει ένα μέρος της κριτικής που δέχονται τα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Το μικρό τιμόνι παραμένει ζήτημα προσωπικής προσαρμογής. Σε κάποιους οδηγούς θα ταιριάξει άμεσα, σε άλλους θα χρειαστεί ρύθμιση καθίσματος και τιμονιού μέχρι να βρεθεί η σωστή θέση, χωρίς να κρύβονται οι ενδείξεις. Δεν είναι λόγος απόρριψης, αλλά καλό είναι ο υποψήφιος αγοραστής να το δοκιμάσει πριν αποφασίσει.

Χώροι και άνεση

Το 308 δεν είναι το πιο ευρύχωρο μικρομεσαίο για τους πίσω επιβάτες. Εμπρός, οδηγός και συνοδηγός απολαμβάνουν άπλετο χώρο, σωστή στήριξη και ευχάριστο περιβάλλον. Πίσω, δύο ενήλικες θα χωρέσουν χωρίς πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει η άπλα που προσφέρουν ορισμένοι πιο πρακτικά σχεδιασμένοι ανταγωνιστές ή αρκετά SUV παρόμοιου μήκους.

Ο χώρος για τα γόνατα και το κεφάλι είναι επαρκής, όχι εντυπωσιακός. Ένας τρίτος επιβάτης στο κέντρο θα κάνει παραχωρήσεις, κάτι αναμενόμενο για την κατηγορία. Η σχεδίαση του αυτοκινήτου δείχνει πως η Peugeot έδωσε προτεραιότητα στην εμφάνιση, στη θέση οδήγησης και στο πορτμπαγκάζ.

Ο χώρος αποσκευών των 412 lt είναι από τα πολύ καλά στοιχεία του μοντέλου. Έχει κανονικό σχήμα, αξιοποιήσιμο άνοιγμα και χωρητικότητα που καλύπτει άνετα ανάγκες καθημερινότητας και ταξιδιού. Σε αυτό το σημείο, το 308 δείχνει πιο πρακτικό από όσο αφήνει να εννοηθεί η δυναμική του σιλουέτα.

Το υβριδικό σύνολο των 145 PS

Το ανανεωμένο Peugeot 308 Hybrid 145 χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 lt, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 29 PS ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 PS και τα 230 Nm, ενώ στο δρόμο περνά από τους εμπρός τροχούς.

Το συγκεκριμένο σύνολο έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί δεν λειτουργεί σαν απλό mild hybrid με διακριτική υποβοήθηση. Σε χαμηλές ταχύτητες και σε συνθήκες μικρού φορτίου, το 308 μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά για μικρά διαστήματα, μειώνοντας αισθητά την κατανάλωση στην πόλη. Δεν χρειάζεται πρίζα, δεν ζητά διαφορετική ρουτίνα από τον οδηγό και αξιοποιεί την ηλεκτρική υποβοήθηση με τρόπο που γίνεται αισθητός στην πράξη.

Η συνεργασία κινητήρα και κιβωτίου είναι ομαλή. Το αυτόματο διπλού συμπλέκτη αλλάζει σχέσεις χωρίς ενοχλητικά κομπιάσματα και το ηλεκτρικό μέρος βοηθά ιδιαίτερα στις εκκινήσεις και στις χαμηλές ταχύτητες. Το 308 κινείται με ευχάριστη ελαστικότητα, χωρίς να απαιτεί συχνά βαθύ πάτημα στο γκάζι.

Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9 sec, τιμή που του δίνει σβέλτη αίσθηση για την κατηγορία. Δεν είναι σπορ, ούτε προσπαθεί να γίνει, όμως έχει αρκετή δύναμη για ασφαλείς προσπεράσεις και άνετη κίνηση σε κάθε δρόμο. Πάνω από τις μεσαίες στροφές, ο τρικύλινδρος δείχνει ότι δεν αγαπά ιδιαίτερα την πίεση μέχρι το όριο, όμως στην καθημερινή χρήση σπάνια θα χρειαστεί να δουλέψει εκεί.

Σημαντική είναι και η αναβάθμιση του ίδιου του κινητήρα σε σχέση με τις παλαιότερες εφαρμογές PureTech. Το νέο σύνολο χρησιμοποιεί καδένα χρονισμού αντί για τον παλαιότερο ιμάντα μέσα στο λάδι, ενώ έχουν γίνει τεχνικές αλλαγές σε ψεκασμό, turbo και εσωτερικά μέρη, με στόχο καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία.

Κατανάλωση που δίνει νόημα στην υβριδική έκδοση

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του 308 Hybrid 145 βρίσκεται στην κατανάλωση. Σε μεικτή χρήση, με πόλη, επαρχιακό και αυτοκινητόδρομο, μια τιμή κοντά στα 6,3 lt/100 km είναι απολύτως ρεαλιστική. Για ένα αυτόματο μικρομεσαίο με 145 PS και τόσο καλή ταξιδιωτική άνεση, η απόδοση αυτή είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ του.

Στην πόλη, το υβριδικό σύστημα δείχνει την αξία του, ειδικά σε ήρεμη οδήγηση. Το αυτοκίνητο σβήνει συχνά τον θερμικό κινητήρα, ξεκινά ηλεκτρικά όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν και μειώνει την κατανάλωση χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Στον αυτοκινητόδρομο, το μακρύ κιβώτιο κρατά χαμηλά τις στροφές και βοηθά το 308 να ταξιδεύει οικονομικά, ακόμη και με σταθερό γρήγορο ρυθμό.

Με ρεζερβουάρ 52 lt, η πραγματική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 800 km σε ευνοϊκές μεικτές συνθήκες. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει γιατί ένα καλό υβριδικό hatchback εξακολουθεί να έχει πολύ ισχυρό νόημα για όσους δεν είναι έτοιμοι για φόρτιση ή δεν θέλουν τους περιορισμούς ενός αμιγώς ηλεκτρικού.

Στον δρόμο παραμένει Peugeot

Το 308 είναι από τα αυτοκίνητα που θυμίζουν ότι η χαμηλότερη θέση οδήγησης και το μικρότερο βάρος εξακολουθούν να μετρούν. Η ανάρτηση με γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω είναι ρυθμισμένη με τρόπο που συνδυάζει άνεση και έλεγχο. Παρά την απλή πίσω διάταξη, το αυτοκίνητο πατά πολύ ώριμα και απορροφά τις περισσότερες ανωμαλίες χωρίς ξερές αντιδράσεις.

Στην πόλη είναι άνετο, στον ανοιχτό δρόμο ήσυχο και σταθερό, ενώ σε πιο σφιχτή διαδρομή παραμένει ευχάριστο. Το μικρό τιμόνι δίνει αμεσότητα στις αλλαγές κατεύθυνσης και το εμπρός μέρος ακολουθεί με προθυμία. Αν πιεστεί περισσότερο, θα εμφανίσει υποστροφή, όμως η αντίδραση έρχεται προοδευτικά και διορθώνεται εύκολα με μικρή μείωση του γκαζιού.

Το 308 δεν είναι hot hatch και δεν χρειάζεται να το παίξει. Έχει όμως μια οδηγική ποιότητα που λείπει από πολλά ψηλότερα και βαρύτερα SUV. Είναι πιο ελαφρύ στα πόδια του, πιο άμεσο, πιο ισορροπημένο. Το Sport πρόγραμμα δίνει πιο ζωντανή απόκριση στο γκάζι και διαφορετική λογική στο κιβώτιο, όμως ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου παραμένει πολιτισμένος.

Στον αυτοκινητόδρομο, η ηχομόνωση είναι πολύ καλή. Ο κινητήρας παραμένει διακριτικός όσο δεν πιέζεται έντονα, ο θόρυβος κύλισης είναι περιορισμένος και η ποιότητα κύλισης δίνει στο 308 αίσθηση ακριβότερου αυτοκινήτου. Είναι από εκείνα τα μοντέλα που κάνουν τα πολλά χιλιόμετρα πιο εύκολα από όσο περιμένεις.

Φτάνοντας στο ταμείο

Το Peugeot 308 Hybrid 145 τοποθετείται ανταγωνιστικά με βάση τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Style στις 26.500 ευρώ, συνεχίζει με την Style Pack στις 27.900 ευρώ, την Allure στις 29.000 ευρώ και φτάνει στην κορυφαία GT στις 32.500 ευρώ.

Το σημαντικό είναι ότι η υβριδική έκδοση συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο, κάτι που ενισχύει την αξία της. Παράλληλα, η γκάμα του 308 παραμένει ιδιαίτερα πλήρης, αφού εκτός από το Hybrid διατίθεται και diesel 130 PS, Plug-In Hybrid 195 PS και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-308 με 156 PS.

Αυτό δίνει στον αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει ανάλογα με τη χρήση του. Για τον ιδιώτη που θέλει οικονομία χωρίς φόρτιση, η έκδοση Hybrid 145 δείχνει η πιο ισορροπημένη. Για εταιρική χρήση και καθημερινή φόρτιση, το PHEV έχει διαφορετική λογική. Για αμιγώς αστική ηλεκτρική μετακίνηση, υπάρχει το E-308.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή: 230 Nm / 1.750 σ.α.λ.

Ηλεκτροκινητήρας

Τοποθετημένος στο κιβώτιο ταχυτήτων

Μέγιστη ισχύς: 29 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 51 Nm

Ισχύς συστήματος

Συνδυαστική ισχύς: 145 ίπποι

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο eDCT 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 210 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9.0”

Μέση Κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 4,9 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,3 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 111 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

52 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.367 x 1.859 x 1.441

Μεταξόνιο 2.730 χλστ.

Χώρος αποσκευών: 412 λίτρα

Βάρος 1.375 κιλά

Τιμή Αγοράς

Από 26.600€

Τέλη κυκλοφορίας 0€