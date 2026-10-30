Δοκιμή Peugeot 408 Hybrid: Διαφορετικό και πλέον πιο προσιτό

Το coupe crossover των Γάλλων ανανεώθηκε, εκμοντερνίστηκε και ταυτόχρονα έρχεται πιο προσιτό για να «ανανεώσει» και το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Νααυσικά Βασιλειάδου

Υπάρχουν αυτοκίνητα που χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβεις σε ποια κατηγορία ανήκουν. Και υπάρχει το Peugeot 408, που ακόμη και τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση εξακολουθεί να προκαλεί την ίδια απορία. Με σχεδόν 4,7 μέτρα μήκος, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και coupe οροφή, το γαλλικό μοντέλο έχει καταφέρει να αποκτήσει μια δική του ταυτότητα. Κάτι ανάμεσα σε οικογενειακό fastback και crossover, χωρίς να ακολουθεί πιστά τους κανόνες κανενός από τα δύο. Η Peugeot αποφάσισε να μην αλλάξει αυτή τη συνταγή στο facelift του 2026. Προχώρησε σε στοχευμένες αισθητικές παρεμβάσεις, διατήρησε τα στοιχεία που έκαναν το 408 ιδιαίτερο και αναπροσάρμοσε την τιμολογιακή του τοποθέτηση.

Λίγες αλλαγές, αρκετή διαφορά

Η βασική σιλουέτα παραμένει αναλλοίωτη. Το μακρύ καπό, η έντονα κεκλιμένη οροφή και το μυώδες πίσω μέρος εξακολουθούν να δημιουργούν μια εμφάνιση που ξεχωρίζει ακόμη και δίπλα σε αρκετά ακριβότερες προτάσεις. Οι σημαντικότερες αλλαγές εντοπίζονται στο εμπρός μέρος, όπου η Peugeot έχει επανασχεδιάσει τη μάσκα και τη φωτεινή υπογραφή. Τα νέα LED φώτα ημέρας σχηματίζουν τις γνωστές τρεις λεπτές νυχιές σε κάθε πλευρά, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις φωτίζεται ακόμη και το κεντρικό έμβλημα.

Πίσω, η φωτεινή επιγραφή PEUGEOT αντικαθιστά το συμβατικό λογότυπο, δημιουργώντας μια πιο χαρακτηριστική εικόνα τη νύχτα. Στην παλέτα έχει προστεθεί και το νέο χρώμα Flare Green όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής, το οποίο αλλάζει αισθητά απόχρωση ανάλογα με τον φωτισμό. Με μήκος 4.687 mm και πλάτος 1.859 mm, το 408 έχει μία επιβλητική παρουσία στον δρόμο. Παρ’ όλα αυτά, το σχετικά χαμηλό αμάξωμα το κάνει να δείχνει πιο ευέλικτο και δυναμικό από ένα SUV αντίστοιχου μεγέθους.

Ψηφιακό και ποιοτικό όπως μας έμαθε

Μπαίνοντας στην καμπίνα, συναντάμε τη γνώριμη φιλοσοφία της Peugeot. Μικρό τιμόνι, ψηλά τοποθετημένος ψηφιακός πίνακας οργάνων και ένα ταμπλό που αγκαλιάζει περισσότερο τον οδηγό από όσο συνηθίζεται στα σύγχρονα οικογενειακά. Το i-Cockpit παραμένει ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μάρκας. Το μικρό τιμόνι δημιουργεί μια αμεσότητα στις κινήσεις, όμως απαιτεί να βρεις τη σωστή θέση οδήγησης. Ανάλογα με το ύψος και τη σωματοδομή σου, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες ρυθμίσεις ώστε να βλέπεις ανεμπόδιστα τον πίνακα οργάνων πάνω από τη στεφάνη.

Η ποιότητα των υλικών είναι προσεγμένη, με μαλακές επενδύσεις και σωστή συναρμογή. Η κεντρική οθόνη 10 ιντσών φιλοξενεί τις περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ τα παραμετροποιήσιμα πλήκτρα αφής i-Toggles επιτρέπουν να δημιουργήσεις συντομεύσεις για τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείς συχνότερα. Για παράδειγμα, αντί να αναζητάς τον κλιματισμό ή έναν αποθηκευμένο προορισμό μέσα από διαδοχικά μενού, μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργία. Μια μικρή εργονομική λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Χώροι που δικαιολογούν το μέγεθος

Το μεταξόνιο των 2.787 mm προσφέρει πολύ καλό χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Ακόμη και όταν μπροστά κάθονται ψηλόσωμοι ενήλικες, στη δεύτερη σειρά παραμένει αρκετός χώρος για ένα άνετο ταξίδι. Η κλίση της οροφής περιορίζει κάπως τον αέρα πάνω από τα κεφάλια των ψηλότερων επιβατών, ενώ η μεσαία πίσω θέση δεν είναι εξίσου βολική με τις δύο εξωτερικές.

Αντίθετα, το πορτμπαγκάζ αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα. Με 536 lt χωρητικότητας, μεγάλη πέμπτη πόρτα και δυνατότητα αύξησης έως τα 1.611 lt, το 408 μπορεί να εξυπηρετήσει με ευκολία τις ανάγκες μιας οικογένειας. Στην πράξη, η μεγάλη πόρτα φόρτωσης είναι εξίσου σημαντική με τα ίδια τα λίτρα. Μια ογκώδης βαλίτσα ή ένα παιδικό καρότσι μπαίνει πολύ ευκολότερα από ό,τι σε ένα συμβατικό sedan με μικρό άνοιγμα πορτμπαγκάζ.

Γνώριμη υβριδική τεχνολογία

Η έκδοση Hybrid 145 e-DCS6 χρησιμοποιεί έναν τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 lt, που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Το σύστημα λειτουργεί με τάση 48V και διαθέτει μικρή μπαταρία που φορτίζει αυτόματα κατά την επιβράδυνση και την πέδηση. Αν και χαρακτηρίζεται mild hybrid, όπως και πριν, μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο αποκλειστικά ηλεκτρικά για σύντομα διαστήματα, κυρίως σε χαμηλές ταχύτητες.

Οι 145 PS επαρκούν για τις περισσότερες καθημερινές ανάγκες, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε περίπου 9,4 sec. Η λειτουργία είναι ευχάριστη σε ήπιους ρυθμούς, με την ηλεκτρική υποβοήθηση να βοηθά στις εκκινήσεις. Όταν όμως ζητηθεί απότομα περισσότερη ισχύς, το κιβώτιο χρειάζεται κάποιες φορές λίγο χρόνο για να επιλέξει την κατάλληλη σχέση, ενώ η ενεργοποίηση του βενζινοκινητήρα δεν είναι πάντοτε εντελώς ανεπαίσθητη. Η εργοστασιακή κατανάλωση βρίσκεται κοντά στα 5,0-5,2 lt/100 km. Στην πραγματική χρήση, ειδικά με αρκετό αυτοκινητόδρομο ή πιο έντονο ρυθμό, πρέπει να υπολογίζεις κοντά στα 6,5-7 lt/100km.

Οδηγικά παραμένει Peugeot

Το 408 έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε αρκετά ψηλότερα SUV. Το χαμηλότερο αμάξωμα και η σχετικά σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης περιορίζουν τις κινήσεις του στις αλλαγές κατεύθυνσης. Το εμπρός σύστημα ανταποκρίνεται πρόθυμα, το μικρό τιμόνι ενισχύει την αίσθηση ευελιξίας και το αυτοκίνητο ακολουθεί με ακρίβεια την πορεία που επιλέγεις.

Δεν διαθέτει τη δύναμη για να χαρακτηριστεί σπορ, ούτε χρειάζεται να οδηγηθεί έτσι για να δείξει τις αρετές του. Αποδίδει καλύτερα όταν οι κινήσεις στο τιμόνι και στο γκάζι είναι προοδευτικές, διατηρώντας έναν ευχάριστο ρυθμό σε επαρχιακό δρόμο. Η ανάρτηση έχει μια σχετικά σφιχτή πλευρά που γίνεται αισθητή στις εγκάρσιες αστικές ανωμαλίες. Στον αυτοκινητόδρομο, πάντως, η κύλιση είναι πιο ήρεμη και η ηχομόνωση βοηθά να καλύπτεις μεγάλες αποστάσεις χωρίς ιδιαίτερη κόπωση. Το σύνολο προσφέρει περισσότερη οδηγική συμμετοχή από όση συνήθως περιμένεις από ένα οικογενειακό crossover, χωρίς να θυσιάζει την καθημερινή χρηστικότητα.

Πιο ενδιαφέρον από ποτέ στα 26.900 ευρώ

Η σημαντικότερη εμπορική αλλαγή του ανανεωμένου 408 είναι η τιμή του. Η εισαγωγική Style ξεκινά από 26.900 ευρώ, με την Allure και την GT να προσφέρουν επιπλέον εξοπλισμό και πιο πολυτελή χαρακτηριστικά. Με αυτά τα χρήματα, ο αγοραστής αποκτά ένα αυτοκίνητο με μεγάλους χώρους, αυτόματο υβριδικό σύστημα, πλούσια τεχνολογία και σχεδίαση που δύσκολα συγχέεται με κάποιο άλλο μοντέλο.

Το facelift δεν άλλαξε τον χαρακτήρα του Peugeot 408 Hybrid, αλλά του έδωσε έναν επιπλέον λόγο να μπει στη λίστα των υποψήφιων αγοραστών. Η εμφάνιση παραμένει από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του, η καμπίνα είναι ποιοτική, οι χώροι καλύπτουν πραγματικές οικογενειακές ανάγκες και το υβριδικό σύστημα των 145 PS προσφέρει έναν ικανοποιητικό συνδυασμό επιδόσεων και οικονομίας. Θα θέλαμε λίγο πιο ομαλή λειτουργία της μετάδοσης σε απότομες επιταχύνσεις και καλύτερη συμπεριφορά σε πιο απαιτητικές κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Είναι όμως παρατηρήσεις που δεν μειώνουν ιδιαίτερα τη συνολική εικόνα. Στις 26.900 ευρώ, το 408 αποκτά ένα πλεονέκτημα που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσε το ισχυρότερο χαρτί του. Μπορείς πλέον να επιλέξεις κάτι με ξεχωριστή εμφάνιση και ιδιαίτερο οδηγικό χαρακτήρα, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις ανάλογο τίμημα.