Δοκιμή Renault Clio Full Hybrid E:Tech 160: Σπορτίφ, γρήγορο και δεν καίει… τίποτα

Σημείο αναφοράς, για ακόμη μια φορά το Renault Clio, το οποίο επανασυστήνεται και σπάει τους κανόνες. Η Renault βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και το supermini της έχει όλα τα φόντα για να χαράξει πορεία best seller σε μια αγορά που έχει πήξει στα crossover.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Εμβληματικό. Iconic, που λέμε. Όχι απλώς γιατί μιλάμε για το απόλυτο γαλλικό best seller που μεγάλωσε γενιές και γενιές – αν βάλεις σε σειρά τα 17 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί από το 1990, καλύπτεις σχεδόν δύο φορές την περιφέρεια της Γης. Για την ακρίβεια, 1,7 φορές, δηλαδή περίπου 68.000 χλμ. Μια σχεδόν ποιητική απεικόνιση του αποτυπώματος που έχει αφήσει το Clio στην ευρωπαϊκή –και όχι μόνο– πραγματικότητα.

Είναι όμως εμβληματικό και για έναν δεύτερο, ουσιαστικότερο λόγο. Καθεμία από τις πέντε γενιές του ξεχώρισε με τον τρόπο της, διαμορφώνοντας τάση αντί να την ακολουθεί. Κάθε νέο Clio έφερνε κάτι διαφορετικό στο τραπέζι, ανεβάζοντας συστηματικά τον πήχυ της κατηγορίας. Μέχρι που η τέταρτη και κυρίως η πέμπτη γενιά φάνηκε να βρίσκουν την απόλυτη συνταγή. Εκεί ακριβώς γεννήθηκε και το μεγάλο στοίχημα για τη Renault.

Πώς συνεχίζεις μια τόσο επιτυχημένη πορεία, βασισμένη σε θερμική –έστω εξηλεκτρισμένη– βάση, σε μια εποχή όπου η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία κινείται ανάμεσα σε επιτάχυνση και αμηχανία, γεμάτη από υπερυψωμένα υβρίδια που αυτοχαρακτηρίζονται περιπετειώδη χωρίς να είναι πραγματικά;

Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει η πολυαναμενόμενη έκτη γενιά της αποκαλούμενης «μούσας». Το ολοκαίνουριο Renault Clio έχει υποστεί ολικό redesign, υιοθετεί σχεδιαστικά στοιχεία από το σαγηνευτικό Renault 5, ενσωματώνει εξελιγμένα κινητήρια σύνολα και δηλώνει πιο βιώσιμο από ποτέ. Η Renault βρίσκεται σε δημιουργική φόρμα, με τα νέα μοντέλα να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της αναγέννησης. Και μέσα σε αυτό το momentum, το Clio καταθέτει ξανά υποψηφιότητα για τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου αυτοκινήτου πόλης. Η συμβίωσή μας με την κορυφαία έκδοσή του το απέδειξε. Η συνέχεια επί των σελίδων.

Άγρια ομορφιά

Το Clio ήταν ανέκαθεν ένα γοητευτικό supermini. Ήταν ωστόσο η τέταρτη και η πέμπτη γενιά του που ξεχώρισαν περισσότερο, με μία σχεδιαστική ταυτότητα που άντεξε στον χρόνο και άλλαζε στης λεπτομέρειες σε κάθε φρεσκάρισμα. Όταν όμως έχει έρθει η ώρα της επόμενης αλλαγής και κάποιους μήνες πριν έχεις παρουσιάσει το πρώτο σου ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, κάνοντας όλους να παραμιλούν για την εμφάνισή του, τότε δεν μπορείς να συνεχίζεις με την ίδια συνταγή. Πρέπει να τολμήσεις, κάτι που έκανε η Renault.

Το ολοκαίνουριο Clio λοιπόν δεν θυμίζει σε τίποτα το προηγούμενο. Δε μοιάζει με άλλο μοντέλο στην γκάμα. Δεν δανείζεται στοιχεία ούτε από το 5άρι που ερωτευτήκαμε. Κι όμως, με μια σχεδίαση στα όρια του αντισυμβατικού, καταφέρνει να γοητεύσει ξανά. Το είδαμε στην πράξη, αφού όσο το είχαμε στα χέρια μας ακούμε συνεχώς την εξής φράση: «Ωχ, το νέο Clio, φανταστικό είναι». Ίσως να ακούσαμε και άλλα πιο ακατάλληλα κοσμητικά επίθετα.

Για αρχή, είναι και φαίνεται μεγαλύτερο. Το μήκος του κέρδισε 6,3 εκ. και στα 4,12 μέτρα περίπου είναι το πλέον μεγαλύτερο supermini. Σημειώστε ότι μεγάλωσε και το μεταξόνιο κατά 8 χλστ., ενώ ψήλωσε και έναν πόντο. Η πιο αξιοσημείωτη διαφορά, βέβαια, είναι πως, παρότι το πλάτος μειώθηκε ανεπαίσθητα, έχει φαρδύτερα μετατρόχια. Ειδικά μπροστά, τα οποία ταυτίζεται με το Captur.

Όσον αφορά τη σχεδίασή του, είναι γεμάτο από τσαχπινιές. Φαίνεται πως οι σχεδιαστές είχαν κέφια, ενώ πρέπει να πήραν έμπνευση από βελτιωμένα μοντέλα από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Το καπό είναι πιο κοντό και η μουσούδα του έχει έντονη κλίση προς τα κάτω. Τα φωτιστικά σώματα αλά projectors είναι εντυπωσιακά, ενώ τα φώτα ημέρας σε σχήμα μισού ρόμβου τοποθετημένα στις άκρες του προφυλακτήρα, μέσα σε μαύρα πλαίσια αεραγωγών. Το προφίλ του είναι πιο σμιλευμένο, όμως η κουπέ γραμμή της οροφής και η γωνία που κάνει η πίσω κολόνα το κάνουν πιο δυναμικό από ποτέ. Πίσω, ξεχωρίζουν τα χωριστά φωτιστικά σώματα και η μεγάλη αεροτομή. Είναι ψαρωτικό, σπορτίφ και με χαρακτήρα. Ενώ ακόμη και στη βασική έκδοση δεν διαφοροποιείται πολύ οπτικά, με εξαίρεση τα μαύρα ματ πλαίσια στους θόλους. Προφανώς, η κορυφαία έκδοση esprit Alpine είναι η πιο δυναμική.

Στο πνεύμα της εποχής

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, όμως και μέσα η φιλοσοφία έχει αλλάξει. Δανείζεται στοιχεία από τα νεότερα SUV, αλλά και από το 5άρι φυσικά. Η γεωμετρία του ταμπλό, οι γωνίες και ο τρόπος που η κεντρική κονσόλα είναι ελαφρώς κυρτή προς τον οδηγό δημιουργούν μια οδηγοκεντρική «αγκαλιά».

Προφανώς και βασικό ρόλο παίζει το πάνελ με τις δύο οθόνες, 10άρες και οι δύο (10,1 & 10,3 ίντσες) σε όλες πλην της βασικής έκδοσης, η οποία έχει πίνακα 7 ιντσών. Σε αυτές φωλιαζει το σύστημα openR link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Τα Google Maps λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται να συνδέσεις κινητό, κάνοντας περιττό τα ασύρματα Apple CarPlay/Android Auto για πλοήγηση. Το ίδιο ισχύει και για τις εφαρμογές, που είναι δεκάδες, από streaming υπηρεσίες μέχρι και Chrome για σερφάρισμα. Η εμπειρία είναι γρήγορη, οικεία και πρακτική, αν και κάποια μενού απαιτούν συνήθεια – αυτά που αφορούν στον οδήγηση. Η εργονομία συνολικά είναι καλή, με κανονικά κουμπιά στο τιμόνι και φυσικούς διακόπτες για τον κλιματισμό. Με εξαίρεση το τρίπτυχο του χάους (οι τρεις λεβιέδες στα δεξιά του τιμονιού), αφού πολλές θα είναι οι φορές που αντί για όπισθεν θα ανοιγοκλείνεις τους υαλοκαθαριστήρες.

Στην έκδοση esprit Alpine οι επενδύσεις alcantara, οι μπλε ραφές και οι λεπτομέρειες στις άκρες του ταμπλό με το καμένο τιτάνιο ενισχύουν τον σπορτίφ χαρακτήρα, αν και το τελευταίο είναι ίσως λίγο… too much. Εκτιμούμε όμως που σκέφτονται με τέτοιον τρόπο οι σχεδιαστές της Renault.

Εκεί που θα είμαστε απόλυτα ειλικρινείς είναι στην ποιότητα υλικών. Η πέμπτη γενιά είχε αφρώδη πλαστικά σε ταμπλό και πόρτες. Εδώ όλα είναι σκληρά. Οι υφασμάτινες επενδύσεις στις απλές εκδόσεις και το alcantara στην esprit Alpine προσπαθούν να ισορροπήσουν την εικόνα και το καταφέρνουν αισθητικά, όμως απτικά δεν είναι το ίδιο. Παρ’ όλα αυτά, στη διάρκεια της συμβίωσης δεν ακούσαμε σχεδόν κανέναν τριγμό, κάτι που λέει πολλά για τη συναρμογή.

Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος και δύσκολα θα ζητήσεις κάτι παραπάνω. Αν αξίζει να σταθούμε κάπου, αυτό είναι στο προαιρετικό ηχοσύστημα Harman Kardon, το οποίο βρήκαμε από τα καλύτερα της κατηγορίας, με καθαρότητα και ένταση που δεν περιμένεις σε supermini. Ωραίος αισθητικά είναι και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, ενώ διαθέτει και ασύρματο φορτιστή στην κορυφαία έκδοση.

Όσον αφορά τους χώρους, το Renault Clio βρίσκεται στον μέσο όρο της κατηγορίας. Μπροστά δεν τίθεται θέμα. Πίσω, ενήλικες άνω του 1,80 μ. θα ζοριστούν αρκετά, κυρίως στα γόνατα. Το πορτμπαγκάζ όμως αποτελεί δυνατό χαρτί, με μεγάλο χώρο αποσκευών και χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, στοιχείο που κάνει την καθημερινότητα ευκολότερη. Σημειώστε, δε, πως διαθέτει επιλογή για ρεζέρβα ασφαλείας, κι ας είναι υβριδικό.

Στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33,7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα). Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού του βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (39% για την κεντρική κονσόλα), το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Το καλύτερο Full Hybrid;

Αν και αναμένουμε να το οδηγήσουμε τόσο στην πιο ταπεινή του μορφή, με τον νέο συμβατικό 1.200άρη κινητήρα, όσο και στην επερχόμενη εξελιγμένη βερσιόν του κινητήρα διπλού καυσίμου με το αυτόματο κιβώτιο και το αντίστοιχο τρικύλινδρο τούρμπο κινητήρα, αξίζει να αφιερώσουμε την προσοχή μας στο σύνολο E-Tech.

Γιατί όταν οι άλλες μάρκες κοιτούσαν πώς να εξηλεκτρίσουν πλήρως τα supermini τους, η Renault μας έδωσε την πλήρως υβριδική έκδοση του Clio. Με τη συμβολή του αγωνιστικού τμήματός της στη Formula 1, το σύνολο αυτό διαφοροποιούταν από τη λογική του ανταγωνισμού και αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό.

Το νέο Renault Clio φέρνει μαζί του το αναβαθμισμένο full hybrid E-Tech των 160 ίππων, το οποίο εξελίχθηκε από τη Horse Powertrain και αποτελεί την αιχμή του δόρατος της έκτης γενιάς. Η συνολική ισχύς αυξήθηκε από τους 145 στους 160 ίππους, ενώ η μέγιστη συνδυαστική ροπή αγγίζει πλέον τα 270 Nm. Ο νέος ατμοσφαιρικός τετρακύλιδρος βενζινοκινητήρας 1,8 λίτρων άμεσου ψεκασμού (HR18), που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson και αντικαθιστά τον προηγούμενο 1.600άρη, προσφέρει 22 επιπλέον Nm ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ. και 109 έναντι 94 ίππων. Ο βασικός ηλεκτροκινητήρας παραμένει ίδιος, με απόδοση 49 ίππων και 205 Nm ροπής, όμως έχουμε διαφορές στη χωρητικότητα της μπαταρίας, που αυξήθηκε από 1,2 σε 1,4 kWh, και στο περίτεχνο κιβώτιο που διαθέτει πλέον 15 συνδυασμούς σχέσεων αντί για 14 ( το multimode διαθέτει 4 σχέσεις για τον θερμικό και 2 για τον ηλεκτρικό). Μιας και δεν έχει συμπλέκτη, τον συγχρονισμό των σχέσεων αναλαμβάνει ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας τύπου HSG (High-Voltage Starter Generator).

Η πιο σημαντική βελτίωση απ’ όλες αφορά στη δυνατότητα να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για πάνω από 100 χλμ./ώρα, όταν το προηγούμενο μοντέλο κάπου στα 70 ξυπνούσε αναγκαστικά τον θερμικό. Πράγματι θα δεις συχνά πυκνά την ένδειξη EV στον πίνακα οργάνων, σε υψηλές ταχύτητες και όχι μόνο κατά το άφημα του γκαζιού, αλλά και σε σταθερή πορεία.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Κατ’ αρχάς, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα full hybrid σύνολο που έχει ως βάση τον ηλεκτρικό κινητήρα, όπως μας έχουν συνηθίσει οι νέοι Κινέζοι παίκτες. Ο θερμικός έχει λόγο στην κίνηση και το αποτέλεσμα φαίνεται στις επιδόσεις. Δεν είναι θεωρητικοί 160 ίπποι. Αυτό το Clio έχει τσαγανό και είναι κάτι παραπάνω από σβέλτο. Πέραν της αρχικής και άμεσης ροπής του ηλεκτρικού μοτέρ, τραβάει σταθερά και όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα, εάν επιμείνεις στο γκάζι, με άφθονη ροπή και για δύσκολες προσπεράσεις. Τα 0-100 σε 8,3 δευτερόλεπτα το αποδεικνύουν. Από την άλλη, δεν είναι αυτή η λογική του.

Οι επιδόσεις είναι το αλατοπίπερο, σε ένα σύνολο που θέλει να κινηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται με ρεύμα. Η Renault κάνει λόγο για 80% της κίνησης και δεν έχουμε λόγο να την αμφισβητήσουμε. Παρατηρήσαμε επίσης ότι είναι πιο ομαλό στον τρόπο της λειτουργίας του, με λιγότερο βουητό κατά την επιτάχυνση. Αν και στις φάσεις φόρτισης της μπαταρίας με την αρωγή του θερμικού κινητήρα, ειδικά στο ρελαντί, αλλά και όταν είναι ενεργός ο κλιματισμός, ο 1.800άρης ανεβάζει τα ντεσιμπέλ. Σίγουρα, είναι σε καλύτερο επίπεδο από άλλα υβριδικά με κιβώτιο CVT.

Το καλύτερο απ’ όλα είναι το κομμάτι της κατανάλωσης. Κυριολεκτικά, μας έβαλε στη διαδικασία να θέλουμε να την ανεβάσουμε. Ξανά διαβάστε την τελευταία πρόταση γιατί δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Μετά κόπων και βασάνων αγγίξαμε 4,7 λίτρα μετά από δυναμική οδήγηση σε βουνό, με έναν μικτό κύκλο που έκλεισε στα 3,8 λ./100 χλμ. και με άλλα 300 χιλιόμετρα ταξίδι στα 4,2.

Σπορτίφ, άνετο και ευκολοδήγητο

Βασισμένο στην έτσι κι αλλιώς στιβαρή πλατφόρμα CMF-B, δεν χρειαζόταν και πολλές βελτιώσεις . Κι όμως, η Renault έκανε fine tuning με στόχο να γίνει πιο ενδιαφέρον οδηγικά, αλλά και λίγο πιο άνετο. Σφιχτότερη αντιστρεπτική μπροστά, πιο κοντή κρεμαγιέρα (από 3,3 σε 2,6 στροφές) και ανασχεδιασμένη πίσω ανάρτηση, σε συνδυασμό με τα φαρδύτερα μετατρόχια, το έχουν κάνει πιο στιβαρό από ποτέ.

Είναι στοιχεία που δεν αντιλαμβάνεσαι αμέσως, ειδικά μόλις ξεκινήσεις και ακούσεις την ηχητική μελωδία για τους περαστικούς από τον Jean-Michel Jarre (έχει και άλλες δύο επιλογές), που παίζει μέχρι τα 30 χλμ./ώρα όσο κινείσαι ηλεκτρικά. Και ξεκινάς πάντα με ρεύμα. Βέβαια, η εξαιρετικά χαμηλή θέση οδήγησης με τη σπορτίφ αίσθηση και το άμεσο μπροστινό μέρος σε προϊδεάζουν κάπως.

Είναι λίγο πιο σφιχτό από το προηγούμενο, όμως οι αναρτήσεις φαίνεται πως κάνουν καλύτερη δουλειά στην απόσβεση (ειδικά ο ημιάκαμπτος πίσω). Ελάχιστοι κραδασμοί, ακόμη και στις εγκάρσιες, με την έκδοση esprit Alpine βέβαια και τις 18άρες ζάντες με το 45άρι προφίλ να μην αποτελούν σύμμαχο της άνεσης. Είναι επίσης πολύ ευέλικτο εντός πόλης, με κύκλο στροφής στα 10,4 μέτρα, παρά το γρήγορο τιμόνι. Το βρήκαμε πολύ ευκολοδήγητο και φιλικό, αλλά και σταθερό στον αυτοκινητόδρομο, στον… δρόμο που είχε χαράξει η προηγούμενη γενιά.

Εκεί που το facelift της πέμπτης γενιάς είχε χάσει λίγο τη σπορτίφ του αύρα, η έκτη τη βρήκε και με το παραπάνω. Το πάτημά του θυμίζει warm hatch, με ανεξάντλητα όρια πρόσφυσης από τα οικολογικά ελαστικά και 160 ίππους που φαίνονται λίγοι για το set up του. Το τιμόνι είναι ακριβές, τα φρένα εμπνέουν εμπιστοσύνη και η υποστροφή είναι ελάχιστη. Σε σημείο που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είσαι αργός. Δεν είσαι! Το πλαίσιο έχει επίσης μια ευχάριστη υπερστροφική διάθεση, την οποία δυστυχώς τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας δεν αφήνουν να αναδειχθεί. Πλαισιώνεται πολύ ωραία όμως εάν ακολουθήσεις στρωτές γραμμές και σου επιτρέπει να ακολουθήσεις μεγάλη φόρα μετά την είσοδο της στροφής.

Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, λίγοι είναι αυτοί που θα κυνηγήσουν τα όρια. Οι περισσότεροι θα απολαύσουν τη σταθερότητα και την άνεση που προσφέρει (σίγουρα περισσότερη στην έκδοση Tech με τις 16άρες). Η αναγεννητική πέδηση στο επίπεδο B είναι ισχυρή σαν ηλεκτρικού, οπότε και χρησιμοποιείς λιγότερο τα φρένα. Τα συστήματα υποβοήθησης είναι 29 στον αριθμό και επιτέλους η κάμερα έχει καλή ανάλυση. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο πρόγραμμα Smart, που συμπληρώνει τα παραδοσιακά και θα είναι το μόνο που θα χρησιμοποιείται. Πρακτικά, αλλάζει αυτόματα τα προγράμματα οδήγησης ανάλογα με τη διαδρομή και τον τρόπο οδήγησης, κάτι που κάνει με επιτυχία.

Renault Clio VI (Phase I) 1.8 E-Tech Full Hybrid Multimode (158 PS)

Γενικά

Τύπος αμαξώματος: Hatchback

Θέσεις: 5

Πόρτες: 5

Αρχιτεκτονική συστήματος: Full Hybrid (FHEV)

Έναρξη παραγωγής: 2025

Κινητήρας & Υβριδικό Σύστημα

Τύπος: Βενζίνης + Ηλεκτρικός (Full Hybrid)

Κυβισμός: 1.798 cc

Χωρητικότητα: 1.8 λίτρα

Διάταξη κυλίνδρων: 4 σε σειρά

Ισχύς θερμικού κινητήρα: 109 PS

Ροπή θερμικού κινητήρα: 172 Nm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 49 PS

Ροπή ηλεκτροκινητήρα: 205 Nm

Συνδυαστική ισχύς συστήματος: 158 PS

Συνδυαστική ροπή: 270 Nm

Μπαταρία & Ηλεκτρική λειτουργία

Χωρητικότητα μπαταρίας (μικτή): 1,4 kWh

Τεχνολογία: Ιόντων λιθίου

Θέση μπαταρίας: Κάτω από τον χώρο αποσκευών

Μέγιστη ταχύτητα σε EV mode: 105 km/h

Μετάδοση & Κίνηση

Σύστημα κίνησης: Εμπρός (FWD)

Κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο Multimode

Επιδόσεις

0–100 km/h: 8,3 δλ.

Τελική ταχύτητα: 180 km/h

Κατανάλωση & Εκπομπές (WLTP)

Μικτή κατανάλωση: 3,9 – 4,0 lt/100 km

Εκπομπές CO₂: 89 – 92 g/km

Πρότυπο ρύπων: Euro 6-bis

Βάρη

Βάρος (κενό): 1.271 kg

Ωφέλιμο φορτίο: 499 kg

Χώροι & Πρακτικότητα

Χώρος αποσκευών (ελάχιστος): 309 λίτρα

Χώρος αποσκευών (μέγιστος): 1.094 λίτρα

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 39 λίτρα

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με φρένα): 900 kg

Διαστάσεις

Μήκος: 4.116 mm

Πλάτος: 1.768 mm

Πλάτος με καθρέπτες: 2.006 mm

Ύψος: 1.451 mm

Μεταξόνιο: 2.591 mm

Μετατρόχιο εμπρός: 1.503 mm

Μετατρόχιο πίσω: 1.503 mm

Πρόβολος εμπρός: 859 mm

Πρόβολος πίσω: 667 mm

Απόσταση από το έδαφος: 142 mm

Κύκλος στροφής: 10,4 m

Πλαίσιο – Ανάρτηση – Φρένα

Εμπρός ανάρτηση: Ανεξάρτητη McPherson

Πίσω ανάρτηση: Ημιάκαμπτος άξονας

Εμπρός φρένα: Δισκόφρενα

Πίσω φρένα: Δισκόφρενα

Σύστημα ABS: Ναι

Διεύθυνση & Τροχοί