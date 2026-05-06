Το Renault Rafale είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στη μόδα των προηγμένων PHEV, με ένα σοφιστικέ σύστημα «δυναμίτη», που κάνει την καθημερινότητα ευχάριστη και τις εξορμήσεις διασκεδαστικές. Δεν είναι απλά μια ναυαρχίδα, είναι ένδειξη κουλτούρας και ισχύς από τη Renault.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Τα τελευταία χρόνια χάσαμε λίγο την επαφή με τη Renault στη χώρα μας. Και οι λόγοι ήταν αρκετοί, με την οικονομική κρίση και την προσιτή μάρκα που εισαγόταν πλάι της να αποτέλεσαν τους βασικότερους, αγοραστικούς τουλάχιστον, λόγους. Άλλαξαν κι άλλα πολλά βέβαια, με την αγορά αυτοκινήτου να έχει αναπροσαρμοστεί πλήρως και την εισαγωγή της εταιρίας να βρίσκεται υπό την ομπρέλα της Grand Automotive Hellas πλέον.

Με άλλη στόχευση και άλλον αέρα, που ταιριάζουν γάντι στην κουλτούρα του ρόμβου και της ανανεωμένης γκάμας του, η οποία μάλιστα έχει ήδη πάρει για τα πάνω της. Κάπου στην κορυφή αυτής, βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια ένα μοντέλο με premium χαρακτηριστικά, που απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό και συγκεντρώνει με το τσουβάλι την προηγμένη τεχνολογία που έχει η Renault.

Το Rafale, λοιπόν, δεν πατάει στη συνταγή για best seller μοντέλο, όπως το Clio με τις κάποιες 17 εκατομμύρια πωλήσεις, αλλά ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη γαλλική φίρμα. Και μόνο το όνομα δεν περνά απαρατήρητο στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια το Rafale έχει αποκτήσει ειδικό βάρος στην ελληνική καθημερινότητα, φορτισμένο με έννοιες όπως η ισχύς και εθνικό αποτύπωμα. Αν και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουδεμία σύνδεση με τα πολεμικά αεροσκάφη, η ουσία του ονόματος είναι η ίδια και για το D-SUV της Renault. Αεροδυναμική, προηγμένη τεχνολογία και επιδόσεις. Η ναυαρχίδα της, λοιπόν, τα έχει αυτά, αλλά και το πιο ειδικό υβριδικό σύνολο που έχει βάλει μέχρι σήμερα. Ένα PHEV «απάντηση» στην κινεζική πλημμύρα των super hybrid, και όχι μόνο…

Η ιστορία πίσω από το όνομα Το όνομα Rafale έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της Renault και δεν αποτελεί απλή ονοματοδοσία. Στα γαλλικά σημαίνει ριπή ανέμου, μια λέξη που παραπέμπει σε ένταση, ταχύτητα και κίνηση. Παράλληλα, αποτελεί άμεση αναφορά στο Caudron-Renault Rafale, το αγωνιστικό αεροσκάφος της δεκαετίας του 1930 που έφερε την υπογραφή της Renault και σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την κατάρριψη ρεκόρ. Στην κορυφαία του εκδοχή, το Caudron C.460 Rafale, εξοπλισμένο με εξακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα Renault, πέτυχε ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 500 χλμ./ώρα, καταγράφοντας παγκόσμια ρεκόρ και καθιερώνοντας τη Renault ως πρωτοπόρο στην αεροπορική μηχανολογία της εποχής. Εκείνη την περίοδο, η γαλλική φίρμα είχε ενεργό ρόλο στην εξέλιξη κινητήρων και αεροδυναμικής, μεταφέροντας τεχνογνωσία από τους αιθέρες στην αυτοκίνηση. Επομένως, αν και ο νους πάει στα πολεμικά της Dassault, δεν υπάρχει κάποιο κοινό πέρα από το όνομα.

Μην το κοιτάς, θα ερωτευτείς

Όταν στην αυτοκίνηση όλα έχουν γίνει mainstream, αυτοκίνητα σαν το Rafale σε κερδίζουν με την πρώτη ματιά, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Renault, που μας έχει χαρίσει σχεδιαστικά διαμάντια, με έντονο χαρακτήρα και μεγάλη γοητεία. Το είδαμε άλλωστε και με τα μικρά της μοντέλα στο παρελθόν, που δεν έλεγαν να… αλλάξουν και πολύ, ακόμη κι’ όταν άλλαζαν γενιά. Λογικό, τόσο πολύ που άρεσαν στο κοινό. Το είδαμε όμως και προσφάτως με τη flash-back λογική των R5, R4 και Twingo, στην εξηλεκτρισμένη εποχή.

Η εικόνα του Rafale είναι μελετημένη, σύγχρονη και με σαφή πρόθεση να σταθεί ένα σκαλί πιο πάνω από ό,τι έχουμε συνηθίσει από τη γαλλική φίρμα. Με μήκος 4,71 μέτρα, πλάτος 1,86 μ. και ύψος 1,61 μ., το Rafale τοποθετείται ξεκάθαρα στη μεσαία κατηγορία, αλλά οι αναλογίες του το κάνουν να δείχνει χαμηλότερο και πιο δυναμικό. Το μακρύ καπό, η έντονα κεκλιμένη γραμμή της οροφής και το φαρδύ μετατρόχιο του δίνουν παρουσία που θυμίζει περισσότερο coupé παρά SUV, χωρίς να θυσιάζει τον όγκο και τη στιβαρότητα που περιμένεις από ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας.

Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με τη χαρακτηριστική μάσκα από τρισδιάστατα μοτίβα και τη νέα φωτεινή υπογραφή της Renault, ενώ το πίσω τμήμα είναι πολύ δυναμικό, με λεπτά φωτιστικά σώματα, γωνίας και αναλογίες που θυμίζουν… Lamborghini Urus. Οι μεγάλες ζάντες, 20 ιντσών, γεμίζουν τους θόλους χωρίς να δείχνουν υπερβολικές, ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα, στην αποκλειστική έκδοση Esprit Alpine, μαζί με το υπέροχο χρώμα Alpine Blue.

Austral–ism

Η σχεδίαση της καμπίνας του Rafale είναι πανομοιότυπη με αυτήν του Austral. Από τη μία θα θέλαμε να είχε τη δική του γραμμή, που να συνδυάζεται με τον πιο «ειδικό» του χαρακτήρα, ως ναυαρχίδα, αλλά και τη δυναμική σιλουέτα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη φρεσκάδα του εσωτερικού, που μάλιστα σε αυτό επιτέλους η υλοποίηση της κεντρικής κονσόλας έχει νόημα – λες και την είχαν σχεδιάσει εξ αρχής για να ταιριάζει με το όνομά του, ακόμη και αν το πρωτοείδαμε στο Austral. Αναφέρομαι στη χειρολαβή που σύρεται και κρύβει με ένα pad για επαγωγική φόρτιση τις ποτηροθήκες ή έναν μικρό χώρο για μικροαντικείμενα. Αυτή θυμίζει thrust lever από αεροσκάφος, όμως προφανώς πρόκειται απλά για εφέ. Παιχνιδιάρικο και ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση!

Σχεδιαστικά, οι γραμμές είναι καθαρές και το περιβάλλον προσανατολισμένο ξεκάθαρα προς τον οδηγό. Το Rafale, που έρχεται αποκλειστικά στην έκδοση Esprit Alpine, ξεχωρίζει με τις μπλε μοκέτες και επενδύσεις και τα καθίσματα τύπου μπάκετ, με Alcantara και συνθετικό δέρμα. Οι ζώνες έχουν δύο μπλε ραφές στα καθίσματα και το τιμόνι είναι ραμμένο το τρικολόρ και τα πεντάλ είναι μεταλλικά. Έχει επομένως πιο σπορτίφ εικόνα.

Η Renault κάνει λόγο για υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη διακοσμητική επένδυση από φυσικό σχιστόλιθο στο ταμπλό, αυτό που με την πρώτη ματιά θυμίζει ξύλο. Σε γενικές γραμμές η ποιότητα είναι αρκετά καλή, αφού δεν μπορείς να βρεις κάποιο σκληρό πλαστικό στο πάνω μέρος της καμπίνας, με τη συναρμογή να συμφωνεί με το κόστος κτήσης. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μοντέλα του ανταγωνισμού που εντυπωσιάζουν περισσότερο με το φινίρισμα. Από την άλλη, έχουμε έναν ιδιαίτερα premium σε εικόνα ατμοσφαιρικό φωτισμό, ο οποίος ενσωματώνεται και στα καθίσματα μέσα από το λογότυπο Alpine, αλλά και την προαιρετική πανοραμική οροφή από φωτοχρωματικό γυαλί. Επίσης, η καμπίνα ενσωματώνει τεχνολογίες όπως το σύστημα αναγνώρισης οδηγού μέσω της κάμερας, που φορτώνει αυτόματα το προσωπικό προφίλ ρυθμίσεων. Μια λύση τεχνολογικά προηγμένη που δεν συναντάς στην κατηγορία.

Το βλέμμα πάντως πέφτει αναπόφευκτα στις οθόνες. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών και η κάθετη κεντρική οθόνη των 12 ιντσών αποτελούν την καρδιά του συστήματος OpenR. Η ανάλυσή τους είναι εξαιρετική, με καθαρά, έντονα χρώματα και διαμορφώσιμα γραφικά ή widget. Η ταχύτητα απόκρισης και ο τρόπος χειρισμού θυμίζουν περισσότερο σύγχρονο tablet παρά σύστημα αυτοκινήτου. Το infotainment βασίζεται σε λογισμικό Android με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, κάτι που στην πράξη καθιστά περιττή τη χρήση των ασύρματων Apple CarPlay ή Android Auto. Google Maps, Chrome και ο γνωστός φωνητικός έλεγχος λειτουργούν απευθείας από το σύστημα, χωρίς καλώδια και χωρίς επιβάρυνση της μπαταρίας του κινητού. Η πρόσβαση στο Play Store ανοίγει μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών, από streaming και gaming μέχρι ενημέρωση, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν πλήρως συνδεδεμένο χώρο.

Η εργονομία είναι από τα δυνατά χαρτιά του. Παρά την έντονη ψηφιοποίηση, η Renault έχει διατηρήσει φυσικούς διακόπτες για όλες βασικές λειτουργίες και τον κλιματισμό, κάτι που κάνει την καθημερινή χρήση πιο άμεση και λιγότερο αποσπαστική. Με εξαίρεση ένα σημείο βέβαια, αυτό του τρίπτυχου του χάους, όπως μας αρέσει να αποκαλούμε τους τρεις λεβιέδες στην δεξιά πλευρά του τιμονιού, για την επιλογή σχέσης, το χειρισμό των πολυμέσων και των υαλοκαθαριστήρων. Που θα πάει, κάποια στιγμή θα το αλλάξει η Renault.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πολλοί και σωστά τοποθετημένοι, σε όλη την καμπίνα. Μέχρι και ευρυγώνιο καθρέπτη έχει στην θήκη για γυαλιά, ώστε να βλέπεις τα παιδιά σου πίσω. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πίσω μέρος της καμπίνας. Παρότι η οροφή χαμηλώνει αισθητά προς τα εκεί, η προσβασιμότητα στο πίσω κάθισμα είναι εύκολη. Και ο χώρος υπερεπαρκής. Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,74 μέτρων, οι πίσω επιβάτες κάθονται σαν… βασιλιάδες. Βέβαια, το δάπεδό του δεν είναι επίπεδο, οπότε ο τρίτος επιβάτης πίσω θα δυσκολευτεί κάπως να βολέψει τα πόδια του, αλλά το πλάτος αρκεί και για αυτόν. Στη θέση του είναι κρυμμένο ένα έξυπνο υποβραχιόνιο, με ποτηροθήκες, πρακτικές βάσεις για κινητά και θύρες USB. Τέλος, ο χώρος αποσκευών στα 539 λίτρα προσφέρει όσα αναμένεις από ένα μεγάλο SUV της κατηγορίας, με αναδιπλούμενα καθίσματα «στα τρία», θήκες και όλα τα κομφόρ. Υπάρχει βέβαια κατώφλι φόρτωσης, όμως όλος ο χώρος είναι επίπεδος εάν αναζητήσεις το μάξιμουμ των 1.826 λίτρων.

Μια άλλη οπτική στο… Super Hybrid

Η μόδα των υπερ-PHEV γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με τις εταιρείες να εντάσσουν την τεχνολογία αυτή μέχρι και στα μικρά SUV πλέον. Μια μόδα που ξεκίνησε η αγορά της Κίνας, κατά την επέλαση της στην Ευρώπη, με στόχο να κερδίσει όσους δεν έχουν ακόμη διάθεση για πλήρη ηλεκτρισμό. Μια μόδα όμως που ταυτόχρονα έδωσε δεύτερη ζωή στα επαναφορτιζόμενα. Από την Ευρώπη, λίγοι είναι οι κατασκευαστές που έχουν μπει σε αυτά τα λημέρια και για την ώρα και η Renault πρωταγωνιστεί. Με ένα σύστημα που φορά αποκλειστικά το Rafale και περικλείει μέσα στα 4,7 μέτρα του ό,τι πιο προηγμένο έχουμε δει από τη μάρκα. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι έχουν και ένα πολύ ψαγμένο Full Hybrid (το οποίο προσφάτως ανανεώθηκε), αλλά και ένα εξαιρετικά αποδοτικό κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη. Το επόμενο βήμα, ίσως και «απάντηση» στους Κινέζους που έχουν έρθει με φόρα στα υβριδικά νέας γενιάς, είναι το λεγόμενο hyper hybrid E-Tech 4×4 300. Το μοναδικό σύνολο με το οποίο έρχεται στη χώρα μας (σε άλλες αγορές διατίθεται και ως πλήρως υβριδικό).

Στη βάση του, βρίσκεται ο γνωστός υπετροφοδοτούμενος τρικύλινδρος κινητήρας 1,2 λίτρου, που με ορισμένες αναβαθμίσεις στο hardware αποδίδει 150 ίππους και 230 Nm ροπή. Ο θερμικός συνδυάζεται με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μπροστά, χάρη στο κιβώτιο Multimode (5+2 σχέσεων) που μας έρχεται από τα πλήρως υβριδικά μοντέλα, με 68 ίππους και 205 Nm. Προσθέστε επίσης και μία μίζα/εναλλάκτη 34 ίππων και 50 Nm για τον συγχρονισμό στο κιβώτιο και την εκκίνηση του θερμικού μοτέρ. Το σύστημα ολοκληρώνεται με έναν ακόμη ισχυρό ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα και έχει ισχύ 136 ίππων και 200 Nm περίπου. Μην μπείτε στον κόπο να κάνετε τα μαθηματικά, δεν βγαίνουν. Όμως ξέρουμε ότι το σύστημα αγγίζει τους 300 ίππους, με άγνωστη συνολική ροπή, οι οποίοι με αυτόματο τρόπο περνάνε και στους τέσσερις τροχούς.

Ακούγεται τρομερά περίπλοκο και είναι, όμως τίποτα τέτοιο δεν αντιλαμβάνεσαι στην καθημερινότητα. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Renault στα υβριδικά έχουν μεταφραστεί σε ένα απίστευτα ραφιναρισμένο σύνολο, με τον θερμικό κινητήρα να ακούγεται ελάχιστα και την κίνηση να γίνεται σχεδόν πάντα με ρεύμα όποτε το φορτίο δεν είναι υψηλό. Όλη αυτή η ηρεμία αλλάζει μόλις βυθίσεις το πόδι σου στο γκάζι, ανεξαρτήτως προγράμματος οδήγησης.

Η ώθηση είναι πειστική και όσο βυθίζεις το πόδι σου στο γκάζι άλλο τόσο βυθίζεσαι βαθιά στο μπάκετ. Είναι πύραυλος, για το μέγεθος και τη φιλοσοφία του. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,4 δλ., ενώ οι ενδιάμεσες επιταχύνσεις είναι ακόμη καλύτερες. Σε συνδυασμό με την ησυχία και την καλή αεροδυναμική, γλιστράς και απλά «σπας» τα όρια ταχύτητας χωρίς να το καταλάβεις. Δεν είναι παιχνίδι, είναι πολύ γρήγορο, ακόμη και στον αυτοκινητόδρομο, όπου η τελική των 180 χλμ./ώρα φαντάζει λίγη για τις δυνατότητές του.

Στην κεντρική οθόνη υπάρχει μια συντόμευση με όλες τις επιλογές για την οδήγηση και τα προγράμματα. Αυτό θα σου πάρει λίγο καιρό να μάθεις να το χρησιμοποιείς σαν δεύτερη φύση, όμως για τα βασικά υπάρχει κουμπί πάνω στο τιμόνι που αλλάζεις τις επιλογές σου. Το MySense χωρίζεται στις δικές σου επιλογές ή σε μία από τις προεπιλεγμένες, Comfort, Eco, Snow και Sport. Το τελευταίο είναι ρυθμισμένο από την Alpine και «τσιτώνει» τον χαρακτήρα του και την απόκριση.

Το σύνολο αυτό όμως, αν και ισχυρό, δεν έχει να κάνει με επιδόσεις. Έχει να κάνει με οικονομία και μεγάλες αποστάσεις. Μεγάλο ντεπόζιτο (55 λίτρα) και μεγάλη μπαταρία (22 kWh) μπορούν να δώσουν συνολική αυτονομία περί τα 1.000 χιλιόμετρα. Τα 100 από αυτά, σύμφωνα με το WLTP, γίνονται ηλεκτρικά και οι δοκιμές μας σχεδόν το επιβεβαίωσαν. Το μυστικό κρύβεται στην ψαγμένη αναγεννητική, στο πολυτάλαντο κιβώτιο που δύσκολα κατανοείς (έχει 5 σχέσεις για τον θερμικό και 2 για τον ηλεκτρικό κινητήρα, δεν έχει συμπλέκτες και αποτελεί την εναλλακτική του CVT) και στον μικρό ηλεκτροκινητήρα εκ των δύο βασικών. Έτσι, το Rafale δεν μένει σχεδόν ποτέ από ενέργεια και καταφέρνει ακόμη και αν δεν το έχεις πριζώσει να κινείται στην πόλη ηλεκτρικά. Το είδαμε επίσης να ανακτά ενέργεια στο ταξίδι, χωρίς να αλλάζει ιδιαίτερα η κατανάλωση και χωρίς να έχουμε επιλέξει την εν κινήσει φόρτιση.

Με κατανάλωση σε ταξίδι 4,7 λίτρα μάς έδειξε ότι σε αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα πιο οικονομικά, αν όχι το πιο οικονομικό PHEV. Προφανώς συμφέρει να το φορτίζεις καθημερινά, μιας και έτσι θα κινείσαι αποκλειστικά με ρεύμα και δύσκολα θα δεις πάνω από 1,5 λ./100 χλμ. Ακόμη και αν δεν το φορτίσεις ποτέ όμως, τα 6 λίτρα για κάθε 100 χλμ. μικτών διαδρομών αποτελούν το χειρότερο σενάριο. Εντυπωσιακό για ένα τόσο βαρύ αυτοκίνητο, οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο να μεσολαβεί 1.000άρα πριν από ανεφοδιασμό, ακόμη και με μία φόρτιση.

Driving pleasure

Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-C/D, έχει πιο σφιχτό set-up από το Austral και λόγω της μεγάλης μπαταρίας είναι πιο δεμένο, με χαμηλότερο κέντρο βάρους. Παρά το ψαρωτικό του ύφος όμως, είναι ιδιαίτερα άνετο στην καθημερινότητα, με την ανάρτηση που αποτελείται στη βασική έκδοση από συμβατικά αμορτισέρ και γόνατα MacPherson μπροστά-πολλαπλούς συνδέσμους πίσω να ισορροπεί ιδανικά μεταξύ κρατήματος και σωστής απόσβεσης. Λίγες εγκάρσιες θα ακουστούν μόνο, με την ποιότητα κύλισης να είναι πραγματικά καλή. Η ηχομόνωση επίσης!

Στην καθημερινή χρήση, ο χαρακτήρας είναι έντονα ηλεκτρικός και… πισωκίνητος. Η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση και οι μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών τρόπων λειτουργίας περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Με την ενεργή τετραδιεύθυνση στη ρύθμιση για ευελιξία μετατρέπεται σε supermini με κύκλο στροφής 10,4 μέτρων. Θα θέλαμε ωστόσο καλύτερη κάμερα οπισθογωνίας, με την ορατότητα από τα μάτια του οδηγού να είναι ωστόσο καλή, ακόμη και προς τα πίσω. Το κάθισμα είναι σχετικά ψηλό, όμως στηρίζει εξαιρετικά, έχει μασάζ και θέρμανση, αλλά κυρίως σωστή εργονομία. Τιμόνι και φρένα έχουν πολύ καλή αίσθηση, με την ανάκτηση ενέργειας να θυμίζει ηλεκτρικό και να προσαρμόζεται από τα paddles.

Οι πίσω τροχοί στρίβουν σε γωνίες έως 5° προς την αντίθετη κατεύθυνση ή 1° στην ίδια με τους μπροστινούς, ανάλογα με την ακτίνα στροφής και την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Η τετρακίνηση χαρίζει ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες και ευστάθεια εκεί όπου χρειάζεται, δηλαδή στις υψηλές.

Το 4Control κάνει τα μαγικά του και υπό πίεση. Το turn-in είναι άμεσο και οι κλίσεις περιορισμένες. Η τετρακίνηση γίνεται αντιληπτή μόνο από το γεγονός ότι έχει μπόλικη πρόσφυση. Δεν είναι αυτοκίνητο για υπερβολές, όμως δεν θα κάνει κιχ και όντως μπορείς σε λογικά πλαίσια να ευχαριστηθείς οδήγηση μαζί του όταν ο δρόμος αποκτά καμπές. Όμως, είναι ακόμη πιο ευχάριστο στο ταξίδι και εντυπωσιακά ευχάριστο στην πόλη.

Με άρωμα… Ευρώπης

Ψαγμένο, αποδοτικό και με χαρακτήρα το Rafale. Είναι πιο ακριβό από τα αντίστοιχα μοντέλα που μας έρχονται από την Κίνα; Από τα περισσότερα στο μέγεθος του, ελάχιστα πιο ακριβό. Είναι όμως πιο ολοκληρωμένο, πιο καλοστημένο και σίγουρα με περισσότερο ταπεραμέντο. Αλλά δεν είναι αυτοί οι λόγοι της αγοράς ή του leasing, για το οποίο και προορίζεται. Είναι το συναίσθημα. Απλά δείτε το!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος turbo βενζίνης

Κυβισμός 1.199 κ.εκ.

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς 150 ίπποι

Μέγιστη ροπή 230 Nm

Ηλεκτροκινητήρες

Τρεις ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριοι και ένας HSG)

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (μπροστά)

68 ίπποι

205 Nm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (πίσω)

136 ίπποι

205 Nm

Συνδυαστική ισχύς

300 ίπποι

Μπαταρία

Χωρητικότητα 22 kWh

Φόρτιση

AC έως 7,4 kW σε 2 ώρες και 55 λεπτά

Μετάδοση

Τετρακίνηση (ηλεκτρικός πίσω άξονας)

Αυτόματο κιβώτιο multi-mode χωρίς συμπλέκτη

Επιδόσεις

0-100 χλμ./ώρα 6,4 δλ.

Τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα

Κατανάλωση

0,5 λ../100 χλμ. (WLTP)

5,1 λ./100 χλμ. (Δοκιμής)

Εκπομπές CO₂ από 12 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

55 λίτρα

Αυτονομία

Ηλεκτρική αυτονομία έως 105 χλμ.

Συνολική αυτονομία έως 1.000 χλμ.

Aμάξωμα

Μήκος x πλάτος x ύψος: 4.710 x 1.866 x 1.613 χιλ.

Μεταξόνιο 2.738 χιλ.

Χώρος αποσκευών

539 λίτρα

Βάρος

1.950 κιλά