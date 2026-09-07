Δοκιμή Renault Twingo E-Tech Electric: Μικρό στο μέγεθος, μεγάλο στην ιδέα

Το θρυλικό Renault Twingo επιστρέφει ως ηλεκτρικό με 82 ίππους και ουσία, χωρίς να στοχεύει μόνο στη νοσταλγία για να πείσει το κοινό.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η Renault έχει βρει τα τελευταία χρόνια έναν τρόπο να αξιοποιεί το παρελθόν της χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτό. Το 5 δεν έγινε απλώς μια σύγχρονη αναπαράσταση του παλιού Renault 5 και το ίδιο ισχύει για το νέο 4. Και στις δύο περιπτώσεις, η ιστορία χρησιμοποιήθηκε σαν αφετηρία για ένα καινούργιο προϊόν που μπορούσε να σταθεί από μόνο του.

Το Twingo συνεχίζει ακριβώς αυτή τη λογική, μόνο που εδώ το εγχείρημα έχει ίσως ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Η κατηγορία των πραγματικών αυτοκινήτων πόλης έχει περιοριστεί δραματικά, την ώρα που τα σύγχρονα ηλεκτρικά γίνονται όλο και μεγαλύτερα, βαρύτερα και ακριβότερα. Το νέο Twingo πηγαίνει ανάποδα. Παραμένει κάτω από τα 3,8 m, ζυγίζει περίπου 1.200 kg, χρησιμοποιεί μια μικρή μπαταρία LFP και ξεκινά στην Ελλάδα κάτω από τις 20.000 ευρώ πριν από οποιαδήποτε επιδότηση.

Το παλιό Twingo υπάρχει ακόμη μέσα του

Η σύνδεση με την πρώτη γενιά είναι εμφανής, αλλά δεν χρειάζεται να γνωρίζεις το μοντέλο του 1992 για να εκτιμήσεις το καινούργιο. Η μονοκόμματη σιλουέτα, το πολύ κεκλιμένο παρμπρίζ, τα στρογγυλεμένα φωτιστικά σώματα και η σχεδόν χαμογελαστή έκφραση δίνουν στο νέο Twingo προσωπικότητα σε μια αγορά γεμάτη αυτοκίνητα που μοιάζουν να σχεδιάστηκαν κυρίως για να μην ενοχλήσουν κανέναν.

Με μήκος 3.789 mm, πλάτος 1.720 mm και μεταξόνιο 2.493 mm, παραμένει αυθεντικό αυτοκίνητο πόλης. Οι τροχοί έχουν τοποθετηθεί κοντά στα άκρα του αμαξώματος, οι πρόβολοι είναι μικροί και οι αναλογίες δημιουργούν πολύ μεγαλύτερη εσωτερική εκμετάλλευση από όσο αφήνει να υποθέσει το εξωτερικό μέγεθος.

Η πεντάθυρη διάταξη λύνει και ένα από τα πιο προφανή πρακτικά ζητήματα ενός μικρού αυτοκινήτου. Δεν χρειάζεται καμία ακροβατική διαδικασία για να μπεις πίσω και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν το Twingo χρησιμοποιείται ως καθημερινό οικογενειακό δεύτερο αυτοκίνητο.

Το design έχει χιούμορ, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Υπάρχουν αεροδυναμικές λεπτομέρειες γύρω από το πίσω μέρος και τα φωτιστικά σώματα, ενώ η συνολική εικόνα δείχνει πιο προσεγμένη απ’ όσο θα περίμενες από ένα EV αυτής της τιμής.

Το προσιτό δεν χρειάζεται να είναι μίζερο

Αν χτυπήσεις το ταμπλό με το δάχτυλο, θα καταλάβεις αμέσως ότι τα πλαστικά είναι σκληρά. Θα βρεις κι άλλα παρόμοια σημεία στις πόρτες και χαμηλότερα στην καμπίνα. Δεν υπάρχει όμως καμία προσπάθεια να παρουσιαστεί το Twingo ως κάτι που δεν είναι.

Αντί για ακριβά υλικά, η Renault επένδυσε στο χρώμα, στις υφές και στις μικρές λεπτομέρειες. Το ταμπλό έχει έντονα διακοσμητικά στοιχεία, με παιχνιδιάρικες αναφορές στο όνομα Twingo, ενώ η συνολική ατμόσφαιρα δεν θυμίζει βασική έκδοση αυτοκινήτου που αγοράστηκε επειδή ήταν η φθηνότερη δυνατή λύση.

Η εργονομία είναι επίσης πιο προσεγμένη από την τάση της εποχής. Η κεντρική οθόνη των 10,1 ιντσών συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα 7 ιντσών, αλλά οι βασικές λειτουργίες του κλιματισμού παραμένουν σε φυσικούς περιστροφικούς διακόπτες. Είναι από εκείνες τις απλές λύσεις που κάνουν διαφορά όταν χρησιμοποιείς καθημερινά το αυτοκίνητο.

Στην έκδοση techno, το σύστημα openR link διαθέτει Google built-in, πλοήγηση και τον ψηφιακό βοηθό Reno, ενώ υπάρχουν ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto και στις δύο εκδόσεις. Ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι επίσης πλήρης για την κατηγορία, με αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, διατήρηση λωρίδας, αναγνώριση σημάτων και το γνωστό My Safety της Renault που επιτρέπει στον οδηγό να επαναφέρει γρήγορα τις προτιμημένες ρυθμίσεις των ADAS.

Μικρή παρατήρηση χρειάζεται στον επιλογέα του κιβωτίου στην κολόνα του τιμονιού. Όπως έχουμε δει πλέον και στην πλειοψηφία των υπολοίπων μοντέλων της γκάμας της γαλλικής μάρκας, μαζί με τα υπόλοιπα χειριστήρια στην ίδια περιοχή, απαιτεί λίγο χρόνο εξοικείωσης. Δεν είναι σοβαρό πρόβλημα, απλώς ένα σημείο όπου η απλότητα του υπόλοιπου εσωτερικού θα μπορούσε να συνεχίζεται.

Το πραγματικό κόλπο βρίσκεται πίσω

Το Twingo είναι αυστηρά τετραθέσιο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι περιορισμένο. Αντίθετα, η απουσία τρίτης πίσω θέσης επέτρεψε στη Renault να κάνει κάτι πολύ πιο χρήσιμο. Τα δύο πίσω καθίσματα σύρονται ανεξάρτητα κατά 17 cm. Μετακινώντας τα πίσω, δημιουργείται πραγματικός χώρος για ενήλικες. Ακόμη και ένας επιβάτης κοντά στο 1,85 m μπορεί να καθίσει πίσω από έναν αντίστοιχο επιβάτη της εμπρός σειράς χωρίς να αισθανθεί ότι η επιλογή ενός A-segment αυτοκινήτου τον καταδικάζει σε μια άβολη διαδρομή.

Όταν χρειαστεί περισσότερος χώρος αποσκευών, τα καθίσματα μετακινούνται προς τα εμπρός. Το πορτμπαγκάζ έτσι αυξάνεται από 260 lt σε 360 lt, τιμή εντυπωσιακή για αυτοκίνητο μήκους μόλις 3,79 m. Με τις πλάτες αναδιπλωμένες, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.010 lt, ενώ με αναδίπλωση και του καθίσματος συνοδηγού μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα μήκους έως 2 m.

Υπάρχει επίσης χώρος 50 lt κάτω από το δάπεδο για καλώδια ή αντικείμενα που θέλεις να κρατήσεις κρυμμένα. Δεν είναι λοιπόν ένα μικρό αυτοκίνητο που απλώς προσπαθεί να χωρέσει τέσσερις ανθρώπους. Είναι ένα μικρό αυτοκίνητο που σου επιτρέπει να επιλέξεις κάθε φορά αν προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι ή οι αποσκευές.

Μικρή μπαταρία… γιατί όχι;

Το Twingo χρησιμοποιεί μία μπαταρία LFP ωφέλιμης χωρητικότητας 27,5 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα 82 PS και 175 Nm. Με τα σημερινά δεδομένα, οι αριθμοί μοιάζουν σχεδόν αναχρονιστικά μικροί. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα.

Η μπαταρία ζυγίζει μόλις 212 kg, επιτρέποντας στο συνολικό βάρος να ξεκινά από περίπου 1.200 kg. Τη στιγμή που ακόμη και μικρά ηλεκτρικά πλησιάζουν ή ξεπερνούν τον ενάμιση τόνο, το Twingo διατηρεί μια αίσθηση ελαφρότητας που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά.

Οι επιδόσεις δεν δημιουργούν πρωτοσέλιδα. Για το 0-100 km/h χρειάζονται 12,1 sec και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 km/h. Στην πόλη όμως, αυτά έχουν μικρή σημασία. Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και η περιορισμένη μάζα κάνουν το αυτοκίνητο ζωηρό εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται.

Φεύγει πρόθυμα από το φανάρι, “χώνεται” εύκολα μέσα στα κενά της κίνησης και αλλάζει κατεύθυνση με ευελιξία ανάλογη του χαμηλού βάρους. Μετά τα 80-90 km/h, η επιτάχυνση φυσικά μειώνεται και οι προσπεράσεις απαιτούν περισσότερο σχεδιασμό. Αυτό όμως είναι συμβατό με τον χαρακτήρα του και όχι αδυναμία που ανακαλύπτεις εκ των υστέρων.

Η κατανάλωση δικαιώνει τη φιλοσοφία

Η Renault ανακοινώνει 12,2 kWh/100 km για την έκδοση evolution και 12,6 kWh/100 km για την techno, με επίσημη αυτονομία 264 km και 254 km WLTP αντίστοιχα. Οι αριθμοί μπορεί να φαίνονται μέτριοι αν συγκριθούν με ένα ηλεκτρικό SUV που υπόσχεται 500 ή 600 km, όμως το Twingo δεν έχει σχεδιαστεί για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του θα περάσει μέσα σε αστικές και περιαστικές διαδρομές, όπου η μικρή μπαταρία και το χαμηλό βάρος μετατρέπονται σε πλεονέκτημα.

Σε τέτοιες συνθήκες, κατανάλωση κοντά ή ακόμη και κάτω από τις 12 kWh/100 km είναι εφικτή με ήπιο ρυθμό. Σε περισσότερο αντιπροσωπευτική μικτή χρήση, μια τιμή κοντά στις 13-14 kWh/100 km τοποθετεί την πραγματική αυτονομία σε ένα εύρος που καλύπτει με άνεση πολλές ημέρες αστικών μετακινήσεων χωρίς φόρτιση.

Η techno διαθέτει και λειτουργία one-pedal, με τέσσερα επίπεδα ανάκτησης από τα paddles. Μέσα στην πόλη, το ισχυρότερο επίπεδο μειώνει σημαντικά την ανάγκη χρήσης του φρένου και ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το Twingo δεν προσπαθεί να εξαφανίσει το range anxiety προσθέτοντας εκατοντάδες κιλά μπαταρίας. Προσπαθεί να μειώσει την ενέργεια που χρειάζεται εξαρχής.

Στη φόρτιση η μικρή μπαταρία βοηθά

Η περιορισμένη χωρητικότητα σημαίνει ότι ούτε η σχετικά χαμηλή μέγιστη ισχύς DC των 50 kW αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Renault δίνει χρόνο 28 λεπτών για φόρτιση 15-80%, ενώ ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην καθημερινότητα.

Σε τριφασικό wallbox, το 15-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 1 ώρα και 55 λεπτά, ενώ ακόμη και σε μονοφασικό wallbox 7,4 kW απαιτούνται περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Με άλλα λόγια, το Twingo μπορεί να γεμίζει μεγάλο μέρος της μπαταρίας του όσο βρίσκεσαι για λίγες ώρες στη δουλειά, στο γυμναστήριο ή σε μια εμπορική δραστηριότητα.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα V2L, ώστε το αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές μέσω κατάλληλου αντάπτορα. Σε ένα μεγαλύτερο EV, τα 50 kW DC θα έμοιαζαν λίγα. Εδώ, με μπαταρία κάτω από 30 kWh, η εικόνα αλλάζει.

Γιατί τα κιλά μετράνε

Η Αθήνα είναι ίσως το ιδανικό μέρος για να καταλάβεις το Twingo. Ο κύκλος στροφής των 9,87 m, η καλή περιμετρική ορατότητα και οι περιορισμένες διαστάσεις μετατρέπουν κάθε στενό, παρκάρισμα ή αναστροφή σε απλή διαδικασία.

Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν είναι η ευελιξία. Αυτό θεωρείται σχεδόν δεδομένο σε ένα αυτοκίνητο πόλης. Είναι η ποιότητα κύλισης. Η μπροστινή ανάρτηση χρησιμοποιεί γόνατα MacPherson, ενώ πίσω υπάρχει ημιάκαμπτος άξονας αντί για την πιο σύνθετη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων του Renault 5. Η επιλογή έγινε για μείωση κόστους και βάρους, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να δίνει την αίσθηση φθηνότερης κατασκευής.

Ακόμη και με τις 18άρες ζάντες της techno, το Twingo απορροφά με εντυπωσιακή ωριμότητα τις περισσότερες αστικές κακοτεχνίες. Στις βαθύτερες λακκούβες ή στις απότομες εγκάρσιες ανωμαλίες το μικρό μεταξόνιο φυσικά γίνεται αντιληπτό, όμως η ανάρτηση δεν κοπανάει και δεν μεταφέρει νευρικότητα στην καμπίνα.

Σε πιο ανοιχτό δρόμο, το Twingo παραμένει σταθερό και περισσότερο ώριμο από όσο περιμένεις. Ο αεροδυναμικός θόρυβος αυξάνεται όσο πλησιάζεις σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, αλλά η συνολική ηχομόνωση είναι καλή για το μέγεθος και την τιμή του.

Έχει και μια παιχνιδιάρικη πλευρά

Δεν είναι Renault 5 και δεν προσπαθεί να γίνει. Το τιμόνι είναι ελαφρύτερο και λιγότερο πληροφοριακό, ενώ ο ημιάκαμπτος πίσω άξονας δεν έχει την ίδια ακρίβεια μιας πιο σύνθετης ανάρτησης. Παρόλα αυτά, το χαμηλό βάρος αλλάζει την εμπειρία.

Το Twingo αλλάζει κατεύθυνση γρήγορα, δεν κουβαλά την αδράνεια που χαρακτηρίζει πολλά EV και παραμένει ουδέτερο όταν ανέβει ο ρυθμός. Οι κλίσεις είναι ελεγχόμενες και η πρόσφυση επαρκής, ενώ το πίσω μέρος μπορεί να γίνει λίγο πιο συμμετοχικό όταν μεταφερθεί απότομα το βάρος.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ταχύτητες που δεν μετατρέπουν την οδήγηση σε άσκηση θάρρους. Δεν είναι hot hatch, ούτε θα ψάξεις επαρχιακό δρόμο αποκλειστικά για να το οδηγήσεις. Είναι όμως αρκετά ζωντανό ώστε να μην αντιμετωπίζεις κάθε διαδρομή σαν αγγαρεία. Και αυτό σε ένα ηλεκτρικό πόλης των 82 PS έχει μεγαλύτερη αξία από όσο δείχνει στο χαρτί.

Από 19.490 ευρώ στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα αποτελείται από δύο εκδόσεις. Η evolution κοστίζει 19.490 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη techno φτάνει τις 22.900 ευρώ, πριν από οποιαδήποτε κρατική επιδότηση. Ακόμη και η βασική έκδοση διαθέτει Full LED φώτα, ψηφιακό πίνακα 7 ιντσών, openR link 10,1 ιντσών, ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και πλήρες πακέτο βασικών συστημάτων ασφαλείας.

Η techno προσθέτει μεταξύ άλλων adaptive cruise control με Stop&Go, one-pedal με τέσσερα επίπεδα ανάκτησης, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο κλιματισμό, Google built-in, ηχοσύστημα έξι ηχείων, ζάντες 18 ιντσών και περισσότερα στοιχεία άνεσης. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν Advanced Charge Pack με AC 11 kW, DC 50 kW και V2L, κάτι που αποφεύγει την κλασική λογική της πολύ φθηνής βασικής έκδοσης που χρειάζεται αμέσως ακριβές έξτρα για να γίνει πραγματικά χρηστική.

Είναι επιτυχία τελικά;

Το Renault Twingo E-Tech Electric είναι από τα πιο συνεκτικά μικρά ηλεκτρικά που έχουμε οδηγήσει. Όχι επειδή προσφέρει κάτι εντυπωσιακό σε απόλυτους αριθμούς, αλλά επειδή κάθε επιλογή πάνω του έχει προφανή λόγο ύπαρξης.

Η μικρή μπαταρία περιορίζει το βάρος και την τιμή. Το χαμηλό βάρος βοηθά την κατανάλωση, την άνεση και την οδική συμπεριφορά. Τα συρόμενα πίσω καθίσματα επιτρέπουν σε ένα αυτοκίνητο κάτω από 3,8 m να προσαρμόζεται σε ανάγκες που συνήθως απαιτούν μεγαλύτερο αμάξωμα. Η απλούστερη πίσω ανάρτηση εξοικονομεί χρήματα χωρίς να καταστρέφει την ποιότητα κύλισης. Και η ισχύς των 82 PS είναι όση πραγματικά χρειάζεται ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για να ζήσει κυρίως μέσα στην πόλη.

Δεν είναι το EV που θα διαλέξεις αν κάνεις συστηματικά μεγάλα ταξίδια. Εκεί η μπαταρία των 27,5 kWh θα απαιτήσει στάσεις και σχεδιασμό που ένα μεγαλύτερο ηλεκτρικό αποφεύγει. Αν όμως η καθημερινότητα αποτελείται από αστικές μετακινήσεις, δουλειά, σχολείο, ψώνια και μικρές αποδράσεις, τότε αυτή η αδυναμία χάνει μεγάλο μέρος της σημασίας της. Το Twingo δεν είναι μια φθηνή απομίμηση μεγαλύτερου ηλεκτρικού. Είναι ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε εξαρχής να είναι μικρό. Και τελικά αυτή μπορεί να είναι η πιο σύγχρονη ιδέα από όλες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μέγιστη ισχύς: 82 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 175 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Αυτόματο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 12,1 δλ.

Τελική ταχύτητα: 130 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 12,2 kWh/100 χλμ. (evolution) / 12,6 kWh/100 χλμ. (techno)

Δοκιμής: 13 kWh/100 χλμ. σε μεικτές συνθήκες

Μπαταρία

Τύπος: LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου)

Ωφέλιμη χωρητικότητα: 27,5 kWh

Τάση: 300 V

Βάρος μπαταρίας: 212 κιλά

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 264 χλμ. (evolution) / 254 χλμ. (techno)

Δοκιμής: περίπου 215 χλμ. σε μεικτή χρήση, με δυνατότητα για πάνω από 260 χλμ. στην πόλη

Φόρτιση

AC 11 kW: περίπου 1 ώρα και 55 λεπτά (15-80%)

DC 50 kW: 28 λεπτά (15-80%)

V2L: Διαθέσιμο

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 3.789 x 1.720 x 1.491

Μεταξόνιο: 2.493 χλστ.

Βάρος: 1.200-1.245 κιλά

Κύκλος στροφής: 9,87 m

Χώρος αποσκευών

260-360 λίτρα

Τιμή αγοράς

Evolution: 19.490 €

Techno: 22.900 €

(πριν από την κρατική επιδότηση)