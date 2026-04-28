Δοκιμή Seat Arona 1.0 TSI: Ιδανικό για νέους οδηγούς, αλλά και για όσους αρέσει η οδήγηση

Στην πιο δημοφιλή κατηγορία γεμάτη πολυπλοκότητα, το Seat Arona ανανεώθηκε σιωπηλά και παραμένει ένα λογικό και εργονομικό αυτοκίνητο, ότι πρέπει για νέους οδηγούς αλλά και σε όσους αρέσει η οδήγηση.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Το Seat Arona το γνωρίσαμε το μακρινό πλέον 2017, όταν η άνοδος των πωλήσεων των Compact SUV (τόσο στην ίδια τη γκάμα της μάρκας όσο και γενικότερα στην αγορά) οδήγησαν την ισπανική μάρκα σε κίνηση ματ. Να μετατρέψει το δημοφιλές και σπορτίφ Ibiza σε ένα crossover. Το B-SUV της Seat δεν είναι το κλασικό μικρό SUV βέβαια, αλλά έχει ιδιαίτερα στενή συγγένεια με το supermini στο οποίο βασίζεται, τόσο οδηγικά όσο και στις διαστάσεις. Μετά από δύο ανανεώσεις (η μία έγινε το 2021) και 750 χιλιάδες πωλήσεις, ήρθε η ώρα για ένα ακόμη facelift.

Παράδοξο, μιας και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός έχει αλλάξει γενιά, όμως η φιλοσοφία της Seat είναι διαφορετική. Πετυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις. Αλλά και εντυπωσιακό, μιας και βλέπουμε αλλαγή πλεύσης από τον Όμιλο, ο οποίος πριν από τρία χρόνια έδειχνε να «ξεγράφει» την επιτυχημένη εμπορικά Seat και να επικεντρώνεται στην Cupra.

Απ’ ότι φαίνεται όμως συνεχίζει κανονικά, απλά με λιγότερα μοντέλα. Κόντρα στην τάση της αγοράς, επίσης, ο εξηλεκτρισμός του Arona θα καθυστερήσει για λίγους μήνες ακόμη – από το καλοκαίρι και μετά αναμένουμε τις νέες Mild Hybrid εκδόσεις 48V – και για την ώρα έχουμε μόνο κλασικούς υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Δοκιμάσαμε την έκδοση με τον 1.000άρι TSI, χειροκίνητο 6άρι και εξοπλισμό FR.

Mini-lift και εργονομία σε πρώτο πλάνο

Η σχεδίαση είναι πάνω κάτω η ίδια. Νέοι προφυλακτήρες τόσο μπροστά όσο και πίσω, ανασχεδιασμένη μάσκα και πιο φρέσκα φωτιστικά σώματα εμπρός (που θυμίζουν λίγο το προηγούμενο Opel Corsa). Επίσης, τα χαρακτηριστικά προβολάκια μεταφέρθηκαν πιο χαμηλά, όπως το πρώτο Arona. Γενικά, εξακολουθεί να έχει πιο νεανική και σπορτίφ αύρα από τα περισσότερα ξαδελφάκια του, χωρίς να προσπαθεί υπερβολικά. Οι χαρακτηριστικοί καθρέπτες με το αιχμηρό σχήμα δίνουν μια μικρή δόση επιθετικότητας, ενώ η έκδοση FR βοηθάει ακόμη περισσότερο την εικόνα, με πιο δυναμικές λεπτομέρειες και ζάντες 17 ιντσών. Δεν προσποιείται επίσης ότι είναι κάτι μεγαλύτερο ή πιο περιπετειώδες από αυτό που πραγματικά είναι, αν και θα προτιμούσαμε να είχαν αφαιρέσει τις ψεύτικες απολήξεις εξατμίσεων.

Από μέσα αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι είσαι σε Seat. Το τιμόνι βρίσκεται στη σωστή θέση, ο επιλογέας ταχυτήτων πέφτει ακριβώς στο χέρι και η θέση οδήγησης έχει σωστή γεωμετρία. Αν θες, μπορείς να κατέβεις αρκετά χαμηλά, κάτι που δεν είναι καθόλου αυτονόητο στα μικρά SUV. Και αυτό αλλάζει όλη την αίσθηση πίσω από το τιμόνι. Στην FR, μάλιστα, τα καθίσματα έχουν από τις καλύτερες πλευρικές στηρίξεις στην κατηγορία. Δεν είναι υπερβολικά σκληρά, ούτε προσπαθούν να παίξουν τον ρόλο bucket καθισμάτων σε hot hatch, ακόμη και αν μοιάζουν. Απλώς κρατούν σωστά το σώμα, στηρίζουν καλά στην πλάτη και σε βάζουν σε μια οδηγοκεντρική θέση, που σπάνια βρίσκεις πλέον σε αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας.

Θα θέλαμε λίγη περισσότερη φροντίδα σε ορισμένα πλαστικά, όπως γύρω από τους αεραγωγούς, επί τη ευκαιρία του facelift. Όμως δεν έχουμε παράπονο από τη συναρμογή. Δεν ακούσαμε τριγμούς, ούτε σε κακό δρόμο, ενώ το μονοκόμματο πλαστικό του ταμπλό είναι αφρώδες. Από τα λίγα πλέον της κατηγορίας – και σε αυτή την τιμή – με μαλακό ταμπλό και συνδυάζεται με υφασμάτινες επενδύσεις στις πόρτες που βελτιώνουν την εικόνα. Στην έκδοση FR έχει επίσης πολύ ευχάριστο δέρμα NAPPA στο τιμόνι.

Όσον αφορά το infotainment, συναντάμε την παλιά εικόνα. Ίσως αυτό είναι το στοιχείο που το κάνει περισσότερο να δείχνει την ηλικία του. Έχει πλέον ασύρματο android auto/apple carplay, που σίγουρα θα χρησιμοποιήσεις, όμως ουσιαστικά τίποτε άλλο, στην μικρή οθόνη των 8 ιντσών με τα μεγάλα γυαλιστερά bezel. Από την άλλη, ο πίνακας οργάνων ίδιας διάστασης έχει 4 επιλογές διαμόρφωσης, με κανονικό μεγάλο σπορτίφ στροφόμετρο αν θέλεις.

Σημειώστε ότι προαιρετικά υπάρχει πακέτο με μεγαλύτερες οθόνες, ασύρματο φορτιστή και ηχεία. Τα βασικά ηχεία είναι μια χαρά όμως, ενώ διαθέτει και ατμσοφαιρικό φωτισμό. Οι χώροι είναι ικανοποιητικοί για τα δεδομένα των διαστάσεων και για μία μικρή οικογένεια. Το πορτμπαγκάζ όμως των 400 λίτρων έχει υπεραρκετό χώρο και βρίσκεται στο άνω άκρο της κατηγορίας. Έχει μεγάλο άνοιγμα και διπλό πάτωμα για ακόμη περισσότερη ευελιξία.

Ποιος είπε ότι μόνο τα υβριδικά είναι οικονομικά;

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός 1.0 TSI του Ομίλου Volkswagen, στην έκδοση των 115 ίππων και 200 Nm ροπής. Είναι τρικύλινδρος, υπερτροφοδοτούμενος και εδώ συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Δεν υπάρχει υβριδική υποβοήθηση, δεν υπάρχει κάποιο περίπλοκο σύστημα ανάκτησης ενέργειας και δεν υπάρχει τίποτα που να χρειάζεται εξήγηση τριών παραγράφων. Βάζεις μπροστά, κουμπώνεις πρώτη και φεύγεις.

Και φεύγεις εύκολα. Ο συμπλέκτης είναι ελαφρύς, προοδευτικός και καθόλου κουραστικός. Το κιβώτιο είναι δεκτικό, με σφιχτή αίσθηση και θετικό κούμπωμα. Θα ακουστεί υπερβολικό, αλλά είναι από εκείνα τα χειροκίνητα που μπορούν να σε κάνουν να το προτιμήσεις από το DSG, ακόμη κι αν το αυτόματο είναι αντικειμενικά πιο ξεκούραστο στην πόλη και στην κίνηση. Υπάρχει μια μικρή μηχανική ικανοποίηση σε κάθε αλλαγή, που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Ο 1.000άρης TSI είναι εύστροφος και έχει ελαστικότητα από χαμηλά. Δεν σε εντυπωσιάζει με τη δύναμή του, όμως κάνει σωστά τη δουλειά του. Αν πατήσεις πολύ το γκάζι, θα καταλάβεις τη χαρακτηριστική χροιά του τρικύλινδρου. Στο ρελαντί όμως είναι αρκετά ήσυχος, ενώ στο ταξίδι δεν ενοχλεί. Οι επιδόσεις δεν βάζουν φωτιά στην άσφαλτο, με 0-100 χλμ./ώρα σε 9,9 δευτερόλεπτα και καλές ρεπρίζ, μία οικογένεια με ένα παιδί θα είναι εντάξει ακόμη και με φορτωμένο αυτοκίνητο. Και η τελική των 195 χλμ./ώρα είναι μάλλον αχρείαστη πλέον, αλλά δίνει σιγουριά που τα πλήρως υβριδικά σύνολα των έως 170 χλμ./ώρα δεν μπορούν να σου δώσουν.

Το καλύτερο όμως είναι η κατανάλωση. Επειδή το αυτοκίνητο είναι ελαφρύ και το χειροκίνητο κιβώτιο έχει σωστή κλιμάκωση, μπορείς να πλησιάσεις τα εργοστασιακά νούμερα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Στην πράξη, σε μεικτό κύκλο, είδαμε τιμές κοντά στα 5,7 λ./100 χλμ. Και αυτό χωρίς να οδηγείς σαν να συμμετέχεις σε οικονομικό ράλι. Απλώς φυσιολογικά. Προφανώς, υπό πίεση ή με νευρική οδήγηση, αλλά και στην κίνηση της πόλης, θα ανέβει στα 7-8άρια, κάτι που είναι λογικό. Στο ταξίδι υπλογίστε κάπου στα 6.5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, που είναι επίσης ικανοποιητικά. Οπότε ναι, τα υβριδικά έχουν λόγο ύπαρξης και στην πόλη μπορούν να κάνουν θαύματα. Όμως ένα ελαφρύ αυτοκίνητο, με έναν αποδοτικό βενζινοκινητήρα και σωστό χειροκίνητο κιβώτιο, μπορεί ακόμη να είναι πραγματικά οικονομικό. Και το Arona είναι μια καλή υπενθύμιση αυτού.

Καθημερινό B-SUV με δυναμικό χαρακτήρα

Και αυτό είναι κομπλιμέντο. Το Arona δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με τεχνολογικά κόλπα, ούτε να κρύψει την ηλικία του πίσω από οθόνες και φωτάκια. Σε κερδίζει γιατί λειτουργεί σαν κανονικό αυτοκίνητο. Βλέπεις καλά προς όλες τις κατευθύνσεις, έχει μεγάλο πίσω φινιστρίνι, κάθεσαι σωστά, βρίσκεις αμέσως τα χειριστήρια και μέσα σε λίγα λεπτά νιώθεις σαν να το οδηγείς καιρό. Για νέο οδηγό, είναι σχεδόν υπόδειγμα. Έχει ελαφρύ που κόβει πολύ. Δεν αγχώνει στην πόλη, δεν κουράζει στους ελιγμούς και δεν σε βάζει να μαντεύεις που τελειώνει το αμάξωμα. Ταυτόχρονα, δεν είναι άχρωμο. Το τιμόνι μπορεί να είναι ελαφρύ, όμως είναι άμεσο. Τα φρένα έχουν καλή αίσθηση και είναι δυνατά (με δίσκους μπρος-πίσω στην έκδοση FR). Υπάρχει κανονικό χειρόφρενο, κάτι που πλέον αρχίζει να μοιάζει με πολυτέλεια για όσους εκτιμούν την απλότητα. Και ο επιλογέας ταχυτήτων, όπως είπαμε, έχει εκείνο το θετικό κούμπωμα που σου θυμίζει γιατί κάποτε τα μικρά Seat είχαν οδηγικό χαρακτήρα.

Στον δρόμο, το Arona είναι από τα πιο δυναμικά μικρά B SUV. Προφανώς δεν είναι Ibiza. Κάθεται πιο ψηλά, έχει μεγαλύτερες διαδρομές ανάρτησης και λίγο περισσότερες κλίσεις. Όμως παραμένει πιο κοντά σε hatchback απ’ ό,τι σε τυπικό Crossover. Στρίβει πρόθυμα, πατάει με σιγουριά και δεν σε απομονώνει από τη διαδικασία. Δεν είναι αυτοκίνητο που θα σε κάνει να ξυπνήσεις Κυριακή πρωί για να πας να βρεις στροφές. Αν όμως ο δρόμος σου τις φέρει μπροστά, δεν θα δυσανασχετήσει. Ίσα ίσα, θα δείξει ότι κάτω από το crossover αμάξωμα υπάρχει ακόμη η σωστή βάση. Η ανάρτηση της FR έχει πιο σφιχτή αίσθηση, χωρίς όμως να γίνεται κουραστική. Στην πόλη περνάει τις περισσότερες ανωμαλίες με αξιοπρέπεια, με εξαίρεση τις δύσκολες εγκάρσιες που έχει ξερή αντίδραση – χαρακτηριστικό του ομίλου.

Στο ταξίδι είναι ήσυχο για τα δεδομένα της κατηγορίας, με τον κινητήρα να μένει στο παρασκήνιο και τον θόρυβο κύλισης να μην γίνεται ενοχλητικός, εκτός αν η άσφαλτος είναι πολύ τραχιά. Το 40άρι ντεπόζιτο βέβαια, δεν ενδείκνυται για μεγάλα ταξίδια, αλλά τα περισσότερα στην κατηγορία έχουν παρόμοια χωρητικότητα. Διαθέτει επίσης όλα τα απαραίτητα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας, χωρίς όμως να γίνεται κουραστικό. Τα συστήματα υποβοήθησης απενεργοποιούνται με ευκολία, με δύο κινήσεις από τον περιστροφικό διακόπτη στο τιμόνι.

Κόντρα στην πολυκπλοκότητα

Το Seat Arona δεν είναι νέο με την αυστηρή έννοια του όρου. Δεν είναι το πιο μοντέρνο, δεν είναι το πιο ψηφιακό και δεν είναι το πιο ευρύχωρο B SUV της αγοράς. Υπάρχουν αντίπαλοι με πιο εντυπωσιακές καμπίνες, πιο φρέσκια σχεδίαση, μεγαλύτερους χώρους ή υβριδική τεχνολογία. Όμως το Arona έχει κάτι που συχνά λείπει: είναι ξεκάθαρο. Ξέρεις τι αγοράζεις. Ένα μικρό crossover με σωστή εργονομία, ευχάριστη οδηγική αίσθηση, χαμηλή κατανάλωση, καλούς χώρους για τις διαστάσεις του και τιμή που στην έκδοση 1.0 ECO TSI 115HP FR διαμορφώνεται στις 20.990 ευρώ με την τρέχουσα έκπτωση. Δεν είναι φθηνό όπως θα ήταν κάποτε ένα μικρό αυτοκίνητο. Όμως, με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, είναι λογικό. Και σε σχέση με την ουσία που προσφέρει, ακόμη πιο λογικό.

Το Arona είναι ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια κατηγορία που έχει γεμίσει από μοντέλα που προσπαθούν να είναι τα πάντα ταυτόχρονα. SUV, lifestyle αντικείμενα, τεχνολογικές πλατφόρμες, οικογενειακά και μικρά GT. Εκείνο δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Παραμένει ένα Seat με καλή θέση οδήγησης, σωστό τιμόνι, ζωντανό χειροκίνητο κιβώτιο και οικονομικό κινητήρα, που σε ευχαριστεί οδηγικά και σου κάνει τη ζωή εύκολη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 999 κ.εκ.

Iσχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 115 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 200Nm / 2.000 – 3.500 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 196χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,8 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 7 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 132 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

40 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.164 x 1.780 x 1.530

Μεταξόνιο χλστ.: 2.566

Βάρος: 1.138 κιλά

Χώρος αποσκευών

400 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: 18.990 ευρώ

Έκδοση δοκιμής: 20.990 ευρώ