Δοκιμή Skoda Enyaq Coupé 85x: Άξιος αντίπαλος του Model Y με περισσότερο στιλ;

Σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός των ηλεκτρικών SUV έχει μετατραπεί σε… πεδίο μάχης, το Skoda Enyaq γυρνάει σελίδα και επιλέγει τον δρόμο της ουσίας, θέλοντας με την ηρεμία και την εργονομία του να ξεχωρίσει. Η Coupé έκδοση όμως βάζει και λίγο glamour στην εξίσωση, σε μία ανανέωση που φέρνει βελτιώσεις σε όλους τους τομείς.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου. Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

H Skoda μπήκε νωρίς στο πάρτι του εξηλεκτρισμού, όντας μέλος του Group που πρακτικά δημιούργησε την τάση στην Ευρώπη. Μπορεί το άκρως αστικό e-UP να ήταν το πρώτο της ηλεκτρικό, όμως το Enyaq ήταν αυτό με το οποίο η τσεχική φίρμα έστρεψε το βλέμμα της στα Volt. Ένα μεσαίο SUV, σε κλασική και κουπέ εκδοχή, που πατούσε γερά στη φιλοσοφία της εταιρίας για εργονομία σε καθετί, αλλά που ξέφευγε από τα συνηθισμένα και, παρά την κοινή βάση με τα υπόλοιπα ηλεκτρικά του VAG, είχε τη δική του σχεδιαστική ταυτότητα και οδηγικό ταπεραμέντο. Αυτά το οδήγησαν σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, με το όνομά του που συμβολίζει τον ηλεκτρισμό –όπως και όλα τα υπόλοιπα, βλ. Elroq και Epiq– να βρίσκεται σχεδόν πάντα και παντού εντός της 5άδας των πωλήσεων, έχοντας συνολικά πάνω από 250.000 μοντέλα να κυκλοφορούν στους δρόμους. Μετά από μια 5ετία, λοιπόν, ήρθε η απαραίτητη ώρα της ανανέωσης, που δεν αλλάζει την ουσία, όμως βελτιώνει όλα τα σημαντικά σημεία και βγάζει από το όνομα το iV.

Glow up

Αν μη τι άλλο, ειδικά ως Coupé, το Enyaq ήταν από την πρώτη στιγμή εντυπωσιακό. Εκτός της έντονης καμπυλότητας στην οροφή, το πρώτο κουπέ της φίρμας, έπειτα από 40 έτη, είχε μία πληθωρική μούρη, με επιθετικά φώτα και μεγάλη μάσκα. Η τελευταία, υπό προϋποθέσεις εξοπλισμού, φωτιζόταν, για μια φωτεινή υπογραφή που «έγραφε» από χιλιόμετρα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν χρειαζόταν και φρεσκάρισμα, όμως οι εποχές αλλάζουν και μαζί της οι τάσεις. Πλέον με την ηλεκτροκίνηση ακόμη πιο γρήγορα. Η μόδα επιτάσσει απλότητα και μινιμαλισμό, στοιχεία που «τσίμπησε» η Skoda ώστε να υιοθετήσει στα νέα της μοντέλα. Μια αισθητική προσέγγιση που αποκαλεί Modern Solid και είδαμε για πρώτη φορά στο Elroq.

Η μάσκα, λοιπόν, αποκτά εντελώς «ηλεκτρική» λογική, με ένα λεπτό, μαύρο πλαίσιο κατά μήκος του εμπρός μέρους, το οποίο καταλήγει στο επάνω μέρος στα επίσης πολύ λεπτά φώτα ημέρας. Το Tech-Deck Face φωτίζεται με μικρές λεπτές λοξές λωρίδες που συναντώνται στη μέση, δίνοντας ροή και συνέχεια. Ακριβώς από πάνω, ολογράφως το όνομα της εταιρίας, που αντικαθιστά το λογότυπο, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία. Οι αλλαγές στο εμπρός μέρος, σε συνδυασμό με νέες πιο αεροδυναμικές ζάντες και μερικά ακόμη πραγματάκια, έχουν βελτιώσει σημαντικά τη συνολική αεροδυναμική, με τον συντελεστή Cd να αγγίζει τα 0,225 (από τα 0,234). Νέες χρωματικές επιλογές και επανασχεδιασμένα πίσω LED ολοκληρώνουν την ανανέωση, με το νέο look να το κάνει σαφώς πιο μοντέρνο, αρκετά πιο δυναμικό και προπαντός πιο στιλάτο.

Από το Lounge στο Sporty

Στο Skoda Enyaq, η ποιότητα ήταν το πρώτο στοιχείο του εσωτερικού που εντυπωσίαζε, ειδικά στην επιλογή θέματος Suite. Οι ονομασίες παραμένουν σχεδόν ίδιες για την επιλογή των Design Selections, όμως τα υλικά έχουν αλλάξει εντελώς και ακολουθούν πιο βιώσιμη προσέγγιση, ενώ παράλληλα υπάρχουν και πιο σπορτίφ επιλογές. Για παράδειγμα, με το Lodge αποκτά διχρωμία λευκού/μαύρου στο ταμπλό και τα καθίσματα, αλλά και πορτοκαλί ζώνες. Η έκδοση Sport Line δεν σου αφήνει περιθώρια επιλογής εσωτερικού θέματος, μιας και έχει το δικό της αποκλειστικό στιλ. Alcantara, μονοκόμματα μπάκετ καθίσματα και ένα εφέ τύπου γυαλιστερού carbon στη διακοσμητική λωρίδα του ταμπλό. Θα ταίριαζαν και οι πορτοκαλί ζώνες, κάτι που ίσως πρέπει να σκεφτεί η Skoda.

Σχεδιαστικά, μην ψάχνετε αλλαγές, πέρα από το νέο τιμόνι που έχει το επίσης νέο λογότυπο. Στην έκδοση Sportline είναι τριάκτινο με φανταστικό πορώδες τεχνητό δέρμα, επιλογή που μπορείς προαιρετικά να προσθέσεις με τα διαθέσιμα πακέτα εξοπλισμού και στις υπόλοιπες εκδόσεις – γνώμη μας, do it. Παρά την πιο βιώσιμη προσέγγιση, η ποιότητα εσωτερικά δεν έχει αλλάξει. Παραμένει ένα μοντέλο με προσεγμένο φινίρισμα, πολλά μαλακά πλαστικά και καλή συναρμογή. Παρατηρήσαμε κάποιους πολύ μικρούς τριγμούς από το πίσω-πίσω μέρος του ταμπλό, κάτι που τις ημέρες της δοκιμής σταμάτησε.

Εκεί που έχει βελτιωθεί πολύ είναι στο λογισμικό της οθόνης. Παραμένει, ευτυχώς, στις 13 ίντσες, αν και ακόμη εξέχει σαν ταμπλέτα. Όμως, το νέο UI είναι σαφώς πιο γρήγορο, «ψαγμένο» και εύχρηστο, με αρκετές συντομεύσεις εντός της οθόνης (για το precondition της μπαταρίας, τα όρια κυκλοφορίας κ.ά.), πάνω και κάτω, για γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες, οι οποίες μάλιστα είναι διαμορφώσιμες. Έχει επιπλέον ενσωματωμένες εφαρμογές με όλους τους διαθέσιμους φορτιστές και με σημεία πάρκινγκ.

Βελτιωμένος είναι και ο τρόπος χειρισμού του κλιματισμού, αλλά και οι λειτουργίες της ψηφιακής βοηθού που ακούει στο όνομα Laura και σύντομα θα κάνει κανονικά χρήση ChatGPT, με επικείμενη ασύρματη ενημέρωση. Ασύρματη είναι και η σύνδεση με τα Apple CarPlay/Android Auto, ενώ συνολικά έχουμε να κάνουμε με ένα πιο φιλικό προς τη χρήση σύστημα απ’ αυτό των μοντέλων ID. της Volkswagen. Ο πίνακας οργάνων 5 ιντσών παραμένει μινιμαλιστικός, χάρη στη βοήθεια του Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας, που προβάλλει τις βασικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το τελευταίο βέβαια δεν είναι μέρος του στάνταρ εξοπλισμού, αλλά του πακέτου ADVANCED, που κοστίζει περί τις 3.000€ (1.750€ στο Sportline) και προσθέτει μεταξύ άλλων την κάμερα πανοραμικής προβολής, το πολύ καλό ηχοσύστημα CANTON και τα LED Matrix φώτα.

Με ελάχιστες παραχωρήσεις στον αέρα για τα κεφάλια σε σχέση με το Enyaq που έχει «παραδοσιακή» γραμμή οροφής, αλλά και χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο SUV. Η πανοραμική ηλιοροφή βοηθάει στα έξτρα ωφέλιμα εκατοστά, όμως δεν έχει κάλυμμα και, παρότι οι ακτίνες του ήλιου δεν ενοχλούν – ίσα-ίσα φωτίζουν την καμπίνα–, το καλοκαίρι θα χρειάζεται προγραμματισμός του κλιματισμού εν στάσει ώστε να μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία μετά από ένα πρωινό στην παραλία.

Τρεις ενήλικες θα μπορέσουν να κάτσουν, με τις όποιες λογικές παραχωρήσεις όσον αφορά την άνεση, αλλά και με ένα τελείως επίπεδο πάτωμα που είναι πολύ βολικό για τα πέλματα όλων. Δύο παιδικά καθίσματα χωρούν με περίσσια άνεση και τοποθετούνται αναλόγως. Αν και δεν υπάρχει Frunk, o χώρος αποσκευών των 570 λίτρων, που φτάνει τα 1.610 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων, είναι υπεραρκετός για μία μεγάλη οικογένεια.

ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ SIMPLY CLEVER Το ανανεωμένο Skoda Enyaq, όπως προαναφέραμε, προσφέρει έξι Design Selections, που συνδυάζουν ξεχωριστές αισθητικές ταυτότητες με οικολογικά υλικά. Το Lodge διαθέτει διχρωμία λευκού/μαύρου και πορτοκαλί ζώνες, με υφάσματα TechnoFil από 75% ανακυκλωμένο νήμα ECONYL®. Το Lounge συνδυάζει γκρι Suedia με δερματίνη, το Suite εφοδιάζεται με μαύρο δέρμα με καφέ ραφές, ενώ το Eco Suite χρησιμοποιεί δέρμα επεξεργασμένο με εκχύλισμα φύλλων ελιάς. Παράλληλα, η Skoda εμπλουτίζει το Enyaq με νέα Simply Clever χαρακτηριστικά: QR code στο πορτμπαγκάζ για πρόσβαση σε οδηγίες, οικολογική ξύστρα πάγου με ένδειξη βάθους πέλματος, ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού, θήκες κινητού πίσω από τα καθίσματα, γάντζους για τσάντες και αναδιπλούμενο.

X για όλες τις καιρικές συνθήκες

Κατ’ αρχάς, να σας ξεμπερδέψουμε όσον αφορά τις εκδόσεις ηλεκτρικών κινητήρων/μπαταριών. Το «πιο φρέσκο» Enyaq έχει τροποποιημένες ονομασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαθέτει ολοκαίνουρια σύνολα. Μόνο η βασική έκδοση 60, που πλέον συνδυάζει τη μικρή μπαταρία με τον μεσαίο ηλεκτροκινητήρα των 204 ίππων. Αυτόν με τους 180 ξεχάστε τον, όπως και την προσιτή εκδοχή του δηλαδή. Οι υπόλοιπες εκδόσεις, λοιπόν, εφοδιάζονται με σύνολα που είδαμε σε ένα πρώτο μινι-λιφτ του Enyaq το 2023, που αφορούσε μονάχα στην προσθήκη του νεότερου και εξαιρετικά αποδοτικού πακέτου μπαταρίας 77 kWh και ηλεκτροκινητήρα APP550. Το ίδιο ισχύει και την έκδοση 85x που δοκιμάζουμε, η οποία κράτησε το ίδιο όνομα.

Το σύστημα κίνησης βασίζεται σε δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, που συνεργάζονται απόλυτα αρμονικά, παρότι λειτουργούν ανεξάρτητα, για να αποδώσουν συνολικά 286 ίππους και 545 Nm ροπής. Ο πίσω κινητήρας, τύπου μόνιμου μαγνήτη, είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κίνηση και λειτουργεί τις περισσότερες φορές μόνος του, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και ταυτόχρονα οικονομία. Άλλωστε είναι αυτός που αποδίδει τα ίδια νούμερα με τη συνολική απόδοση.

Ο εμπρός, ασύγχρονος κινητήρας αποδίδει 100 σχεδόν ίππους, αλλά ενεργοποιείται μόνο όποτε χρειάζεται περισσότερη ισχύ ή πρόσφυση, όπως σε επιτάχυνση ή ολισθηρό οδόστρωμα. Σημειώστε ότι προσθέτει σε δύναμη, αφαιρείται από τον πίσω, ώστε πάντα η ισχύς να μην υπερβαίνει τους 286 ίππους, όπως επίσης και η ροπή. Η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,7 δευτερόλεπτα, με την αίσθηση να είναι περισσότερο «ήρεμα γρήγορη» παρά εντυπωσιακή, αν και σε περιπτώσεις που το οδόστρωμα είναι τραχύ, η ροπή είναι ικανή να σε κολλήσει για τα καλά στο κάθισμα.

Η κατανάλωση παραμένει ένα από τα δυνατά του σημεία. Σε πραγματικές συνθήκες, με κλιματισμό και επιβαρύνσεις, κινείται γύρω στις 18 kWh/100 χλμ., τιμή απόλυτα λογική για ένα μεγάλο SUV με τετρακίνηση και τέτοιο επίπεδο άνεσης. Σε συνδυασμό με τις μικρές βελτιώσεις στη χημεία της μπαταρίας, το πιο αποδοτικό λογισμικό και την καλύτερη αεροδυναμική, η πραγματική αυτονομία φτάνει άνετα τα 450–500 χλμ., πολύ κοντά στην επίσημη τιμή των 552 χλμ. κατά WLTP. Η ανάκτηση ενέργειας γίνεται από paddles πίσω από το τιμόνι, με τρεις βαθμίδες έντασης, στην αυτόματη λειτουργία. Δεν προσφέρει πλήρη ακινητοποίηση αλά one-pedal, όμως η θέση B του επιλογέα εξασφαλίζει έντονη επιβράδυνση και φυσική αίσθηση στην πόλη. Όλα λειτουργούν ομαλά, χωρίς την τεχνητή υφή που συχνά συνοδεύει τέτοια συστήματα.

Η φόρτιση είναι πλέον πιο γρήγορη και πρακτική. Το Enyaq 85x υποστηρίζει DC έως 175 kW, γεμίζοντας από 10% έως 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά, ενώ σε wallbox 11 kW χρειάζεται περίπου 7 ώρες για πλήρη φόρτιση – αρκετά για μία νύχτα στο σπίτι. Πλέον υποστηρίζει και αμφίδρομη φόρτιση (V2H), επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να επιστρέφει ενέργεια στο δίκτυο ή στο σπίτι, προσθέτοντας μία ακόμη διάσταση στην έννοια «Simply Clever».

Αν κάτι πραγματικά ξεχωρίζει, είναι η ποιότητα κύλισης. Μπορεί οι τροχοί να είναι 21 ιντσών με λάστιχα «φλοίδες», κάτι που έχει αντίκτυπο στην απόσβεση, όμως ξεχνάς ότι οι ρόδες πατάνε στο έδαφος πολλές φορές, με τον θόρυβο κύλισης να είναι και αυτός σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη, η ανάρτηση έχει κάποιες ξερές αντιδράσεις, ακόμη και με τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DCC των 15 επιλογών σκληρότητας. Εντός πόλης, η επιλογή της πιο μαλακής ρύθμισης είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά στις αλλεπάλληλες εγκάρσιες ανωμαλίες.

Ο έλεγχος του αμαξώματος, βέβαια, είναι καταπληκτικός. Αρκεί να ξεφύγεις από την πόλη, να ανεβάσεις ρυθμό και το Enyaq θα στο ανταποδώσει με τον καλύτερο τρόπο. Ειδικά σε αυτήν την έκδοση, η πρόσφυση είναι ανεξάντλητη, όσο κακός και αν είναι ο δρόμος. Είτε το μπροστινό μέρος γλιστρήσει είτε ο πίσω άξονας έχει όρεξη για παιχνίδι, τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας και η λειτουργία της τετρακίνησης το κρατούν στον δρόμο, λες και είναι βιδωμένο σε ράγες. Η υποστροφή είναι εντυπωσιακά μικρή για ένα τόσο βαρύ, ηλεκτρικό SUV, με την αίσθηση από το τιμόνι να είναι ακόμη καλύτερη από το προηγούμενο μοντέλο. Κι όλα αυτά, όταν στην πόλη με κύκλο στροφής στα 10,8 μέτρα είναι ευέλικτο σαν B-SUV, με καλή ορατότητα και ευκολία στον χειρισμό. Αλλά κι όταν στο ταξίδι αποκτά τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθησή του.

Συμπέρασμα

Αν και ο ανταγωνισμός της κατηγορίας είναι σκληρός, με επιλογές πραγματικά εξαιρετικές, δεν μπορείς να προσάψεις κάτι το αρνητικό στο νέο Enyaq σε ό,τι κι αν το συγκρίνεις. Ακόμη και με τα μοντέλα της Tesla. Είναι άνετο, σπορτίφ, ευρύχωρο και εργονομικό σε όλα, με την Coupé έκδοση να προσθέτει το απαραίτητο Glamour. Όμως, η τιμή του είναι κάπως τσουχτερή. Τελικά, το καλό κοστίζει, κι αν θέλετε τη γνώμη μας, καλύτερα να σας κοστίσει 7.000€ λιγότερο για την πισωκίνητη έκδοση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός: ασύγχρονος

Πίσω: σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Συνδυασμένη ισχύς

Μέγιστη ισχύς 286 ίπποι

Μέγιστη ροπή 545 Nm

Μετάδοση

Στους τέσσερις τροχούς

Κιβώτιο μονής σχέσης x2

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα 6,7 δλ.

Τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP) 15,4 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής 18,1 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

NMC

Χωρητικότητα 82 kWh (77 ωφέλιμες)

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP) 552 χλμ.

Δοκιμής 475 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW σε 8 ώρες και 15 λεπτά

DC 175 kW (από 10–80%) σε 28 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) 4.658 × 1.879 × 1.621 χλστ.

Μεταξόνιο 2.766 χλστ.

Βάρος 2.362 κιλά

Χώρος αποσκευών

570 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 57.900€

(χωρίς την κρατική επιδότηση)

