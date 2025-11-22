Την ώρα που πληθώρα κατασκευαστούν αφήνουν πίσω τις σπορ και γρήγορες εκδόσεις, η Skoda κρατά το σήμα RS ζωντανό και μάλιστα δημιουργεί ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σπορ οικογενειακά της αγοράς.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Κάποια αυτοκίνητα δεν χρειάζεται να φωνάξουν για να ακουστούν. Η νέα Skoda Octavia RS είναι ένα από αυτά. Με το που τη συναντάς, ξέρεις ότι έχει κάτι παραπάνω από το «καλό» Octavia της γειτονιάς, αλλά δεν κραυγάζει. Το χρώμα μπορεί να είναι διακριτικό… ή και όχι (βλέπε Mamba Green), οι λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό και οι 19άρες ζάντες κόβουν τη σιλουέτα πιο σπορ, όμως το μήνυμα παραμένει γειωμένο. Εδώ έχουμε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που λατρεύει να οδηγείται.

Περάσαμε μαζί του μέρες και χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο, παραλιακή, αυτοκινητόδρομο και βουνό. Αυτό που μείναμε να συζητάμε μετά, είναι πόσο εξαιρετικά οδηγοκεντρική είναι η προσέγγιση της Skoda χωρίς να χαθεί ούτε κόκκος από την πρακτικότητα και την άνεση που περιμένεις από μια Octavia. Το RS δεν είναι ένα «πακέτο εμφάνισης». Είναι μια συνολική ρύθμιση αμαξώματος–κινητήρα–μετάδοσης που σε βάζει να οδηγήσεις, ακόμα κι αν έχεις πίσω δύο παιδικά καθίσματα και τον χώρο αποσκευών γεμάτο βαλίτσες.

Grand coupé χωρίς υπερβολές

Η Octavia εξακολουθεί να αυτοπροσδιορίζεται ως Grand Coupé με πεντάθυρο αμάξωμα. Χαμηλωμένη γραμμή οροφής, τεράστια πέμπτη πόρτα, καθαρές επιφάνειες. Στην έκδοση RS, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που την κάνουν να ξεχωρίζει. Μαύρη μάσκα, διαφορετικοί προφυλακτήρες, διακριτική αεροτομή στο πορτμπαγκάζ, κόκκινες δαγκάνες και δύο απολήξεις εξάτμισης. Το μήκος φτάνει τα 4,71 m, όμως το σημαντικότερο είναι ο τρόπος που «κάθεται» οπτικά στο δρόμο. Γεμάτο και σίγουρο, αλλά επιθετικό τόσο όσο. Είναι το είδος του αυτοκινήτου που σε κερδίζει με την αυτοπεποίθηση της σιλουέτας του, όχι με το θόρυβο.

Σπορ ατμόσφαιρα, οικογενειακή λογική

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η RS έκδοση του πιο δημοφιλούς Skoda κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από πολλούς. Να συνδυάζει πρακτικότητα με ποιότητα. Τα μπάκετ –μονοκόμματα, με σωστή πλευρική στήριξη– σε «κρατούν» χωρίς να κουράζουν, το τριάκτινο τιμόνι κάθεται ιδανικά στα χέρια και ο πίνακας των 10,25” μαζί με την κεντρική οθόνη των 13” δημιουργούν έναν σύγχρονο, καθαρό θάλαμο διακυβέρνησης. Τα υλικά έχουν αναβαθμιστεί αισθητά με Alcantara, κόκκινες ραφές και διακοσμητικά τύπου carbon να προσφέρουν τη σπορ αύρα που αρμόζει.

Πίσω, οι χώροι είναι -κλασικά- σαν να ήρθαν από μια κατηγορία πάνω. Οι πίσω επιβάτες έχουν άπλετο χώρο για γόνατα και κεφάλι, ακόμα και αν ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο. Ο χώρος αποσκευών στα 600 L (και πάνω από 1.500 L με τα καθίσματα πεσμένα) είναι πραγματικό πλεονέκτημα. Η μεγάλη πέμπτη πόρτα, το χαμηλό κατώφλι και το τετραγωνισμένο άνοιγμα κάνουν τη φόρτωση παιδικό παιχνίδι. Σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα, το RS παραμένει ένα Octavia — θα πάρει τα πάντα, και μετά θα σε πάει γρήγορα εκεί που θες.

Στο τεχνολογικό κομμάτι, το infotainment έχει ωριμάσει, με ταχύτερο λογισμικό, καθαρότερα μενού και καλύτερη απόκριση στις χειρονομίες. Υπάρχουν ασύρματα Apple CarPlay/Android Auto και ασύρματη φόρτιση 15 W. Μας άρεσε ότι η Skoda διατηρεί ορισμένους φυσικούς διακόπτες για τις κρίσιμες λειτουργίες – μια ανάσα σε εποχές «μόνο tablet».

Φυσικά οι “έξυπνες” λύσεις της Skoda δίνουν και εδώ το “παρών”. Θήκες, ποτηροθήκες, έξυπνες λεπτομέρειες «Simply Clever», διπλό πάτωμα, γάντζοι για σακούλες, υποδοχές που πραγματικά χρησιμοποιείς. Η Octavia RS μένει Skoda στον πυρήνα της. Σκέφτεται πώς ζεις το αυτοκίνητο κάθε μέρα. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά όταν το «RS» επάνω στο πορτμπαγκάζ σημαίνει ότι θα μοιραστείς το αυτοκίνητο με ανθρώπους που απλώς θέλουν άνεση και λογική.

Ομάδα που κερδίζει…

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος 2.0 TSI του Ομίλου με 265 PS και 370 Nm, συνδυασμένος αποκλειστικά με το 7άρι DSG. Στην πράξη; Έκρηξη όταν το θες, ηρεμία όταν τη ζητήσεις. Το μοτέρ τραβάει με πλούσια ροπή από χαμηλά, συνεχίζει χωρίς νεκρές ζώνες προς τον κόφτη και κρατά ζωηρό ρυθμό στον αυτοκινητόδρομο με μικρό φορτίο γκαζιού. Η Skoda έχει δουλέψει εμφανώς το software του κιβωτίου. Σε σπορ ρυθμό, τα κατεβάσματα με τα paddles έρχονται άμεσα και με συνέπεια, ακόμα κι όταν πιέζεις στην είσοδο μιας στροφής κοντά στο όριο. Εκεί όπου παλιότερα συναντούσες τον γνώριμο δισταγμό του DSG, τώρα τραβάς το κουμπί και η σχέση μπαίνει χωρίς πολλά πολλά. Σε πιο χαλαρούς ταξιδιωτικούς ρυθμούς από την άλλη, η μακριά τελευταία σχέση κρατά στροφές, κατανάλωση και θόρυβο, χαμηλά.

Με το πόδι στη μοκέτα πάλι, το 0–100 km/h έρχεται σε 6,4 s, ενώ η τελική είναι ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 250 km/h. Πέρα από τους αριθμούς, η ουσία είναι ότι το σύνολο νιώθει πιο δυνατό από όσο περιμένεις. Δεν είναι το ισχυρότερο 2.0 TSI που κυκλοφορεί στο Group, αλλά οι 265 PS είναι υπέρ-αρκετοί για το πλαίσιο και τη φιλοσοφία του Octavia RS.

Ανάλογα το driving mode που θα επιλέξεις, το αυτοκίνητο θα επικαλεστεί και τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Στα κλασικά Comfort και Normal, βγάζει μία πιο πολιτισμένη συμπεριφορά, κρατώντας τα προσχήματα, ενώ το διακριτικό μπάσο της εξάτμισης παραμένει για να θυμίζει σε όσους χρειάζεται ότι κάτω από το καπό δεν βρίσκεται ένας ταπεινός 1.500άρης. Σε πιο πολεμικά σενάρια, ίσως μια πιο αγριεμένη χροιά να πρόσθετε το κάτι παραπάνω στην εμπειρία, αλλά η συγκεκριμένη υλοποίηση μάλλον ταιριάζει καλύτερα στο μέσο όρο του κοινού όπου απευθύνεται. Παρ’ όλα αυτά η πρόθεση υπάρχει, με τα περιστασιακά σκασίματα από την εξάτμιση να δίνουν το “παρών” όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Και μιας και μιλάμε για μοτέρ, να πούμε και για την κατανάλωση, όπου εδώ όπως είναι λογικό το 2λιτρο σύνολο δεν ξεχνά ότι κουβαλά και 265 ίππους. Σε καθημερινές συνθήκες και μετακινήσεις εντός αστικού ιστού, τιμές γύρω στα 9 lt/100km είναι το πιο σύνηθες θέαμα, αλλά με λίγο προσεκτική οδήγηση και ξεμούδιασμα στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να πέσει και στα 8 lt/100km. Αν πάλι ξεκινήσει το κυνήγι και οι παλμοί ανέβουν, μαζί τους θα πάρει την ανηφόρα και η κατανάλωση, με τον 2.0 TSI να διψά και να εμφανίζει νούμερα γύρω στα 15-16 lt/100km.

Rails mode – ON

Εδώ κρύβεται η μαγεία. Το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε είχε την ρυθμιζόμενη ανάρτηση DCC. Είναι το hardware που επιτρέπει στην έκδοση RS να αλλάζει πρόσωπο – από πολιτισμένη στην πόλη σε «στρωτή» σπορ συμπεριφορά στο βουνό. Στο Comfort, απορροφά την κακοτεχνία και τις εγκάρσιες ενώσεις χωρίς εκνευρισμό, ακόμα και με τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά των 19”. Στο Sport, σφίγγει όσο πρέπει, με τις κλίσεις να περιορίζονται, το αμάξωμα να σφίγγει (όχι όμως σε κουραστικό βαθμό), και εκεί αρχίζει να φαίνεται η υπογραφή του set-up.

Η Octavia RS στρίβει σαν να βρίσκεται σε ράγες. Κυριολεκτικά νιώθεις το μπροστινό να «βιδώνει» στην άσφαλτο, να τοποθετεί το αυτοκίνητο με ακρίβεια, και από πίσω το υπόλοιπο αμάξωμα ακολουθεί πιστά. Η πρόσφυση είναι εντυπωσιακά υψηλή, και αυτό επιτρέπει ταχύτητες εισόδου που δεν περιμένεις από ένα τόσο μεγάλο πεντάθυρο. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ στον εμπρός άξονα βοηθά να «ξεκλειδώσεις» το γκάζι νωρίτερα στην έξοδο, με το αντισπίν να δουλεύει έξυπνα, όχι κατασταλτικά, ώστε να κρατήσει την τροχιά σου καθαρή χωρίς να ‘‘σκοτώνει’’ την ορμή.

Σε κλειστά κομμάτια με συνεχόμενες αλλαγές κατεύθυνσης, το βάρος του περίπου 1,5 τόνου δεν εξαφανίζεται, αλλά σίγουρα δεν προβληματίζει. Το πλαίσιο παραμένει ουδέτερο, προβλέψιμο — σε αφήνει να δουλέψεις με τη μεταφορά βάρους χωρίς υπερβολές, να «σημαδέψεις» το apex και να εξαφανιστείς. Με καθαρές γραμμές, η Octavia RS σε ανταμείβει με σταθερότητα και ρυθμό που σε κάνει να χαμογελάς πίσω από το τιμόνι και να απορούν οι υπόλοιποι πως γίνεται να κινείται έτσι.

Το τιμόνι εδώ είναι σύμμαχος. Στο Sport βαραίνει όσο χρειάζεται, μένει γρήγορο στην αρχική κίνηση και δίνει αρκετή πληροφόρηση για το τι κάνουν οι εμπρός τροχοί. Δεν είναι track tool, αλλά για δημόσιο δρόμο είναι ακριβές και ζωντανό. Τα φρένα χαρίζουν σιγουριά και μετά από επανειλημμένες δυνατές επιβραδύνσεις, μένουν εκεί χωρίς σημαντικά σημάδια κόπωσης. Αυτό, μαζί με το επίπεδο πρόσφυσης, είναι που επιτρέπουν στο RS να κρατά υψηλή μέση ταχύτητα χωρίς να ιδρώσει.

Στην καθημερινότητα, η Octavia RS δεν σε τιμωρεί. Το κιβώτιο λειτουργεί ομαλά, ο θόρυβος κύλισης είναι καλά φιλτραρισμένος, και η DCC στο Comfort κάνει τη ζωή εύκολη πάνω σε κακό οδόστρωμα, σαμαράκια, ράμπες. Στον αυτοκινητόδρομο, κάθεσαι με 130–140 km/h και νιώθεις ότι το αμάξωμα επιπλέει πάνω από την άσφαλτο χωρίς νευρικότητα. Στις μεγάλες καμπές, αυτό το αυτοκίνητο έχει σταθερότητα executive μπερλίνας. Έπειτα, με ένα πάτημα στο δεξί πεντάλ, οι προσπεράσεις γίνονται με μια ανάσα, ενώ το το μοτέρ έχει την ελαστικότητα που θες σε 5η–6η, και το DSG ξέρει πότε να κατεβάσει χωρίς άγχος.

Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορούμε να κάνουμε στην Octavia RS είναι ότι δεν σε τρομάζει ποτέ. Σε εκπλήσσει θετικά. Η πρόσφυση είναι τόσο ψηλά, το set-up τόσο ουδέτερο, το μπροστινό τόσο πειθαρχημένο, που πολύ σύντομα οδηγείς πολύ πιο γρήγορα από όσο νόμιζες. Δεν χρειάζεσαι «χέρια οδηγού αγώνων» για να πας γρήγορα. Χρειάζεται απλώς να σέβεσαι τους νόμους της φυσικής — και να χρησιμοποιείς σωστά το γκάζι στην έξοδο. Αυτό το αυτοκίνητο θα κάνει πολλές, πολύ πιο σπορ κατασκευές να ιδρώσουν, είτε μιλάμε για autobahn, είτε για ελληνική ορεινή διαδρομή με μικτές καμπές.

Δεν έχει την κοφτερή, τσιτωμένη αίσθηση ενός Honda Civic Type R, ούτε το πιο «σφιχτό» turn-in ενός Golf GTI στα πολύ κλειστά. Όμως η RS απαντά με ωριμότητα, κουβαλώντας υψηλότερη ταχύτητα στις ανοιχτές καμπές, με καλύτερη σταθερότητα σε κακό οδόστρωμα και περισσότερους χώρους από οτιδήποτε αντίστοιχα σπορ στα χρήματά του. Αν θες το «from track to road», υπάρχουν πιο σκληροπυρηνικές επιλογές. Αν θες το απόλυτο καθημερινό–ταξιδιάρικο που, όταν του ζητήσεις, γίνεται γρήγορο και σοβαρό, δύσκολα θα βρεις κάτι πιο ολοκληρωμένο.

Drivers’ car για ανήσυχο οικογενειάρχη

Η τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στις €54.950. Με βασικά έξτρα (όπως το DCC που θεωρούμε must), θα ανέβεις. Δεν είναι το παλιό «φθηνό RS». Είναι, όμως, το πιο ολοκληρωμένο που έχει βγάλει ποτέ η Skoda με καλύτερα υλικά, πιο ώριμο software, πιο δουλεμένο στήσιμο και, κυρίως, μοναδική συνύπαρξη χώρων και οδηγικής ουσίας στην τιμή του. Αν θες πραγματικά ένα αυτοκίνητο για όλα, η αριθμητική αρχίζει να βγάζει νόημα.

Ένα καλό σπορ αυτοκίνητο δεν είναι αυτό που σου ρίχνει λάδι στη φωτιά για πέντε λεπτά. Είναι αυτό που σου ζητά να οδηγήσεις κάθε μέρα, που σου δίνει εμπιστοσύνη να πας γρήγορα χωρίς να ιδρώσεις, που σέβεται τους συνεπιβάτες σου όταν δεν έχεις διάθεση. Η Skoda Octavia RS είναι ακριβώς αυτό. Ένα πραγματικά λειτουργικό και άνετο οικογενειακό, ικανό να καταπιεί χιλιόμετρα με ποιοτική κύλιση και ηχομόνωση, αλλά και ένα ολότελα ειλικρινές drivers’ car όταν ο δρόμος ανοίγει.

Αν είσαι ο ανήσυχος οικογενειάρχης που δεν θέλει να συμβιβαστεί πουθενά, δύσκολα θα βρεις κάτι που να κουμπώνει τόσο καλά στην πραγματική ζωή. Η Octavia RS θα πάρει όλες τις αποσκευές, θα κρατήσει χαμηλά τους παλμούς στο ταξίδι, και όταν μείνεις μόνος, θα ξυπνήσει το σωστό κομμάτι μέσα σου. Κι αυτό, στο τέλος της ημέρας, αξίζει περισσότερο από κάθε νούμερο στο χαρτί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά Turbo, άμεσου και έμμεσου ψεκασμού

βενζίνης Χωρητικότητα 1.984 κ.εκ.

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 265 ίπποι / 5.250-6.500 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή: 370 Nm / 1.600-4.500 σ.α.λ.

Μετάδοση

Στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 250 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,4 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 6,4 λίτρα/100 χλμ. Δοκιμής: 9 λίτρα/100 χλμ Εκπομπές CO2: 153 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

50 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.709 x 1.829 x 1.455 mm

Μεταξόνιο 2.681 χιλ.

Βάρος 1.445 κιλά

Χώρος αποσκευών 600 λ.

Τιμή Αγοράς

Βασική έκδοση: 26.950 €

Έκδοση δοκιμής: 54.950 €

