Δοκιμή Smart #5 BRABUS: Το ισχυρότερο Smart όλων των εποχών και όχι μόνο…

Όταν ένα Smart ξεπερνά τους 600 ίππους, πλέον δεν μιλάμε για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά για έναν τεχνολογικό «πύραυλο».

Του Θέμη θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Μετά από δεκαετίες παραγωγής των ForTwo και ForFour, η Smart δείχνει να έχει απαρνηθεί (μέχρι στιγμής) τους ζυγούς αριθμούς στην γκάμα της, ξεκινώντας την αμιγώς ηλεκτρική της επανάσταση με τα crossover #1 και #3, ενώ τώρα προσθέτει το #5 στην γκάμα της. Ξεχάστε τα μικρά citycars: το #5 είναι το μεγαλύτερο αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η εταιρία, με διαστάσεις ενός γνήσιου SUV (με διπλάσιο μήκος από το αγαπημένο μας ForTwo!) και τον αντίστοιχο σχεδιασμό να τονίζει ακριβώς αυτό.

Και αντίθετα με αυτό που μας ερχόταν στο μυαλό για χρόνια όταν ακούγαμε «Smart Brabus», στη νέα εποχή της Smart το έμβλημα Brabus δεν συνοδεύει απλώς μια αισθητική αναβάθμιση, αλλά χαρίζει εκρηκτικές επιδόσεις στα μοντέλα της, με το #5 Brabus να είναι το ισχυρότερο Smart που έχουμε δει, με 646 ίππους και 0-100 σε λιγότερα από 4 δευτερόλεπτα!

Headturner

Από την πρώτη στιγμή που το αντικρίσεις είναι ξεκάθαρο ότι το Smart #5 Brabus δεν περνά απαρατήρητο. Η σιλουέτα είναι γνώριμη, καθαρά SUV, αλλά το design είναι μοναδικό και δεν θυμίζει τίποτα άλλο στην κατηγορία. Μπορεί να λείπουν οι έντονες γραμμές ή τα επιθετικά κοψίματα στον σχεδιασμό του, αλλά ακόμη και το καμπυλωτό αμάξωμα αποπνέει δυναμισμό, χάρη στις κόκκινες λεπτομέρειες –ξεκάθαρη υπογραφή της Brabus– που στολίζουν το «περίγραμμα» του #5, τονίζοντας διάφορα σημεία και μειώνοντας –στο μάτι– τον όγκο του. Οι μεγάλες ζάντες γεμίζουν σωστά τους θόλους και παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα. Δίνουν στο αυτοκίνητο τη στάση που πρέπει να έχει ένα SUV επιδόσεων: χαμηλό και φαρδύ, χωρίς να χάνεται η ισορροπία ανάμεσα στην εικόνα και τη λειτουργικότητα.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι η καθαρή επιφάνεια του αμαξώματος, με τα κρυμμένα χερούλια των θυρών να συμβάλλουν σε μια πιο μοντέρνα και premium εικόνα. Τίποτα δεν προεξέχει χωρίς λόγο, τίποτα δεν χαλά την οπτική συνοχή, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στον high-tech χαρακτήρα του #5. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στη σοβαρότητα και τη δύναμη, έρχεται μια χαριτωμένη λεπτομέρεια: Το πορτμπαγκάζ ανοίγει πατώντας το γράμμα «A» στο λογότυπο Smart. Είναι από αυτά τα μικρά «easter eggs» που δεν αλλάζουν την ουσία του αυτοκινήτου, αλλά σου φτιάχνουν τη διάθεση και σου θυμίζουν ότι, παρά τους ίππους και τον Brabus χαρακτήρα, το Smart εξακολουθεί να έχει προσωπικότητα και χιούμορ.

Όσο έντονες και δυναμικές είναι οι λεπτομέρειες της έκδοσης Brabus στο εξωτερικό του #5, άλλο τόσο είναι και αυτές μέσα στην καμπίνα του, χωρίς βέβαια να θυσιάζεται η αίσθηση πολυτέλειας που περιμένεις από ένα premium SUV στην κατηγορία. Οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και οι αντίστοιχες κόκκινες λεπτομέρειες στο εσωτερικό σπάνε την αυστηρότητα και δίνουν μια σπορ νότα εκεί που πρέπει, θυμίζοντας συνεχώς ότι πρόκειται για την πιο δυναμική εκδοχή του μοντέλου με τα μεγάλα εμβλήματα «Β» στα προσκέφαλα. Οι επενδύσεις από Αlcantara σε καθίσματα και ουρανό προσθέτουν μια ευχάριστη αίσθηση ποιότητας και γενναιοδωρίας, τόσο οπτικά όσο και στην επαφή.

Η πανοραμική ηλιοροφή επιτρέπει σε άφθονο φως να μπει στο εσωτερικό του, δίνοντας μια ευχάριστη αίσθηση ευρυχωρίας στους επιβάτες, ενώ από τη θέση οδήγησης, η ορατότητα είναι εξαιρετική, καθώς κάθεσαι ψηλά και τα παράθυρα είναι μεγάλα, κάνοντας την καθημερινή οδήγηση ξεκούραστη και σε πολλά σημεία της πόλης σίγουρα θα φανούν χρήσιμες οι κάμερες και οι αισθητήρες στο αμάξωμα, που εμφανίζουν την απόσταση από ένα εμπόδιο σε εκατοστά, ώστε να παρκάρεις με τρομερή ευκολία αλλά και ακρίβεια.

Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων, καθαρός και ευανάγνωστος, στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη του infotainment, που λειτουργεί ως κόμβος για πλοήγηση, πολυμέσα και ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, ενώ δεξιά συνεχίζεται με μια ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό, επιτρέποντάς του να αλληλεπιδρά με το σύστημα χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Ενδιαφέρον έχει και το σύστημα infotainment, καθώς χρησιμοποιεί τη νεότερη γενιά chipset AMD V2000, μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για απαιτητικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε εξαιρετικά γρήγορη απόκριση, ομαλά animations, άμεση εναλλαγή των μενού και μηδενικές καθυστερήσεις, ακόμα και όταν «τρέχουν» ταυτόχρονα πλοήγηση, πολυμέσα και έντονη χρήση εφαρμογών. Ταυτόχρονα, η υπολογιστική ισχύς του συστήματος επιτρέπει και «κάτι παραπάνω» από τα συνηθισμένα. Όσο το αυτοκίνητο φορτίζει, το infotainment μπορεί πραγματικά να σου κρατήσει συντροφιά, υποστηρίζοντας εφαρμογές όπως το Amazon Prime Video, μετατρέποντας τον χρόνο φόρτισης σε χρόνο χαλάρωσης.

CINEMA EXPERIENCE Στο smart #5 Brabus, το infotainment δεν είναι απλώς εντυπωσιακό σε μέγεθος. Είναι ένα από τα πιο τεχνολογικά φορτωμένα συστήματα που έχουμε συναντήσει πρόσφατα σε αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας και αυτό γίνεται αντιληπτό από τα πρώτα κλικ.

Η καμπίνα φιλοξενεί δύο μεγάλες OLED οθόνες 13 ιντσών (κεντρική και συνοδηγού), έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και ένα AR Head-Up Display 25,6 ιντσών. Στην έκδοση Brabus όλα είναι στάνταρ. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι δύο μεγάλες οθόνες δεν λειτουργούν αποκομμένα, αλλά σαν μέρος ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος. Διαθέτει κοινά wallpapers, κοινά animations και τη δυνατότητα με μια απλή χειρονομία να «μεταφέρεις» εφαρμογές ή περιεχόμενο από τη μία στην άλλη οθόνη. Η αίσθηση θυμίζει περισσότερο οικοσύστημα tablet παρά infotainment αυτοκινήτου, που μάλλον ήταν και ο στόχος. Όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας, τα 3D γραφικά χαρακτηρίζουν το σύστημα, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο διαμορφώσιμα.

Στον πυρήνα βρίσκεται ο AMD Ryzen Embedded V2000, και αυτό φαίνεται (έχει μάλιστα και το λογότυπο της AMD για να το τονίσει, κάτω από την κεντρική κονσόλα). Το σύστημα είναι αστραπιαίο, με άμεση απόκριση και βαριά γραφικά που κινούνται ομαλά, χωρίς κολλήματα. Ωστόσο, η πληθώρα μενού και επιλογών έχει και το τίμημά της, αφού τις πρώτες ημέρες χρήσης η κεντρική οθόνη μπορεί να σε μπερδέψει. Απαιτείται χρόνος προσαρμογής για να καταλάβεις πού βρίσκεται τι και πώς οργανώνεται το interface. Δεν είναι σύστημα που «το μαθαίνεις σε πέντε λεπτά», αλλά, όταν το συνηθίσεις, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό, σε βαθμό που κοιτάει στα μάτια το λογισμικό της Tesla.

Η ψυχαγωγία περνά σε μεγάλο βαθμό στον συνοδηγό, μέσω της τρίτης οθόνης και της πλατφόρμας ACCESS Twine™ for Car. Μέσα από αυτήν, υπάρχει πρόσβαση σε παιχνίδια, αλλά και εφαρμογές όπως το Amazon Prime Video, ενώ μέσω του ενσωματωμένου browser μπορείς να παρακολουθήσεις YouTube ή TikTok. Θα θέλαμε να δούμε και Netflix ως native εφαρμογή, κάτι που πιθανότατα θα έρθει με μελλοντικό update. Μια σημείωση ουσίας αποτελεί το γεγονός ότι η οθόνη του συνοδηγού δεν διαθέτει κάποιο ειδικό φίλτρο ή «κόλπο» απόκρυψης από τη θέση του οδηγού. Έτσι, αν ο συνοδηγός βλέπει βίντεο ή παίζει παιχνίδια, αναπόφευκτα κάτι θα τραβήξει το βλέμμα του οδηγού, κάτι που απαιτεί αυτοσυγκράτηση στην πράξη.

Εκεί που το smart #5 Brabus πραγματικά απογειώνεται είναι στον ήχο. Το Sennheiser Signature Sound System, με 20 ηχεία, 1.190 Watt και υποστήριξη Dolby Atmos 7.1.4, προσφέρει μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται μόνο με νούμερα. Ο ήχος είναι καθηλωτικός και κρυστάλλινος ακόμη και σε «απαγορευτική» ένταση, με μπάσο που ανατριχιάζει και χωρίς ίχνος παραμόρφωσης. Σε συνδυασμό με τη surround τεχνολογία, η παρακολούθηση ταινιών μετατρέπεται σε κανονική υπερπαραγωγή μέσα στην καμπίνα. Βάλτε στο παιχνίδι και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, που ενσωματώνεται πραγματικά παντού στην καμπίνα, και το #5 προσφέρει κινηματογραφική εμπειρία.

Speed & Power!

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το design, αλλά αυτό το Smart ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του. Με σχεδόν 650 ίππους να μεταφέρονται και στους τέσσερις τροχούς μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, το #5 Brabus εκτοξεύεται όταν πατήσεις το γκάζι του. «Όλα τα ηλεκτρικά έχουν καλό 0-100» θα πείτε. Και θα συμφωνήσω, αλλά το συγκεκριμένο πάει ένα βήμα πιο κάτω: Ενώ όλα τα EV «κρεμάνε» πάνω από τα 100 χλμ./ώρα, το Smart σε κρατά κολλημένο στο κάθισμά σου μέχρι να πλησιάσει την τελική του ταχύτητα! Τα προγράμματα οδήγησης διαφοροποιούν σημαντικά την οδηγική του αίσθηση και απόκριση, αλλά δυστυχώς, με τα sport ελαστικά του, δεν τολμήσαμε να δοκιμάσουμε σε βάθος τις επιλογές που προσφέρει για οδήγηση εκτός δρόμου.

Στην άσφαλτο, πάντως, είναι εντυπωσιακό: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ένα Smart 2,4 τόνων μπορεί να κινηθεί με τέτοιον ρυθμό και την ίδια στιγμή να διατηρεί την πρόσφυσή του ακόμη και σε μια κλειστή διαδρομή! Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού λειτουργούν σωστά χωρίς να γίνονται παρεμβατικά, ενώ η έξυπνη μοιρασιά της δύναμης στους τροχούς σού επιτρέπει να διατηρήσεις τη τέλεια γραμμή σε μια στροφή, με περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι περίμενες. Είναι τόσο καλά στημένο, που δεν αντιλαμβάνεσαι το βάρος του στις στροφές, με σφιχτές αναρτήσεις που του χαρίζουν έναν –σχεδόν– hot-hatch χαρακτήρα στον τρόπο που συμπεριφέρεται και αντιδρά. Το τιμόνι είναι ακριβές και καλά ζυγισμένο, αλλά όχι το πιο άμεσο της κατηγορίας, για διευκόλυνση της καθημερινής οδήγησης. Τα κιλά του γίνονται αντιληπτά μονάχα στο φρενάρισμα, αλλά τουλάχιστον το κέντρο βάρους του είναι χαμηλά, κάτι σημαντικό για τη δυναμική οδήγηση.

Και επειδή όσο γρήγορο και αν είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σου δίνει την αίσθηση του… αποστειρωμένου επειδή δεν ακούς κάτι κατά την επιτάχυνση, η Smart φρόντισε να δώσει στους οδηγούς της την επιλογή ανάμεσα σε 4 «διαστημικούς» ήχους που παίζουν από τα ηχεία όσο οδηγείς. Δεν είναι η λύση του προβλήματος, αλλά τουλάχιστον είναι ένα κεφάτο υποκατάστατο.

Όταν βγεις από το… εθιστικό πρόγραμμα οδήγησης Brabus και επιλέξεις μια πιο άνετη ή οικονομική ρύθμιση, το #5 μετατρέπεται στο απόλυτο daily: σοβαρή αυτονομία (χάρη στην τεράστια μπαταρία του), αβόρυβη, άνετη και τρομερά ευέλικτη κίνηση μέσα στην πόλη, αρκετός χώρος για οτιδήποτε χρειαστεί να φορτώσεις και όλα τα απαραίτητα συστήματα να σε φροντίζουν για την ασφάλειά σου σε κάθε διαδρομή. Ο μικρός κύκλος στροφής του είναι άξιος ενός Smart, ενώ διαχειρίζεται την ενέργειά του αποδοτικά. Σίγουρα, είναι «διψασμένο» όταν εκμεταλλεύεσαι όλους τους ίππους του, αλλά σε καθημερινές συνθήκες περνάει καιρός χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Και, τελικά, αυτό είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό στα EV επιδόσεων: Μπορείς να το οδηγήσεις σαν ένα οικονομικό (στη χρήση) και άνετο καθημερινό αυτοκίνητο, και με το πάτημα ενός κουμπιού να παρουσιάσει έναν εκρηκτικό χαρακτήρα όπου τίποτα δεν μπορεί να σταθεί δίπλα του σε ένα φανάρι. Ακόμη και χωρίς τον ήχο ενός θερμικού κινητήρα, δεν γίνεται να μην απολαύσεις. Και το Smart #5 Brabus ισορροπεί άριστα ανάμεσα στον κόσμο των επιδόσεων και την άνεσης, με ένα εξαιρετικό one-car solution. Τιμολογιακά, είναι σωστά τοποθετημένο απέναντι στον ανταγωνισμό του, ενώ με τόσες λειτουργίες άνεσης και τέτοια δύναμη, είναι αδύνατο να πεις πως «δεν αξίζει».

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός, ασύγχρονος

Πίσω, σύγχρονος

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 646 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 710 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 210 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 3.8”

Μπαταρία

Συνολική χωρητικότητα: 100 kWh (94 kWh ωφέλιμες)

Τάση μπαταρίας: 800V

Μέση Κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 19.9 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 22.1 kWh/100 χλμ.

Αυτονομία

540 χιλιόμετρα (WLTP)

440 χιλιόμετρα (WLTP)

Χρόνος φόρτισης

Σε AC 11 kW: 10 ώρες και 15 λεπτά

Σε DC έως 400 kW: 18 λεπτά (10%-80%)

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.695 x 1.920 x 1.705

Μεταξόνιο 2.900 χλστ.

Βάρος: 2.378 κιλά

Χώρος αποσκευών

630 λίτρα πορτμπαγκάζ + 47 λίτρα

Τιμή Αγοράς

Από 61.900€

Με smart bonus, όφελος απόσυρσης και κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: 54.400€