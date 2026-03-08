Δοκιμή Tesla Model Y Performance: Supercar για μεγάλες οικογένειες

Μπορεί να είναι και το απόλυτο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV, αφού προσφέρει ασυναγώνιστη άνεση και χώρους, αλλά και επιδόσεις που σου προκαλούν σοκ. Το Tesla Model Y Performance, δεν είναι απλά η πιο σπορ έκδοση του παγκόσμιου Best Seller.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η Tesla είναι συνυφασμένη με τις επιδόσεις και τις επιταχύνσεις 0-100, κακά τα ψέματα. Μπορεί η ουσία της εταιρείας να αφορά στο software, στην αυτόνομη οδήγηση και στον μινιμαλισμό, όμως από τις πρώτες στιγμές του Model S, έγινε μεγάλος ντόρος για το πόσο γρήγορα είναι αυτά τα αμερικανικά μοντέλα, με το διαδίκτυο να γεμίζει από βίντεο αντιδράσεων. Αναμενόμενο ήταν να ακολουθήσει μια έκδοση Performance και από το 2012 αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε καθένα από τα S3XY μοντέλα της – κάποια δε σταματούν εκεί και υιοθετούν την ακόμη πιο ακραία λογική Plaid.

Πριν από ένα χρόνο τα Model 3 και Model Y πέρασαν στην επόμενη φάση της ζωής τους, με μια εκτενή ανανέωση σε αισθητικό και λειτουργικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε να λείπει η έκδοση Performance και από τα δύο. Το Model 3 Performance μας άφησε άφωνους με τις επιδόσεις και τα δυναμικά του χαρακτηριστικά, με μεγάλες βελτιώσεις σε φρένα και αναρτήσεις. Το νέο Model Y Performance, με τον άτυπο κωδικό Juniper, υιοθέτησε όλα τα στοιχεία από το χαμηλότερο «αδερφάκι» του, βάζοντας περισσότερα «τσεκ» στα κουτάκια του καλύτερου SUV στον κόσμο. Αυτού που το 2025 κατέκτησε και τον τίτλο του παγκόσμιου ηλεκτρικού – και όχι μόνο κατά την ίδια την εταιρεία – Best Seller.

Οικογενειακό SUV;

Δεν είναι ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε για να διεκδικήσει τίτλους στα καλλιστεία, αλλά για να χωράει τους πάντες και τα πάντα. Όμως, όπως και το Model 3, ακόμη και πριν από την ανανέωση του, κέρδισε όλο τον κόσμο με την αισθητική του. Δεν μπορείς να παραβλέψεις τα νούμερα των πωλήσεων άλλωστε. Όπως και το νεότερο Model 3 (αυτό που μάθαμε ως Highland, ακόμη και αν δεν ισχύει), το ανανεωμένο Model Y άλλαξε πολύ για να χαρακτηριστεί απλά φρεσκαρισμένο. Το ψαρωτικό μπροστινό μέρος με τα φώτα «λωρίδες» το φέρνει πιο κοντά στο Cybertruck και σε Sci-Fi μοντέλα παρά στο 3άρι, ενώ το πίσω μέρος με τον «κρυφό» φωτισμό του χαρίζει ένα ιδιαίτερο, σοφιστικέ look, που δε μοιάζει με τίποτε άλλο.

Προφανώς, η έκδοση Performance το αγριεύει αρκετά, χωρίς όμως πολλές αισθητικές παρεμβάσεις. Ο μπροστινός προφυλακτήρα είναι πιο «κοφτερός» με επιπλέον αεραγωγούς, ενώ ο πίσω έχει ευρύτερο και πιο έντονο διαχύτη. Λίγο πιο πάνω είναι τοποθετημένο και το καθιερωμένο ανθρακονηματινό spoiler. Εννοείται πως έχει τις πιο μεγάλες και ιδιαίτερες ζάντες 21 ιντσών, Arachnid 2.0, οι οποίες κρύβουν αρκετά καλά τις μεγαλύτερες κόκκινες δαγκάνες. Κάπως έτσι, είναι λίγο πιο μακρύ και πιο χαμηλό (1,5 πόντο περίπου), όμως δείχνει και πιο φαρδύ ταυτόχρονα. Το λογότυπο Ludicrous στο πίσω μέρος, προβάλλεται επίσης και από τους καθρέπτες το βράδυ, σαν μια ακόμη τσαχπινιά της έκδοσης, για να σου υπενθυμίζει ότι αυτό δεν είναι το ταπεινό Model Y.

Όταν η πρακτικότητα συναντά…

… μια δόση σπορτιφ στοιχείων. Αυτό είναι το βασικότερο που αλλάζει στο Model Y Performance σε σχέση με τα υπόλοιπα. Για το εσωτερικό του έχουμε μιλήσει τόσες φορές, που αυτή πλέον δε χρειάζεται να σταθούμε στις λεπτομέρειες. Η σχεδίαση αποτελεί την επιτομή του tech design. Μινιμαλισμός στο μέγιστο, αφού το μόνο που υπάρχει στο ταμπλό με τις οριζόντιες και απλές γραμμές, είναι μια μεγάλη οθόνη. Για την ακρίβεια 16 ίντσες στην έκδοση Performance, ελαφρώς μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες, με μεγαλύτερη QHD (2560 x 1440 pixels) ανάλυση επίσης. Η αλήθεια είναι πως με εξαίρεση αυτές τις λίγες στιγμές που θα δείτε ταινία 2K βίντεο στο YouTube, δεν είναι απόλυτα αισθητή αυτή η αναβάθμιση. Όπως και να το κάνουμε όμως, πρόκειται για μια εκπληκτική οθόνη και ένα καταπληκτικό λογισμικό, από το οποίο μπορείς να κάνεις τα πάντα.

Μέσα από την οθόνη ρυθμίζεις όλο το αυτοκίνητο, μιας και τα μοναδικά φυσικά κουμπιά (το Y σε αντίθεση με το 3 έχει λεβιέ για τα φλας) είναι τα δύο multi-purpose στο τιμόνι, τα οποία, ανάλογα με το μενού που έχεις επιλέξει, ρυθμίζουν και κάτι άλλο. Η οθόνη από μόνη της όμως είναι ένα σημείο αναφοράς σε ποιότητα, απόκριση και λειτουργίες. Τα παιχνίδια, οι υπηρεσίες streaming και όλα όσα προσφέρει ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας, ενώ η εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο, πέρα από ψηφιακό κλειδί, σου παρέχει πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου. Απ’ ότι μαθαίνουμε, σύντομα θα ενσωματώνει ακόμη περισσότερες λειτουργίες, όπως το Grok AI, το οποίο είναι το μοναδικό πραγματικά λειτουργικό AI που είναι διαθέσιμο σε αυτοκίνητο.

Οι πίσω επιβάτες δε θα μείνουν παραπονεμένοι, μιας και μία ακόμη οθόνη 8” βρίσκεται εκεί – σημειώστε ότι είναι το μοναδικό αυτοκίνητο σε αυτή την τάξη τιμής με τέτοιο εξοπλισμό. Αυτή αποτελεί ένα ανεξάρτητο σχεδόν infotainment για την πίσω πτέρυγα, η οποία μπορεί να προβάλει όλες τις εφαρμογές πολυμέσων (βλ. Netflix), αλλά και όλα τα διαθέσιμα παιχνίδια.

Η έκδοση Performance διαφοροποιείται από το αλλουμινένια πεντάλ, το Carbon φιλέτο στο ταμπλό και τα καθίσματα. Τα μονοκόμματα Bucket καθίσματα, με τα φωτιζόμενα λογότυπα, προσφέρουν εξαιρετική στήριξη στο σώμα, στους ώμους και τα πόδια, ενώ ταυτόχρονα δεν κουράζουν καθόλου. Είναι βέβαια αρκετά σφιχτά, οπότε οι μεγαλόσωμοι ενήλικες θα νιώθουν λίγο ασφυχτικά μέχρι να τα συνηθίσουν. Είναι πάντως ψυχόμενα και θερμαινόμενα, με αρκετή επένδυση για «ατσαλάκωτα» ταξίδια και επίστρωση που τα καθιστά αλέκιαστα. Αυτό που δε θα βρείτε πλέον στο Y Performance είναι το ειδικό μενού Track, που εκτός από τις απεριόριστες επιλογές παραμετροποίησης της ροπής και συστημάτων ευστάθειας, είχε ενδείξεις απόδοσης (G-Meter, θερμοκρασίες για τα πάντα, χρονόμετρο κ.α.)

Οι χώροι με τη σειρά τους, δεν διαφοροποιούνται οπότε παραμένουν χαοτικά μεγάλοι. Στο πίσω μέρος θα κάτσουν με περίσσεια άνεση τρείς ενήλικες, χάρη στο τεράστιο μεταξόνιο των 2,890 μ. και το εντελώς επίπεδο πάτωμα. Και μάλιστα χωρίς να έχουν άβολη θέση στο σώμα τους όπως σε άλλα ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας – τα καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά ως προς την κλίση. Αντίστοιχα, ο βασικός χώρος αποσκευών αγγίζει τα 822 λίτρα, με το περίεργο σχήμα να είναι αρκετά πρακτικό. Σα να μην έφταναν αυτά, υπάρχει και ο δεύτερος χώρος αποθήκευσης κάτω από το μπροστινό καπό, που προσθέτει άλλα 116 λίτρα. Σύνολο, 938 παρακαλώ, ενώ για το πίσω μέρος με την αναδίπλωση των καθισμάτων υπολογίστε πάνω από 2.000!

Σοκαριστικά γρήγορο

Η πιο άγρια σχεδίαση του Model Y Performance δεν αρκεί για να σε προετοιμάσει για ότι συμβαίνει μόλις πατήσεις το γκάζι. Αφενός είναι ένα μεγάλο οικογενειακό, αφετέρου αυτό το σουλούπι το βλέπεις τόσο συχνά γύρω σου, που δε θα φανταζόσουν ότι από στάση μπορεί να… ντροπιάσει ακόμη και supercar. Όχι τα σημερινά supercar, αλλά αντικειμενικά και λόγω του αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, είναι σχεδόν αδύνατο να σταθεί δίπλα του ένα από την περασμένη δεκαετία.

Ένα μυστήριο υπάρχει λοιπόν γύρω από την ιπποδύναμη του μοντέλου. Όπως και στο Model 3 Performance, το MYP διαθέτει το ευρωπαϊκό spec με την μπαταρία της LG. Σύμφωνα με την Tesla αποδίδει 460 ίππους και 660 Nm ροπής. Όμως, πολλές είναι οι πηγές που υποστηρίζουν ότι αυτό το νούμερο δεν αφορά στην μέγιστη ιπποδύναμη.

Καταρχάς, ο πίσω μόνο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει από μόνος του 412 ίππους, με τον ασύγχρονο μπροστά να συνεισφέρει με άλλους 215. Με δεδομένο ότι είναι πιο γρήγορο στο 0-100 από το προηγούμενο (3,3 έναντι 3,5 δευτερολέπτων), αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις επιτάχυνσης/ρεπρίζ, πιο βαρύ από το προηγούμενο, όταν εκείνο είχε 534 ίππους, είναι λογικό να δημιουργούντα ερωτηματικά. Με την επιλογή του Insane στα προγράμματα οδήγησης και με τη νέα λειτουργία Launch Control, η σφαλιάρα που τρως από την ροπή και η πίεση που νιώθεις μέχρι να αφήσεις το γκάζι, είναι ικανή να σου ανεβάσει την πίεση. Τόσο γρήγορο είναι, και όντως θα επιταχύνει σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα κάθε φορά, ακόμη και με 30% της μπαταρίας. Πλήρως φορτισμένο θα πετύχει με ευκολία τα νούμερα της εταιρείας, με το 100-200 να είναι κοντά σε αυτό ενός πιο σπορ Macan Turbo.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο, πλέον υπάρχει και ένα μεσαίο πρόγραμμα οδήγησης Standard, που εξυπηρετεί σε όλες τις καθημερινές, μη αστικές, διαδρομές. Στην πόλη το Chill που περιορίζει τρομερά την απόκριση είναι ιδανικό. Σε όποια άλλη επιλογή πάντως, το Performance είναι ακαριαίο, ίσως «βίαιο» αν πατήσεις απότομα το γκάζι μέχρι τη μοκέτα. Θέλει προσοχή, όμως είναι τρομερά διασκεδαστικό. Η παραμετροποίηση δεν περιορίζεται εκεί, αφού μπορείς να αλλάξεις την αίσθηση του τιμονιού, του One Pedal και της σκληρότητας της ανάρτησης, ενώ νέα είναι η επιλογή για το ESP σε σπορ λειτουργία (ως Stability Assist Reduced). Ξεχωριστά υπάρχουν και τα προγράμματα για εκτός δρόμου οδήγηση ή πάγο, τα οποία λειτουργούν υποδειγματικά.

Γενικότερα, ο τρόπος που διαχειρίζεται τη ροπή η ηλεκτρική τετρακίνηση, καθιστά πολύ δύσκολη την απώλεια πρόσφυσης. Και αν χαθεί δεν νιώθεις άκομψα κοψίματα ή φρεναρίσματα από τα συστήματα ευστάθειας. Κάτι που δύσκολα πετυχαίνουν θερμικά μοντέλα. Οπότε ακόμη και σε τέτοιες φάσεις είναι… άνετο και φιλικό, όπως είναι πολύ πιο άνετο γενικότερα, παρότι είναι πιο χαμηλό, έχει πιο σκληρά σινεμπλόκ και ενισχύσεις στην πίσω ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης. Με τα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ όμως, που διαβάζουν σε πραγματικό χρόνο τις ανωμαλίες και προσαρμόζονται ανάλογα, είναι πιο άνετο ακόμη και από το Long Range, στην ρύθμιση Standard. Είναι πιο σφιχτό αλλά έχει λιγότερους κραδασμούς και παρά τις 21άρες ζάντες δεν «βροντάει» στις εγκάρσιες. Σημειώστε ότι αυτές οι ζάντες θέλουν προσοχή στο παρκάρισμα. Επιπλέον, η ηχομόνωση είναι τόσο καλή που κάνει τα αφτιά σου να βουλώνουν πολύ πιο εύκολα εάν το πιέσεις σε βουνίσια στροφοδιαδρομή.

Σε ότι αφορά τη θέση οδήγησης, σε μπερδεύει λίγο. Ενώ τα καθίσματα είναι πραγματικά σπορ και η απόδοση επίσης, δεν νιώθεις ότι σου προσφέρει ανάλογη αίσθηση από τη γεωμετρία της θέσης. Το ταμπλό και το τιμόνι είναι κάπως χαμηλά, ενώ το δεύτερο είναι και κάπως μικρό, σαν τιμονιέρα. Βέβαια, αυτά συνηθίζονται. Από κει και πέρα έχεις στη διάθεσή σου ένα τρομερά ακριβές και γρήγορο τιμόνι, σαν παλιά καλή BMW (χωρίς πολλή πληροφόρηση). Καλή είναι και η αίσθηση στο πεντάλ του φρένου, το οποίο είναι αρκετά σφιχτό, ενώ ισχυρή είναι και η λειτουργία One Pedal για να εξυπηρετεί τόσο στην πόλη όσο και στην γρήγορη οδήγηση.

Καλύτερο λοιπόν στην καθημερινότητα από το προηγούμενο. Τι γίνεται όμως υπό πίεση; Το προηγούμενο υστερούσε στην απόδοση των φρένων και εδώ μπορούμε να πούμε, πως παρά το γεγονός ότι έχουν ίδιο μέγεθος με του Long Range (δίσκοι και δαγκάνες), πλέον δεν παραδίδουν όπλα εύκολα και διατηρούν την αίσθηση και την απόδοση τους. Στα δυναμικά του χαρακτηριστικά, φαίνεται πως πατάει καλύτερα. Παρότι όμως ο πίσω ηλεκτροκινητήρας έχει διπλάσια ιπποδύναμη από τον μπροστά, φαίνεται πως με το default πρόγραμμα οδήγησης που έχει μόνο, είναι αισθητά πιο υποστροφικό από το προηγούμενο. Αυτό βελτιώνεται με την ελαχιστοποίησης της παρέμβασης του ESP, όπου η ουρά γίνεται ενεργή και το πλαισιώνεις πολύ καλύτερα. Ακόμη και έτσι όμως έχει ουδέτερη συμπεριφορά. Είναι πολύ ικανό, έχει πολύ υψηλά όρια πρόσφυσης, όμως υστερεί λίγο στο Fun To Drive (όπως π.χ. μια Mach-e GT, ένα Audi SQ6 E-Tron). Αυτό θα αλλάξει σίγουρα με την προσθήκη του προγράμματος Track, όπως στο προηγούμενο ή στο τωρινό Model 3 Performance. Η ανάρτηση στο Sport το κρατά επίπεδο στον δρόμο. Διαβάζει το ανάγλυφο περισσότερο σαν σπορ hatchback παρά σαν ογκώδες SUV, ενώ δεν νιώθεις και πολύ το βάρος του, που αγγίζει τους δύο τόνους.

Δεν γίνεται όμως να παραβλέψουμε το γεγονός, πως κοστίζει σχεδόν τα μισά από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας μάλιστα περισσότερες ανέσεις και ασυναγώνιστη κατανάλωση ενέργειας. Αν και είναι αρκετά πιο υψηλή από το Long Range, κυρίως γιατί θα μπαίνεις στον πειρασμό. Σημειώστε πως κατά μέσο όρο καίγαμε 18 kWh, που έπεφταν στις 13 εντός πόλης. Τουτέστιν, σχεδόν 650 πραγματικά χλμ. στην πόλη και κάτι λιγότερο από 500 συνολικά. Φορτίζει και έως 250 kW σε DC, ένα μισαωράκι δηλαδή. Το Tesla Model Y Performacne έχει έναν μοναδικό τρόπο να παντρεύει την τεχνολογία, την οικογενειακή άπλα, την άνεση και τις σοκαριστικές επιδόσεις. Όλα αυτά σε καλύτερη τιμή από τον ανταγωνισμό. Το λες και το απόλυτο SUV!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός, ασύγχρονος

Μέγιστη ισχύς: 215 ίπποι

Πίσω, σύγχρονος

Μέγιστη ισχύς: 412 ίπποι

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 627 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 741 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 250 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 3,5 δλ.

Μπαταρία

Li-NMC, ενεργειακή χωρητικότητα 82 kWh (79 ωφέλιμες)

Κατανάλωση ενέργειας

Εταιρείας (WLTP) 16,2 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 18,1 kWh/100 χλμ.

Αυτονομία

Εταιρείας (WLTP): 580 χιλιόμετρα

Δοκιμής: 480 χιλιόμετρα

Φόρτιση

AC 11 kW σε 8 ώρες και 30 λεπτά

DC 250 kW σε 29 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.796 x 1.982 x 1.611

Μεταξόνιο: 2.890 χιλ.

Βάρος: 2.108 κιλά

Χώρος αποσκευών

822 + 116 λ.

Τιμή Αγοράς

61.990 €

(Χωρίς την κρατική επιδότηση)