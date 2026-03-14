Δοκιμή Toyota Aygo X Hybrid: Έχει πραγματική κατανάλωση 3,8 lt/100km

Ενώ οι περισσότεροι κατασκευαστές κουνούν το μαντίλι, η Toyota επιμένει στα αυτοκίνητα πόλης. Μάλιστα, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός, με το πλήρως υβριδικό Aygo X Hybrid.

Του Lorenzo Facchinetti, Απόδοση: Νίκος Μαρινόπουλος Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Στις αρχές του έτους, στο τεύχος Ιανουαρίου του «Quattroruote», το νέο Toyota Aygo X παρατρίχα να ήταν το μοντέλο του εξωφύλλου (τελικά πρωταγωνίστησε ένα άλλο «απλό» Toyota, το GR Yaris). Τόσο σημαντική θεωρούμε την υιοθέτηση του πλήρως υβριδικού συστήματος του Yaris από το μικρότερο μοντέλο της ιαπωνικής εταιρίας. Πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα στην οικονομία καυσίμου και τις επιδόσεις, το κυριότερο είναι ότι αποδεικνύει ότι η Toyota δεν έπαψε να πιστεύει και να επενδύει στα αυτοκίνητα πόλης της κατηγορίας Α. Κάτι που –δυστυχώς για τους καταναλωτές– έχουν κάνει πολλές εταιρείες, λόγω περιορισμένων περιθωρίων κέρδους και επενδύσεων σε προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πιστή στις αρχές και τον ρεαλισμό της, η ιαπωνική εταιρεία επέλεξε να ανανεώσει το Aygo X σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Παραμένει ένα αυτοκίνητο με μήκος μικρότερο από τέσσερα μέτρα (3,78), σχεδιασμένο πρωτίστως για την πόλη, οπότε οι απαιτήσεις είναι σχετικά απλές. Πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση και την οδήγηση, να έχει χαμηλή κατανάλωση και να μην κοστίζει μια περιουσία. Εεε, σχετικά με αυτό: Οι τιμές του Aygo X ξεκινούν κάτω από τις 20.000 ευρώ, αλλά οι πλούσιες εκδόσεις αγγίζουν τις 27.000 ευρώ, ξεπερνώντας σε κόστος καλά εξοπλισμένες εκδόσεις του Yaris. Επιλέξτε λοιπόν με προσοχή ποια στοιχεία του εξοπλισμού σας είναι πράγματι απαραίτητα και ξεχάστε τη νοοτροπία «φουλ έξτρα», δεν έχει νόημα. Γι’ αυτό κι εμείς επιλέξαμε για δοκιμή μία σχετικά βασική έκδοση (όχι όμως την «εισαγωγική»). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο για τους αγοραστές παίζει και η εμφάνιση. Τα έχουν καταφέρει οι σχεδιαστές της Toyota, παρά την επιβεβλημένη αύξηση του μήκους κατά 7,6 εκατοστά προκειμένου να χωρέσει το πλήρως υβριδικό σύστημα.

Τα πίσω φώτα LED είναι σύμφωνα με τη σχεδίαση των υπόλοιπων Toyota. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπρός φώτα. Στο κέντρο, οι ζάντες των 17”.

Παίζει μπάλα μόνο του

Ας περάσουμε στην ουσία. Τις πρώτες ημέρες της δοκιμής, η ομαδική συζήτηση των συντακτών στο WhatsApp κατακλύστηκε από τιμές κατανάλωσης που ξεκινούσαν από «3». Τελικά, η ολοκληρωμένη μέτρηση έδειξε μέση τιμή κατανάλωσης 4,61 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Πιο συγκεκριμένα, η μέση κατανάλωση σε αστικό περιβάλλον είναι μόλις 3,85 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και 4,5 λίτρα σε επαρχιακούς και εθνικούς δρόμους. Τη συνολική μέση τιμή ανεβάζει η κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο (5,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα). Όσο για τη σύγκριση με το παρελθόν, με τις μη υβριδικές εκδόσεις δηλαδή, η μέση κατανάλωση είναι βελτιωμένη κατά 28%!

Εξίσου καλά τα νέα στο μέτωπο των επιδόσεων. Το νέο Aygo X με το υβριδικό σύνολο (με βάση έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου) των 116 ίππων (από 72 ίππους του μη υβριδικού 1.0) αποδεικνύεται «πύραυλος»: Από 16,1 δευτερόλεπτα, ο χρόνος για το κλασικό 0-100 έχει μειωθεί σε 9,6 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα, η επιτάχυνση από 70 σε 120 χλμ./ώρα μειώνεται από τα 16,9 στα 10,2 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, η ηλεκτρική ισχύς έχει βελτιώσει κατά πολύ τα χαρακτηριστικά απόδοσης της ισχύος και της ροπής. Πλέον, η οδήγηση είναι πολύ πιο ομαλή και άνετη. Με το κιβώτιο CVT του προηγούμενου Aygo, όταν ήθελες να επιταχύνεις με νεύρο, ο τρικύλινδρος κινητήρας έδειχνε τη δυσφορία του.

Ο οδηγός ήταν αναγκασμένος να υπομείνει το συνεχές βουητό του στις υψηλές στροφές, περιμένοντας καρτερικά να αυξηθεί (κάποια στιγμή) η ταχύτητα κίνησης. Σήμερα, μεγάλο μέρος της επιτάχυνσης αναλαμβάνει ο ηλεκτρικός κινητήρας, ο οποίος λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα. Επιπλέον, όταν κινείσαι σε αστικό περιβάλλον, δηλαδή με χαμηλές ταχύτητες, ο κινητήρας βενζίνης παραμένει απενεργοποιημένος. Άρα το επίπεδο θορύβου είναι εξαιρετικά χαμηλό. Βέβαια, εάν εξαντλήσεις τη διαδρομή του γκαζιού, το επίπεδο του θορύβου αυξάνεται σημαντικά. Η βελτίωση της ακουστικής άνεσης οφείλεται και στις λοιπές βελτιώσεις. Όπως για παράδειγμα στην ευρύτερη χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών και το παχύτερο γυαλί που έχει χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά τα αμορτισέρ, η απόδοσή τους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Παρά τα ελαστικά υψηλού προφίλ (175/65), ειδικά στο πίσω μέρος, ορισμένες ανωμαλίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές από τους επιβάτες.

Κατά τ’ άλλα, η συμπεριφορά στον δρόμο δεν διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο Aygo X. Είναι ένα αυτοκίνητο ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό και, το κυριότερο, βολικό στο παρκάρισμα. Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργούν με ακριβή και ελάχιστα παρεμβατικό τρόπο.

Ευάερο, ευήλιο, συνολικά… βελτιωμένο

Σχεδόν αμετάβλητο παραμένει και το εσωτερικό του Aygo X. Οι μπροστινοί επιβάτες κάθονται αρκετά άνετα, σε αντίθεση με τους πίσω που αναγκάζονται να συμβιβαστούν με τον περιορισμένο χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι. Θετικό στοιχείο ότι οι πόρτες έχουν μεγάλο άνοιγμα που διευκολύνει την πρόσβαση στην καμπίνα. Τα πίσω παράθυρα ανοίγουν μόνο προς τα έξω. Περιορισμένος είναι και ο χώρος αποσκευών. Επιπλέον, το σχήμα του δεν τον καθιστά πλήρως εκμεταλλεύσιμο, αλλά διαθέτει ορισμένες πρακτικές λύσεις, όπως η υφασμάτινη εταζέρα. Αφαιρείται γρήγορα και αποθηκεύεται εύκολα, δίχως να καταλαμβάνει χώρο. Η χωρητικότητά του έχει μειωθεί από τα 196 στα 152 λίτρα, λόγω της μετακίνησης της 12βολτης μπαταρίας κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Ο οδηγός είναι αυτός που ωφελείται περισσότερο από τις περιορισμένες βελτιώσεις που έχουν γίνει στην καμπίνα. Τα καθίσματα παραμένουν ίδια και το τιμόνι δεν ρυθμίζεται σε απόσταση. Ο νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7” είναι πλούσιος σε πληροφόρηση, αλλά η πλοήγηση στα μενού δεν είναι η απλούστερη δυνατή υπόθεση. Η οθόνη του infotainment παραμένει στις 9″, ωστόσο διαθέτει μια πιο σύγχρονη και φιλική στη χρήση διεπαφή. Η αύξηση του μήκους στο εμπρός μέρος επέτρεψε την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κλιματισμού, διζωνικού στις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις. Τέλος, εάν οπωσδήποτε επιθυμείτε την premium οροφή canvas που καθιστά το Aygo X σχεδόν κάμπριο, θα πρέπει να επιλέξετε την έκδοση X-Limited που ξεκινά από τις 26.860 ευρώ.

Αυτή η έκδοση διαθέτει αυτή την υφασμάτινη ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οροφή, μαζί με έναν μικρό ανεμοθώρακα για τον περιορισμό των στροβιλισμών του αέρα. Η έκδοση διαθέτει επίσης ηχοσύστημα JBL τεσσάρων ηχείων με subwoofer, θερμαινόμενα καθίσματα και ζάντες αλουμινίου 18”. Αρκετά τα νέα χαρακτηριστικά της καμπίνας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7” αντικαθιστά τον προηγούμενο αναλογικό. Η αύξηση του εμπρός πρόβολου επέτρεψε την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κλιματισμού. Καινούργια είναι και τα κουμπιά για τη διαχείριση των προγραμμάτων οδήγησης και της λειτουργίας EV.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ: ΤΟ AYGO X Ή ΤΟ YARIS;

Συγκρίνουμε το μικρότερο μοντέλο στην κορυφαία του έκδοση (X-Limited) με το μεγαλύτερο μοντέλο σε μια πλούσια εξοπλισμένη έκδοση (Style Plus). Η συγκεκριμένη έκδοση του Yaris είναι η πιο πλούσια με τον κινητήρα των 116 ίππων. Η διαφορά στην τιμή είναι στα 1.800 ευρώ, με το Yaris να είναι το φθηνότερο εκ των δύο. Όπως μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, οι διαφορές στις επιδόσεις και την κατανάλωση είναι αμελητέες. Κάτι που δεν μπορούμε να πούμε όμως για τους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές. Ο εξοπλισμός της συγκεκριμένης έκδοσης του Yaris δεν είναι εξίσου πλούσιος με του Aygo X, αρκεί όμως αυτό για να δικαιολογήσει το επιπλέον κόστος του μικρότερου μοντέλου;

AYGO X 116 HYBRID εναντίον YARIS 116 HYBRID

Βάρος 1.234 κιλά Βάρος 1.246 κιλά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ

Οι πιο συμπαγείς διαστάσεις του Aygo X, κατά 16 εκατοστά, σαφώς και αποτελούν πλεονέκτημα κατά το παρκάρισμα. Όσον αφορά τις επιδόσεις, δεδομένου του ακριβώς ίδιου κινητήριου συνόλου και του παραπλήσιου βάρους, οι διαφορές είναι αμελητέες. Έστω και για λίγο, το Aygo X υπερτερεί. Το Yaris ωστόσο είναι το λιγότερο θορυβώδες από τα δύο.

Aygo X Yaris 175,1 ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ χλμ./ώρα 176,1 9,6 δευτερόλεπτα 31,3 δευτερόλεπτα ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 χλμ./ώρα 0-1.000 μ. 10,3 δευτερόλεπτα 31,8 δευτερόλεπτα 10,2 δευτερόλεπτα ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ 70-120 χλμ./ώρα 9,9 δευτερόλεπτα 40,0 μέτρα ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ 100-0 χλμ./ώρα 36,5 μέτρα ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3,85 λίτρα/100 χλμ. ΠΟΛΗ 3,55 λίτρα/100 χλμ. 4,48 λίτρα/100 χλμ. ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 4,29 λίτρα/100 χλμ. 5,62 λίτρα/100 χλμ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 6,45 λίτρα/100 χλμ. 4,61 λίτρα/100 χλμ. ΜΕΣΗ 4,69 λίτρα/100 χλμ. 73,6 dB (A) ΘΟΡΥΒΟΣ στα 130 χλμ./ώρα 72,1 dB (A)

Όσον αφορά την κατανάλωση, διαπιστώσαμε ότι το Yaris είναι το πιο οικονομικό από τα δύο όταν κινείται στην πόλη ή στην εθνική οδό. Στον αυτοκινητόδρομο, ωστόσο, το Aygo X είναι αρκετά πιο οικονομικό, ενώ σε μέση κατανάλωση είναι πιο οικονομικό, αλλά οριακά. Τα φαρδύτερα ελαστικά (205 έναντι 175) εξασφαλίζουν την υπεροχή του Yaris στο φρενάρισμα.

ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ YARIS ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

Στο εμπρός μέρος, οι διαστάσεις είναι ακριβώς ίδιες, με εξαίρεση το πλάτος όπου το Yaris υπερέχει ελάχιστα. Ωστόσο πίσω, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Χάρη στο μακρύτερο μεταξόνιο (κατά 13 εκατοστά), ο χώρος για τα γόνατα των επιβατών του Yaris είναι μεγαλύτερος. Όπως είναι και το πλάτος. Στον χώρο αποσκευών, δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης. Το πορτμπαγκάζ του Yaris είναι σχεδόν διπλάσιο.

Αρκετά ευρύχωρο το εμπρός μέρος του Aygo X, σχεδόν ισάξιο με το Yaris. Ωστόσο, στο πίσω μέρος υπολείπεται σε χώρο για τα γόνατα (κατά τρία εκατοστά, κατά μέσο όρο).

Προκειμένου να φιλοξενήσει το υβριδικό σύνολο, το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί. Ως αποτέλεσμα, ο εμπρός πρόβολος έχει αυξηθεί κατά 76 χιλιοστά. Η μπαταρία του υβριδικού συνόλου είναι τοποθετημένη εγκάρσια, κάτω από τα πίσω καθίσματα.

Aygo X Yaris 128 ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ εκ. 130 100 ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣ εκ. 100 115 ΠΛΑΤΟΣ ΠΙΣΩ εκ. 125 87 ΥΨΟΣ ΠΙΣΩ εκ. 90 21 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ εκ. 24 152 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ λίτρα 298

Χάρη στο κατά 10 εκατοστά μεγαλύτερο πλάτος, στις πίσω θέσεις του Yaris μπορούν να φιλοξενηθούν έως τρία άτομα. Στο μικρότερο αδελφάκι του χωρούν μόνο δύο άτομα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

3κύλινδρος σε σειρά

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.490 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 92 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 120 Nm/3.600-4.800 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 80 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 141 Nm

Συνδυαστική ισχύς

116 ίπποι

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Αυτόματο κιβώτιο eCVT

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 172 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9,2 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 3,7 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 4,6 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 85 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

30 λίτρα

Μπαταρία

0,76 kWh

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 3.776 x 1.740 x 1.525

Μεταξόνιο 2.430 χιλ.

Βάρος 1.510 κιλά

Χώρος αποσκευών

231 λ.

Τιμή aγοράς

Βασική έκδοση: 19.500€ (X-Play)

Έκδοση δοκιμής: 20.260€ (X-Style)