Δοκιμή Toyota C-HR+ 77 kWh 224 PS: Serious contender

Ένα από τα πιο διάσημα ονόματα της μάρκας στην ηλεκτρική εποχή, δείχνει η πιο ολοκληρωμένη επιλογή που έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Η Toyota άργησε να μπει με αποφασιστικότητα στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Όχι επειδή δεν είχε τεχνογνωσία στον εξηλεκτρισμό, αλλά επειδή για χρόνια είχε χτίσει σχεδόν ολόκληρη την ευρωπαϊκή της στρατηγική πάνω στα full hybrid. Και όχι άδικα. Η μάρκα κατάφερε να κάνει την υβριδική τεχνολογία καθημερινότητα για εκατομμύρια οδηγούς, πολύ πριν η υπόλοιπη αγορά αρχίσει να μιλά συστηματικά για κατανάλωση, εκπομπές και ηλεκτρική υποβοήθηση.

Το πέρασμα στα αμιγώς ηλεκτρικά, όμως, δεν ήταν εξίσου άμεσο. Το bZ4X αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε από την αρχή να δημιουργήσει τον θόρυβο που θα περίμενε κανείς από την Toyota. Το νέο C-HR+ έρχεται σε διαφορετική στιγμή και με διαφορετικό βάρος στην πλάτη του. Κουβαλά ένα όνομα που έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο στην Ευρώπη, πατά σε αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα και προσπαθεί να δώσει στη μάρκα ένα πιο πειστικό ηλεκτρικό SUV για την καρδιά της αγοράς.

Στη μεσαία έκδοση της δοκιμής, με τη μεγάλη μπαταρία των 77 kWh, έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και ισχύ 224 PS, το C-HR+ δείχνει ίσως την πιο ισορροπημένη πλευρά του. Δεν είναι η βασική έκδοση, δεν είναι η υπερβολική τετρακίνητη, αλλά εκείνη που προσπαθεί να συνδυάσει αυτονομία, απόδοση, τιμή και καθημερινή ευχρηστία με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.

Δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό C-HR

Το όνομα μπορεί να δημιουργεί μια συγκεκριμένη προσδοκία, όμως το C-HR+ δεν είναι μια απλή ηλεκτρική εκδοχή του γνωστού C-HR. Βασίζεται στην πλατφόρμα eTNGA, την αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται και στο bZ4X, ενώ τεχνικά συγγενεύει και με το Subaru Uncharted. Αυτό σημαίνει ότι η σχεδίασή του έχει ξεκινήσει με βάση τις ανάγκες ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και όχι ως προσαρμογή ενός θερμικού μοντέλου.

Σε σχέση με το κλασικό C-HR, το νέο C-HR+ είναι μεγαλύτερο, πιο άκαμπτο και με χαμηλότερο κέντρο βάρους. Το μήκος φτάνει τα 4.520 mm, το πλάτος τα 1.870 mm, το ύψος τα 1.595 mm και το μεταξόνιο τα 2.750 mm. Οι διαστάσεις το τοποθετούν ανάμεσα στο C-HR και το bZ4X, με αρκετή παρουσία στον δρόμο, αλλά χωρίς να γίνεται υπερβολικό σε όγκο για την πόλη.

Σχεδιαστικά κρατά τη δυναμική, coupe SUV λογική που έκανε γνωστό το C-HR, αλλά με πιο καθαρές γραμμές και έντονη ηλεκτρική ταυτότητα. Το εμπρός μέρος ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Toyota, με λεπτά φωτιστικά σώματα και πιο κλειστή μάσκα, ενώ πίσω η γραμμή της οροφής δίνει πιο σπορ εικόνα. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν μοιάζει αδιάφορο, χωρίς όμως να γίνεται τόσο ιδιαίτερο ώστε να περιορίζει το κοινό του.

Αυτή είναι και η πρώτη του επιτυχία. Δείχνει μοντέρνο, ηλεκτρικό και ξεχωριστό, αλλά όχι υπερβολικό.

Η μεσαία έκδοση μοιάζει με τη χρυσή τομή

Η γκάμα ξεκινά από τη μικρότερη μπαταρία των 57,7 kWh, όμως η έκδοση που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά είναι αυτή με τη μεγάλη μπαταρία των 77 kWh. Στη διαμόρφωση Style Plus της δοκιμής, το C-HR+ αποδίδει 224 PS και 269 Nm ροπής, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 7,4 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 km/h. Στην πράξη, οι αριθμοί αυτοί ταιριάζουν απόλυτα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με εκρηκτική επιτάχυνση, αλλά έχει όση ισχύ χρειάζεται για να κινηθεί άνετα σε κάθε σενάριο. Στην πόλη είναι άμεσο, στον ανοιχτό δρόμο έχει άνετες ρεπρίζ και στις προσπεράσεις δεν δημιουργεί δεύτερες σκέψεις.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με αρκετά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας είναι ότι το C-HR+ δεν δείχνει να βασίζεται μόνο στην αρχική ροπή του ηλεκτροκινητήρα. Η συνολική απόδοση είναι γραμμική, πολιτισμένη και εύκολη στη διαχείριση. Αυτό ταιριάζει πολύ στη φιλοσοφία της Toyota, η οποία ακόμη και σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή παραμένει πιο κοντά στην έννοια της ευκολίας παρά της επίδειξης.

Με τιμή 39.990 ευρώ για την έκδοση 77 kWh 224 PS Style Plus, απέναντι στις 36.990 ευρώ της βασικής έκδοσης, η μεσαία πρόταση δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Η επιπλέον αυτονομία και η μεγαλύτερη ισχύς κάνουν τη διαφορά στην πράξη, ειδικά για όποιον θέλει ένα ηλεκτρικό SUV που δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη.

Η ποιότητα κύλισης σε ρόλο πρωταγωνιστή

Οδηγικά, το C-HR+ έχει μια ταυτότητα που αναγνωρίζεις αμέσως ως Toyota. Μόνο που εδώ αυτή η γνώριμη αίσθηση έχει μεταφερθεί στην ηλεκτρική εποχή. Η προτεραιότητα δεν είναι η σπορ συμπεριφορά, αλλά η άνεση, η ησυχία, η ηρεμία στην καμπίνα και η αίσθηση ότι όλα λειτουργούν χωρίς να απαιτούν προσαρμογή από τον οδηγό.

Η ποιότητα κύλισης είναι από τα καλύτερα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στην πόλη, παρά το μέγεθος και το βάρος του, το C-HR+ κινείται με άνεση και ευκολία. Οι περισσότερες ανωμαλίες περνούν φιλτραρισμένες, ενώ ακόμη και οι εγκάρσιες κακοτεχνίες δεν ενοχλούν ιδιαίτερα. Σε αυτό βοηθά και η διάσταση των ελαστικών της έκδοσης που οδηγήσαμε, με μεγαλύτερο προφίλ σε σχέση με πιο εντυπωσιακούς τροχούς. Σε μια έκδοση με 20άρες ζάντες, η εικόνα πιθανότατα θα ήταν διαφορετική.

Στον ανοιχτό δρόμο, το C-HR+ δείχνει ακόμη καλύτερο. Η καμπίνα παραμένει ήσυχη, η ανάρτηση ελέγχει σωστά το αμάξωμα και η συνολική αίσθηση είναι αυτή ενός ηλεκτρικού SUV που μπορεί να ταξιδέψει για ώρες χωρίς να κουράσει. Η ηχομόνωση, η γραμμική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και η σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες δημιουργούν μια πολύ ώριμη οδηγική εικόνα.

Υπήρξαν πολλές στιγμές στο ταξίδι όπου η αίσθηση ταχύτητας ήταν πολύ χαμηλότερη από την πραγματική. Χωρίς το adaptive cruise control, θεωρούσες ότι κινείσαι με περίπου 120 km/h, ενώ το κοντέρ έγραφε 150 km/h. Αυτό δεν είναι απλώς ένδειξη ησυχίας. Δείχνει ότι το αυτοκίνητο πατά καλά, απομονώνει σωστά και δεν μεταφέρει νευρικότητα στον οδηγό.

Αποδοτικότητα που βάζει τα γυαλιά

Το πιο δυνατό στοιχείο του C-HR+ είναι η αποδοτικότητα. Με τη μεγάλη μπαταρία των 77 kWh, η Toyota ανακοινώνει αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως περίπου 600 km ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Στην πράξη, το αυτοκίνητο δείχνει ότι μπορεί να πλησιάσει πολύ καλά νούμερα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Στην πόλη, ακόμη και με το A/C σε πλήρη λειτουργία, η κατανάλωση κινήθηκε στις 13-13,5 kWh/100 km. Με τέτοιες τιμές, τα 500+ km αστικής αυτονομίας δεν είναι αισιόδοξη υπόθεση, αλλά κάτι απολύτως ρεαλιστικό. Σε ανοιχτό δρόμο, με ταχύτητες έως 120-130 km/h, η κατανάλωση ανέβηκε περίπου στις 15,5 kWh/100 km, τιμή εξαιρετική για ηλεκτρικό SUV αυτού του μεγέθους.

Ο μόνος πραγματικός λόγος να δεις υψηλότερες τιμές είναι να αφήσεις το αυτοκίνητο να σε παρασύρει με την άνεση και την ησυχία του. Το C-HR+ κρύβει πολύ καλά τα χιλιόμετρα και μπορεί εύκολα να σε οδηγήσει σε ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτές που αντιλαμβάνεσαι μέσα στην καμπίνα. Εκεί η κατανάλωση θα ανέβει, όπως σε κάθε ηλεκτρικό, αλλά η βασική αποδοτικότητα του συνόλου παραμένει πολύ καλή.

Η αναγεννητική πέδηση προσφέρει τέσσερα στάδια, ρυθμιζόμενα από paddles πίσω από το τιμόνι. Δεν υπάρχει πλήρης λειτουργία one-pedal που να ακινητοποιεί εντελώς το αυτοκίνητο, όμως το ισχυρότερο επίπεδο αρκεί για το μεγαλύτερο μέρος των επιβραδύνσεων. Στην καθημερινή χρήση, ο οδηγός χρειάζεται το πεντάλ του φρένου κυρίως για την πλήρη ακινητοποίηση ή σε πιο άμεσες ανάγκες.

Η φόρτιση υποστηρίζει DC ισχύ έως 150 kW, με τη διαδικασία από 10% έως 80% να απαιτεί περίπου 30 λεπτά σε κατάλληλο φορτιστή. Στην AC φόρτιση, ο onboard charger είναι 11 kW, με δυνατότητα 22 kW σε ανώτερες εκδόσεις, ανάλογα με τον εξοπλισμό. Η ύπαρξη προθέρμανσης της μπαταρίας βοηθά στη διατήρηση πιο σταθερών χρόνων φόρτισης ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ευχάριστο όταν πιεστεί, χωρίς να προσποιείται κάτι άλλο

Το C-HR+ δεν έχει σχεδιαστεί ως σπορ ηλεκτρικό SUV. Παρ’ όλα αυτά, σε πιο πιεσμένο ρυθμό είναι πιο ευχάριστο απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Η πλατφόρμα είναι άκαμπτη, το κέντρο βάρους χαμηλότερο από ενός αντίστοιχου θερμικού SUV και η ανάρτηση με ανεξάρτητη διάταξη εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω βοηθά στη συνοχή της συμπεριφοράς.

Το τιμόνι έχει καλό βάρος και το εμπρός μέρος ακολουθεί με ακρίβεια τις εντολές. Η πληροφόρηση δεν είναι πλούσια, αλλά η αίσθηση είναι ευχάριστη και η συμπεριφορά προβλέψιμη. Αν κινηθείς πιο γρήγορα σε δρόμο με στροφές, το αυτοκίνητο θα κρατήσει πολύ καλό ρυθμό χωρίς να προκαλέσει άγχος. Τα ηλεκτρονικά δημιουργούν ένα πλήρες δίχτυ ασφαλείας, επεμβαίνοντας νωρίς όταν χρειαστεί, αλλά χωρίς να χαλούν τη ροή σε φυσιολογική χρήση.

Η πρόσφυση είναι αρκετή, αν και οι 224 PS στους εμπρός τροχούς μπορούν να ενεργοποιήσουν το traction control σε πιο απότομες εκκινήσεις ή σε χαμηλής πρόσφυσης επιφάνεια. Δεν είναι κάτι που ενοχλεί. Περισσότερο δείχνει ότι το αυτοκίνητο έχει ικανοποιητική δύναμη και πως η Toyota έχει επιλέξει μια ρύθμιση που βάζει την ασφάλεια πάνω από το παιχνίδι.

Σε κάθε περίπτωση, η οδηγική του αξία δεν βρίσκεται στην ένταση. Βρίσκεται στο πόσο εύκολα μπορεί να κινηθεί γρήγορα, πολιτισμένα και χωρίς να κουράσει.

Εσωτερικό με λειτουργικότητα

Η καμπίνα του C-HR+ ακολουθεί γνώριμη Toyota λογική. Η ποιότητα κατασκευής είναι στιβαρή, η συναρμογή δείχνει προσεγμένη και το περιβάλλον είναι πρακτικό. Δεν είναι η πιο εντυπωσιακή καμπίνα της κατηγορίας σε αισθητική ή υλικά, όμως είναι φτιαγμένη με γνώμονα τη χρήση.

Η κεντρική οθόνη των 14 ιντσών έχει καλή απόκριση και υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ο ψηφιακός πίνακας των 7 ιντσών δίνει τις βασικές πληροφορίες χωρίς να μπερδεύει. Θετικό είναι ότι η Toyota διατηρεί φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό, κάτι που κάνει την καθημερινή χρήση πιο εύκολη και ασφαλή.

Οι εμπρός χώροι είναι καλοί, με σωστή θέση οδήγησης και καλή ορατότητα προς τα εμπρός. Πίσω, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη. Παρά το μήκος και το μεταξόνιο, το C-HR+ δεν προσφέρει την άπλα που θα περίμενε κανείς από ορισμένα ηλεκτρικά SUV του segment. Πέντε ενήλικες θα χωρέσουν, αλλά όχι με την άνεση που προσφέρουν πιο τετραγωνισμένες ή πιο πρακτικά σχεδιασμένες προτάσεις. Η coupe γραμμή της οροφής και το υπερυψωμένο δάπεδο πίσω περιορίζουν την αίσθηση ευρυχωρίας, ειδικά για ψηλότερους επιβάτες.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 416 lt, τιμή ικανοποιητική αλλά όχι κορυφαία. Το σχήμα είναι πρακτικό, υπάρχει διπλό δάπεδο για την τακτοποίηση καλωδίων και το χαμηλό κατώφλι διευκολύνει τη φόρτωση. Για καθημερινή χρήση και ταξίδι τεσσάρων ατόμων θα καλύψει τις ανάγκες, όμως η πρακτικότητα δεν είναι το πεδίο στο οποίο το C-HR+ ξεχωρίζει περισσότερο.

Τιμή και τοποθέτηση

Η βασική έκδοση του Toyota C-HR+ ξεκινά από 36.990 ευρώ, ενώ η έκδοση της δοκιμής, 77 kWh 224 PS Style Plus, κοστίζει 39.990 ευρώ. Η διαφορά τιμής σε σχέση με τη βασική έκδοση δείχνει λογική, αν λάβει κανείς υπόψη τη μεγαλύτερη μπαταρία, την υψηλότερη ισχύ και την πολύ πιο άνετη αυτονομία που προσφέρει στην καθημερινή χρήση.

Σε μια αγορά όπου τα ηλεκτρικά SUV συχνά μπερδεύονται ανάμεσα στην υπερβολή και στην πρακτικότητα, το C-HR+ στη μεσαία έκδοση δείχνει καλά μελετημένο. Δεν προσπαθεί να είναι το φθηνότερο, ούτε το πιο εντυπωσιακό σε επιδόσεις. Προσπαθεί να είναι ένα ηλεκτρικό Toyota που πείθει με την αξιοπιστία της προσέγγισης, την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης.

Αυτό ακριβώς μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα.

Το συμπέρασμα

Το Toyota C-HR+ 77 kWh 224 PS Style Plus είναι το πιο ολοκληρωμένο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota που έχουμε οδηγήσει μέχρι σήμερα. Όχι επειδή κάνει κάτι ακραίο ή επειδή αλλάζει τους κανόνες της κατηγορίας. Αλλά επειδή καταφέρνει να φέρει την ουσία της Toyota σε ένα ηλεκτρικό SUV που δείχνει ώριμο, αποδοτικό και εύκολο στην καθημερινότητα.

Η ποιότητα κύλισης είναι εξαιρετική, η κατανάλωση πολύ χαμηλή για το μέγεθος και την ισχύ του, η αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες καθησυχαστική και η οδηγική συμπεριφορά πιο ευχάριστη απ’ όσο προϊδεάζει ο χαρακτήρας του. Οι χώροι δεν είναι κορυφαίοι και το πίσω κάθισμα δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τις εξωτερικές διαστάσεις, όμως το συνολικό πακέτο παραμένει ιδιαίτερα δυνατό.

Η μεσαία έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία μοιάζει η πιο σωστή επιλογή. Έχει την αυτονομία που χρειάζεται ένα ηλεκτρικό SUV για να μη σε περιορίζει, την ισχύ που απαιτείται για άνετο ταξίδι και την οικονομία που κάνει την καθημερινή χρήση πραγματικά συμφέρουσα.

Για την Toyota, το C-HR+ είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τον αγοραστή, είναι ένα ηλεκτρικό SUV που δεν ζητά να κάνεις μεγάλους συμβιβασμούς για να το βάλεις στη ζωή σου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 227 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 269 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,4 δλ.

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 13,8 kWh/100 χλμ.

Εκτιμώμενη δοκιμής: 14,5 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Χωρητικότητα: 77 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 600 χλμ.

Δοκιμής: 500 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 7 ώρες (0-100%)

DC 220 kW (10-80%): 30 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.:

4.520 x 1.870 x 1.595

Μεταξόνιο: 2.750 χλστ.

Βάρος: 1.885 κιλά

Χώρος αποσκευών

416 λίτρα

Τιμή αγοράς

39.900€