Δοκιμή Toyota Yaris Hybrid 130 PS: Το best-seller με περισσότερη δύναμη και ίδια κατανάλωση 

Η ιστορία του δημοφιλέστερου supermini της αγοράς, του Toyota Yaris, συνεχίζεται με βελτιώσεις στα σημεία και την ίδια επιτυχημένη συνταγή.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Για περισσότερα από 25 χρόνια, το Toyota Yaris δεν είναι απλώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermini της αγοράς, αλλά και ένα από τα πιο επιτυχημένα. Με πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων οι μισές στην Ευρώπη, το μικρό ιαπωνικό hatchback έχει αποδείξει πως η συνταγή της Toyota συνδυάζει με μαεστρία αξιοπιστία, πρακτικότητα και οικονομία.

Η τελευταία ανανέωση δεν έφερε ριζικές αλλαγές στη σχεδίαση, αλλά πρόσθεσε κάτι που πολλοί ζητούσαν: την έκδοση Hybrid 130, η οποία υπόσχεται μεγαλύτερη ζωντάνια χωρίς να θυσιάζει το κορυφαίο χαρτί του μοντέλου, την οικονομία καυσίμου.

Δυναμική εμφάνιση με γνώριμη υπογραφή

Το Yaris διατηρεί τις σμιλευμένες γραμμές του, με έντονες καμπύλες και μυώδη φτερά που του χαρίζουν σπορτίφ χαρακτήρα παρά το μικρό του μέγεθος (3,94 μέτρα). Η επιθετική μάσκα, τα LED φωτιστικά σώματα και οι προαιρετικοί δίχρωμοι συνδυασμοί αμαξώματος ενισχύουν την παρουσία του στον δρόμο. Πόσο μάλλον σε αυτή την ανοιχτή μπλε απόχρωση, η οποία δεν σταμάτησε λεπτό να τραβά τα βλέμματα των περαστικών και να συγκεντρώνει σχόλια. Ακόμη κι όταν μιλάμε για ένα από τα best-sellers της ελληνικής αγοράς που κυκλοφορεί παντού.

Στην έκδοση των 130 ίππων, η εμφάνιση δεν διαφοροποιείται δραματικά από το μικρότερο Hybrid 116, κάτι που ίσως απογοητεύσει όσους περίμεναν πιο «προκλητική» εικόνα. Ωστόσο, η διακριτική προσέγγιση ταιριάζει με τη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φλυαρίες, αλλά να ξεχωρίσει με ένα ώριμο και καλοζυγισμένο σχεδιαστικό χαρακτήρα.

Με το απαραίτητο digital update

Η καμπίνα έχει δεχτεί ουσιαστικές αναβαθμίσεις στο τεχνολογικό κομμάτι, με την πιο ορατή αλλαγή να είναι η νέα οθόνη αφής των 10,5” για το infotainment. Είναι πιο γρήγορη, με καλύτερη ανάλυση και υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και ενσύρματο Android Auto, ενώ συνοδεύεται από ψηφιακό πίνακα οργάνων πολλαπλών διαμορφώσεων.

Η εργονομία είναι καλή, αν και το μενού σε ορισμένες λειτουργίες απαιτεί εξοικείωση. Τα υλικά είναι κατά κύριο λόγο σκληρά, όμως η συναρμογή τους δείχνει ότι θα αντέξουν στον χρόνο – παραδοσιακό πλεονέκτημα των Toyota. Κάπου εδώ να πούμε ότι η μεγάλη οθόνη για το infotainment είναι προνόμιο μόνο της έκδοσης με τους 130 ίππους. Τα φθηνότερα Yaris με τους 116 χρησιμοποιούν μία οθόνη 9 ιντσών, ενώ δεν έχουν και τον νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Η θέση οδήγησης είναι σωστή ως προς τη γεωμετρία της, με αρκετό εύρος ρύθμισης ώστε να βολευτούν ακόμη και οδηγοί με ψηλότερο ανάστημα, ενώ ικανοποιητική είναι και η ορατότητα. Τα καθίσματα παρέχουν στήριξη χωρίς να γίνονται κουραστικά σε πολύωρες διαδρομές. Αν υπάρχει ένα σημείο που το Yaris υστερεί έναντι ορισμένων ανταγωνιστών, αυτό είναι οι χώροι. Οι εμπρός επιβάτες απολαμβάνουν άνεση, όμως οι πίσω θα βρουν τα γόνατά τους να πλησιάζουν επικίνδυνα στα εμπρός καθίσματα. Το μικρό άνοιγμα των πίσω θυρών δεν βοηθά το τελικό σκορ, καθώς δυσκολεύει την είσοδο, ειδικά για ψηλότερους επιβάτες.

Ο χώρος αποσκευών, στα 270 λίτρα, είναι οριακός ακόμη και για ταξίδι δύο ατόμων και απαιτεί προσεκτική οργάνωση στις αποσκευές, εάν οι επιβάτες θέλουν σε μεγάλη γκαρνταρόμπα διακοπών. Δεν αποτελεί έκπληξη· είναι γνώρισμα της κατηγορίας, όμως όσοι ζητούν περισσότερη ευρυχωρία ίσως πρέπει να στραφούν στο Yaris Cross.

Ο σταρ της παράστασης

Ο συνδυασμός του βενζινοκινητήρα των 1.5 λίτρων και 92 ίππων με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 84 ίππων, αποδίδει πλέον 130 ίππους συνολικά και 185 Nm ροπής. Η αύξηση σε σχέση με το Hybrid 116 (που έχει 120 Nm από τον θερμικό και 141 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα) είναι εμφανής στον δρόμο, αλλά αυτό χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι υστερεί το μικρότερο σύνολο.

Η Toyota βελτίωσε το e-CVT, μειώνοντας τον θόρυβο στις έντονες επιταχύνσεις και περιορίζοντας το γνωστό κουραστικό και μονότονο γρύλισμα, που εισέβαλλε στην καμπίνα. Ταξιδεύει σίγουρα πιο εύκολα, αν και όταν οι ταχύτητες είναι πιο υψηλές, εάν υπάρξει ανάγκη για επιτάχυνση, τότε το φαινόμενο θα κάνει την εμφάνιση του. Σε σενάρια όπως αυτό μίας προσπέρασης, τότε η ηχομόνωση του Yaris δεν αρκεί για να διατηρήσει το ψηλό στροφάρισμα μακριά από τα αυτιά των επιβατών. Το 0-100 km/h έρχεται σε 9,2 δευτ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 km/h. Τιμές παραπάνω από ικανοποιητικές για ένα αυτοκίνητο που στόχος του είναι η οικονομία και όχι οι επιδόσεις.

Το σημαντικότερο όλων όμως είναι πως, παρά την αυξημένη ισχύ, η κατανάλωση παραμένει υποδειγματική. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, με μικτές συνθήκες (πόλη, ταξίδι, σβέλτη οδήγηση για φωτογράφιση), η μέση τιμή κυμάνθηκε στα 4,5-4,7 lt/100 km. Μάλιστα, μέσα στην πόλη, ακόμη και με το A/C να δουλεύει συνεχώς εν μέσω καύσωνα, το Yaris κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Το ίδιο ισχύει και σε πιο ανοιχτό δρόμο, κάνοντας τις ήρεμες μετακινήσεις και βόλτες στον επαρχιακό, ακόμη πιο γαλήνιες… και κυρίως οικονομικές.

Οδηγοκεντρικό με το γάντι

Το Yaris Hybrid 130 διατηρεί τα δυναμικά χαρακτηριστικά που έκαναν την τρέχουσα γενιά σημείο αναφοράς. Το πλαίσιο είναι εξαιρετικό, η ουδέτερη προσέγγιση στις καμπές ικανοποιητικότατη και η πρόσφυση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και σε σβέλτο ρυθμό. Το τιμόνι είναι ακριβές και με σωστό βάρος, περνώντας αρκετή πληροφόρηση στον οδηγό. Σημαδεύει με ακρίβεια που θυμίζει σπορ hatchback και έχει το σασί για να υποστηρίξει αυτή την κατευθυντικότητα. Η ανάρτηση, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην άνεση και την ευχάριστη οδική συμπεριφορά. Απορροφά ικανοποιητικά τις περισσότερες ανωμαλίες, ωστόσο, με τους μεγαλύτερους τροχούς των 17 ιντσών που βρίσκουμε στο μοντέλο της δοκιμής, κάποιες κακοτεχνίες περνούν «ξερά» στην καμπίνα.

Σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενα Model Year είναι η αδυναμία πλήρους απενεργοποίησης του ESP, κάτι που περιορίζει την ελευθερία παιχνιδιού με την ουρά σε γρήγορη οδήγηση, ενώ στην υπερβολή θα φροντίσει να θέσει τα όρια σχετικά νωρίς, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο για ανησυχία ή… παιχνίδι. Λογικό όμως, αν αναλογιστεί κανείς το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Άλλωστε, για όσους θέλουν κάτι πιο «παιχνιδιάρικο», υπάρχει και το GR Yaris.

Ώριμη αναβάθμιση

Η αναβάθμιση στους 130 ίππους δεν μεταμορφώνει το Yaris σε GTI, αλλά του δίνει την έξτρα σπιρτάδα που χρειαζόταν για να καλύψει και τον οδηγό που θέλει κάτι παραπάνω από οικονομία. Πολλά σημεία που έχριζαν βελτίωσης διαφοροποιήθηκαν και γενικότερα το αυτοκίνητο εναρμονίστηκε με τα στάνταρ της σημερινής αγοράς και κυρίως τα θέλω των καταναλωτών. Ότι ακριβώς χρειαζόταν δηλαδή για να διατηρήσει τον τίτλο του best-seller.

Η τιμή εκκίνησης των 27.040 ευρώ για την έκδοση Hybrid 130 το τοποθετεί σίγουρα πολύ πιο πάνω από τις εκδόσεις των 116 PS. Για την ακρίβεια το τοποθετούν πάνω από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανταγωνιστών, αλλά και πάλι δεν θεωρούμε πως ανησυχεί την Toyota. Αρχικά, έχει το «μικρότερο» υβριδικό 116 ως την προσιτή επιλογή (ξεκινά από 21.910 ευρώ), οπότε αμέσως φεύγει το άγχος της υψηλής αρχικής τιμής. Παράλληλα, όταν οι πωλήσεις δείχνουν κάθε μήνα την ακλόνητη εμπιστοσύνη του κοινού στα προϊόντα της ιαπωνικής μάρκας, ποιος ο λόγος να «ιδρώσουν» για να ρίξουν την τιμή; Το ελληνικό κοινό αγαπά το Toyota Yaris και αυτή η τελευταία του εκδοχή έχει όλα τα εφόδια για να το αποδείξει, όπως και κάνει.

Το Toyota Yaris Hybrid 130 PS είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα supermini της αγοράς. Διατηρεί την υποδειγματική οικονομία καυσίμου, προσθέτει επιδόσεις που κάνουν τη διαφορά και προσφέρει τεχνολογικό εξοπλισμό που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον ανταγωνισμό. Οι περιορισμένοι χώροι παραμένουν το βασικό του μειονέκτημα, αλλά για όσους κινούνται κυρίως στην πόλη και κάνουν συχνές εξορμήσεις, είναι μια πρόταση που δύσκολα θα απογοητεύσει.

Toyota Yaris Hybrid 116 PS: Η λογική επιλογή Η έκδοση Hybrid 116 συνεχίζει να αποτελεί τον κορμό της γκάμας του Yaris. Χρησιμοποιεί το ίδιο υβριδικό σύστημα 1.5 λίτρων, αλλά με το μικρότερο ηλεκτροκινητήρα (80 PS αντί για 84) και συνδυαστική ισχύ 116 PS. Στην πράξη, προσφέρει την ίδια κορυφαία οικονομία καυσίμου – ακόμη και κάτω από 4 lt/100 km στην πόλη – και πολύ κοντινή εμπειρία οδήγησης με το 130άρι. Οι διαφορές εντοπίζονται στις επιδόσεις (0-100 km/h σε 9,7’’ αντί για 9,2’’) και στον εξοπλισμό, που στην αρχική έκδοση είναι πιο βασικός, αλλά καθόλου ελλιπείς. Το πλεονέκτημα του είναι η σημαντικά χαμηλότερη τιμή κτήσης (από 21.910 ευρώ), γεγονός που το καθιστά πιο προσιτό σε μεγαλύτερο εύρος αγοραστών. Η οδική συμπεριφορά παραμένει κορυφαία για την κατηγορία, με εξαιρετικό σασί και οδηγική αίσθηση που σπάνια συναντάς σε supermini του σήμερα. Στο ταξίδι, η διαφορά ισχύος δεν επηρεάζει ουσιαστικά την άνεση, με το CVT κιβώτιο να παραμένει ο βασικός περιοριστικός παράγοντας όταν ζητήσεις απότομα επιτάχυνση, καθώς αφήνει τον κινητήρα να ανεβάσει στροφές και γεμίζει την καμπίνα με τον χαρακτηριστικό θόρυβο. Συνολικά, το Hybrid 116 είναι η πιο λογική επιλογή για όσους δίνουν προτεραιότητα στο κόστος κτήσης και λειτουργίας, χωρίς να χάνουν τίποτα από την οικονομία, την ποιότητα και τον πρακτικό χαρακτήρα του Yaris.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος βενζίνης

Χωρητικότητα 1.490 κ.εκ.

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 92 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 120 Nm/3.600-4.800 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 84 PS

Μέγιστη ροπή: 140 Nm

Συνδυαστική ισχύς υβριδικού συστήματος

Μέγιστη ισχύς: 131 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 140 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο CVT

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 175 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9,2 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 4,1 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 4,6 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 87-98 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

36 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 3.940 x 1.745 x 1.500

Μεταξόνιο χλστ.: 2.560

Βάρος: 1.190 κιλά

Χώρος αποσκευών

286 λίτρα

Τιμή αγοράς

από 27.040 € (C-HIC)

Έκδοση δοκιμής (Premiere Edition): από 29.610 €

Τέλη κυκλοφορίας

0 ευρώ

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός