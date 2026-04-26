Δοκιμή Voge DS625X: Δικαιολογημένα αγαπημένο

Τα 525 της Voge ανταποκρίθηκε στις ελληνικές απαιτήσεις με πρωτοφανή αποτελεσματικότητα. Το 625 ήρθε για να τελειοποιήσει τη συνταγή.

Δεν είναι εύκολο για μια μοτοσυκλέτα να διαδεχθεί ένα τόσο επιτυχημένο μοντέλο χωρίς να βρεθεί αμέσως μπροστά σε υψηλές προσδοκίες. Η Voge DS525X κατάφερε να χτίσει πολύ γρήγορα ένα ισχυρό όνομα στην ελληνική αγορά, επειδή συνδύασε όσα ζητά σήμερα ο μέσος αναβάτης από μια adventure μεσαίου κυβισμού. Προσιτή τιμή, πλήρη εξοπλισμό, φιλικό χαρακτήρα και πραγματική πολυχρηστικότητα. Το DS625X έρχεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση. Και το σημαντικό είναι πως δεν λειτουργεί ως μια ελαφρώς μεγαλύτερη εκδοχή του 525, αλλά σαν μία ξεκάθαρη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα.

Εξωτερικά οι διαφορές μοιάζουν περιορισμένες. Αν το δεις βιαστικά, μπορεί ακόμη και να το θεωρήσεις μια μικρή ανανέωση. Στην πράξη όμως, το 625 είναι πιο ολοκληρωμένο. Ο νέος κινητήρας, οι βελτιωμένες αναρτήσεις, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η συνολικά πιο ώριμη οδική συμπεριφορά δημιουργούν μια μοτοσυκλέτα που απευθύνεται στον ίδιο περίπου τύπο αναβάτη, αλλά κάνει σχεδόν τα πάντα λίγο καλύτερα. Και αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό από οποιαδήποτε αλλαγή εντυπωσιασμού.

Δείχνει γνώριμη, αλλά δεν είναι ίδια

Η Voge δεν θέλησε να αλλάξει ριζικά τη σχεδιαστική ταυτότητα της μοτοσυκλέτας. Και σωστά έπραξε. Το DS625X διατηρεί την adventure εικόνα που ήδη λειτούργησε εμπορικά, με «γεμάτο» ρεζερβουάρ, προστατευτικά, χούφτες, ποδιά, κάγκελα, σχάρα και όλα εκείνα τα στοιχεία που ο αγοραστής αυτής της κατηγορίας θέλει να βλέπει όχι στον κατάλογο αξεσουάρ, αλλά πάνω στη μοτοσυκλέτα από το εργοστάσιο.

Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού της. Η εικόνα της είναι ολοκληρωμένη από την πρώτη στιγμή και δεν χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία να συμπληρώνεις ελλείψεις για να αποκτήσει τον χαρακτήρα που υπόσχεται. Το γεγονός ότι ακόμη και η μπροστινή κάμερα, οι προβολείς ομίχλης, το κεντρικό σταντ, οι ρυθμιζόμενες μανέτες, οι φωτιζόμενοι διακόπτες, το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών και το πλήρες προστατευτικό πακέτο περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, την τοποθετεί αμέσως σε πολύ ισχυρή θέση απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η συνολική ποιότητα κατασκευής αφήνει καλή εικόνα. Δεν μιλάμε πια για μια κινεζική μοτοσυκλέτα που απλώς σε πείθει επειδή είναι φθηνότερη. Η αίσθηση που δίνει είναι σωστά δεμένη, με προσοχή στις λεπτομέρειες και με φινίρισμα που στέκεται χωρίς να απολογείται.

Νέος κινητήρας: Το μεγάλο χαρτί

Το σημαντικότερο βήμα σε σχέση με το 525 βρίσκεται στον κινητήρα. Η Voge δεν αρκέστηκε σε μια απλή αύξηση κυβισμού για να κερδίσει μερικούς ίππους παραπάνω. Αντιθέτως, έφτιαξε ουσιαστικά ένα νέο σύνολο, με τον δικύλινδρο εν σειρά να ανεβαίνει στα 581 cc και να αποδίδει 64 PS στις 9.000 rpm και 5,8 kgm στις 6.500 rpm.

Το σημαντικό δεν είναι τόσο το νούμερο της μέγιστης ισχύος. Είναι ο τρόπος που αποδίδεται. Γιατί το DS625X δεν είναι από εκείνες τις μοτοσυκλέτες που σε κερδίζουν με ένα ξαφνικό ξέσπασμα ή με την ανάγκη να το κυνηγήσεις ψηλά για να νιώσεις ότι «πάει». Αντιθέτως, αυτό που αντιλαμβάνεσαι από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα είναι ότι ο κινητήρας είναι πιο γεμάτος, πιο ελαστικός και πιο πρόθυμος εκεί που πραγματικά μετρά για την καθημερινή και τουριστική χρήση.

Η αυξημένη ροπή γίνεται αισθητή χαμηλά και στο μεσαίο φάσμα, άρα ακριβώς εκεί που κινείται ο περισσότερος κόσμος. Αυτό κάνει τη μοτοσυκλέτα ευκολότερη στην πράξη. Δεν ζητά συνεχώς αλλαγές, δεν σε αναγκάζει να δουλεύεις το κιβώτιο περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται και σε αφήνει να κινηθείς με χαλαρό ή σβέλτο ρυθμό, ανάλογα με το τι ζητά η στιγμή.

Ταυτόχρονα, όταν ο κινητήρας ανεβάσει στροφές, έχει την απαραίτητη ζωντάνια για να δείξει ότι δεν εξαντλείται στις τουριστικές μετακινήσεις. Η ισχύς είναι ιδανική για την ελληνική πραγματικότητα. Όχι λίγη, όχι υπερβολική. Ακριβώς εκεί που πρέπει για να συνδυάζει ευχρηστία, ασφάλεια και ευχαρίστηση.

Δύο χαρτογραφήσεις με μικρή αλλά χρήσιμη διαφορά

Η DS625X διαθέτει δύο riding modes, Eco και Sport. Η διαφορά τους δεν αλλάζει ριζικά τον χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας, αλλά είναι αρκετή για να επηρεάσει την αίσθηση στο άνοιγμα του γκαζιού. Η Eco είναι πιο νωχελική στην αρχική απόκριση και ταιριάζει περισσότερο στην πόλη, στο βρεγμένο ή στο χαλαρό ταξίδι. Η Sport δίνει λίγο πιο άμεση αίσθηση και ταιριάζει καλύτερα όταν θέλεις να εκμεταλλευτείς περισσότερο τη ζωντάνια του κινητήρα.

Σε κάθε περίπτωση, καμία από τις δύο δεν κάνει τη μοτοσυκλέτα δύστροπη ή απότομη. Η απόδοση παραμένει γραμμική και φιλική, στοιχείο που χαρακτηρίζει συνολικά το μοντέλο. Αυτό, σε συνδυασμό με τον ήπιο και πολιτισμένο τρόπο λειτουργίας του δικύλινδρου, ενισχύει πολύ τον καθημερινό της χαρακτήρα.

Το μεγάλο βήμα μπροστά

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου το DS625X δείχνει πιο καθαρά την πρόοδό του, αυτός είναι οι αναρτήσεις. Στα χαρτιά μπορεί να διαβάζεις πάλι για ανεστραμμένο KYB 41 mm μπροστά και μονό αμορτισέρ πίσω, όμως στην πράξη το σετάρισμα είναι σαφώς πιο ώριμο. Και κυρίως, πιο αποτελεσματικό.

Οι διαδρομές είναι μεγαλύτερες, η απόσταση από το έδαφος αυξημένη, ενώ οι αναρτήσεις είναι πλέον πλήρως ρυθμιζόμενες. Πέρα όμως από το εύρος ρυθμίσεων, αυτό που μετρά είναι η λειτουργία τους. Το DS625X εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη στην είσοδο της στροφής, πατά καλύτερα και συνολικά δείχνει πιο σταθερό όταν ανεβαίνει ο ρυθμός. Δεν πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που ξαφνικά έγινε «σπορ», αλλά για μια adventure που πλέον υποστηρίζει πιο άνετα και πιο φυσικά έναν γρήγορο ρυθμό σε επαρχιακό δρόμο.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς εκεί πολλές αντίστοιχες μοτοσυκλέτες χάνουν τη συνοχή τους. Εδώ, αντίθετα, νιώθεις ότι η Voge έδωσε ουσιαστικό βάρος στην εξέλιξη και όχι μόνο στην προσθήκη εξοπλισμού.

Φιλική, χωρίς να γίνεται βαρετή

Η οδική συμπεριφορά της DS625X είναι από τα βασικά της προτερήματα. Η θέση οδήγησης είναι φυσική, το τιμόνι έχει σωστό πλάτος, η σέλα στα 835 mm δεν δημιουργεί πρόβλημα σε φυσιολογικούς σωματότυπους και συνολικά η μοτοσυκλέτα σου δίνει από την πρώτη στιγμή μια οικεία αίσθηση.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η φιλικότητα αυτή δεν μεταφράζεται σε αδυναμία χαρακτήρα. Στην πόλη κινείται εύκολα, το τιμόνι κόβει ικανοποιητικά, ο συμπλέκτης είναι ελαφρύς και η γενική ισορροπία της βοηθά στις μανούβρες χαμηλής ταχύτητας. Σε επαρχιακό δρόμο στρίβει με προβλέψιμο και ευχάριστο τρόπο, ενώ σε πιο σβέλτο ρυθμό πατά καλύτερα απ’ όσο περιμένεις από μια μοτοσυκλέτα που έχει τόσο έντονα πρακτικό προσανατολισμό.

Δεν είναι νευρική, δεν σε τιμωρεί, δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση. Απλώς δουλεύει σωστά και σου επιτρέπει να κινηθείς γρήγορα χωρίς να σου δίνει ποτέ την αίσθηση ότι πας να ξεπεράσεις τα όριά της απότομα. Και αυτό, τελικά, είναι πιο σημαντικό από το να προσπαθεί να δείξει πιο «αγριεμένη» απ’ όσο είναι.

Από πλευράς φρένων, αν και εδώ δεν έχουμε διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μικρότερο αδερφάκι, με δίσκους 298 mm μπροστά και διπίστονες δαγκάνες της Nissin, το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Με γραμμική αίσθηση, σου εμπνέει εμπιστοσύνη χάρη στο καλό feedback της μανέτας. Σε καθημερινούς ρυθμούς λειτουργεί στα πλαίσια που περιμένεις, ενώ στα πιο πολλά χιλιόμετρα μόνο θα απαιτήσει ένα κλικ παραπάνω πάτημα απ’ όσο θα περίμενες.

Ταξιδεύει, αλλά…

Στο ταξίδι η DS625X αποδεικνύει ότι πότε δεν θα πει όχι σε μία εξόρμηση. Ο κινητήρας δεν ζορίζεται, η σταθερότητα είναι καλή και η σέλα προσφέρει το επίπεδο άνεσης που ζητάς για μεγαλύτερες διαδρομές. Μπορεί να κινηθεί ξεκούραστα σε ρυθμούς εθνικής και γενικά αποπνέει ασφάλεια και ηρεμία.

Εκεί που θα θέλαμε το κάτι παραπάνω είναι στην ανεμοκάλυψη. Όχι γιατί είναι κακή, αλλά γιατί θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική. Για αναβάτη με ύψος 1,87 m, ο αέρας που φτάνει στο κράνος είναι ανεκτός μέχρι περίπου τα 120-130 km/h, αλλά από εκεί και πάνω γίνεται πιο αισθητός απ’ όσο θα θέλαμε, ακόμη και με τη ζελατίνα στην ψηλότερη δυνατή θέση. Πιο μικρόσωμοι ή πιο μικροκαμωμένοι αναβάτες είναι πολύ πιθανό να βολευτούν καλύτερα, κάτι που συνδέεται άμεσα με το ύψος και το πού «σπάει» η ροή του αέρα σε σχέση με το κράνος.

Καίει λίγο και αυτό μετρά πολύ

Ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της μοτοσυκλέτας είναι η χαμηλή κατανάλωση. Το DS625X παραμένει αποδοτικό και εύκολο στη χρήση, με νούμερα που στην πραγματική ζωή δύσκολα ξεφεύγουν από τα 4,5 lt/100 km. Αυτό του δίνει σαφές πλεονέκτημα για όποιον θέλει να χρησιμοποιεί τη μοτοσυκλέτα του συχνά και όχι περιστασιακά.

Η οικονομία αυτή δεν έρχεται σε βάρος των επιδόσεων ή της ευχρηστίας. Δεν χρειάζεται να το «σέρνεις» για να δεις καλά νούμερα. Απλώς πρόκειται για ένα σωστά ισορροπημένο σύνολο, που ταιριάζει πολύ καλά στα ελληνικά δεδομένα, εκεί όπου ο αναβάτης ζητά πολλές χρήσεις από μία μόνο μοτοσυκλέτα.

Δεν είναι αποκλειστικός φίλος της ασφάλτου

Παρότι το κέντρο βάρους της λογικής της παραμένει ξεκάθαρα η άσφαλτος, η DS625X δεν είναι μοτοσυκλέτα που περιορίζεται αυστηρά εκεί. Οι 19 ίντσες μπροστά, οι μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, το λογικό βάρος και η δυνατότητα απενεργοποίησης ABS και TCS της επιτρέπουν να κινηθεί με άνεση και σε χωμάτινες διαδρομές.

Δεν πρόκειται για όχημα που θα πάει σε καθαρόαιμη «endurάδα». Ο χαρακτήρας της είναι περισσότερο περιηγητικός παρά σκληροτράχηλος. Όμως για τον αναβάτη που θέλει να φύγει από την άσφαλτο, να μπει σε βατό χωματόδρομο και να συνεχίσει χωρίς άγχος, έχει τα εφόδια για να το κάνει σωστά και χωρίς παραχωρήσεις στον συνολικό της χαρακτήρα.

Τα κάνει όλα και συμφέρει

Η Voge DS625X πετυχαίνει διάνα στο στόχο που είχαν οι δημιουργοί της. Μια μοτοσυκλέτα που πατά στην επιτυχία του 525, αλλά δεν περιορίζεται στο να την επαναλάβει. Είναι πιο ώριμη, πιο ολοκληρωμένη και πιο ικανή σχεδόν σε κάθε επίπεδο. Ο νέος κινητήρας έχει την ισχύ και τη ροπή που ταιριάζουν ιδανικά στη χρήση που θα της κάνει το ελληνικό κοινό. Οι αναρτήσεις έχουν ανέβει επίπεδο και αλλάζουν ουσιαστικά την αίσθηση της μοτοσυκλέτας. Ο εξοπλισμός παραμένει πληρέστατος, η κατανάλωση χαμηλή και η συνολική εμπειρία χρήσης πραγματικά φιλική.

Η εμφάνιση, ειδικά σε αυτή την απόχρωση, της δίνει επιπλέον πόντους. Αλλά η ουσία δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι ότι πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που δικαιολογεί απόλυτα τη συμπάθεια που έχει κερδίσει η σειρά DS και συνεχίζει τη δυναμική του 525 με τρόπο πειστικό. Ίσως μάλιστα να το κάνει ακόμη καλύτερα, γιατί εδώ νιώθεις πιο καθαρά ότι το πακέτο έχει ωριμάσει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Voge DS625X

Tιμή: 6.795 €

Mototend

Βρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια

Τηλ.: 2102585991

Κινητήρας

Τύπος: Τετράχρονος, δικύλινδρος σε σειρά, οκταβάλβιδος, υγρόψυκτος

Χωρητικότητα: 581 κ.εκ.

Ισχύς: 64 ίπποι / 9.000 σ.α.λ.

Ροπή: 57 Nm / 6.500 σ.α.λ.

Μετάδοση

Αλυσίδα, κιβώτιο 6 σχέσεων

Συμπλέκτης: Ολίσθησης

Πλαίσιο

Τύπος: Ατσάλινο σωληνωτό

Αναρτήσεις

Μπροστά: KYB ανεστραμμένο ρυθμιζόμενο πιρούνι 41mm

Πίσω: KYB ρυθμιζόμενο αμορτισέρ

Φρένα

Μπροστά: Δύο δισκόφρενα 298mm, δαγκάνα δύο εμβόλων

Πίσω: Μονό δισκόφρενο 240mm, δαγκάνα ενός εμβόλου

Τροχοί – Ελαστικά

Εμπρός: 110/80-19

Πίσω: 150/70-17

Ελαστικά πρώτης τοποθέτησης: METZELER TOURANCE

Διαστάσεις

Μεταξόνιο: 1.465 χλστ.

Μήκος: 2.230 χλστ.

Πλάτος: 850 χλστ.

Ύψος: 1.395 χλστ.

Ύψος σέλας: 835 χλστ.

Απόσταση από το έδαφος: 220 χλστ.

Βάρος

192 κιλά