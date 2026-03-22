Δοκιμή Volkswagen ID.Buzz LWB – Somebody to Love

Στα τέλη των 60s το πασίγνωστο τραγούδι των Jefferson Airplane αποτελούσε τον ύμνο ενός κινήματος που χαρακτηριζόταν από απελευθέρωση, αγάπη, λουλούδια και VW Transporter Type 2 στον ρόλο του μεταφορικού μέσου. Το ΙD.Buzz, είναι η επικαιροποιημένη στο σήμερα μορφή του αυτοκινήτου που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με εκείνη την εποχή, αναζητώντας νέο ρόλο σε ένα meta περιβάλλον αναγκών και απαιτήσεων

Του Κώστα Γαμβρούλη, Φωτογραφίες Ναυσικά Βασιλειάδου, Κώστας Γαμβρούλης

Στην Volkswagen διαχειρίστηκαν πολύ καλά την ιστορική τους παρακαταθήκη, χωρίς να πέσουν στην παγίδα ενός μοντέλου που πουλά μόνο αίσθηση και ύφος, χωρίς ουσία. Το ID.Buzz, σαφώς και απηχεί το παρελθόν αλλά δεν εγκλωβίζεται σε αυτό και μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως αυτόνομη οντότητα, δίχως να χρειάζεται το νοσταλγικό αφήγημα για να δικαιολογήσει την παρουσία του.

Αποπνέει επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό ως γενική αίσθηση, ένα στοιχείο που το συναντάς πολύ σπάνια στα αυτοκίνητα της εποχής μας: το όλο project φαίνεται πως αποτελεί προϊόν μιας «fun» διαδικασίας. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί σε καμία περίπτωση πως έχει ως αποτέλεσμα εκπτώσεις και μειονεκτήματα. Απλά πρέπει να το διασκέδασαν αρκετά κατά την εξελικτική διαδικασία του ΙD.Buzz και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εν ολίγοις, δεν αποτελεί προϊόν στυγνής τεχνοκρατικής λογικής. Και έτσι του έπρεπε, αναμφίβολα.

Pop σχεδίαση

Το να κρατήσεις σχεδιαστικούς δεσμούς με κάτι που έμοιαζε με κουτί και υπηρετούσε ξεκάθαρα την function over form προσέγγιση πριν 60 χρόνια δεν είναι κάτι εύκολο. Πόσο μάλλον όταν τα Transporter του «τότε» ήταν ήδη αποδομημένα στο επίπεδο του «απλά θέλουμε να λειτουργεί». Κι όμως, η VW το κατάφερε με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Αναπαρήγαγε και προσάρμοσε στο σήμερα την όσο το δυνατόν πιο «κάθετη» και ενιαία μπροστινή όψη με το μεγάλο σήμα της εταιρείας σε κεντρική και περίοπτη θέση και φρόντισε ώστε η διχρωμία και οι LED γέφυρες ανάμεσα στα μπροστινά και στα πίσω φωτιστικά σώματα να δημιουργούν ένα «νεύρο» που διατρέχει όλο το αμάξωμα περιμετρικά. Et Voila! Με τα απολύτως minimal αλλά χαρακτηριστικά «προγονικά» στοιχεία , δημιουργήθηκαν δεσμοί με το παρελθόν.

Εσωτερικά, η εικόνα αλλάζει, με την έννοια του ότι δεν υπήρχε απαίτηση για κάτι ρετρό. Στο συγκεκριμένο πεδίο, το φως και η απρόσκοπτη επαφή με το «έξω» παίζει κυρίαρχο ρόλο, με τις μεγάλες επιφάνειες των παραθύρων και -στην έκδοση που είχαμε για δοκιμή- της τεράστιας ηλιοροφής με την δυνατότητα μεταβολής τις διαπερατότητας από τον ήλιο, να συμβάλουν τα μέγιστα σε αυτό.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, τα νέα ID.Buzz έχουν δεχθεί σημαντική βελτίωση σε υλικά και λογισμικό. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι ακριβώς η πολυτέλεια με τη στενή έννοια του όρου. Kάτι τέτοιο, δεν θα ταιριάζει άλλωστε στον χαρακτήρα του μοντέλου. Ο κύριος σκοπός είναι να σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα και χαλαρά, χωρίς τον άχαρο μινιμαλισμό και την φουτουριστική επιτήδευση που έχουν αρκετά EV. Υπό αυτο το πρίσμα, το ID.Buzz πετυχαίνει κάτι ουσιαστικό, αφού δημιουργεί μια νεανική, ευχάριστη ατμόσφαιρα, χωρίς να γίνεται φλύαρο. Η εικόνα είναι καθαρή, η θέση οδήγησης ψηλή και το επίπεδο δάπεδο δίνει ελευθερία κινήσεων σε μια καμπίνα που σε προσκαλεί να «ζήσεις» μέσα σε αυτή.

Άπλετοι χώροι και πολυμορφία

Στο εσωτερικό, υπάρχει επίσης και η ανταπόδοση της συγκεκριμένης LWB εκδοσής, με το μεγαλύτερο, κατά +250mm μεταξόνιο σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις. Ο θέσεις των επιβατών είναι επτά σε διάταξη 2/3/2, χωρίς σε καμία περίπτωση η αίσθηση να είναι αυτή του στριμώγματος. Η καμπίνα «αναπνέει» καλύτερα, με τους πίσω επιβάτες να έχουν περισσότερο χώρο, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος που διατίθεται με όλα τα καθίσματα στην θέση τους, είναι 306 λίτρα.

Τα πράγματα αλλάζουν κατά πολύ βέβαια όταν οι πλάτες των καθισμάτων πέσουν (πολύ εύκολα) με το…«σπήλαιο» που δημιουργείται να έχει χωρητικότητα 2.469 λίτρα, καθιστώντας το ID.Buzz ιδανικό για την μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή -του ταιριάζει περισσότερο σαν ρόλος είναι η αλήθεια- του εξοπλισμού για τα χόμπι και τις υπαίθριες δραστηριότητες σας.

Το επίπεδο πάτωμα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες διαμόρφωσης του εσωτερικού, απόρροια της απουσίας κιβώτιου και συμβατικής μετάδοσης. Η κονσόλα ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό μπορεί να συρθεί σε διάφορες θέσεις, υπάρχουν αρκετoί αποθηκευτικοί χώροι και ντουλαπάκια και όλα αυτά σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα χαρίσματα του ID.Buzz, δημιουργούν ένα ευπροσάρμοστο σύνολο.

Αυτό δεν αποτελεί μια μονοσήμαντη διατύπωση αλλά δείχνει ότι το ID.Buzz μπορεί να αλλάζει ρόλο εύκολα: οικογενειακό, εκδρομικό, μεταφορικό για εξοπλισμό, ακόμη και όχημα καθημερινής πολυμορφικής χρήσης.

Σε ότι αφορά στο καθαρά εργονομικό κομμάτι από πλευράς οδηγού, δεν υπήρξε καμία σημείωση στις μέρες που είχα το ID.Buzz στην κατοχή μου για τις ανάγκες της δοκιμής και αυτό είναι καλό. Γιατί όταν κάτι δεν ενοχλεί, σημαίνει ότι δουλεύει καλά. Το ανανεωμένο infotainment με οθόνη 12,9 αλλά και όλα τα φυσικά χειριστήρια λειτουργούν κατά το -σύνηθες πλέον- μοτίβο που μας έχει συνηθίσει η VW. Οχι, το ID.Buzz δεν λύνει διά μαγείας όλα τα ζητήματα εργονομίας που έχουν τα σύγχρονα «ψηφιοποιημένα» αυτοκίνητα , αλλά σίγουρα κάνει το περιβάλλον πιο φιλικό στην καθημερινότητα. Η λογική δεν είναι «κοίτα πόση τεχνολογία έχω», αλλά «ζήσε πιο εύκολα μαζί μου» και αυτό ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Ηλεκτρικό, αλλά όχι αποστειρωμένο

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 210 kW, δηλαδή 286 ίππους, και αποτελεί πλέον τη βάση για όλες τις επιβατικές εκδόσεις του ID.Buzz. Στην πράξη, αυτό που μετρά δεν είναι τόσο το νούμερο όσο η επάρκεια. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο αμάξωμα και ένα αυτοκίνητο που θα κληθεί σε πολλές περιπτώσεις να μεταφέρει μεγάλο φορτίο. Αυτή την επάρκεια λοιπόν, την έχει.

Η απόκριση είναι άμεση, όπως περιμένεις από ένα ηλεκτρικό, αλλά το βασικό στοιχείο που εισπράττεις, είναι ότι δεν δείχνει ποτέ να ζορίζεται. Αυτό βοηθά ιδιαίτερα στην αίσθηση του αυτοκινήτου ως καθημερινού εργαλείου, αφού δεν χρειάζεται να το «κυνηγήσεις» για να κινηθεί σβέλτα, ούτε να προσαρμόσεις εσύ τον ρυθμό σου σε αυτό. Σε ακολουθεί αβίαστα, και αυτό είναι που κάνει ένα τέτοιο αυτοκίνητο πραγματικά ευχάριστο.

Ως αίσθηση, παρά το ότι θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο λόγω κατηγορίας να μην έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το στοιχείο που σου μεταδίδει το ID.Buzz είναι αυτό την συνοχής και του «δεμένου» συνόλου. Σε αυτό συμβάλουν μεταξύ άλλων οι εξαιρετικές οι αναρτήσεις, που παραμένουν άνετες ακόμα και χωρίς φορτίο, καταφέρνοντας να αποσβένουν τις κακοτεχνίες χωρίς να «κοπανάνε».

Προφανώς οποιαδήποτε προσπάθεια προς την σβέλτη οδήγηση δεν έχει νόημα, ωστόσο το ID.Βuzz καταφέρνει να είναι ευχάριστο με διαφορετικό τρόπο. Πρόκειται για μια πιο ευρεία έννοια του fun που ορίζεται από απρόσκοπτη ροή, άνεση, αθόρυβη επιτάχυνση και ανέλπιστη ευκολία στην οδήγηση.

Αυτονομία που ταιριάζει στον ρόλο

Το ID. Buzz LWB φέρει μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία σε σχέση με τις «απλές» εκδόσεις, στα 86 kWh, με την αυτονομία κατά WLTP να κυμαίνεται από 453 έως 487 km. Στην πράξη, το πραγματικό range σε μεικτές συνθήκες ήταν γύρω στα 440 km, με την τιμή αυτή να επηρεάζεται σαφώς από τον τρόπο οδήγησης.

Σε ότι αφορά στη φόρτιση, η μπαταρία των 86 kWh υποστηρίζει ισχύ έως 200 kW και σύμφωνα με αυτά που ανακοινώνει η VW, η πλήρωση από το 10%-80% σε τέτοιου είδους φορτιστή, ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Εμείς, σε ταχυφορτιστή 150 kW χρειαστήκαμε περίπου 40 λεπτά για φόρτιση από το 10%-80%, συμπερασματικά λοιπόν, τα στοιχεία της εταιρείας δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Το στοιχείο που πρέπει να κρατήσει κανείς, είναι πως τα 440 χιλιόμετρα αυτονομίας και αυτοί οι χρόνοι φόρτισης, αποτελούν «βιώσιμες» επιδόσεις για ένα όχημα που προορίζεται και για εξορμήσεις, όχι μόνο για την πόλη.

Η τελική ταχύτητα του ID.Buzz περιορίζεται στα 160 km/h, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Fun και πρακτικό 2 σε 1

Το ενδιαφέρον με το ID.Buzz είναι ότι δεν χρειάζεται να επιλέξει πλευρά. Δεν είναι ούτε αποκλειστικά fun, ούτε «στεγνά» πρακτικό, είναι και τα δύο. Έχει σχεδίαση που σε φτιάχνει ψυχολογικά, καμπίνα που δημιουργεί ευχάριστη διάθεση και συνολικό χαρακτήρα αναμφίβολα νεανικό. Ταυτόχρονα όμως έχει χώρους, ευελιξία που σε εκπλήσσει για το μέγεθος του, επταθέσια διάταξη και ικανοποιητική αυτονομία.

Στην αγορά υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα που είναι «λογικά», λιγότερα που είναι συμπαθή και ελάχιστα που καταφέρνουν να είναι συμπαθή χωρίς να γίνονται επιπόλαια. Το ID.Buzz ανήκει σε αυτή την τελευταία κατηγορία. Δεν είναι ένα «χαριτωμένο» concept που ξέφυγε από το σχεδιαστήριο. Είναι πια ένα κανονικό, ώριμο μοντέλο με ξεκάθαρη αποστολή.

Και ίσως τελικά εκεί να βρίσκεται η ουσία του. Όχι στο ότι θυμίζει κάτι από μια άλλη εποχή, ούτε στο ότι ξεχωρίζει αισθητικά μέσα στη σημερινή ομοιομορφία. Αυτά τα κάνει ήδη. Το σημαντικό είναι ότι μας απέδειξε πως μπορεί να είναι ταυτόχρονα fun και σοβαρό, νεανικό και χρηστικό, διαφορετικό αλλά όχι εκκεντρικό. Κοινώς, ένα αυτοκίνητο με προσωπικότητα, που επιτέλους συνοδεύεται και από την απαραίτητη ωριμότητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μονός, σύγχρονος. με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 286 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 550 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Πίσω

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,6 δλ.

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Μπαταρία

Τύπος: NMC

Χωρητικότητα: 86 kWh ωφέλιμες

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): μέγιστη, 487 χλμ.

Δοκιμής: 440 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 9 ώρες και 15 λεπτά (0-100%)

DC 200 kW (10-80%): ~30 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.962 x 2.211 x 1.937

Μεταξόνιο: 3.181 χλστ.

Βάρος: 2760 κιλά

Χώρος αποσκευών

306 έως 2.496 λίτρα

Τιμή αγοράς

από € 51.000

(χωρίς την κρατική επιδότηση)