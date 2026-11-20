Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen Polo είναι εδώ και στην έκδοση των 211 ίππων έρχεται με επιδόσεις GTI και εντυπωσιακή κατανάλωση. Είναι καλύτερο από τον θερμικό προκάτοχό του;

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Αν πριν από μερικά χρόνια κάποιος μας έλεγε ότι θα οδηγούσαμε ένα Volkswagen Polo με περισσότερους από 200 ίππους, χωρίς να μας απασχολεί ιδιαίτερα η κατανάλωσή του, μάλλον θα δυσκολευόμασταν να τον πιστέψουμε. Πόσω μάλλον αν μας έλεγε ότι δεν θα επρόκειτο καν για την έκδοση GTI του μοντέλου.

Με το νέο ID. Polo, η Volkswagen μπαίνει σε μια διαφορετική εποχή, μεταφέροντας ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ιστορίας της στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Και το κάνει έχοντας στη διάθεσή της μια εξαιρετική μηχανολογική βάση, τις αρετές της οποίας είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πρόσφατα τόσο μέσα από τη δοκιμή του συγγενικού Skoda Epiq, αλλά και του εκρηκτικού CUPRA Raval VZ.

Η νέα πλατφόρμα του γερμανικού ομίλου φαίνεται πως έχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μικρού αυτοκινήτου. Σωστή εκμετάλλευση χώρων, αποδοτικά κινητήρια σύνολα, εξελιγμένο λογισμικό και αρκετό ενδιαφέρον πίσω από το τιμόνι. Στη διάθεσή μας είχαμε την έκδοση Life των 211 PS με την μπαταρία των 52 kWh, η οποία καταφέρνει να συνδυάζει όλα τα παραπάνω με επιδόσεις που παραπέμπουν εύκολα στα GTI που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Μεγάλωσε με τον σωστό τρόπο

Σχεδιαστικά, η Volkswagen φαίνεται να επιστρέφει σε μια πιο γνώριμη αισθητική, απομακρυνόμενη από ορισμένους πειραματισμούς που χαρακτήρισαν τα πρώτα μοντέλα της οικογένειας ID. Το νέο Polo αποτελεί έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Pure Positive της εταιρείας. Οι καθαρές επιφάνειες, τα μυώδη πίσω φτερά και οι κοντοί πρόβολοι δημιουργούν ένα γνώριμο στο μάτι hatchback, με διακριτικές αναφορές ακόμη και στις πρώτες γενιές του Golf, ιδιαίτερα στη σχεδίαση της πίσω κολόνας.

Με μήκος 4.053 mm, πλάτος 1.816 mm και ύψος 1.530 mm, το ID. Polo παραμένει ένα καθαρόαιμο supermini, αν και αισθητά πιο φαρδύ από το θερμικό μοντέλο που αντικαθιστά. Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται η νέα πλατφόρμα MEB+, η οποία διαφοροποιείται από εκείνη των μεγαλύτερων ηλεκτρικών Volkswagen, υιοθετώντας τη διάταξη με τον ηλεκτροκινητήρα και τους κινητήριους τροχούς εμπρός.

Η πιο συμπαγής κατασκευή των μηχανικών μερών επιτρέπει στους μηχανικούς να παραχωρήσουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χώρου στους επιβάτες και στις αποσκευές τους, χωρίς να αυξήσουν σημαντικά τις εξωτερικές διαστάσεις.

Επιτέλους, επιστροφή στα κουμπιά

Αν υπήρχε κάτι που μας είχε προβληματίσει σε αρκετά από τα ηλεκτρικά Volkswagen των προηγούμενων ετών, αυτό ήταν η επιμονή της εταιρίας στην κατάργηση των φυσικών χειριστηρίων. Ευτυχώς, στο ID. Polo οι Γερμανοί έχουν αναθεωρήσει αρκετές από τις επιλογές τους. Τα συμβατικά κουμπιά έχουν επιστρέψει στο τιμόνι με ποιότητα πατήματος που εύκολα τα βάζει με τους premium κατασκευαστές της ευρωπαϊκής αγοράς. Υπάρχουν ξεχωριστά χειριστήρια για καθένα από τα τέσσερα ηλεκτρικά παράθυρα, ενώ κάτω από την κεντρική οθόνη συναντάμε φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες.

Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από έναν πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών, με σύγχρονα γραφικά και σαφώς πιο εύχρηστη οργάνωση των λειτουργιών. Μια όμορφη λεπτομέρεια είναι η δυνατότητα επιλογής ρετρό απεικόνισης στον πίνακα οργάνων, εμπνευσμένη από εκείνον του Golf πρώτης γενιάς. Μάλιστα, ακόμη και το περιβάλλον αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να αποκτήσει τη μορφή ενός παλιού κασετοφώνου. Μια ευχάριστη αναφορά σε μια εποχή που αρκετοί από τους σημερινούς αγοραστές της Volkswagen θυμούνται με νοσταλγία.

Σε επίπεδο ποιότητας, η καμπίνα αποπνέει μια ευχάριστη αίσθηση, με υφασμάτινες επενδύσεις να σπάνε τη μονοτονία των πλαστικών. Τα τελευταία είναι αρκετά σκληρά σε ορισμένα σημεία, κάτι αναμενόμενο για την κατηγορία, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζουν αισθητά τη συνολική εικόνα.

Η έκδοση Life διαθέτει μεταξύ άλλων adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματη φόρτιση κινητού και ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Ειδικά για το λανσάρισμα, η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων επιπλέον εξοπλισμό χωρίς πρόσθετη χρέωση, που περιλαμβάνει αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, σύστημα πλοήγησης Innovision Pro και φιμέ πίσω κρύσταλλα.

Με χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας

Το μεταξόνιο των 2.600 mm και η διαφορετική χωροταξία των μηχανικών μερών έχουν ευνοήσει σημαντικά την πρακτικότητα. Δύο ενήλικες μπορούν να φιλοξενηθούν με άνεση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, έχοντας ικανοποιητικό χώρο για τα πόδια και το κεφάλι τους, ενώ το σχεδόν επίπεδο δάπεδο διευκολύνει και τη φιλοξενία ενός τρίτου επιβάτη.

Εκεί όμως που το ID. Polo κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά είναι στον χώρο αποσκευών. Με χωρητικότητα 441 λίτρων, έναντι 351 λίτρων του συμβατικού Polo, προσφέρει δυνατότητες που μέχρι πρότινος θα αναζητούσαμε σε αυτοκίνητα της κατηγορίας του Golf. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος φτάνει τα 1.240 λίτρα. Σε συνδυασμό με τις αρκετές θήκες μικροαντικειμένων στην καμπίνα, δύσκολα θα προβληματίσει ακόμη και κάποιον που σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει ως το μοναδικό αυτοκίνητο της οικογένειας.

Επιδόσεις που κάποτε απαιτούσαν το σήμα GTI

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη APP290 της ισχυρότερης συμβατικής έκδοσης του ID. Polo αποδίδει 211 PS και 290 Nm, μεταφέροντας τη δύναμή του στους εμπρός τροχούς. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,1 sec, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 km/h. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αρκετές από τις προηγούμενες εκδόσεις του Polo GTI, με τους υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες τους, κινούνταν σε αντίστοιχα επίπεδα επιδόσεων από στάση.

Στην καθημερινότητα, μάλιστα, η αμεσότητα του ηλεκτροκινητήρα κάνει την ισχύ ακόμη πιο εύκολα αξιοποιήσιμη. Δεν υπάρχει η αναμονή μέχρι να γεμίσει το turbo ή μέχρι να κατεβάσει σχέση το αυτόματο κιβώτιο. Ακόμη και με αρκετά χιλιόμετρα στο κοντέρ, ένα αποφασιστικό πάτημα του γκαζιού είναι αρκετό για να αλλάξει εντελώς ο ρυθμός με τον οποίο κινείσαι. Το ευχάριστο είναι πως η απόδοση της ισχύος παραμένει προοδευτική, επιτρέποντάς σου να κινηθείς εξίσου ομαλά μέσα στην πόλη. Έχεις στη διάθεση σου 211 ίππους, χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεσαι διαρκώς τις ιδιοτροπίες ενός ισχυρού προσθιοκίνητου.

Ευχάριστο και με το παραπάνω

Με γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, η Volkswagen έχει επιλέξει μια σχετικά συμβατική διάταξη για την ανάρτηση του ID. Polo. Η συνολική ρύθμιση του πλαισίου, ωστόσο, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο το βάρος της μπαταρίας όσο και την αυξημένη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα.

Παρά τα 1.576 κιλά του, το ID. Polo διατηρεί την ευελιξία που περιμένεις από ένα μικρό hatchback. Οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν ελεγχόμενες, ενώ η αμεσότητα του συστήματος διεύθυνσης ταιριάζει στον ζωηρό χαρακτήρα του κινητήρα. Η ανάρτηση έχει βρει μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης και ελέγχου των κινήσεων του αμαξώματος, επιτρέποντας στον οδηγό να ανεβάσει τον ρυθμό του σε μια διαδρομή με συνεχόμενες στροφές, χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα κύλισης στις καθημερινές μετακινήσεις.

Φυσικά, οι 211 ίπποι και κυρίως η άμεσα διαθέσιμη ροπή μπορούν να δοκιμάσουν τα περιθώρια πρόσφυσης των εμπρός τροχών σε μια δυνατή επιτάχυνση με στριμμένο τιμόνι. Υπάρχουν άλλωστε ακόμη αρκετά περιθώρια διαφοροποίησης για την έκδοση GTI, η οποία θα διαθέτει μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό και ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που εκτιμήσαμε περισσότερο στην καθημερινότητα με το ID. Polo ήταν η λειτουργία ανάκτησης ενέργειας. Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής είχαμε επιλεγμένη τη θέση B στον επιλογέα μετάδοσης, ενεργοποιώντας τη λειτουργία one-pedal driving. Αφήνοντας σταδιακά το γκάζι, ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει να επιβραδύνει το αυτοκίνητο, μέχρι και την πλήρη ακινητοποίησή του. Παράλληλα, μέσω της λειτουργίας Eco Assistance, το αυτοκίνητο αξιοποιεί πληροφορίες για την κυκλοφορία και τη διαδρομή, προσαρμόζοντας την επιβράδυνση στις εκάστοτε συνθήκες.

Αν για παράδειγμα το προπορευόμενο αυτοκίνητο αρχίσει να επιβραδύνει, το σύστημα μπορεί να εντείνει την ανάκτηση ενέργειας. Αντίστοιχα, όταν ο δρόμος είναι ελεύθερος, μπορεί να επιτρέψει πιο ελεύθερη κύλιση. Το πόσο καλά έχουν ρυθμίσει οι μηχανικοί της Volkswagen τη συγκεκριμένη λειτουργία φαίνεται από το γεγονός ότι στις περισσότερες μετακινήσεις μας μπορούσαμε να αρκεστούμε αποκλειστικά στη χρήση του δεξιού πεντάλ, καταφεύγοντας στο φρένο κυρίως όταν οι περιστάσεις απαιτούσαν πιο έντονη ή αιφνίδια επιβράδυνση. Πέρα από την ευκολία που προσφέρει, ειδικά μέσα στην κίνηση, η συγκεκριμένη λειτουργία βοηθά σημαντικά και στην ενεργειακή αποδοτικότητα του αυτοκινήτου.

211 ίπποι με μόλις 12,7 kWh/100 km

Όσο ευχάριστη κι αν ήταν η οδηγική εμπειρία με το ID. Polo, ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μας έκανε η κατανάλωση του. Στο τέλος της δοκιμής μας, ο υπολογιστής ταξιδιού έδειχνε μέση κατανάλωση μόλις 12,7 kWh/100 km. Και μάλιστα χωρίς να έχουμε κάνει καμία ιδιαίτερη προσπάθεια να περιορίσουμε την κατανάλωση. Στη συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνονται οι συνθήκες φωτογράφισης του αυτοκινήτου και γενικότερα αρκετά χιλιόμετρα που καλύψαμε χωρίς ιδιαίτερη επιείκεια στο δεξί πεντάλ. Ουσιαστικά, η μόνη συνήθειά μας που λειτουργούσε συστηματικά υπέρ της οικονομίας ήταν η συνεχής χρήση της ανάκτησης ενέργειας. Πρόκειται για μια εξαιρετική επίδοση, ακόμη και για ένα μικρότερο και σαφώς λιγότερο ισχυρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης.

Με αυτή τη μέση κατανάλωση της δοκιμής στις 12,7 kWh/100 χλμ., το ID. Polo χρειάζεται περίπου 2,54 ευρώ για κάθε 100 χλμ., με ενδεικτική τιμή οικιακού ρεύματος 0,20 €/kWh.

Η έκδοση των 211 PS χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας NMC, ωφέλιμης χωρητικότητας 52 kWh, με τη Volkswagen να ανακοινώνει εργοστασιακή κατανάλωση 13,3 kWh/100 km και αυτονομία έως 454 km κατά WLTP. Με βάση τη μέση κατανάλωση της δοκιμής μας, η αυτονομία ξεπερνούσε εύκολα τα 400 km, χωρίς περιορισμούς στον τρόπο οδήγησης.

Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης DC φτάνει τα 105 kW. Μπορεί το συγκεκριμένο νούμερο να μην εντυπωσιάζει με τα σημερινά δεδομένα, όμως η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 11 kW.

Με τον ανταγωνισμό να έρχεται εκ των έσω

Στην ελληνική αγορά, το Volkswagen ID. Polo ξεκινά από τις 24.990 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση των 116 PS, ενώ εκείνη των 135 PS κοστίζει από 28.990 ευρώ. Για την έκδοση των 211 PS με τη μεγαλύτερη μπαταρία, οι τιμές διαμορφώνονται στις 33.590 ευρώ για τη Life και στις 36.990 ευρώ για τη Style, πριν από οποιαδήποτε κρατική επιδότηση.

Ίσως ο μεγαλύτερος προβληματισμός για τον υποψήφιο αγοραστή βρίσκεται στην ίδια την οικογένεια του γερμανικού ομίλου. Κι αυτό γιατί το συγγενικό Cupra Raval, στην έκδοση Endurance με το αντίστοιχο κινητήριο σύνολο και την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας, κοστίζει χάρη στην τρέχουσα προωθητική ενέργεια 32.400 ευρώ. Με δεδομένη την κοινή μηχανολογική βάση, η διαφορετική αισθητική των δύο μοντέλων, ο οδηγικός τους προσανατολισμός και οι επιμέρους διαφορές στον εξοπλισμό είναι στοιχεία που θα κληθεί να σταθμίσει ο αγοραστής.

Το Volkswagen ID. Polo είναι ένα εξαιρετικά δουλεμένο προϊόν και ακόμη μία απόδειξη των δυνατοτήτων της νέας ηλεκτρικής πλατφόρμας του ομίλου. Διαθέτει την πρακτικότητα που χρειάζεται ένα καθημερινό αυτοκίνητο, χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας του, πολύ καλή εργονομία και επιδόσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα απαιτούσαν την αγορά ενός hot hatch.

Το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει όλα τα παραπάνω με μια τόσο χαμηλή κατανάλωση είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα των μηχανικών της Volkswagen. Αν κάτι μπορεί να δυσκολέψει την εμπορική του πορεία, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη έκδοση, είναι περισσότερο ο ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμής παρά κάποια ουσιαστική αδυναμία του ίδιου του αυτοκινήτου. Όσο για την επερχόμενη έκδοση GTI, η συμβίωσή μας με το ID. Polo των 211 ίππων μάς έχει ήδη ανοίξει την… όρεξη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 211 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 290 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Κιβώτιο μίας σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,1 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 13,3 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 12,7 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

NMC

55 kWh (52 ωφέλιμη)

Aυτονομία

454 χιλιόμετρα (WLTP)

420 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Φόρτισ

AC 11 kW: 5 ώρες και 30 λεπτά (0%-100%)

DC έως 105 kW: 24 λεπτά (10%-80%)

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.053 x 1.816 x 1.530

Μεταξόνιο: 2.600 χιλ.

Βάρος: 1.501 κιλά

Χώρος αποσκευών

441 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 33.590€ (έκδοση Life 211 PS, χωρίς την κρατική επιδότηση)