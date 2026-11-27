Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος ώστε το ολοκαίνουριο Volvo EX60 να μας αποδείξει για τι είναι πραγματικά ικανοί οι Σουηδοί. Ηρεμία, πολυτέλεια και μια πανέξυπνη αρχιτεκτονική αφήνουν πίσω τη γλυκόπικρη επίγευση που μας είχε αφήσει το EX90 και μας δείχνουν ότι ο πήχυς στα ηλεκτρικά SUV ανέβηκε πολύ ψηλά. Ένα από τα καλύτερα Volvo όλων των εποχών.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Είναι το πιο ευφυές μοντέλο της σουηδικής εταιρίας και αυτό που φιλοδοξεί να δώσει την κατεύθυνση για το μέλλον. Όλα όσα περιμέναμε δηλαδή να πετύχει η ηλεκτρική της ναυαρχίδα, πριν από περίπου τρία χρόνια. Δεν πάνε όμως όλα πάντα βάσει σχεδίου. Στην προκειμένη περίπτωση, το EX90απέτυχε στον βασικό του σκοπό. Κάτι που αποτελεί και παραδοχή της ίδιας της εταιρίας. Σαν να βιάστηκαν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά προηγμένο, βασισμένο σε ολοκαίνουρια αρχιτεκτονική και με τη φιλοσοφία του software defined αυτοκινήτου, πολύ πριν γίνει η νέα τάση στον κόσμο της αυτοκίνησης.

Τελικά, όμως, αυτό τους χάρισε κάτι ακόμη πιο σημαντικό από την πρωτοπορία ή την εμπορική επιτυχία. Εμπειρία και τεχνογνωσία. Τα οποία αξιοποίησαν για να δημιουργήσουν το επόμενό τους μεγάλο κεφάλαιο. Το VolvoEX60 είναι αυτό λοιπόν. Και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Ένα πραγματικά προηγμένο μοντέλο που λειτουργεί σαν μια καλά συγχρονισμένη ορχήστρα, σε όλα τα επίπεδα. Και πατάει πάνω στο πιο βαρύ όνομα της Volvo. Το θερμικό 60άρι είναι το best seller της, με 3 εκατομμύρια XC να έχουν βρει θέση στους δρόμους από το 2008. Το EX60 όμως δεν αποτελεί ούτε τη συνέχεια ούτε έναν στενό συγγενή. Αλλά ένα ξεχωριστό μοντέλο το οποίο θα παράγεται στο «σπίτι» της Volvo στο Γκέτεμποργκ, μαζί και παράλληλα με το υβριδικό XC60.

Βασισμένο στην ολοκαίνουρια αρχιτεκτονική SPA3, φέρνει στο παιχνίδι της παραγωγής έννοιες όπως το megacasting και το cell-to-body, διαθέτει πραγματική Τεχνητή Νοημοσύνη στο infotainment με το Google Gemini, έχει μεγάλη αυτονομία, υπερταχεία φόρτιση και «επανεφευρίσκει» τη ζώνη που η Volvo απλόχερα χάρισε σε όλους μας πριν από 68 χρόνια. Το τελευταίο από μόνο του αρκεί για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι αυτό το μοντέλο.

Anders Bell: Ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά Άνθρωπος-κλειδί πίσω από την ιστορία εξέλιξης του νέου της μοντέλου είναι ο Anders Bell, ο οποίος ξέρει καλά και τις δύο πλευρές αυτής της ιστορίας. Ξεκίνησε στη Volvo το 1998, δούλεψε πάνω στο πρώτο XC90 και επέβλεψε την έναρξη παραγωγής του XC60 στην Κίνα. Έπειτα από έξι χρόνια στην Tesla, επέστρεψε τον Δεκέμβριο του 2022 για να αναλάβει την έρευνα και εξέλιξη της Volvo. Το EX90 είχε μόλις παρουσιαστεί. Όταν αργότερα τον ρώτησαν τι θα έκανε διαφορετικά, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. «Έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα». Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι οι πελάτες υπέστησαν πολύ περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε. Ο Bell αναφερόταν στη δουλειά που απαιτούσε η απόφαση της Volvo να αναπτύξει το δικό της λογισμικό. Στο EX90 ορισμένα προβλήματα πέρασαν απαρατήρητα στις δοκιμές και φάνηκαν μόνο όταν οι πρώτοι ιδιοκτήτες άρχισαν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο καθημερινά. Το EX60 είναι το τρίτο Volvo, μετά τα EX90 και ES90, που χρησιμοποιεί την ίδια βάση λογισμικού. Ο Bell εξήγησε τι σημαίνει αυτό με ένα απλό παράδειγμα. Αν ένας μηχανικός βελτιώσει τον τρόπο που κλειδώνουν οι πόρτες, η αλλαγή περνά στον κοινό κώδικα και προσαρμόζεται σε κάθε μοντέλο. Πριν φτάσει το EX60 στους πελάτες, ο Bell το δοκίμαζε ο ίδιος στον δρόμο.

Η σχεδίαση είναι Business Casual

Η Volvo ποτέ δεν κυνηγούσε τη δυναμική σχεδίαση, ελαχίστων εξαιρέσεων και κυρίως συγκεκριμένων εκδόσεων. Το EX60 δεν μένει μακριά από αυτήν τη λογική. Είναι ένα SUV με περισσότερο κομψό και σοβαρό ύφος, λιτές γραμμές, τραβηγμένη σιλουέτα και σμιλευμένες επιφάνειες. Η χαμηλή γραμμή της οροφής, μάλιστα, σου δίνει την εντύπωση ότι βλέπεις ένα υπερυψωμένο station, αν και στην πράξη είναι μόλις 2 εκ. πιο χαμηλό από το XC60. Από την άλλη, είναι σχεδόν 10 πόντους πιο μακρύ και το μεταξόνιό του αγγίζει τα 2,8 μέτρα.

Η κλειστή και με ελαφριά κλίση μουσούδα του, αλλά και η φωτεινή υπογραφή των ψηφιδωτών «σφυριών του Θορ» έχουν κάτι από EX30, όμως συνολικά έχει τον δικό του χαρακτήρα. Οι γήινες αποχρώσεις της παλέτας, οι πανέμορφες ζάντες (ξεκινούν από 20 ίντσες και φτάνουν τις 22, όπως στο αυτοκίνητο δοκιμής), οι θόλοι χωρίς προστατευτικά και τα πολύ λεπτά κάθετα φώτα LED πίσω είναι όλα στοιχεία που δημιουργούν αυτόν τον Business Casual αέρα.

Το εσωτερικό περνά σε μία νέα εποχή ψηφιακών δυνατοτήτων

Το εσωτερικό του EX60 δεν έχει κοινά με το παρελθόν, ούτε με τη σειρά XC. Σαφώς και δανείζεται στοιχεία από τα EX30 και EX90, όμως έχει τη δική του σχεδιαστική φιλοσοφία. Ξεκινώντας από το μικρό τετραγωνισμένο τιμόνι. Εδώ η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, σε μια υλοποίηση που είναι κοντά στην σκέψη της Peugeot μεν, με πολύ καλύτερη εκτέλεση δε. Βλέπεις πάντα τον πίνακα οργάνων 11,4 ιντσών, όσο χαμηλά και αν κάτσεις (πάντα ψηλά κάθεσαι βέβαια), επειδή βρίσκεται στο βάθος, κοντά στο παρμπρίζ. Άλλωστε θέλεις να τον βλέπεις, ακόμη και αν είναι μίνιμαλ σε γενικές γραμμές, επειδή έχει προβολή σε πολύ υψηλή ανάλυση των Google Maps.

Γιατί για ακόμη μια φορά διαθέτει λογισμικό με βάση το Android Automotive OS, χωρίς όμως τις παιδικές ασθένειες του παρελθόντος (βλ. EX30 & EX90). Όλα λειτουργούν ολόσωστα και το infotainment 15,04” έχει εντελώς νέα λογική, που θα σου πάρει λίγο χρόνο να τη συνηθίσεις, όμως μετά οι διαδικασίες γίνονται δεύτερη φύση. Στην ταχεία απόκριση παίζει ρόλο και ο Qualcomm Snapdragon 8255 με τους 8 πυρήνες του, όμως στην ταχύτητα που θα το χρησιμοποιείς εσύ, ρόλο παίζει η σχεδίαση με τα μεγάλα κουτάκια-κουμπιά στα ενσωματωμένα γραφικά. Κυρίως στην οθονιά με τις γρήγορες ρυθμίσεις, όπου όμως θα θέλαμε περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης. Τα Google Maps έχουν το καλύτερο Trip Planner και πέφτουν αδιανόητα κοντά στο ενδεικτικό ποσοστό μπαταρίας μιας διαδρομής. Δείχνουν επίσης τις σταθερές κάμερες ταχύτητας.

Για να λειτουργήσουν όλα σωστά, βέβαια, πρέπει οπωσδήποτε να το συνδέσεις με τον λογαριασμό σου Google (όλοι μας έχουμε Gmail). Έτσι θα έχεις πρόσβαση σε πληθώρα εφαρμογών από το Play store (παιχνίδια, χρήσιμες εφαρμογές, Chrome και streaming υπηρεσίες), στα δικά σου δεδομένα (αποθηκευμένες τοποθεσίες π.χ.), σύνδεση με το κινητό σου για μεταφορά δεδομένων και –καθίστε– πλήρη έκδοση του Gemini, χωρίς συνδρομή. Επίσης, σημειώστε ότι προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο το Apple CarPlay ή το Android Auto, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν τα χρειάζεσαι. Σώζεις και την μπαταρία σου με τις ενσωματωμένες εφαρμογές. Παρ’ όλα αυτά θα προστεθεί πολύ σύντομα.

Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να του ζητήσεις να βρει ένα μέρος με υψηλή βαθμολογία, να σου πει τον καιρό, να σου προτείνει τι θα μαγειρέψεις σπίτι και να σου πει τι να ψωνίσεις, αφού πρώτα σου πει σε ποιο σούπερ μάρκετ σε βολεύει να πας, να του πεις τον πόνο σου, βρε αδελφέ. Και με μια απλή εντολή «can we speak Greek?», όλα αυτά στα ελληνικά. Αν δεν θέλεις βέβαια, υπάρχει και το «ταπεινό» Google Assistant. Αυτό περιορίζεται σε έλεγχο βασικών λειτουργιών του αυτοκινήτου

Από εκεί και πέρα, η εργονομία, παρά την touch based λογική, είναι καλή. Δεν θα δυσκολευτείς με τον κλιματισμό, ούτε σου αποσπά τη προσοχή όταν οδηγάς. Διαθέτει δύο εύκολους τρόπους να απενεργοποιείς την ηχητική ειδοποίηση ταχύτητας (ο ένας με κουμπί στο τιμόνι), ενώ αλά Tesla 2-3 βασικές λειτουργίες είναι στην πλαφονιέρα. Επίσης, η πόρτα από μέσα ανοίγει με διακόπτη και όχι με κουμπί, που είναι το προτιμότερο. Δεν ισχύει το ίδιο και για την έξω μεριά όμως.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα κατασκευής, σίγουρα δεν αγγίζει τα premium επίπεδα του παρελθόντος. Αλλά δεν υπάρχει και κάτι να σε ξενίζει. Η συναρμογή είναι σωστή, τα υλικά είναι ως επί το πλείστον ευχάριστα και υπάρχουν πολλές επιφάνειες καλυμμένες με επενδύσεις από συνθετικό δέρμα και κανονικό ξύλο φράξου. Πρόκειται για το Volvo με την υψηλότερη ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου μέχρι σήμερα, στο 27%. Ο εξοπλισμός της Ultra έκδοσης προσθέτει ηλεκτροχρωμική πανοραμική οροφή, αντί της συμβατικής σταθερής γυάλινης, το καθηλωτικό ηχοσύστημα της Bowers & Wilkins, αεριζόμενα καθίσματα και την κάμερα 360 μοιρών. Η έκδοση Plus έχει έτσι κι αλλιώς ότι χρειάζεσαι, από τους πολλούς τρόπους να φορτίσεις, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό που θα ήθελε λίγο περισσότερο χρώμα, έως το 21 ηχεία της Bose.

Χωροταξικά, σίγουρα κυριαρχεί η Open Space φιλοσοφία, με την πλέον γνώριμη «συρταριέρα» με τις ποτηροθήκες, όπως και το ευρύχωρο κεντρικό ντουλαπάκι. Δεν θα λέγαμε όχι σε έναν κανονικό χώρο κάτω από το υποβραχιόνιο. Πίσω, ακόμη κι αν σου τύχει η μεσαία θέση, έχεις πού να βάλεις τα πόδια σου. Το δάπεδο είναι επίπεδο, η απόσταση για τα γόνατα μεγάλη και ο αέρας για τα κεφάλια υπεραρκετός. Τα πλαϊνά καθίσματα μετατρέπονται ακόμη και σε booster για παιδιά, ενώ είναι προαιρετικά και θερμαινόμενα. Επίσης, σε μεγάλη διαδρομή, μπορείς να γείρεις αρκετές μοίρες την πλάτη του καθίσματος από τα κουμπιά στην πόρτα, ώστε να είσαι ακόμη πιο άνετος.

Όσο για τις αποσκευές, έχεις 523 λίτρα κάτω από το κάλυμμα, 634 αν φορτώσεις μέχρι την οροφή με τα καθίσματα στη θέση τους και 1.647 αν ρίξεις τις πλάτες. Στην πράξη, αυτό που σε βολεύει είναι το σχήμα. Έχεις πάνω από ένα μέτρο πλάτους ανάμεσα στους θόλους και μπορείς να κατεβάσεις το δάπεδο όταν θέλεις να βάλεις κάτι ογκώδες. Κάτω από αυτό υπάρχει χώρος 63 λίτρων, ενώ για τα καλώδια φόρτισης έχεις άλλα 58 λίτρα κάτω από το καπό.

Το ηχοσύστημα που μάς σόκαρε με την ποιότητά του Τα Bowers & Wilkins του EX60 P10 Ultra με έβαλαν στην πρίζα να ακούω κάθε μέρα το προτεινόμενο κομμάτι της προσομοίωσης. Είναι το δεύτερο καλύτερο ηχοσύστημα που έχω βιώσει σε αυτοκίνητο. Από κλασική μουσική σε ροκ, από hip hop σε ελληνικά. Βάλε ένα κομμάτι που ξέρεις καλά και, την ώρα που παίζει, άλλαξε τη ρύθμιση από Living Room σε Gothenburg Concert Hall. Εκεί που η φωνή ακούγεται λες και ο τραγουδιστής είναι μπροστά σου, ξαφνικά νιώθεις ότι κάθεσαι λίγες σειρές πίσω και ακούς την τελευταία νότα να σβήνει μέσα στην αίθουσα. Αυτό θα πει καθηλωτικός ήχος. Πίσω από αυτόν βρίσκονται 28 ηχεία και ένας ενισχυτής 28 καναλιών με ισχύ 1.820 Watt. Πέντε tweeter Nautilus Double Dome των 25 χλστ. αναλαμβάνουν τις υψηλές συχνότητες, έξι μεγάφωνα Continuum των 80 χλστ. τις μεσαίες και τέσσερα woofer μαζί με ένα subwoofer τα μπάσα. Τέσσερα ηχεία στην οροφή δίνουν ύψος στις μίξεις Dolby Atmos. Τα υπόλοιπα οκτώ βρίσκονται ανά δύο στα τέσσερα προσκέφαλα, για πρώτη φορά σε Volvo. Έχουν και μια πρακτική χρήση. Οι οδηγίες πλοήγησης μπορούν να ακούγονται στο δικό σου προσκέφαλο, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ακούν μουσική. Το Dirac Unison ρυθμίζει τα ηχεία με βάση την ακουστική της καμπίνας, ενώ το QuantumLogic Immersion ξεχωρίζει φωνές και όργανα ακόμη και σε μια στερεοφωνική ηχογράφηση και τα τοποθετεί στον χώρο γύρω σου. Είδα μέχρι και ταινία στο Netflix μέσα από τον Chrome. Η εικόνα ήταν μπροστά μου, στην κεντρική οθόνη, κι εγώ άκουγα τα αεροπλάνα να έρχονται από πίσω μου. Απλά σοκ. Ανατριχιαστική εμπειρία και λόγος για να πάρεις την έκδοση Ultra. Αλλά και λόγος που η Volvo έβαλε στο κέντρο του ταμπλό ένα τόσο μεγάλο και φωτιζόμενο «κρυστάλλινο» volume button.

Τρομερή αρχιτεκτονική, καλή αποδοτικότητα

Σίγουρα εντυπωσιακά όλα αυτά, όμως εξίσου ενδιαφέρον είναι κάτω από το δέρμα. Στη νέα πλατφόρμα SPA3. Στο EX90, η μπαταρία είναι ένα ξεχωριστό πακέτο που βιδώνει κάτω από το χαλύβδινο δάπεδο. Εδώ, οι κυψέλες τοποθετούνται απευθείας στο περίβλημα της μπαταρίας και κολλούν μεταξύ τους και πάνω σε αυτό. Το ίδιο το πακέτο παίρνει τη θέση ενός τμήματος του δαπέδου και συμβάλλει στη στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος. Αυτό είναι το cell-to-body και είναι ένας από τους λόγους που η Volvo μπόρεσε να χαμηλώσει το δάπεδο της καμπίνας. Συγκρίνοντας τη λύση με μια μπαταρία αντίστοιχου μεγέθους του EX90, η Volvo υπολόγισε ότι γλίτωσε 24 κιλά αλουμινίου από τα πλαίσια των μονάδων της μπαταρίας και 28 κιλά χάλυβα από το δάπεδο.

Πιο πίσω, το μεγαλύτερο μέρος του δαπέδου βγαίνει από το καλούπι ως ένα ενιαίο χυτό κομμάτι αλουμινίου. Με το megacasting, η Volvo αντικατέστησε περίπου 100 επιμέρους κομμάτια λαμαρίνας και τις συγκολλήσεις τους με ένα εξάρτημα. Για να καταλάβεις την κλίμακα της δουλειάς, η πρέσα στην Τορσλάντα ασκεί δύναμη σύσφιγξης 8.400 τόνων για να κρατά κλειστό το καλούπι όσο εγχέεται το αλουμίνιο. Στο αυτοκίνητο κερδίζεις σε βάρος και ακαμψία. Και φυσικά σε ασφάλεια.

Η γκάμα ξεκινά με το πισωκίνητο P6 των 374 ίππων και φτάνει στο τετρακίνητο P12 των 680 ίππων. Ανάμεσά τους είναι το P10 AWD της δοκιμής, με έναν ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 200 kW εμπρός και έναν σύγχρονο μόνιμων μαγνητών 300 kW πίσω. Η συνδυαστική ισχύς είναι 510 ίπποι και η ροπή 710 Nm (!). Στα χαρτιά, το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 4,6 δλ. και η τελική περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Αλλά αυτά τα νούμερα λένε μόνο ένα μέρος της ιστορίας.

Η ροπή θα σε κάνει να χαμογελάσεις, αν πατήσεις τέρμα το γκάζι. Δεν είναι όμως ποτέ τρομακτικό, παρά τον καταιγιστικό ρυθμό που ανεβάζει χιλιόμετρα. Λόγω της αστείρευτης πρόσφυσης και της γραμμικότητας της απόδοσης. Υπάρχουν βέβαια προγράμματα που ρυθμίζεις την αίσθηση στο γκάζι, στο τιμόνι, στα φρένα και στην ανάρτηση. Αλλά πάντα είναι αρχικά γλυκό και δεν ζαλίζει.

Η μπαταρία του P10 έχει 95 kWh συνολικά, από τις οποίες οι 91 kWh είναι ωφέλιμες. Η Volvo δίνει έως 660 χλμ. στον κύκλο WLTP, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Στις δικές μας διαδρομές, η μέση κατανάλωση ήταν κάτι λιγότερο από 19 kWh/100 χλμ. Δεν τα λες και άσχημα, δεδομένου ότι κάναμε ταξίδι με φορτωμένο το αυτοκίνητο. Είδαμε αρκετές φορές 18άρια, ενώ μέσα στην πόλη πέσαμε και στις 16. Δεν είναι συγκλονιστικά οικονομικό, όμως καμία σχέση με το παρελθόν της Volvo. Μπορείς σε ένα μικτό κύκλο να πλησιάσεις τα 500 χιλιόμετρα, αν είσαι οικονομικός ίσως και να τα ξεπεράσεις. Πάντως σε ταξίδι, πριν χρειαστεί να φορτίσουμε, κάναμε 470 σε εθνική και βουνό.

Στο σπίτι, μια πλήρης φόρτιση θέλει περίπου 14 ώρες με μονοφασικό wallbox 7,4 kW ή 9 ώρες με τριφασικό 11 kW. Σε έναν 22άρη AC, με τον αντίστοιχο ενσωματωμένο φορτιστή, το 0-100% πέφτει στις 4,5 ώρες. Στο ταξίδι είναι που φαίνεται το όφελος της αρχιτεκτονικής των 800 V. Το P10 δέχεται έως 370 kW DC και η Volvo δίνει 16 λεπτά για το 10- 0% σε σταθμό 400 kW, με την μπαταρία στην κατάλληλη θερμοκρασία. Για την οποία φροντίζει μόνο του αν βάλεις τοποθεσία στα Google Maps.

Η ανάρτηση που «σβήνει» κάθε ανωμαλία

Ξεκινώντας τις διαδρομές σου, το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει είναι η ηχομόνωση. Κλείνεις την πόρτα και απλά ξεχνάς τη βαβούρα τριγύρω σου. Δεν βρίσκεσαι πλέον στην πόλη, αλλά κλεισμένος στο δικό σου ασφαλές μέρος. Και είναι, αν σκεφτείς την παθητική αλλά και την ενεργητική ασφάλεια που προσφέρει. Μέχρι και οι ζώνες εξελίχθηκαν περαιτέρω. Το Multi-Adaptive Safety Belt, δηλαδή ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, έχει 11 ρυθμίσεις για τη δύναμη με την οποία συγκρατά τον οδηγό και τον συνοδηγό, ανάλογα με τον σωματότυπό τους, τη θέση τους στο κάθισμα και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Δεν είναι πάντως μόνο η ηχομόνωση. Γενικότερα, το πόσο δουλεμένο είναι στα επίπεδα NVH (Noise, Vibration, Harshness). Δεν ακούς τα ελαστικά, δεν ακούς τον αέρα και η ποιότητα κύλισης είναι μαγική. Σε καλή άσφαλτο το αυτοκίνητο απλά… δεν πατά έδαφος. Δεν νιώθεις κάτι. Μάλλον το καλύτερο μεταξύ του ανταγωνισμού. Ειδικά στην έκδοση Ultra με τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ Four-C (διπλά ψαλίδια εμπρός και διάταξη πέντε συνδέσμων πίσω) που προσαρμόζονται 500 φορές το δευτερόλεπτο και λένε «22άρες ζάντες στην Αθήνα; Σιγά το πράγμα». Ακόμη και σε χωματόδρομο ισιώνουν μικρά νεροφαγώματα, σβήνουν εγκάρσιες και αν την σφίξεις κρατούν το αυτοκίνητο τέλεια ισορροπημένο. Και ναι, αν το θελήσεις, μπορείς να βάλεις τους 510 ίππους να κάνουν τη δουλειά τους. Και θα την κάνουν καλά σε μια στροφοδιαδρομή χωρίς δράματα, με ελαφρώς υποστροφικό χαρακτήρα και πάντα προβλέψιμο.

Όμως, όπως είπαμε, όλα για την ηρεμία και τη γαλήνη. Αυτό σε ωθεί να κάνεις. Ήρεμη οδήγηση. Το τιμόνι έχει σωστό βάρος και είναι αρκούντως άμεσο. Τα φρένα έχουν επίσης καλή αίσθηση, αν και στις πολλές επιλογές One Pedal λείπει μία που να το σταματά τελείως και άμεσα, όπως στο παρελθόν. Πάνω κάτω το ίδιο ισχύει και για το ΕΧ30. Αρκετές φορές στη πόλη θα χρειαστεί να πατήσεις φρένο για να ακινητοποιηθείς εντελώς. Μόνο μας παράπονο είναι αυτό.

Συμπερασματικά

Το νέο κύμα του Βορρά προτείνει στην ανταγωνιστική αυτήν κατηγορία κάτι ορθολογικά φτιαγμένο, μίνιμαλ, ολοκληρωμένο και εύκολο στη χρήση. Που θυμίζει κλασικό αυτοκίνητο, προσφέροντας όμως τεχνολογίες που πλέον όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά. Όλο το Silicon Valley μέσα σε μία οθόνη. Και ταυτόχρονα μια ανάρτηση που σβήνει τα πάντα, αυτονομία που καλύπτει και τους απαιτητικούς και αυτό το ηχοσύστημα. Μα αυτό το ηχοσύστημα! Είναι ένα από τα καλύτερα Volvo όλων των εποχών, κακά τα ψέματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός, ασύγχρονος

Μέγιστη ισχύς: 272 ίπποι

Πίσω, σύγχρονος μόνιμων μαγνητών

Μέγιστη ισχύς: 408 ίπποι

Ισχύς

510 ίπποι

710 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 4,6 δλ.

Μπαταρία

Li-NMC, ενεργειακή χωρητικότητα 95 kWh (91 ωφέλιμες)

Κατανάλωση ενέργειας

Εταιρείας (WLTP): 16,2 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 18 kWh/100 χλμ.

Αυτονομία

Εταιρείας (WLTP): έως 660 χλμ.

Δοκιμής: 520 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: περίπου 9 ώρες

AC 22 kW: περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά

DC έως 370 kW: 16 λεπτά (10–80%, σε σταθμό 400 kW)

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος): 4.803 × 1.899 × 1.639 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.970 χλστ.

Βάρος: 2.350 κιλά

Χώρος αποσκευών

523 + 58 λ. (πίσω και εμπρός)

Τιμή Αγοράς

P10 AWD Plus: 66.500 €

P10 AWD Ultra: 73.600 €

(Χωρίς κρατική επιδότηση)