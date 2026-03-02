Δοκιμή XPeng G9 RWD Long Range: Τεχνολογικό «υπερόπλο»

Με κορυφαία άνεση, premium καμπίνα, μεγάλη μπαταρία, ασυναγώνιστη τεχνολογία φόρτισης και ποιότητα που κάνει τον γερμανικό ανταγωνισμό να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, η XPeng μας συστήνεται με το G9.

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Υπάρχουν ηλεκτρικά SUV που σε κερδίζουν με το design, άλλα που «πουλάνε» σπορ υποσχέσεις και εκείνα που ποντάρουν στο να κάνουν τη ζωή σου απλούστερη. Με τις επιλογές της κινεζικής αγοράς να πληθαίνουν καθημερινά, οι διαφορές μεταξύ αυτών γίνονται όλο και πιο δύσκολες να εντοπιστούν. Σε μία αρκετά «κορεσμένη» από ασιατικής καταγωγής παίκτες, ελληνική αγορά, η ΤΕΧΝΟΚΑΡ αποφασίζει να εισαγάγει και την XPENG στο παιχνίδι, πιστεύοντας πως έχει να προσφέρει το premium στοιχείο που πολλοί ισχυρίζονται, αλλά λίγοι πραγματικά κατέχουν. Και κάπου εκεί είναι που δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τρόπο για να το επιβεβαιώσουμε, μιας και η πρώτη γεύση έρχεται από τη ναυαρχίδα της γκάμας, το XPENG G9, στην έκδοση RWD Long Range Pro. Ένα μεγάλο, πενταθέσιο SUV που δεν ζητά να το δεις ως επίδειξη δύναμης, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πρόταση καθημερινής μετακίνησης και ταξιδιού, με άνεση, ησυχία και τεχνολογία που δείχνει πως η XPENG σκέφτεται σαν «tech company» όσο και σαν αυτοκινητοβιομηχανία.

Under the radar

Με μήκος 4.891 mm και πλάτος 1.937 mm, το G9 σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο από πλευράς διαστάσεων. Είναι μεγάλο και επιβλητικό, αλλά δεν το «φωνάζει» με επιθετικές ακμές ή έντονες σχεδιαστικές υπερβολές. Αντιθέτως, ακολουθεί μια καθαρή, σύγχρονη γραμμή, με τη χαρακτηριστική φωτεινή μπάρα εμπρός να ορίζει το πρόσωπό του και ένα αμάξωμα που μοιάζει σχεδιασμένο περισσότερο για να δείχνει διακριτικό και ευπρεπές, παρά υπερβολικό και εγωκεντρικό.

Αυτή η επιλογή έχει δύο όψεις. Από τη μία, το G9 δείχνει ώριμο και «upmarket», χωρίς να κουράζει. Από την άλλη, ειδικά για όσους περιμένουν από μια νέα μάρκα να κάνει έντονη δήλωση ταυτότητας, η εικόνα του μπορεί να φανεί λίγο… «υποτονική». Πάντως, από κοντά το μέγεθος και οι αναλογίες του δίνουν πόντους, ενώ το ύψος των 1.680 mm και το μεγάλο μεταξόνιο των 2.998 mm προϊδεάζουν σωστά για τους χώρους και την άνεση που παρέχει.

Same, same… but different

Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις μόλις καθίσεις μέσα είναι ότι το G9 έχει στόχο να σε πείσει με υλικά και αίσθηση, όχι με πρόχειρους εντυπωσιασμούς. Η γενική εικόνα, αν και γνώριμη από πλευράς διάταξης και φιλοσοφίας, είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, με ποιότητα που απαιτεί προσπάθεια για να βρεις «φθηνή» αίσθηση. Τα καθίσματα σε δέρμα Nappa, η μεγάλη πανοραμική οροφή και η συνολική συναρμογή χτίζουν μια premium ατμόσφαιρα που ταιριάζει στον ρόλο του ως ναυαρχίδα.

Οι χώροι είναι από τα δυνατά του σημεία. Πέντε θέσεις, με πραγματικό «αέρα» για τους επιβάτες και πίσω κάθισμα που δίνει έμφαση στη χαλάρωση με δυνατότητα ανάκλισης και κλιματισμού, στοιχεία που μετατρέπουν το G9 σε αυτοκίνητο που σε βάζει σε ταξιδιωτική διάθεση, ακόμη κι όταν απλώς κάνεις τη δουλειά σου στην πόλη. Στον τομέα της πρακτικότητας, το G9 είναι από τα αυτοκίνητα που δεν σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 660 lt ή τα 1.576 lt με αναδίπλωση της δεύτερης σειράς, ενώ υπάρχει και frunk 71 lt για καλώδια ή μικροπράγματα. Πολύ βασικό είναι το είδος της διάταξης που σε κάνει να το χρησιμοποιείς «κανονικά», χωρίς δεύτερες σκέψεις και περιορισμούς.

Οθόνες για όλους

Η λογική του εσωτερικού περιστρέφεται γύρω από δύο μεγάλες οθόνες 15″, σε διάταξη που θυμίζει τη σύγχρονη premium σχολή. Μία σε κλασικό ρόλο infotainment και μία που μπορεί να λειτουργήσει ως «χώρος χαλάρωσης» για τον συνοδηγό. Στην πράξη, ο οδηγός έχει μπροστά του ένα περιβάλλον όπου η πλοήγηση, η συνδεσιμότητα (Apple CarPlay/Android Auto) και οι βασικές ρυθμίσεις οδήγησης συγκεντρώνονται εκεί που πρέπει (ψηφιακός πίνακας οργάνων και κεντρική οθόνη), ενώ ο συνοδηγός μπορεί να αξιοποιήσει εφαρμογές ψυχαγωγίας.

Αυτό το υπερβολικό digitalization βέβαια έχει και τίμημα. Όπως και σε πολλούς ανταγωνιστές που υποκύπτουν σε αντίστοιχα παραπτώματα, αρκετές βασικές λειτουργίες περνούν υποχρεωτικά μέσα από την οθόνη. Αν και γρήγορη σε απόκριση, χρειάζεται χρόνο εξοικείωσης για να μη νιώθεις ότι «ψάχνεις» μέσα σε μενού. Το θετικό είναι ότι η συνολική εμπειρία δείχνει σύγχρονη και καλά μελετημένη, ενώ λεπτομέρειες όπως η κεντρική κονσόλα που ανοίγει και από τις δύο πλευρές είναι από αυτές που τις χαίρεσαι στην καθημερινότητα. Στο κομμάτι του ήχου, το G9 τοποθετείται ξεκάθαρα ψηλά, με την εμπειρία με Dolby Atmos από το ηχοσύστημα της DYNAUDIO με τα 20 ηχεία να είναι από τα σημεία που θυμίζουν πως αυτό το αυτοκίνητο έχει «χτιστεί» με στόχο να νιώθεις ότι παίρνεις κάτι ολοκληρωμένο και τεχνολογικά προηγμένο.

Η λογική επιλογή

Η έκδοση που οδηγούμε, RWD Long Range, είναι εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στη φιλοσοφία του G9. Με 351 PS και 465 Nm, δεν έχει σκοπό να κάνει επίδειξη επιτάχυνσης, αλλά να προσφέρει ένα γεμάτο, γραμμικό τράβηγμα που ταιριάζει σε ένα SUV 2.365 kg. Τα 0-100 km/h σε 6,4 sec είναι παραπάνω από αρκετά για προσπεράσεις και ασφαλή ρυθμό, χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου που έχει ως ξεκάθαρο στόχο το τρίπτυχο «άνεση, χαλάρωση, ησυχία».

Η τελική των 200 km/h είναι περισσότερο θεωρητική πληροφορία σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ένα βαθύ πάτημα στο γκάζι αρκεί για να τη φτάσει, αλλά η ουσία είναι αλλού. Μοιάζει παράδοξο, τουλάχιστον στα δικά μας μάτια, να κοιτάξει κανείς ένα τέτοιο αυτοκίνητο για τις εξωφρενικές επιδόσεις. Το G9 αριστεύει στην επίτευξη της απόλυτης άνεσης και του εύκολου ταξιδιού, χάρη στην ποιότητα κύλισης, αλλά και τον αστραπιαίο χρόνο φόρτισης. Η μπαταρία του G9 είναι μεγάλο κεφάλαιο. Η ονομαστική χωρητικότητα είναι 93,1 kWh, με 92,2 kWh ωφέλιμη, τεχνολογία LFP και κάλυψη εγγύησης 8 χρόνια/160.000 km. Σε επίπεδο WLTP, η έκδοση αυτή αναφέρεται στα 585 km, ενώ μια πιο ρεαλιστική εικόνα «μικτών» συνθηκών που είδαμε εμείς τοποθετούν την πραγματική αυτονομία κοντά στα 480 km.

Σε ήπιες συνθήκες, οι αριθμοί δείχνουν πόσο φιλικό προς την τσέπη μπορεί να γίνει το G9 όταν δεν το πιέζεις. Σε πόλη και με χαλαρούς ρυθμούς κίνησης, μπορεί να κινείται ακόμη και με έναν μέσο όρο 13 kWh/100km, ενώ σε αυτοκινητόδρομο και με ταχύτητες κοντά στα όρια τότε μιλάμε για 20-22 kWh/100km, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα μεγάλα ηλεκτρικά SUV. Για να το πούμε απλά, το G9 δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά δείχνει ότι έχει αρκετό «buffer» για να μη σε αγχώνει.

Εκεί που πραγματικά διαφοροποιείται ως concept είναι η φόρτιση. Η υποδομή είναι CCS, με μέγιστη δυνατότητα 525 kW DC και ενδεικτικά 10-80% σε 12 λεπτά, ενώ η μέση ισχύς στο 10-80% αναφέρεται στα 330 kW. Στην πράξη, ακόμη κι αν δεν βρεις φορτιστή που να «ξεκλειδώνει» τα νούμερα-βιτρίνα, το σημαντικό είναι ότι έχεις αυτοκίνητο σχεδιασμένο να φορτίζει πολύ γρήγορα όταν βρεθεί η κατάλληλη πηγή. Η προετοιμασία μπαταρίας (preconditioning) υποστηρίζεται και μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα μέσω πλοήγησης, κάτι που κάνει διαφορά στο να πετύχεις σταθερά υψηλότερες ταχύτητες φόρτισης. Σε AC, το G9 υποστηρίζει 11 kW, με την πλήρη φόρτιση να θέλει περίπου 10 ώρες σε τυπικό wallbox. Τέλος, το αυτοκίνητο παρέχει και V2L έως 6,0 kW, με παροχή τόσο από Type 2 (με αντάπτορα) όσο και από εσωτερική πρίζα. Για κάμπινγκ, εξοπλισμό, εργαλεία ή ανάγκες εκτός σπιτιού, είναι πραγματικό plus.

Η άνεση σε πρώτο πρόσωπο

Οδηγικά, το G9 έχει ξεκάθαρη προσωπικότητα. Ακόμη κι όταν ρυθμίσεις την αίσθηση προς το πιο «σφιχτό», δεν αλλάζει φιλοσοφία. Παραμένει ένα μεγάλο SUV που θέλει να σε απομονώνει από τον δρόμο και να σου προσφέρει μια ήρεμη, εύκολη εμπειρία. Αυτό είναι δύναμη και αδυναμία μαζί, ανάλογα με το τι ζητάς. Το τιμόνι είναι ακριβές, αλλά δεν είναι από εκείνα που σου «γράφουν» έκθεση πληροφόρησης στα χέρια. Αν, όμως, θέλεις να κάνεις χιλιόμετρα χωρίς ένταση, η γενική αίσθηση σε πείθει και με το παραπάνω. Με ραφιναρισμένη κύλιση, απόκοσμα ήσυχη καμπίνα και ένα συνολικό πακέτο που δείχνει να έχει ρυθμιστεί για να μη σε κουράζει.

Ο πιο γρήγορος ρυθμός… δεν ενδείκνυται. Όχι πως δεν μπορεί, αλλά το όλο σετάρισμα του αυτοκινήτου δείχνει ένα μοντέλο προσανατολισμένο προς την άνεση και όχι τα δυναμικά χαρακτηριστικά. Η ισχύς είναι αρκετή για τις ανάγκες ενός μεγάλου SUV 2.300+ κιλών, ενώ ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι πως η γραμμικότητα του γκαζιού δεν θυμίζει καθόλου ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ακόμη και στο πρόγραμμα Sport με το πόδι στο πάτωμα, το G9 θα επιταχύνει γρήγορα μεν, όχι καταιγιστικά δε. Και όταν έρθει η σειρά των καμπών, το βάρος θα φροντίσει άμεσα να δείξει πως οι νόμοι της Φυσικής πάντα κάνουν «κουμάντο».

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και μικρά σημεία που θυμίζουν ότι το αυτοκίνητο είναι πολύ «τεχνολογικό» και άρα, μερικές φορές, πολύ… παρεμβατικό. Ορισμένα ADAS μπορούν να γίνουν ενοχλητικά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής ήχων κίνησης για τις χαμηλές ταχύτητες, οι οποίοι όμως δεν απενεργοποιούνται πλήρως, ακόμη κι αν μπορείς να αλλάξεις τον τόνο. Επίσης, θα ήταν καλό να υπήρχε ένας πιο άμεσος τρόπος διαχείρισης της ανάκτησης, όπως τα paddles που επιλέγουν πολλοί κατασκευαστές, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο που κατά τα άλλα δίνει έμφαση στην παραμετροποίηση της εμπειρίας. Το θετικό είναι ότι τα φρένα έχουν αρκετά φυσική αίσθηση και σταθερότητα, κάτι κρίσιμο σε ένα βαρύ ηλεκτρικό SUV. Δεν σε βάζει να «μαντεύεις» τι κάνει το σύστημα, ούτε σου χαλάει τη ροή στην καθημερινότητα

Ολοκληρωμένο premium προϊόν

Το XPENG G9 RWD Long Range είναι από τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται υπερβολές για να πείσουν. Δεν βασίζεται σε «πολεμική» εμφάνιση, ούτε σε σπορ αφήγημα που δεν του ταιριάζει. Ποντάρει σε τρία πράγματα που μετράνε στην πραγματική ζωή, χώρους, ποιότητα/άνεση και μια τεχνολογική βάση που δείχνει ότι η XPENG έχει σχεδιάσει το μοντέλο με ορίζοντα το αύριο, ειδικά στο κομμάτι της φόρτισης. Αν είσαι από εκείνους που θέλουν ηλεκτρικό SUV για να κάνουν οικογενειακά χιλιόμετρα χωρίς να σκέφτονται συνεχώς «τι μένει», το G9 έχει ισχυρά επιχειρήματα. Κι αν η αγορά φορτιστών συνεχίσει να ανεβαίνει σε ισχύ και διαθεσιμότητα, τότε αυτό το αυτοκίνητο είναι ήδη έτοιμο να εκμεταλλευτεί την εξέλιξη. Μπορεί να μη σε συγκινήσει με ενθουσιώδη χαρακτήρα, αλλά θα σε κερδίσει με το πόσο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό είναι στην πράξη. Όσο για τη συζήτηση περί του αμερικάνικου ανταγωνισμού, κοινώς την Tesla, που ως πρώτος διδάξας της Tech φιλοσοφίας στην αυτοκίνηση, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το Xpeng εμφανίζει πιο Value For Money χαρακτήρα για όσα προσφέρει σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ είναι εμφανώς πιο άνετο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 351 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 465 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,4 δλ.

Μπαταρία

Χωρητικότητα: 92,2 kWh

Αυτονομία

585 χιλιόμετρα (WLTP, μικτός κύκλος)

480 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας

19 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Σε AC 11 kW: 10 ώρες

Σε DC 525 kW: 16 λεπτά (10-80%)

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)

4.891 x 1.937 x 1.680 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.998 χλστ.

Βάρος: 2.365 κιλά

Χώρος αποσκευών

660 + 71 λίτρα

Τιμή

Από 63.990€ (Long Range Pro)