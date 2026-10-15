Δοκιμή Xpeng P7+ Long Range RWD: Πολυτέλεια σε τιμή κόστους

Το μακρύ fastback Xpeng P7+ στην έκδοση Long Range RWD έρχεται με 313 ίππους, χώρους και εξοπλισμό λιμουζίνας, αλλά και αστρονομική ταχύτητα φόρτισης 446 kW.

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Αν σου κρύψουν το σήμα στο τιμόνι και σε αφήσουν για λίγα λεπτά μέσα στο Xpeng P7+, είναι δύσκολο να μαντέψεις πόσο κοστίζει. Και αυτό ίσως περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη κινεζικής καταγωγής ηλεκτρικό που προσπαθεί να κερδίσει με μια μεγάλη οθόνη και πολλούς ίππους. Το P7+ είναι πάνω από 5 μέτρα, έχει μεταξόνιο 3 μέτρων, 313 PS, αρχιτεκτονική 800V, πίσω κίνηση και ένα επίπεδο εξοπλισμού που ορισμένες στιγμές φτάνει στο σημείο να μοιάζει υπερβολικό.

Η Xpeng έχει ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή από αρκετές κινεζικές μάρκες. Δεν ξεκίνησε από τα φθηνά και προσπάθησε να ανέβει. Μπήκε εξαρχής σε πιο απαιτητικά τμήματα της αγοράς, επενδύοντας πολύ σε software, ηλεκτρονικά και συστήματα υποβοήθησης. Στοιχεία που στο συγκεκριμένο μοντέλο φαίνονται με το καλημέρα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι πίσω από την τεχνολογία υπάρχει και ένα πολύ καλό αυτοκίνητο.

Είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλο.

Στις φωτογραφίες οι αναλογίες του ξεγελούν. Η μακριά καμπύλη της οροφής και το fastback πίσω μέρος κάνουν το P7+ να δείχνει πιο χαμηλό και μαζεμένο απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Μόλις όμως το παρκάρεις δίπλα σε ένα συνηθισμένο D-SUV, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος. Το μήκος φτάνει τα 5.071 mm, το πλάτος τα 1.937 mm και το μεταξόνιο ακριβώς τα 3.000 mm. Για να το βάλουμε σε ένα πιο πρακτικό πλαίσιο, μιλάμε για διαστάσεις που πλησιάζουν κανονική μεγάλη λιμουζίνα. Αυτό έχει δύο όψεις. Στο ταξίδι και στους χώρους είναι ευλογία. Σε ένα στενό της Αθήνας ή σε ένα μικρό υπόγειο πάρκινγκ, το θυμάσαι κάθε δευτερόλεπτο.

Η σχεδίαση έχει γίνει με εμφανή προσοχή στην αεροδυναμική. Ο συντελεστής Cd βρίσκεται στο 0,211, πολύ χαμηλή τιμή για αμάξωμα τέτοιου μεγέθους. Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτό δεν είναι απλά ένας αριθμός στο χαρτί με τα τεχνικά. Όσο λιγότερη αντίσταση συναντά ο αέρας τόσο λιγότερη ενέργεια χρειάζεται το αυτοκίνητο για να διατηρήσει υψηλή ταχύτητα. Είναι ένας από τους λόγους που το P7+ μπορεί να ταξιδεύει γρήγορα χωρίς η κατανάλωση να ξεφεύγει.

Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο, οι κρυφές χειρολαβές και η χαμηλή γραμμή της οροφής βοηθούν παράλληλα να αποκτήσει μια πιο ιδιαίτερη εικόνα. Δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά τουλάχιστον δεν μοιάζει με ακόμη ένα ηλεκτρικό SUV.

Μέσα ψάχνεις πού έγινε η οικονομία

Και δεν τη βρίσκεις εύκολα. Το ταμπλό, οι πόρτες και τα σημεία που ακουμπάς καθημερινά έχουν υλικά που στέκονται επάξια απέναντι σε σαφώς ακριβότερα αυτοκίνητα. Υπάρχει δέρμα Nappa, μαλακές επενδύσεις και μια γενικότερη αίσθηση στιβαρότητας που δύσκολα συνδέεις με την τιμή του. Η κεντρική οθόνη των 15,6 ιντσών είναι ουσιαστικά το control room του αυτοκινήτου. Από εκεί γίνεται σχεδόν όλη η δουλειά. Ο πίνακας μπροστά από τον οδηγό είναι αρκετά μικρότερος, ενώ το head-up display αναλαμβάνει να κρατά τις σημαντικότερες πληροφορίες ψηλά στο οπτικό πεδίο. Το σύστημα είναι γρήγορο και τα γραφικά καλά. Το πρόβλημα βρίσκεται περισσότερο στη φιλοσοφία.

Όταν θέλεις να κάνεις κάτι τόσο απλό όσο να αλλάξεις μια ρύθμιση του αυτοκινήτου, πολύ συχνά πρέπει να πατήσεις στην οθόνη. Στην αρχή ψάχνεσαι. Μετά από λίγες ημέρες μαθαίνεις πού βρίσκεται τι και το πράγμα βελτιώνεται, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δύο ή τρεις καλοί φυσικοί διακόπτες θα έκαναν την καθημερινότητα ευκολότερη. Δεν χρειάζεται κάθε λειτουργία ενός αυτοκινήτου να θυμίζει ρύθμιση smartphone.

Εξοπλισμός μέχρι εκεί που λες «φτάνει»

Εδώ η Xpeng δεν έχει κρατήσει και πολλά πίσω. Τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά, θερμαινόμενα, αεριζόμενα και διαθέτουν μασάζ. Και δεν μιλάμε μόνο για τους μπροστινούς. Ακόμη και οι πίσω επιβάτες έχουν πρόσβαση σε ανέσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε προνόμιο ακριβών executive μοντέλων. Υπάρχουν ξεχωριστή πίσω οθόνη, πλήρης συνδεσιμότητα, κάμερες παντού και μια στρατιά ηλεκτρονικών συστημάτων που παρακολουθούν σχεδόν τα πάντα.

Εδώ βρίσκεται και ένα από τα λίγα πράγματα που μας κούρασαν. Τα ADAS ορισμένες φορές επεμβαίνουν περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Κάποια προειδοποίηση θα εμφανιστεί νωρίτερα από όσο περιμένεις, κάποια διόρθωση θα είναι πιο έντονη, ενώ το σύστημα επιτήρησης του οδηγού μπορεί να γίνει επίμονο.

Δεν είναι κατασκευαστικό πρόβλημα. Περισσότερο θυμίζει αυτοκίνητο που χρειάζεται ακόμη λίγο fine tuning στο software. Και αυτό είναι ίσως το ευκολότερο πράγμα να διορθωθεί σήμερα, αφού ένα OTA update μπορεί να αλλάξει εντελώς τη συμπεριφορά τέτοιων συστημάτων.

Πίσω καταλαβαίνεις γιατί έχει μεταξόνιο 3 μέτρα

Ο καλύτερος τρόπος να εκτιμήσεις τους χώρους είναι να καθίσεις πίσω από έναν ψηλό οδηγό. Και μετά να κοιτάξεις πόσο χώρο έχει μείνει μπροστά από τα γόνατά σου. Το P7+ δεν αντιμετωπίζει τη δεύτερη σειρά σαν την αναγκαία πίσω πλευρά ενός fastback. Εκεί μπορείς πραγματικά να ταξιδέψεις για ώρες. Τα καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά, η πλάτη μπορεί να πάρει πιο χαλαρή θέση και η αίσθηση θυμίζει περισσότερο αυτοκίνητο στο οποίο κάποιος σκέφτηκε σοβαρά τον πίσω επιβάτη και όχι απλώς μέτρησε τα εκατοστά του χώρου.

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 573 lt και ανοίγει μαζί με ολόκληρη την πέμπτη πόρτα, οπότε η πρόσβαση είναι πολύ καλύτερη από ένα κλασικό sedan. Το δάπεδο είναι σχετικά ψηλό και ο χώρος όχι ιδιαίτερα βαθύς σε ύψος, αλλά με τα πίσω καθίσματα πεσμένα η συνολική χωρητικότητα φτάνει τα 1.931 lt. Για οικογενειακή χρήση δύσκολα θα σου λείψει χώρος. Εκτός αν προσπαθείς να μεταφέρεις ψυγείο όρθιο.

Οι 313 PS δεν προσπαθούν να σε εντυπωσιάζουν συνέχεια

Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται πίσω και αποδίδει 313 PS και 450 Nm. Με αυτά τα νούμερα, ένα 0-100 km/h σε 6,2 sec είναι περίπου αυτό που περιμένεις. Το πιο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που φτάνει εκεί. Η Xpeng δεν έχει προγραμματίσει το γκάζι έτσι ώστε κάθε πάτημα να σου κολλά το κεφάλι στο προσκέφαλο. Η δύναμη έρχεται γραμμικά και προοδευτικά. Αν ζητήσεις όλη την επιτάχυνση, φυσικά θα την πάρεις, αλλά στην καθημερινότητα το αυτοκίνητο κινείται πολύ πιο πολιτισμένα. Αυτό ταιριάζει στον χαρακτήρα του.

Με μια λιμουζίνα 5 μέτρων και επιβάτες πίσω, δεν θέλεις κάθε μικρή κίνηση του δεξιού ποδιού να μοιάζει με εκκίνηση dragster. Θέλεις να επιταχύνεις από τα 80 στα 130 km/h χωρίς να το σκέφτεσαι και να έχεις πάντα απόθεμα για μια προσπέραση. Εκεί το P7+ είναι εξαιρετικό.

Ο δρόμος δείχνει τι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους

Αν ψάχνεις ένα μεγάλο ηλεκτρικό με οδηγική διάθεση, υπάρχουν καλύτερες επιλογές. Το P7+ δεν κρύβει ότι προτιμά την άνεση. Μπροστά έχει διπλά ψαλίδια, πίσω διάταξη πολλαπλών συνδέσμων και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ. Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε ένα αυτοκίνητο που περνά πάνω από τον δρόμο με πολύ ήρεμο τρόπο. Μεγάλα σαμαράκια, αλλαγές στην ποιότητα της ασφάλτου και οι περισσότερες λακκούβες φιλτράρονται αποτελεσματικά. Μόνο σε κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες μπορεί να υπάρξει μια πιο ξερή αντίδραση. Σε εθνική οδό η αίσθηση είναι ακόμη καλύτερη. Ο αέρας ακούγεται ελάχιστα, ο θόρυβος των ελαστικών είναι περιορισμένος και η καμπίνα δημιουργεί εκείνη την απομόνωση που σε κάνει να καταλαβαίνεις μετά από λίγο ότι κινείσαι αρκετά γρηγορότερα απ’ όσο νόμιζες.

Αν μπεις σε επαρχιακό και αυξήσεις τον ρυθμό, το πλαίσιο δεν θα σε τρομάξει. Έχει πολλή πρόσφυση, οι κλίσεις παραμένουν ελεγχόμενες και η πίσω κίνηση βοηθά να διατηρείται το εμπρός σύστημα ακριβές και πρόθυμο να ακολουθήσει πιστά τις εντολές του οδηγού.

Αλλά τα 2.100 kg δεν εξαφανίζονται. Στις συνεχόμενες αλλαγές κατεύθυνσης αρχίζεις να αισθάνεσαι τη μάζα και κυρίως το τεράστιο μεταξόνιο. Το τιμόνι επίσης δεν είναι εκεί για να σου μιλήσει. Είναι ελαφρύ, αρκετά ακριβές για αυτό που χρειάζεται το αυτοκίνητο, αλλά δεν θα σου δώσει ιδιαίτερη πληροφορία για το τι κάνουν οι εμπρός τροχοί. Το P7+ προτιμά μια γρήγορη ανοιχτή καμπή από μια αλληλουχία κλειστών στροφών. Και μάλλον έτσι πρέπει.

Πολύ λογική κατανάλωση για ένα αυτοκίνητο 5 μέτρων. Τα 446 kW δεν είναι μόνο για εντυπωσιασμό

Εδώ αρχίζει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 74,9 kWh και η επίσημη κατανάλωση βρίσκεται κοντά στις 16,4 kWh/100 km. Στην πραγματικότητα, μια μέση τιμή σε αυτά τα επίπεδα δεν είναι καθόλου δύσκολη. Και αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για αυτοκίνητο άνω των 5 μέτρων, 313 PS και περίπου 2,1 τόνων, η επίδοση είναι πολύ καλή. Μέσα στην πόλη μπορείς να δεις ακόμη και τιμές κάτω από 11 kWh/100 km. Στην εθνική, με φυσιολογική ταχύτητα ταξιδιού, υπολόγισε περίπου 18-19 kWh/100 km. Με απλά λόγια, αν ξεκινήσεις με γεμάτη μπαταρία και κινηθείς κανονικά, 430-460 πραγματικά km είναι απόλυτα εφικτά χωρίς παιχνίδια με το A/C ή οδήγηση πίσω από φορτηγό.

Η αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει μέγιστη DC φόρτιση έως 446 kW. Το νούμερο ακούγεται εξωπραγματικό, ειδικά στην Ελλάδα όπου δύσκολα θα βρεις φορτιστή που να μπορεί να το προσφέρει. Η πραγματική αξία του όμως βρίσκεται αλλού. Φαντάσου δύο κουβάδες. Ο ένας μπορεί να δεχθεί τεράστια ποσότητα νερού μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και μετά πρέπει να μειώσεις πολύ τη ροή. Ο δεύτερος μπορεί να κρατά τη βρύση σχεδόν ορθάνοιχτη μέχρι να γεμίσει. Το P7+ είναι πιο κοντά στη δεύτερη περίπτωση.

Δεν έχει σημασία μόνο ότι μπορεί στιγμιαία να φτάσει σε πολύ υψηλή ισχύ. Μπορεί να συνεχίσει να τραβά πολύ ρεύμα ακόμη και όταν το ποσοστό της μπαταρίας έχει ανέβει αρκετά. Έτσι, σε κατάλληλο φορτιστή το 10-80% μπορεί να γίνει περίπου σε 12 λεπτά. Ακόμη όμως και σε φορτιστή χαμηλότερης ισχύος, το αυτοκίνητο μπορεί να αξιοποιεί πολύ καλά ό,τι του δίνεται. Για κάποιον που κάνει συχνά ταξίδια, αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από άλλα 50 km αυτονομίας.

Και μετά βλέπεις πόσο κοστίζει

Εδώ το P7+ γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη Long Range RWD διαμορφώνεται στις 43.990 ευρώ με τις διαθέσιμες προωθητικές ενέργειες και την κρατική επιδότηση. Αν ξεχάσεις για λίγο το λογότυπο στο καπό και καταγράψεις μόνο τι παίρνεις, η εξίσωση γίνεται δύσκολη για αρκετούς ανταγωνιστές. Έχεις 313 PS, πίσω κίνηση, χώρους μεγάλης λιμουζίνας, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ, αρχιτεκτονική 800V, φόρτιση που βρίσκεται μεταξύ των ταχύτερων της αγοράς και συνολική ποιότητα που δεν αφήνει την αίσθηση ότι κάπου έγινε μια τεράστια έκπτωση για να βγει η τιμή. Δεν είναι χωρίς αδυναμίες. Μέσα στην πόλη το μέγεθος κουράζει. Θα του ταίριαζε πολύ η τετραδιεύθυνση. Θα θέλαμε περισσότερους φυσικούς διακόπτες και σίγουρα πιο ήσυχα ADAS. Αλλά αυτά αρχίζουν να μοιάζουν σχετικά μικρές παρατηρήσεις όταν βλέπεις ολόκληρο το πακέτο.

Τελικά;

Το Xpeng P7+ Long Range RWD δεν προσπαθεί να είναι το καλύτερο σε όλα. Δεν έχει το τιμόνι που θα θυμάσαι μετά από μια ορεινή διαδρομή, ούτε κρύβει μαγικά τους δύο τόνους του. Και μέσα στην πόλη τα 5,07 m παραμένουν 5,07 m όσο καλές κάμερες κι αν έχεις.

Αυτό που κάνει πολύ καλά είναι όσα πιθανότατα ενδιαφέρουν περισσότερο τον άνθρωπο που αγοράζει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Έχει εξαιρετικούς χώρους. Είναι ήσυχο. Είναι γρήγορο χωρίς να γίνεται νευρικό. Καίει λίγο για το μέγεθός του και φορτίζει τόσο γρήγορα ώστε ένα μεγάλο ταξίδι παύει να εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσες kWh κουβαλά η μπαταρία.

Κυρίως, σου δημιουργεί συνεχώς την εντύπωση ότι οδηγείς κάτι ακριβότερο. Και όταν στο τέλος κοιτάξεις την τιμή, καταλαβαίνεις γιατί αυτοκίνητα σαν το P7+ έχουν αρχίσει να δημιουργούν πραγματικό πονοκέφαλο στους παραδοσιακούς κατασκευαστές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος, μόνιμου μαγνήτη

Μέγιστη ισχύς: 313 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 450 Nm

Μετάδοση

Κίνηση pίσω

Κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 km/h: 6,2”

Τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή WLTP: 16,4 kWh/100 km

Δοκιμής: 16 kWh/100 km

Μπαταρία

Τύπος: LFP

Χωρητικότητα: 74,9 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 530 χλμ.

Δοκιμής: 430 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 8 ώρες

DC 446 kW (10-80%): 12 λεπτά για

Αμάξωμα

Διαστάσεις Μ x Π x Υ: 5.071 x 1.937 x 1.512 mm

Μεταξόνιο: 3.000 mm

Βάρος: 2.100 κιλά

Χώρος αποσκευών

573 λίτρα

Τιμή αγοράς

43.990€ με τις διαθέσιμες προωθητικές ενέργειες και την κρατική επιδότηση