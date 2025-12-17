Δοκιμή Zeekr 7X RWD Long Range: Ουσιαστική πολυτέλεια

Στην πλημμυρισμένη αυτοκινητιστική αγορά από νεοαφιχθείσες κινεζικές επιλογές, το Zeekr 7X ξεχωρίζει, σαν μία απρόσμενα ολοκληρωμένη πρόταση που δεν επανεφευρίσκει τον τροχό… απλά θυμίζει σε παλιούς και καινούργιους την πραγματική του λειτουργία.

Η Zeekr έχει έρθει στην Ελλάδα με γκάμα επιλογών, με το 7X -ένα αυτοκίνητο που δεν περιορίζεται στο να γεμίσει έναν πίνακα προδιαγραφών- να αποτελεί τη ναυαρχίδα. Από τα πρώτα χιλιόμετρα γίνεται σαφές ότι ο στόχος ήταν ένα πραγματικά ήσυχο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ηλεκτρικό SUV που στέκεται ισότιμα απέναντι στους καθιερωμένους Ευρωπαίους. Στην έκδοση RWD Long Range, με αρχιτεκτονική 800V, ωφέλιμη μπαταρία 94 kWh, έναν πίσω ηλεκτροκινητήρα 421 PS και ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW, το 7X χτίζει τη φήμη του πάνω σε δύο πυλώνες. Ποιότητα κύλισης και συνοχή στο δρόμο. Το ενδιαφέρον είναι πως, χωρίς να επιδιώκει «σπορ» ταμπέλες, όταν η διάθεση του οδηγού ανεβαίνει, το αυτοκίνητο ακολουθεί με συνέπεια.

Διακριτικός εντυπωσιασμός με αεροδυναμική ουσία

Αισθητικά, το 7X παίζει συνειδητά στο πεδίο του «ήρεμου premium». Τα πολύ λεπτά φωτιστικά σώματα, οι ρέουσες επιφάνειες και οι καθαρές αναλογίες δημιουργούν εικόνα υψηλής κλάσης χωρίς θόρυβο. Η αεροδυναμική δουλειά αποτυπώνεται στον ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (c d ≈ 0,25), που συμβάλλει τόσο στην οικονομία ενέργειας όσο και στη σχεδόν ψιθυριστή κύλιση σε ανοικτό δρόμο. Το μήκος που ακουμπά τα 4,79 μ. και το πλάτος γύρω στα 1,93 μ. το τοποθετούν στο κέντρο της μεσαίας κατηγορίας. Ναι, στο στενό αστικό περιβάλλον το πλάτος απαιτεί προσοχή, όμως οι περιμετρικές κάμερες υψηλής ανάλυσης κάνουν τις μανούβρες ευκολότερες στην πράξη.

Scandinavian calm luxury

Ανοίγοντας την πόρτα, η πρώτη εντύπωση είναι ότι μπαίνεις σε χώρο μελετημένο από ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει αντιληπτή ποιότητα. Η επιλογή υλικών είναι προσεγμένη, οι ραφές ακριβείς, τα μεταλλικά ένθετα κομψά και ο ambient φωτισμός λειτουργεί συμπληρωματικά αντί για εντυπωσιοθηρικά. Οι τέσσερις πόρτες ανοίγουν διάπλατα, η στάση καθισμάτων είναι φυσική και το κάθισμα οδηγού συνδυάζει στήριξη με ξεκούραστη σκληρότητα. Στη δεύτερη σειρά, το μεγάλο μεταξόνιο (2,90 μ.) χαρίζει πραγματικό «αέρα» σε γόνατα και κεφάλι, ενώ οι πλάτες ρυθμίζονται ηλεκτρικά για γωνία ανάκλισης που διευκολύνει τα μεγάλα ταξίδια. Είναι από τις λίγες καμπίνες της κατηγορίας όπου πέντε ενήλικες θα καθίσουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η 16άρα κεντρική οθόνη τεχνολογίας mini-LED με υψηλή ανάλυση δίνει εικόνα και απόκριση που ταιριάζουν σε premium αυτοκίνητο. Το Zeekr OS 6.0 αποφεύγει τον «θόρυβο» γραφικών και κρατά τα animations στο επίπεδο της καθαρότητας. Ναι, πολλές λειτουργίες περνούν από την οθόνη—μέχρι και το άνοιγμα του καπό ή του ντουλαπιού συνοδηγού—αλλά η μπάρα συντομεύσεων που εμφανίζεται με ένα απλό σύρσιμο από το πάνω μέρος περιορίζει την ανάγκη να βουτάς σε υπο-μενού. Έτσι, ρυθμίσεις όπως η ένταση ειδοποιήσεων των ADAS, η προθέρμανση μπαταρίας, η ανάκτηση ή οι γρήγορες επιλογές του κλιματισμού γίνονται άμεσα. Το head-up display είναι καθαρό, ενώ ο πίνακας οργάνων των 13 ιντσών εμφανίζει ό,τι χρειάζεσαι χωρίς υπερφόρτωση. Το ηχοσύστημα με 21 ηχεία και συνολική ισχύ 2.160 W δεν εντυπωσιάζει μόνο με ένταση, αλλά με βάθος και καθαρότητα σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα θορύβου, εκεί δηλαδή που ζεις καθημερινά. Αν μία λεπτομέρεια θα θέλαμε διαφορετικά, αυτή είναι η πλήρης εξάρτηση του κλιματισμού από την οθόνη. Το συνηθίζεις, αλλά δύο-τρία απτικά shortcuts ακόμη θα τα εκτιμούσαμε.

Θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, δύο ασύρματοι φορτιστές 50 W με ψύξη για smartphone, ποιοτικές επιφάνειες όπου κι αν αγγίξεις, ευρηματικοί αποθηκευτικοί χώροι και μια ηχομονωτική προσέγγιση που δίνει premium αίσθηση σε κάθε δρομολόγιο. Εδώ η Zeekr δεν «βομβαρδίζει» με gadgets χωρίς σκοπό. Το ζητούμενο είναι η ευκολία χρήσης, με συντομεύσεις στο λειτουργικό, ο τρόπος που στήνεται η καμπίνα, η ησυχία. Αυτά μένουν.

Ευρυχωρία χωρίς «αλλά»

Το 7X είναι, απλά, άνετο. Μπροστά κάθεσαι χαμηλά-για-SUV, με καλή ορατότητα και σωστή απόσταση τιμονιού-πεντάλ. Πίσω, δύο ενήλικες «απλώνονται» με άνεση executive, ενώ τρίτος κάθισε χωρίς παραχωρήσεις στην πράξη. Η πανοραμική οροφή φωτίζει φυσικά την καμπίνα, χωρίς θερμικό φορτίο που να ενοχλεί. Ο χώρος αποσκευών στα 539 λίτρα επαρκεί για οικογενειακές εξορμήσεις και το frunk των 66 λίτρων είναι ακριβώς αυτό που λείπει σε πολλά EV για τα καλώδια και μικροαντικείμενα. Αν ζητούσαμε κάτι, θα ήταν λίγα επιπλέον λίτρα στο βασικό πορτμπαγκάζ—όχι επειδή λείπουν, αλλά επειδή ο χώρος για τα πόδια πίσω είναι τόσο γενναιόδωρος που χωρούσε μικρό «δάνειο» χωρίς να το καταλάβεις.

Πόλη και προάστια με ηρεμία και ευκολία

Στην αστική καθημερινότητα το 7X «σβήνει» τα ερεθίσματα που συνήθως κουράζουν. Το τιμόνι είναι ελαφρύ όσο πρέπει, ο κύκλος στροφής των 11,6 μ. βοηθά στη γειτονιά και οι κάμερες/αισθητήρες αποδίδουν εικόνα που σε κάνει σίγουρο για τα όρια σου. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί υπέρ της άνεσης, με μικρές και μεγάλες ανωμαλίες να φιλτράρονται χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο θόρυβος κύλισης λάμπει διά της απουσίας του, με την ηχομόνωση και τα διπλά τζάμια να κάνουν θαύματα. Η κίνηση-στάση-κίνηση της πόλης γίνεται υπόθεση ενός πεντάλ χάρη στην καλοδουλεμένη i-Pedal λειτουργία. Στην πράξη μιλάμε για one-pedal οδήγηση με ένα μικρό πάτημα φρένου μόνο στο τελευταίο μέτρο για ομαλό μηδενισμό.

Αυτοκινητόδρομος, η «φυσική» έδρα του 7x

Σταθερή ταχύτητα, λίγη μουσική, μηδαμινός αεροδυναμικός θόρυβος γύρω από το αμάξωμα, ανάλαφρο πέλμα—εδώ το 7X αποδίδει την ταυτότητα του. Η ποιότητα κύλισης θυμίζει ανώτερη κατηγορία και το ηχητικό υπόβαθρο της καμπίνας είναι τόσο καθαρό που πιάνεις τον εαυτό σου να μιλά χαμηλόφωνα. Το σασί εκπέμπει μία στιβαρή αίσθηση σε διαμήκεις ανωμαλίες και οι κινήσεις του αμαξώματος είναι ελεγχόμενες, χωρίς «δεύτερα» κύματα. Τα συστήματα υποβοήθησης κρατούν λωρίδα και αποστάσεις με ομαλές διορθώσεις και, κυρίως, δεν επεμβαίνουν με υπερβολικό ζήλο— ενώ αν προτιμάς ακόμη πιο «ήσυχη» συνοδεία, με δύο κινήσεις από τη μπάρα συντομεύσεων μειώνεις ειδοποιήσεις χωρίς να μπλέκεις σε υπο-μενού.

Όταν ζητήσεις ρυθμό, το σασί δεν σε προδίδει, αλλά σε εκπλήσσει

Το 7X δεν «πουλάει» σπορ πνεύμα, αλλά αν μπεις σε ρυθμό θα ανακαλύψεις κάτι που δεν περιμένεις από ένα ηλεκτρικό SUV 2,4 τόνων. Συνέπεια στο όριο και μια ευχάριστη δόση συμμετοχής. Το κλειδί είναι ο σεβασμός στην είσοδο. Αν φρενάρεις έγκαιρα και «στρογγυλέψεις» το πρώτο τιμόνι, η αδράνεια δεν μεταφράζεται σε υποστροφή και το μπροστινό ακολουθεί πιστά. Από εκεί και πέρα, τα επίπεδα πρόσφυσης είναι υψηλά, ειδικά με τη γόμα Pilot Sport EV που φορούσε το αυτοκίνητο δοκιμής σε ζάντες 19 ιντσών, και η ισορροπία μπροστά–πίσω παραμένει ουδέτερη όσο δουλεύεις χωρίς υπερβολές το τιμόνι και το γκάζι.

Η βαθμονόμηση του πεντάλ είναι μετρημένη στα πρώτα χιλιοστά, κάτι που προστατεύει τον άπειρο οδηγό από ανεπιθύμητες εκρήξεις ροπής και διατηρεί την πρόσφυση στις μεταβάσεις. Αν όμως τα ζητήσεις «όλα», οι 421 ίπποι απελευθερώνονται και το αυτοκίνητο επιταχύνει με δύναμη χωρίς να εκπλήσσει. Στο στεγνό μπορείς να «πλέξεις» την καμπή με προοδευτικό άνοιγμα γκαζιού και το πίσω να «γράψει» την τροχιά με μικρές διορθώσεις στο τιμόνι. Στο βρεγμένο ο έλεγχος ροπής δουλεύει πειστικά, αλλά η δόση στο δεξί πεντάλ παραμένει καθοριστική. Αν το παρακάνεις, θα χρειαστείς γρήγορα χέρια για να κρατήσεις το ανάποδο.

Η λογική των ηλεκτρονικών ταιριάζει στο προφίλ του αυτοκινήτου. Στη βασική ρύθμιση, το ESC επεμβαίνει νωρίς, «μαζεύοντας» οποιοδήποτε παραστράτημα χωρίς σπασμωδικά κοψίματα. Στο Sport, η παρεμβατικότητα χαλαρώνει αισθητά και επιτρέπει μεγαλύτερες γωνίες πριν επέμβει, αποκαλύπτοντας μια απροσδόκητα καλή ισορροπία στο όριο για το βάρος του 7X. Με το ESC πλήρως απενεργοποιημένο, μιλάμε για αμιγώς πισωκίνητη συμπεριφορά. Μπορεί να γλιστρήσει με θάρρος και ρυθμό, αλλά απαιτεί εμπειρία, σωστή προετοιμασία στην είσοδο και απόλυτο σεβασμό στους νόμους της φυσικής. Δεν είναι το πεδίο του μέσου χρήστη—κι ούτε χρειάζεται να γίνει.

Το τιμόνι έχει συνέπεια γύρω από το κέντρο και μεταφέρει ικανοποιητική πληροφορία, ιδίως στις καμπές μεσαίας ταχύτητας. Στις πολύ κλειστές στροφές, θέλει λίγο παραπάνω προσοχή ώστε η αρχική αδράνεια να μη μεταφραστεί σε υποστροφή από απότομες κινήσεις με το τιμόνι στην είσοδο. Τα φρένα στέκονται στο ύψος των περιστάσεων σε κάθε ρεαλιστικό σενάριο οδήγησης. Αν επιμείνεις σε γρήγορο ρυθμό σε δρόμο με κατωφέρεια με επαναλαμβανόμενη, δυνατή πίεση, εμφανίζονται σημάδια κόπωσης—αναμενόμενα για μάζα τέτοιου μεγέθους και ρυθμό ασυνήθιστο για την κατηγορία.

Το τελικό αποτύπωμα είναι ξεκάθαρο. Όσο άνετο και «ήρεμο» είναι το 7X στην καθημερινότητα, άλλο τόσο πειστικό γίνεται όταν ανεβάσεις τον ρυθμό. Δεν «παριστάνει» το σπορ SUV, αλλά προσφέρει ένα επίπεδο ελέγχου και συμμετοχής που σπάνια συναντάς σε ηλεκτρικό αυτού του μεγέθους. Με σωστή είσοδο, προοδευτικό γκάζι και στοιχειώδη εξοικείωση, μπορεί να κινηθεί με ρυθμό που θυμίζει καλοστημένο μεγάλο GT—και να σε κάνει να χαμογελάς με τον τρόπο, όχι με την υπερβολή.

Μεγάλο «μαξιλάρι» ενέργειας, μικρό άγχος

Στον αστικό κύκλο, με σωστή ανάκτηση, είδαμε τιμές κατανάλωσης περί τις 13-14 kWh/100 km, που πρακτικά σημαίνουν αυτονομία κοντά ή και πάνω από 600 km μέσα στην πόλη. Στην εθνική, με ταχύτητες εντός ορίων, μια ρεαλιστική εικόνα είναι 20-21 kWh/100 km. Σε μικτές συνθήκες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, το δικό μας μέσο προφίλ έδωσε περίπου 17 kWh/100 km, μια τιμή που αντιστοιχεί σε 530-560 km μεικτής αυτονομίας. Το σημαντικότερο δεν είναι το απόλυτο νούμερο, αλλά ότι το 7X κρατά το “range anxiety” υπό έλεγχο. Ακόμη κι αν δεν «κυνηγήσεις» οικονομία, ο μεγάλος ενεργειακός «αερόσακος» σε πάει μακριά.

Η ενσωματωμένη φόρτιση AC 22 kW είναι δυνατό χαρτί. Σε ιδιωτικό wallbox ή εταιρικό σημείο, μιλάμε για πλήρη φόρτιση της μεγάλης μπαταρίας σε 5-5,5 ώρες—ουσιαστικά «μία νύχτα» ή «μία βάρδια». Στο DC 800V, σε ισχυρά hubs, οι χρόνοι 10-80% μπορούν να κινηθούν στο δεκάλεπτο-δεκαπεντάλεπτο εφόσον βοηθά θερμοκρασία/προθέρμανση μπαταρίας και πραγματική ισχύς του σταθμού. Σε 400V δίκτυα (που ακόμη συναντάμε συχνά), η ισχύς εισόδου πέφτει αισθητά. Το ταξίδι συνεχίζει να «βγαίνει», όμως για να αξιοποιήσεις το 7X όπως πρέπει, αξίζει να κατευθύνεις τις στάσεις σε 300-360 kW σημεία όπου είναι εφικτό. Η χειροκίνητη ή πλοηγούμενη προθέρμανση μπαταρίας πριν από στάση κάνει ουσιαστική διαφορά στην καμπύλη φόρτισης. Η λειτουργία V2L (έως ~3,3 kW) είναι πρακτική για εξοπλισμό κάμπινγκ/εργασίας.

Πλήρες πακέτο με φιλικές ρυθμίσεις

Το πακέτο υποβοήθησης περιλαμβάνει ημι-αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, με ομαλό κεντράρισμα λωρίδας, προσαρμοζόμενο cruise με αυτόματη αλλαγή λωρίδας και περιμετρική αντίληψη από πλήθος καμερών/ραντάρ. Το βασικό στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο τρόπος. Οι παρεμβάσεις είναι ομαλές και εύκολα εξατομικεύσιμες. Αν σε ενοχλούν ειδοποιήσεις, δεν ψάχνεις βαθιά στα μενού, αλλά με δύο αγγίγματα από τις συντομεύσεις φέρνεις το σύστημα στα μέτρα σου. Στον εξοπλισμό βρίσκεις επίσης έξυπνες λεπτομέρειες ασφαλείας που δείχνουν προσοχή στο σενάριο «χειρότερης περίπτωσης».

Όχι το φθηνότερο, ίσως όμως το πιο «γεμάτο» ως εμπειρία

Το 7X RWD Long Range τοποθετείται τιμολογιακά πάνω από ένα Tesla Model Y Long Range. Σε καθαρό κόστος/επιτάχυνση/δίκτυο φόρτισης, το Tesla κρατά ένα διαχρονικό προβάδισμα. Εκεί που γυρίζει η πλάστιγγα υπέρ του Zeekr είναι σε ποιότητα κατασκευής και υλικών, ηχομόνωση/κύλιση και πραγματική αίσθηση premium στην καθημερινότητα. Αν ο αγοραστής δίνει μεγαλύτερο βάρος στο πώς ζει με το αυτοκίνητο παρά στο απόλυτο 0-100, το 7X έχει πάρα πολύ ισχυρή πρόταση. Οι εγγυήσεις (5 έτη/100.000 km για το αυτοκίνητο με δυνατότητα διπλασιασμού εντός δικτύου, 8 έτη/200.000 km για μπαταρία) ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της κατηγορίας.

Ένα αληθινά premium ηλεκτρικό

Το Zeekr 7X RWD Long Range είναι από τα σπάνια ηλεκτρικά που δεν εξαντλούνται στη βιτρίνα. Η άνεση είναι κορυφαία, η ησυχία υποδειγματική, τα υλικά και η συναρμολόγηση στέκονται στο ύψος πολύ ακριβότερων προτάσεων και η ψηφιακή εμπειρία είναι ώριμη, χωρίς «τρέλες». Το σασί δεν υπόσχεται «θαύματα», αλλά όταν ζητήσεις ρυθμό κρατά—με τρόπους που οι περισσότεροι ανταγωνιστές σε αυτό το μέγεθος/βάρος δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Αν έπρεπε να ορίσουμε μια περιοχή βελτίωσης, θα μιλούσαμε για περισσότερο απτικά shortcuts στον κλιματισμό, ακόμη πιο κοφτερή αρχική αίσθηση τιμονιού και συνεπέστερη απόδοση φόρτισης σε 400V δίκτυα. Κατά τα λοιπά, είναι το αυτοκίνητο που σε κερδίζει όχι σε ένα launch control, αλλά την πέμπτη μέρα συμβίωσης, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι σε κάνει να φτάνεις ξεκούραστος και ατάραχος όπου κι αν πας—και, αν θελήσεις, να διασκεδάσεις με τον παραδοσιακό τρόπο σε μια ωραία επαρχιακή διαδρομή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 421 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 440Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 210χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6 δλ.

Μπαταρία

Χωρητικότητα: 100kWh (94 ωφέλιμες)

Αυτονομία

615 χιλιόμετρα (WLTP, μικτός κύκλος)

550 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας

16,6 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Σε AC 22 kW: 5 ώρες και 30 λεπτά

Σε DC : 16 λεπτά (10–80%)

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)

4.787 x 1.930 x 1.650 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.900 χλστ.

Βάρος

2.415 κιλά

Χώρος αποσκευών

539 + 66 λίτρα

Τιμή

56.990 €

(συμπεριλαμβ. κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια)