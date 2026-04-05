Δοκιμή Zeekr X Long Range RWD: Με Ευρωπαϊκό DNA και φινέτσα

Στα μαθηματικά, το «Χ» συμβολίζει το άγνωστο, αλλά στην περίπτωση της Zeekr αποτελεί έναν παράγοντα που έρχεται να ανατρέψει θετικά τα δεδομένα της… εξίσωσης.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου, Zeekr

Η μεγάλη «έφοδος» των κατασκευαστών EV στην ελληνική αγορά –ειδικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα– έχει δημιουργήσει ένα αρκετά επιφυλακτικό κοινό, ειδικά αφότου μερικές μάρκες εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγους μήνες από την είσοδό τους. Αυτό, βέβαια, δεν δείχνει να επηρεάζει το ενδιαφέρον των αγοραστών, οι οποίοι εξερευνούν με όρεξη τις νέες μάρκες, ειδικά αν έχουν να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό. Το Zeekr X δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήρθε απλώς για να ολοκληρώσει την γκάμα μοντέλων της μάρκας, αλλά για να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η Zeekr δεν είναι απλώς ακόμη ένα νέο όνομα που εμφανίστηκε μέσα στο κύμα της ηλεκτροκίνησης. Αποτελεί μέρος του κινεζικού ομίλου Geely, ενός από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με μάρκες όπως η Volvo, η Smart και η Lotus – και, φυσικά, η Geely. Η Zeekr δημιουργήθηκε το 2021 με σκοπό να τοποθετηθεί στο άνω άκρο της αγοράς, φέρνοντας τη πιο σύγχρονη προσέγγιση στο τι σημαίνει premium, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, στην ποιότητα και την εμπειρία χρήσης.

Σε αντίθεση με πιο παραδοσιακές –ευρωπαϊκές– premium μάρκες, η Zeekr χτίζει την ταυτότητά της πάνω σε μια πιο… ψηφιακή και lifestyle φιλοσοφία. Δεν περιορίζεται μόνο στα ποιοτικά υλικά και το φινίρισμα, αλλά επενδύει βαριά στις τεχνολογίες ασφαλείας και στο λογισμικό που χρησιμοποιεί το σύστημα infotainment. Και αυτό φαίνεται σε όλα της τα μοντέλα, τα οποία δείχνουν μια ωριμότητα που δεν περιμένεις από έναν τόσο νέο κατασκευαστή.

Με την ίδια ακριβώς λογική έρχεται και το Zeekr X. Βασισμένο στην πλατφόρμα SEA του ομίλου, μοιράζεται την αρχιτεκτονική του με άλλα προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα όπως το Volvo EX30 ή το Smart #1. Τοποθετείται στο επίκεντρο της κατηγορίας των compact premium SUV, με μήκος 4,4 μέτρα και μεταξόνιο που δίνει έμφαση στους εσωτερικούς χώρους. Η ηλεκτρική του φύση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως «υποχρέωση» προς το περιβάλλον, αλλά ως βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του. Στόχος δεν είναι μόνο οι επιδόσεις ή η οικονομία, αλλά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου premium πακέτου.

Compact με στυλ

Ενώ λοιπόν η σιλουέτα και οι διαστάσεις του είναι σχετικά γνώριμες, μονάχα ο σχεδιασμός είναι αρκετός για να τραβήξει τα βλέμματα στον δρόμο. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με τα λεπτά LED φώτα ημέρας, που του δίνουν μια χαρακτηριστική παρουσία, ενώ ταυτόχρονα τραβάνε την προσοχή και δεν πρόκειται να παρατηρήσεις ποτέ τα φώτα πορείας όσο δεν λειτουργούν, καθώς ενσωματώνονται ιδανικά στον προφυλακτήρα λίγο πιο χαμηλά. Οι γραμμές στο καπό είναι έντονες και συνεχίζονται στη μάσκα, ενώ οι επιφάνειες είναι έντονες, για ένα δυναμικό αλλά όχι υπερβολικό αποτέλεσμα. Στο πλάι, οι κρυφές χειρολαβές, οι καθαρές γραμμές και οι τονισμένοι ώμοι δίνουν ένα σύγχρονο, σχεδόν concept χαρακτήρα, ενώ το πίσω μέρος ολοκληρώνεται με μια φωτεινή υπογραφή που ενισχύει την premium εικόνα: το όνομα της μάρκας φωτίζεται ανάμεσα στα μεγάλα LED φώτα. Μια μικρή αεροτομή στο τέλος της ελαφρώς κεκλιμένης οροφής και το γυαλιστερό μαύρο κομμάτι στο κάτω μέρος του αμαξώματος ολοκληρώνουν το look.

Ψηφιακή πολυτέλεια

Στο εσωτερικό, το Zeekr X επιβεβαιώνει τον premium προσανατολισμό του με ουσιαστικό τρόπο. Η ποιότητα κατασκευής ξεχωρίζει, με υλικά υψηλού επιπέδου και επιφάνειες που έχουν ευχάριστη αίσθηση στην αφή, δημιουργώντας τη συνολική εικόνα μιας περιποιημένης καμπίνας. Η συναρμογή δείχνει στιβαρότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια – κάτι που έχει αρχίσει να χαρακτηρίζει τα νέα μοντέλα που έρχονται από τη Κίνα. Η εργονομία είναι επίσης άριστη, με λύσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θήκη για γυαλιά πάνω από τον οδηγό, αλλά και οι υπόλοιποι αποθηκευτικοί χώροι που είναι έξυπνα τοποθετημένοι και εύχρηστοι. Τα καθίσματα είναι αναπαυτικά, με σωστή στήριξη, και η ύπαρξη λειτουργίας μασάζ προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης, ειδικά σε πιο μεγάλες διαδρομές.

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, η εικόνα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η μεγάλη οθόνη αφής των 14,6 ιντσών δεσπόζει στο ταμπλό και συγκεντρώνει τον έλεγχο των περισσότερων λειτουργιών, προσφέροντας σύγχρονη εμπειρία χρήσης με ωραία γραφικά. Οι λειτουργίες του εντυπωσιάζουν, προσφέροντας αμέτρητους τρόπους να περάσεις ευχάριστα τον χρόνο που χρειάζεται για να φορτίσεις, αλλά και να βελτιώσεις τη καθημερινότητά του. Επιπλέον, τα paddles πίσω από το τιμόνι μπορούν να προγραμματιστούν ως συντομεύσεις λειτουργιών, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε βασικές ρυθμίσεις χωρίς να απαιτείται πλοήγηση στο μενού του infotainment.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών μετακινείται μαζί με το τιμόνι, εξασφαλίζοντας σωστή ορατότητα για κάθε θέση οδήγησης. Την εικόνα ολοκληρώνει το Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας, που προβάλλει τις βασικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Παράλληλα, το ηχοσύστημα 13 ηχείων της Yamaha προσφέρει πλούσιο και καθαρό ήχο, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Σε γενικές γραμμές, ένα φιλόξενο και αναπαυτικό εσωτερικό.

Ο… παπαγάλος Αν υπάρχει ένα στοιχείο στο Zeekr X που δεν περιμένεις να βρεις σε ένα premium SUV, αυτό είναι το εξωτερικό ηχείο. Και όμως, εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό gadget, αλλά για ένα χαρακτηριστικό που προσθέτει έναν διαφορετικό, πιο ανθρώπινο τρόπο επικοινωνίας στον δρόμο. Μέσα από το σύστημα, μπορείς να «μιλήσεις» σε πεζούς ή άλλους οδηγούς, δίνοντας για παράδειγμα προτεραιότητα ή λέγοντας ένα απλό «ευχαριστώ» όταν κάποιος σε διευκολύνει. Σε ένα αστικό περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται από βιασύνη και ένταση, αυτή η δυνατότητα προσθέτει έναν πιο πολιτισμένο τρόπο συνεννόησης. Ταυτόχρονα, το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει και πιο… χαλαρά. Μπορείς να παίξεις μουσική έξω από το αυτοκίνητο, δημιουργώντας μια διαφορετική ατμόσφαιρα όταν είσαι σταματημένος, ενώ μέσω του εσωτερικού μικροφώνου μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σύστημα σαν μεγάφωνο, μεταφέροντας τη φωνή σου εκτός καμπίνας σε πραγματικό χρόνο. Και, φυσικά, υπάρχει και η πιο παιχνιδιάρικη πλευρά. Το Zeekr X προσφέρει επιλογές ήχων, από τρακτέρ μέχρι supercar και… ζωάκια. Σε σημείο που καταφέραμε να μπερδέψουμε τόσο συναδέλφους όσο και τον γάτο της γειτονιάς, που έψαχνε επίμονα από πού ερχόταν το νιαούρισμα. Ένα μικρό feature, που τελικά μας έφτιαξε τη διάθεση πολλές φορές.

Η τέλεια ισορροπία

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η πισωκίνητη έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία (RWD Long Range) με έναν ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων στον πίσω άξονα, που δίνει έμφαση στην ισορροπία ανάμεσα σε δύναμη και αποδοτικότητα. Οι επιδόσεις είναι κάτι παραπάνω από επαρκείς για την κατηγορία, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 5,6 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 190 χλμ./ώρα.

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, το Zeekr X δείχνει έναν χαρακτήρα που δίνει προτεραιότητα στην καθημερινή ευχρηστία. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με γνώμονα την άνεση, με μαλακή λειτουργία που εξομαλύνει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες και προσφέρει ποιοτική κύλιση. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο ξεκούραστο, που ταιριάζει απόλυτα σε αστικές μετακινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργειακή αποδοτικότητα έρχεται να ενισχύσει τον συνολικό χαρακτήρα του. Η κατανάλωση στη δοκιμή διατηρήθηκε στις πολύ κοντά στις εργοστασιακές τιμές, επιτρέποντας στο Zeekr X να κινηθεί ξένγοιαστα σε καθημερινές διαδρομές χωρίς κανένα άγχος για την αυτονομία.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και ουδέτερο, ιδανικό για χρήση μέσα στην πόλη, όπου η ευελιξία του μοντέλου αναδεικνύεται. Οι διαστάσεις και η άμεση απόκριση στο γκάζι κάνουν τους ελιγμούς εύκολους και ευχάριστους, ενώ η συνολική αίσθηση είναι φιλική ακόμη και για λιγότερο έμπειρους οδηγούς, με τη δύναμη να έρχεται γραμμικά και ομαλά. Παράλληλα, η πρόσφυση βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, εξασφαλίζοντας σιγουριά σε κάθε επιτάχυνση ή αλλαγή κατεύθυνσης.

Σε πιο ανοιχτό δρόμο, η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα αποδεικνύεται απολύτως επαρκής, με άμεση παροχή ισχύος που καλύπτει χωρίς δυσκολία τις ανάγκες ενός ταξιδιού. Ο πισωκίνητος χαρακτήρας προσθέτει ένα πιο «ζωντανό» στοιχείο, ειδικά όταν επιλέξεις το Sport πρόγραμμα οδήγησης, όπου οι αντιδράσεις γίνονται πιο άμεσες και το αυτοκίνητο δείχνει έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα. Τα φρένα έχουν καλή αίσθηση και συνεργάζονται ομαλά με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, διατηρώντας φυσικό πάτημα και προβλέψιμη συμπεριφορά.

Χ=?

Από τη σχεδίαση και την ποιότητα του εσωτερικού του, μέχρι την τεχνολογία και τον τρόπο που κινείται στον δρόμο, το Zeekr X δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα ώριμο, ολοκληρωμένο και προσεγμένο premium προϊόν. Αντικειμενικά, πιο premium από το Volvo EX30, με το οποίο και έχει πολλά κοινά!

Η τιμή των 42.990€ μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνεται υψηλή, ειδικά για ένα compact SUV από μια σχετικά νέα μάρκα. Όμως, όταν δεις τι προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού, ποιότητας και συνολικής εμπειρίας, γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται για μια απλή πρόταση της κατηγορίας. Το Zeekr X δεν προσπαθεί να «δικαιολογήσει» την τιμή του. Την υποστηρίζει. Είναι ένα SUV που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση, αποδοτικότητα και ξεχωριστό χαρακτήρα με τρόπο ισορροπημένο, χωρίς οι αδυναμίες να επηρεάζουν τη συνολική εικόνα. Και κάπου εκεί το «Χ» παύει να είναι άγνωστο. Γίνεται ένας παράγοντας που τελικά έχει βρει τη θέση του στην εξίσωση, με τρόπο πειστικό και ουσιαστικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 272 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 343 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Πίσω

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 5.6 δλ.

Τελική ταχύτητα: 190 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 16.4 kWh/100 χλμ.

Εκτιμώμενη δοκιμής: 17.6 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: Lithium-ion

Χωρητικότητα: 65 kWh (ωφέλιμες)

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 446 χλμ.

Δοκιμής: 424 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 7 ώρες (0-100%)

DC 150 kW (10-80%): 28 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.432 x 1.836 x 1.566

Μεταξόνιο: 2.750 χλστ.

Βάρος: 1.930 κιλά

Χώρος αποσκευών

362 λίτρα

Frunk: 21 λίτρα

Τιμή αγοράς

42.990€

(χωρίς την κρατική επιδότηση)