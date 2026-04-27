KIA EV3 Long Range: Δοκιμή ένα χρόνο μετά, τι παρατηρήσαμε

Δοκιμάσαμε το KIA EV3 GT-Line Long Range ένα χρόνο μετά και είδαμε στην πράξη ότι παραμένει ιδιαίτερο στην κατηγοριά του. Τι κατανάλωση και τι αυτονομία έβγαλε;

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν το KIA EV3 ήρθε στην ελληνική αγορά, αποφασίσαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Ήταν, και ίσως παραμένει, το μοναδικό μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πολύ μεγάλη αυτονομία. Αποφασίσαμε να μην περιοριστούμε εντός συνόρων, αλλά να ταξιδέψουμε μακριά. Πήγαμε μέχρι τα Σκόπια και γυρίσαμε, ένα ταξίδι που μας έδειξε πολλά, τόσο για το ίδιο το EV3 και το αν η έκδοση GT-Line μπορεί να ανταπεξέλθει στα μεγάλα νούμερα αυτονομίας, όσο και για το δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από το τελευταίο, η εικόνα ήταν από τότε ξεκάθαρη. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα Βαλκάνια, είμαστε μπροστά. Πολύ μπροστά. Όπως σε γενικότερη αναλογία ηλεκτρικών-φορτιστών για τα δεδομένα της Ε.Ε., όπου πλέον μπορείς να ταξιδέψεις χωρίς άγχος στην Ελλάδα. Το EV3 στην έκδοση GT-Line δεν είναι ιδανικό για ταξίδι. Όχι ότι δεν θα ταξιδέψεις με άνεση όσον αφορά την αυτονομία, αλλά δεν θα δεις και εντυπωσιακά νούμερα. Όπως θα διαβάσετε παρακάτω στο άρθρο, η έκδοση Earth έχει σημαντικά καλύτερη κατανάλωση ενέργειας στο ταξίδι.

Ας πιάσουμε όμως το EV3 ένα χρόνο μετά. Ήρθε στα χέρια μας το ίδιο μοντέλο που τότε ταξιδέψαμε. Ακριβώς το ίδιο. Μέχρι και το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου συνδέθηκε αυτόματα. Αυτό που παρατηρήσαμε 15.000 χιλιόμετρα μετά είναι πως παρά την ταλαιπωρία των δημοσιογραφικών χιλιομέτρων (θα έλεγα ότι 15.000 δημοσιογραφικά είναι σαν τα διπλάσια κανονικής χρήσης), η μασίφ κατασκευή που είχαμε διακρίνει πέρσι, παραμένει ίδια. Κανένας τριγμός, υλικά ευχάριστα στην αφή και υφάσματα που παρά την λευκή τους απόχρωση δεν ήταν λερωμένα. Επίσης, η αυτονομία στην πόλη είναι εκπληκτική. Μπορείς όντως να κάνεις διαδρομές με κατανάλωση κάτω από 10 kWh/100 χλμ. χωρίς παραχωρήσεις, χωρίς να κοιτάς την αυτονομία ή να προσέχεις πόσο γκάζι πατάς. Στο ταξίδι, μια από τα ίδια, ίσως ελαφρώς καλύτερα με τους κύκλους φόρτισης που έχουν γίνει ένα χρόνο μετά. Με 120 χλμ./ώρα θα κάψει κάτι λιγότερο από 20 kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα ταξιδιού, για έναν πολύ καλό μέσο όρο 16,4 kWh/100 χλμ. και ρεαλιστική αυτονομία (με ταξίδι μέσα) κοντά στα 480 χιλιόμετρα. Με δεδομένο ότι πλέον υπάρχει και έκπτωση από την εισαγωγική, το EV3 στέκεται πιο ανταγωνιστικά, ενώ παραμένει ιδιαίτερο στην κατηγορία του. Οπότε, μπορείτε να διαβάσετε την δοκιμή του, για όλα τα υπόλοιπα.

Η δοκιμή όπως είχε δημοσιευθεί τον Φεβρουάριο του 2025

Τη λες και πορεία βγαλμένη από όνειρο, αυτήν της KIA. Δεν χρειάζεται να πούμε το προφανές για τη αξιοθαύμαστη εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας. Από τη μία τα συμβατικά μοντέλα με τον VFM χαρακτήρα, από την άλλη τα πιο εξεζητημένα και τεχνολογικά εξελιγμένα. Ήταν όμως πρωτοπόρος εταιρείας και στην ηλεκτροκίνηση. To Soul, το πολυμορφικό «κουτάκι», ήταν το πρώτο που μπήκε στην πρίζα για την μάρκα, δείχνοντας τον δρόμο στο EV6, που ήρθε μια τετραετία αργότερα για να σοκάρει τον πλανήτη. Αυτοκίνητο εκείνης της χρονιάς για την Ευρώπη από τη μια, παγκόσμιο σπορ αυτοκίνητο από την άλλη, με την έκδοση GT. Βραβεία παντού, όπως έγινε με τη ναυαρχίδα της λίγο αργότερα, το EV9, όπως μάλλον προσδοκά να γίνει και με το νεότερο μοντέλο της.

Η ίδια λέει ότι παρά το μικρό του μέγεθος, μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες μιας οικογένειας, ενώ ανακοινώνει κορυφαία αυτονομία για την κατηγορία και την μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα μοντέλα της επίσης. KIA EV3 το λένε και είναι το τρίτο μοντέλο της ηλεκτρικής οικογένειας της KIA, αλλά και το μοντέλο απάντηση στην επιθυμία για εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης. Λόγω της μεγάλης του αυτονομίας, αποφασίσαμε να χαράξουμε μια διαδρομή 1.500 χιλιομέτρων πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, οπότε και ζήσαμε μαζί του την απόλυτη εμπειρία.

Σπάει το Mainstream

Έχει φτάσει η εποχή που το concept σχεδόν ταυτίζεται με το μοντέλο παραγωγής, ακόμη και οι ζάντες του. Ο φουτουρισμός δεν είναι απλά μια τάση, αλλά η σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία στην περίπτωση μας εναρμονίζεται με κάθε χαρακτηριστικό της σχεδιαστικής γλώσσας Opposites United στο KIA EV3. Ας σταθούμε όμως στο πρώτο «συνθετικό» της φράσης, γιατί η γκάμα της KIA έχει αρκετές σχεδιαστικές αντιθέσεις, κάτι που σπάνια συμβαίνει πλέον. Έτσι λοιπόν, και το μικρότερο ηλεκτρικό της, διαφέρει αρκετά από το EV6, που είναι στενός συγγενής, αλλά και αυτό που τα… ξεκίνησε όλα. Από την άλλη δεν μπορεί να κρύψει την σχεδιαστική του συγγένεια με το EV9.

Είναι ο λεγόμενος boxy σχεδιασμός (βλ. τετραγωνισμένος), μια έννοια που σίγουρα δεν είναι άγνωστη για την ΚIA, με τα μοντέλα της ουκ ο λίγες φορές να έχουν υιοθετήσει παρόμοιες αναλογίες στο παρελθόν. Ακόμη και το Soul, το πρώτο ηλεκτρικό της μοντέλο ευρείας παραγωγής [σ.σ. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της KIA ήταν στην πραγματικότητα το Ray EV, που κυκλοφόρησε το 2011 στην αγορά της Νότιας Κορέας. Είχε έναν ηλεκτροκινητήρα 68 ίππων και μία μπαταρία 16,4 kWh, με αυτονομία έως 139 χλμ. Παράχθηκε κυρίως για κρατικούς στόλους και ήταν ένα «κουτάκι». Ακόμη περισσότερο σε σχέση με το KIA EV3 και χωρίς ευφάνταστο design.

To KIA EV3 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακόμη και αν δεν ταιριάζει με τα γούστα όλων. Έντονες γραμμές στο αμάξωμα, πολυγωνικά μοτίβα και «δυνατά» κοψίματα που του δίνουν την τετραγωνισμένη αισθητική. Έχει επίσης μια αρκετά κεκλιμένη πίσω κολώνα, η οποία δεν «τραβά» την οροφή πιο χαμηλά αλλά «σπρώχνει» προς τα έξω την πίσω πόρτα. Στην τελευταία είναι ενσωματωμένα και τα LED φώτα, που θυμίζουν αρκετά το EV9, όπως άλλωστε συνολικά το πίσω μέρος. Στο προφίλ έχει λείες επιφάνειες και χωνευτές χειρολαβές αλλά αρκετά φουσκωμένους ώμους με μία χαρακτηριστική ακμή – αντίθεση με άλλα λόγια. Μπροστά, βλέπουμε την ψηφιακή πλευρά του Tiger Face, με πιο μινιμαλιστικά φωτιστικά σώματα σε σχέση με την ναυαρχίδα και ένα ύφος γεμάτο αυτοπεποίθηση, ίσως και λίγο «νεύρο» στην έκδοση GT-Line της δοκιμής, με τους πιο ανοιχτούς αεραγωγούς και την δυναμικότερη σχεδίαση του προφυλακτήρα.

Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την έκδοση earth, επιπλέον των μαύρων γυαλιστερών προστατευτικών και των μεγαλύτερων τροχών (19 αντί για 17 ίντσες, με παρόμοιο όμως «κλειστό» σχέδιο). Πάντως, παρά την crossover εικόνα του η απόσταση από το έδαφος είναι μόλις στα 14 εκ. (14,7 η GT-Line), που το καθιστούν αρκετά χαμηλό. Η έξυπνη σχεδίαση μπροστά και πίσω όμως δίνει «αέρα» και ικανοποιητικές γωνίες προσέγγισης/διαφυγής, οπότε δύσκολα θα βρεις σε κάποιο αστικό ή χωμάτινο εμπόδιο. Σε ότι αφορά τις διαστάσεις, φαίνεται πιο μικρό απ’ ότι είναι, με το μήκος να αγγίζει τα 4,3 μέτρα και το μεταξόνιο τα 2,68 (!). Μικρό και μεγάλο ταυτόχρονα.

Family friendly

Το KIA EV3 έχει μεγαλύτερα σχεδιαστικά δεσμά στο εσωτερικό με το EV9 και το EV5 απ’ ότι με το EV6 και ίσως αποτελέσει την βάση για το EV4. Λίγο… ανάποδη η σειρά που μας τα παρουσιάζει η KIA, όμως εμπορικά έχει νόημα.

Η οριζόντια και ευθύγραμμη σχεδίαση του ταμπλό, το πάνελ με τις οθόνες, αλλά και ο διακόπτης της εκκίνησης-επιλογής σχέσεων πίσω από το τιμόνι, είναι στοιχεία που έχει δανειστεί από τη ναυαρχίδα και το διαφοροποιούν από το πιο πληθωρικό design του EV6. Κοινός παρονομαστή σε όλα τα μοντέλα, ωστόσο, είναι η ανοιχτού τύπου φιλοσοφία, με την κεντρική κονσόλα να μην ενώνεται, στο πάνω τουλάχιστον, τμήμα. Αυτό μεταφράζεται σε μια πολύ μεγάλη θήκη για αντικείμενα παντός είδους. Το θέμα είναι ότι λόγω αυτής της σχεδίασης δεν υπάρχει μια «ιδιωτική» θήκη κάτω από το υποβραχιόνιο και τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει μόνο το ντουλαπάκι του συνοδηγού. Η μόνης σημείωση στο κομμάτι της πρακτικότητας, αφού συνολικά υπάρχουν άφθονοι χώροι και θήκες. Στην πλούσια έκδοση έχει και το συρόμενο κατά 12 εκ. τραπέζι, που μπορεί να χρησιμεύσει στις στάσεις φόρτισης για μια παρτίδα χαρτιά ή για κολατσιό. Άλλωστε θυμίζει πάγκο κουζίνας από γραφίτη.

Όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, στα πρότυπα της βιωσιμότητας, διαθέτει ανακυκλωμένα πλαστικά, υφάσματα και χρώματα (χωρίς τα επιβλαβή στοιχεία: βενζόλιο, τολουόλιο ή ξυλόλιο – BTX, για την ακρίβεια), αλλά και τεχνητό δέρμα στα καθίσματα και στις επενδύσεις της έκδοσης GT-Line. Όπως είναι λογικό, τα περισσότερα απ’ αυτά τα πλαστικά είναι κάπως σκληρά στην αφή και μόνοι οι επενδύσεις από το vegan δέρμα και το ύφασμα στην φάσα του ταμπλό προσφέρουν την soft to touch αίσθηση. Όμως, ακόμη και τα σκληρά πλαστικά έχουν ευχάριστη υφή, ποιοτικότερη από τα αντίστοιχα υλικά στα υπόλοιπα EV της γκάμας. Επιπλέον, η κατασκευή είναι πολύ μασίφ, που σίγουρα αποτελεί σημάδι αξιοπιστίας στο χρόνο και κρατά τους τριγμούς εκτός καμπίνας, ενώ ίδια είναι η ποιότητα και στο πίσω μέρος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται προφανώς το πάνελ με τις οθόνες, που παραδόξως είναι τρεις στον αριθμό. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, με τραπεζοειδή γραφικά που αλλάζουν, χρώμα κυρίως, ανάλογα το επιλεγμένο πρόγραμμα ή από το μενού, με αρκετές χρήσιμες διαθέσιμες πληροφορίες για προβολή, επίσης. Στην άλλη άκρη βρίσκεται ακόμη μία ίδια οθόνη για το infotainment, που έχει το γνώριμο λογισμικό, αλλά με προσθήκες όπως το CarPay για πληρωμή στάθμευσης και φόρτισης κατευθείαν από το αυτοκίνητο (άγνωστο το πότε θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα). Θα ενημερώνεται ασύρματα όπως και στα άλλα μοντέλα, ενώ υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay/Android Auto και έχει έως 7 ψηφιακά κλειδιά από την εφαρμογή smartphone της KIA για αποκρουσμένο χειρισμό και έλεγχο.

Μας άρεσε αρκετά που από το widget της οθόνης έδειχνε τους πλησιέστερους ταχυφορτιστές, όπως και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός της έκδοσης. Εκεί που δεν συμφωνούμε είναι με την ενσωμάτωση της τρίτης οθόνης αφής 5,3 ιντσών αποκλειστικά για τις ρυθμίσεις του κλιματισμού. Ενώ η εργονομία είναι καλή σε όλα και παρότι υπάρχουν φυσικά χειριστήρια για την ενεργοποίησή του, την ρύθμιση της έντασης του αέρα και της θερμοκρασίας (επιπλέον της λωρίδας για τον ήχο και των απτικών κουμπιών συντομεύσεων), η οθόνη αυτή έχει τις επιλογές για την κατεύθυνση του αέρα και την επιλογή AC. Εκεί που είναι, δύσκολα την βλέπεις όσο οδηγείς, πόσω μάλλον να την χειριστείς. Έχει πάντως την επιλογή για μεταφορά των ρυθμίσεων στην μεγάλη οθόνη, ενώ οι φωνητικές εντολές με Chat GPT σου λύνουν τα χέρια. Waste of space η προσθήκη της, θαρρώ.

Για μικρό σχετικά αυτοκίνητο, το KIA EV3 έχει αρκετά μεγάλους χώρους. Το μεταξόνιο παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό και στην πράξη έχει από τους πιο μεγάλους χώρους στην κατηγορία, για επιβάτες. Αρκετά άνετο λοιπόν από αυτή την άποψη, αλλά και από τον εξοπλισμό του. Οι χώροι για τις αποσκευές είναι επίσης υπεραρκετοί, με 460 λίτρα διαθέσιμα. Τετραγωνισμένο σχήμα φόρτωσης, διπλό πάτωμα, θήκες και ηλεκτρική πέμπτη πόρτα διαθέτει. Για τα καλώδια, άλλα 25 λίτρα στο frunk, είναι διαθέσιμα, απελευθερώνοντας έτσι πολύτιμο χώρο από πίσω.

Δεν θες κάτι άλλο.

Το KIA EV3 βασίζεται στην ίδια αρθρωτή πλατφόρμα E-GMP με τα υπόλοιπα μεγαλύτερα μοντέλα. Όντας προσθιοκίνητο (και αργότερα τετρακίνητο) είναι κατανοητή η ευελιξία της βάσης αυτής που υποστηρίζει και αρχιτεκτονική 800V, από την οποία έχει πάρει όλα τα σημαντικά οφέλη στην ακαμψία, την στιβαρότητα και την ασφάλεια. Ξεκινώντας από την αίσθηση που σου δίνει το κόμπακτ EV. Είναι αρκετά χαλαρωτικό στην οδήγηση και εύκολο στον χειρισμό του. Αφενός οι μαζεμένες διαστάσεις, αφετέρου τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας που περιορίζουν εντελώς το σπινάρισμα και η γραμμικότητα της απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα. Η θέση οδήγησης είναι εξαιρετικά άνετη (και τα πολύ μαλακά προσκέφαλα με το δίχτυ), πράγμα που διαπιστώσαμε στο πολύ μεγάλο μας ταξίδι μέχρι τα Σκόπια και πίσω. Σχετικά ψηλή στην χαμηλότερη ρύθμιση της για καλή ορατότητα, με όλες τις ρυθμίσεις ηλεκτρικά, αλλά χωρίς απόλυτη πλευρική στήριξη. Θερμαινόμενα και ψυχόμενα για τους μπροστά σε αυτή την έκδοση, μαζί με θερμαινόμενο τιμόνι.

Η καλή ηχομόνωση είναι κάτι που περιμένεις και το επιβεβαιώνουμε, με το θόρυβο κύλισης να είναι σε πολύ καλό επίπεδο ακόμη και τις 19άρες. Ελάχιστοι και οι αεροδυναμικοί θόρυβοι παρά το τετραγωνισμένο σχήμα. Πολύ ποιοτική είναι και η κύλισης, ακόμη και σε κατσαρό οδόστρωμα, με την ανάρτηση να δίνει ρέστα. Σίγουρα, με τις 17άρες ζάντες θα ήταν ακόμα πιο ήπια η αντιμετώπιση των ανωμαλιών, όμως είναι το σύστημα SFD3 που υφίσταται στα αμορτισέρ που κάνει τη δουλειά. Ενσωματώνοντας δύο δακτύλιους υδρογονανθράκων στους κάτω βραχίονες της εμπρός ανάρτησης και εξαλείφει τους κραδασμούς υψηλής συχνότητας από το οδόστρωμα μειώνοντας στιγμιαία τη δύναμη απόσβεσης των αμορτισέρ με αποτέλεσμα την αύξηση της άνεσης. Ειδικά στους δρόμους που αντιμετωπίσαμε μας «έσωσε τη μέση». Το σύστημα διεύθυνσης διακρίνεται για το ελαφρύ αλλά κοφτερό τιμόνι, ενώ καλή είναι και η αίσθηση στο πεντάλ του φρένου. Μάλιστα, έχει πέντε επιλογές ανάκτησης ενέργειας. Μια αυτόματη, τρία επίπεδα αναγεννητικής πέδησης αλλά και λειτουργία One Pedal, που το λειτουργεί άψογα και το ακινητοποιεί πλήρως στο άφημα του γκαζιού.

Ένας είναι για την ώρα ο διαθέσιμος ηλεκτρικός κινητήρας, με απόδοση 204 ίππως κα 283 Nm ροπής, οπότε αυτό που αλλάζει είναι η μπαταρία. Το μεγάλο «πακέτο» φτάνει τις 81,4 kWh, με τις 78 απ’ αυτές να είναι ωφέλιμες. Είναι τεχνολογίας Li-NMC (λιθίου, νικελίου, μαγνησίου & κοβαλτίου), και αποτελεί τη βάση για την πολύ μεγάλη αυτονομία που έδειξε ο κύκλος WLTP. Πάνω από 605 χιλίομετρα ανακοινώνει η KIA, γύρω στα 580 για την έκδοση μας με τις 19αρες. Η απόδοση του μοτέρ βοηθάει επίσης, αφού σε ωθεί να οδηγήσεις χαλαρά, με τις επιδόσεις του να είναι ικανοποιητικές (0-100 σε 7,7 και τελική 170 χλμ./ώρα) έως σβέλτες εάν το θελήσεις. Πέντε είναι και τα προγράμματα οδήγησης, με το My Drive για επιλογή της «βαριάς» αίσθησης στο τιμόνι και της οικονομικής ρύθμισης του κινητήρα, αλλά και το Snow για γλιστερές καταστάσεις.

Road to everywhere

Στο πιο σημαντικό κομμάτι απ’ όλα, αυτό της αυτονομίας, να πούμε ότι ακολουθεί συγκριτική δοκιμή του KIA EV3 με 17άρες και 19άρες ζάντες. Να πούμε, λοιπόν, ότι το συμπέρασμα είναι πως η έκδοση Earth με της 17άρες ανταποκρίνεται στις δηλώσεις αυτονομίας και όντως μπορεί να «γράψει» πάρα πολλά χιλιόμετρα χωρίς στάση. Η GT-Line στερεί αρκετά τις χιλιομετρικές επιδόσεις, πράγμα που διαπιστώσαμε στο ταξίδι μας (θα ακολουθήσει όλο το story, μαζί με πληροφορίες φόρτισης σε Ελλάδα και εξωτερικό). Ειδικά σε αυτοκινητόδρομο και με θερμαινόμενα καθίσματα ενεργά (ανά διαστήματα και κλιματισμό), έγραψε κάτι πάνω από 20 kWh με σταθερή ταχύτητα 120. Να σημειώσουμε ότι η μετρήσεις συνήθως γίνονται στα 110 χλμ./ώρα, όμως στα δικά μας ταξίδια πάντα «κλειδώνουμε» στα 120, που θεωρούμε πιο βατά, και συγκρίνουμε.

Έτσι κατανάλωσε πιο πολύ απ’ ότι πιστεύαμε και κάτι περισσότερο απ’ άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα στην ίδια ταχύτητα, περιορίζοντας την αυτονομία στα 380 χιλιόμετρα. Η ιστορία με τις 17άρες ζάντες θα ήταν εντελώς διαφορετική και η αυτονομία σε ταξίδι θα ξεπερνούσε τα 420 χιλιόμετρα, με βάση τις μετρήσεις μας. Επίσης, η μη ύπαρξη αντλίας θερμότητας παίζει και αυτή πολύ σημαντικό ρόλο. Επειδή θα ρωτήσετε, αν βάλουμε και το ταξίδι μας μέσα, η μέση κατανάλωση θα σκαρφάλωνε στις 18,8 kWh/100 χλμ.

Ακριβώς το αντίθετο είδαμε εντός πόλης. Άπιστα νούμερα με χαλαρή οδήγηση και σωστή χρήση της αναγεννητικής, που σε σύντομες διαδρομές (5-6 χλμ. σε ευθεία) φτάνεις με το ίδιο ποσοστό που ξεκίνησες. Είδαμε αρκετά συχνά να καταναλώνει κάτω από 10 kWh/100 χλμ. με το μέσο όρο σε αστικό κύκλο να είναι στις 15 και τον μικτό μας κύκλο (χωρίς το ταξίδι) να σταθεροποιείται στις 17,4. Με άλλα λόγια κάτι πάνω από 460 χιλιόμετρα ρεαλιστικής αυτονομίας αυτή την εποχή του χρόνου και αρκετά πάνω από 600 εντός πόλης. Για την φόρτιση σε wallbox δέχεται μέχρι 11 kW για 8 ώρες και 30 λεπτά μέχρι το 100%. Έως 135 kW σε DC που μεταφράζονται σε ένα μισαωράκι μέχρι το 80%.

Στο ταξίδι μας είδαμε στην πράξη και τα επόμενου Level συστήματα υποβοήθησης που έχει ως στάνταρ το KIA EV3. Αλλάζει μέχρι και λωρίδα μόνο του στο ACC, λειτουργία που μέχρι πρότινος είχαν πολύ ακριβά μοντέλα. Ποιοτικότατη είναι και η κάμερα οπισθοπορείας, ενώ δεν χρειάζεται η πανοραμική προβολή (δεν υπάρχει κι’ όλας). Ξεκούραστο δεν είναι μόνο στο ταξίδι όμως, αλλά σε κάθε είδος διαδρομής. Εντός πόλης, είναι τρομερά ευέλικτο με κύκλο στροφής που οριακά αγγίζει τα 10,4 μέτρα. Η προσέγγιση είναι family friendly και στην μαλακή ρύθμιση της ανάρτησης. Αισθητές οι κλίσεις για να μην το παρακάνεις με τον ρυθμό και προβλέψιμη υποστροφική συμπεριφορά, που μαζεύεται από το esp. Δεν θα πάρεις το EV3 για να βγάλεις οδηγικά γούστα, σε κάθε περίπτωση.

ΚΙΑ, καλά το πας!

Σοβαρή προσθήκη στην γκάμα, που χρειαζόταν, για να κερδίσει η KIA μερίδιο από τον σκληρό ανταγωνισμό και να συνδράμει στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης. Η βασική έκδοση είναι όντως προσιτή. Η GT-Line τα έχει όλα, όμως η δική μας γνώμη είναι να πάτε στην Long Range Earth για την εντυπωσιακή αυτονομία.

Αν θέλεις να κάνεις περισσότερα χιλιόμετρα… Η αυτονομία του KIA EV3 GT Line είναι καλή. Μπορεί όμως να γίνει και καλύτερη. Η λιγότερο πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Earth κοστίζει 3.000 ευρώ λιγότερα, πάντα με την ίδια μπαταρία των 81,4 kWh. Από τεχνικής σκοπιάς, η έκδοση Earth είναι 74 κιλά ελαφρύτερη και διαθέτει τροχούς 17 ιντσών (19 ιντσών στην έκδοση GT Line). Η επίπτωση στην κατανάλωση είναι αισθητή. Η αυτονομία είναι κατά 20% αυξημένη στην πόλη, όπου διανύσαμε 676 χιλιόμετρα και κατά 18% στο σύνολο. Βέβαια, υπάρχει επίπτωση στην πρόσφυση, όπου η έκδοση GT Line με τους τροχούς των 19 ιντσών υπερτερεί. Η υπεροχή της έκδοσης GT Line είναι εμφανής και στο φρενάρισμα. Αυτό είναι το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν όσοι θέλουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία. ΑΙΣΘΗΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Το EV3 με τους μικρότερους τροχούς έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη τόσο σε αστικό περιβάλλον (+19,4%), όσο και στον αυτοκινητόδρομο (+18,5%). Περιβάλλον Ζάντες Κατανάλωση (kWh/100 χλμ.) Αυτονομία (χλμ.) Πόλη 17” 13,0 676 19” 15,4 566 Εθνική 17” 14,5 606 19” 16,7 523 Αυτοκινητόδρομος 17” 23,3 372 19” 27,8 314 Μέση 17” 16,7 522 19” 19,6 442

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες (τοποθετημένος εμπρός)

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 283 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,7 δλ.

Τελική ταχύτητα: 170 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 15,5 kWh/100 χλμ.

Εκτιμώμενη δοκιμής: 17,4 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: Ιόντων λιθίου (Li-NMC)

Χωρητικότητα: 81,4 kWh (78 ωφέλιμες)

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 600 χλμ.

Δοκιμής: 480 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 8 ώρες και 30 λεπτά (0-100%)

DC 135 kW (10-80%): 33 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.300 x 1.850 x 1.560

Μεταξόνιο: 2.680 χλστ.

Βάρος: ~1.900 κιλά

Χώρος αποσκευών

460 + 25 λίτρα

Τιμή αγοράς

40.900 €

(με έκπτωση, χωρίς την κρατική επιδότηση)