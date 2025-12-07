Με αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάναμε ρεκόρ αυτονομίας – 600 πραγματικά χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Long range όνομα και πράγμα. Το Tesla Model 3 φλερτάρει με τα 600 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κέντρου Δοκιμών του «Quattroruote». Και στην πόλη; 750 χιλιόμετρα παρακαλώ!

Μπορεί να ταξιδεύουμε χρόνια στην εθνική με ηλεκτρικά, κι όμως εξακολουθεί να μας προβληματίζει το θέμα της φόρτισης. Όχι βέβαια με το πισωκίνητο Model 3 Long Range, το οποίο έχει την εμβέλεια που χρειάζεσαι, ενώ φορτίζει και ταχύτατα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νέο πρωταθλητή οικονομίας ανάμεσα σε όλα τα ηλεκτρικά που έχουμε δοκιμάσει και δεν είναι άλλος από το αναβαθμισμένο «τριάρι» της Tesla με τον κωδικό Highland. Είναι το πρώτο ηλεκτρικό με εργοστασιακή εμβέλεια 702 χιλιομέτρων. Αν κι εμείς δεν καταφέραμε να την επαληθεύσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, η πραγματική μέση αυτονομία των 598 χιλιομέτρων δεν παύει να αποτελεί είδηση, ειδικά σε ρεαλιστικές συνθήκες. Αυτό αποδίδεται στο χάσμα που παραμένει ανάμεσα στις τιμές WLTP και του πραγματικού κόσμου. Ωστόσο, πρόκειται για τιμή-ρεκόρ που καθιστά το Model 3 νέο σημείο αναφοράς για όλα τα ηλεκτρικά που θα ακολουθήσουν. Η επίδοση αυτή οφείλεται βέβαια και στη χωρητικότητα της μπαταρίας (75 πραγματικές kWh), αλλά κυρίως στην παροιμιώδη οικονομία του αμερικανικού κινητήριου συνόλου, το οποίο για άλλη μια φορά απέδειξε ότι απαιτεί λιγότερη ενέργεια από κάθε άλλο.

Πιο ισχυρό

Όπως αναλύουμε στις επόμενες σελίδες, η αεροδυναμική έχει τεράστια επίδραση στην κατανάλωση, οπότε το επανασχεδιασμένο μπροστινό τμήμα έπαιξε τον ρόλο του. Όμως αυτό που κατάφερε για άλλη μια φορά η Tesla είναι να αναβαθμίσει ολιστικά το τεχνικό πακέτο στο Model 3 νέας γενιάς, τόσο σε επίπεδο ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα όσο και στην απόδοση κινητήρα και μπαταρίας. Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν δικές μας υποθέσεις, καθώς η επίσημη πληροφόρηση από το Οστιν είναι όλο και πιο κρυπτογραφημένη. Το σημαντικό είναι πάντως ότι αν συγκρίνουμε το νέο Model 3 με ένα προηγούμενης γενιάς, τα βήματα που έχουν γίνει είναι εμφανή. Πέρα από την αυτονομία, η οποία είναι εν μέρει αποτέλεσμα της ενεργειακής χωρητικότητας της μπαταρίας, η μονοκινητήρια, πισωκίνητη έκδοση αποδεικνύεται πιο οικονομική από την προηγούμενη σε όλα τα σενάρια οδήγησης. Και αυτό ενώ η ισχύς έχει αυξηθεί από 283 σε 320 ίππους. Να δώσουμε δύο αριθμούς; Ενώ προηγουμένως η κατανάλωση στην πόλη ήταν 14,7 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, πλέον έχει πέσει στις 11,5 kWh. Μιλάμε για τιμή που δεν μπορεί καν να πετύχει το Dacia Spring, το οποίο δεν είναι παρά ένα citycar.

Επιτάχυνση εν κινήσει Αν και μονοκινητήριο με την κίνηση πίσω, το Model 3 RWD LR, έχει πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα από το επίσης πισωκίνητο Standard Range και επιτυγχάνει εξαιρετικές τιμές επιτάχυνσης από στάση, όσο και εν κινήσει. Στο χιλιόμετρο έχει αγγίξει ήδη την περιορισμένη ηλεκτρονικά τελική ταχύτητα των 200 χλμ./ώρα.

Αυτές οι δύο τιμές αρκούν για να καταλάβουμε πόσο έχει βελτιωθεί η ανάκτηση ενέργειας στα σταμάτα-ξεκίνα της πόλης. Βέβαια, η αντίστοιχη διαφορά στον αυτοκινητόδρομο είναι μικρότερη, αλλά και πάλι η κατανάλωση είναι αισθητά χαμηλότερη στο Highland. Να σημειώσουμε, δε, ότι οι δύο γενιές Model 3 διατηρούν πρακτικά το ίδιο βάρος, με το νέο να ζυγίζει 1.837 κιλά – μόλις τρία λιγότερα από πριν. Διαφορά κάνουν και τα ελαστικά. Το Model 3 που είχαμε δοκιμάσει το 2023 φορούσε Michelin Pilot Sport, ενώ το νέο είναι εξοπλισμένο με τα πιο εξειδικευμένα Bridgestone Enliten EV, με χαμηλότερη τριβή κύλισης. Το τίμημα βέβαια είναι μεγαλύτερες αποστάσεις ακινητοποίησης στο φρενάρισμα: 42,9 μέτρα από τα 100 χλμ./ώρα, αντί 39,6 μέτρα με τα Pilot Sport.

Αεροδυναμική πάνω απ’ όλα Το αμάξωμα είναι επανασχεδιασμένο, κυρίως στο μπροστινό τμήμα, με πιο καθαρές γραμμές και λεπτούς προβολείς. Όλα με γνώμονα τη βελτίωση της αεροδυναμικής που είναι κλειδί για χαμηλότερες καταναλώσεις. Ο συντελεστής Cx έχει βελτιωθεί από το ήδη εξαιρετικό 0,225 σε 0,219 και η αδιόρατη αυτή διαφορά είναι σημαντική.

Επιστρέφοντας στο καυτό θέμα του ταξιδιού με ηλεκτρικό, να πούμε ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί να κάνει και τους πιο καχύποπτους βενζινοκέφαλους να αναθεωρήσουν. Με πάνω από 430 χιλιόμετρα αυτονομία στον αυτοκινητόδρομο (στο όριο μάλιστα των 130 χλμ./ώρα) και 750 χιλιόμετρα παρακαλώ μέσα στην πόλη, το Model 3 είναι η καλύτερη απάντηση στον οποιονδήποτε αρνητή EV. Με το δίκτυο ταχυφορτιστών 50 έως 180 kW να είναι αξιοπρεπές πλέον στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την επιλογή σας; Με ελαφρύ δεξί πόδι, μάλιστα, το Model 3 μπορεί να καλύψει το τμήμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη χωρίς στάση για φόρτιση.

598 χλμ.: Υπερέχει (σχεδόν) παντού Η τιμή αυτή φέρνει το Model 3 στην pole position αυτονομίας ανάμεσα σε όλα τα αυτοκίνητα που έχουμε δοκιμάσει στο «Quattroruote». Στην επόμενη σελίδα δείτε τη λίστα με τα κορυφαία δέκα για να έχετε μία συνοπτική εικόνα. Το Tesla έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια στην εθνική (686 χλμ.), στον αυτοκινητόδρομο (493 χλμ.) και στην πόλη (753 χλμ.), ενώ έχει τη δεύτερη χαμηλότερη κατανάλωση αμέσως μετά το Dacia Spring.

Εξοπλισμό από άλλη λίγκα

Και όχι μόνο… Το νέο Model 3 έχει βελτιωθεί στα σημεία, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη ποιότητα ζωής στο ταξίδι. Πέρα από το premium φινίρισμα και τα ακριβότερα υλικά της καμπίνας –από τις επιφάνειες αλουμινίου μέχρι τα πλαστικά του ταμπλό– έχουμε επιπρόσθετα ένα ισχυρότερο ηχοσύστημα και εσωτερικό φωτισμό που εξατομικεύεται κατά βούληση. Νέα είναι και τα μπροστινά καθίσματα που συγκρατούν καλά το σώμα, τα οποία, πέρα από θερμαινόμενα, είναι πλέον και αεριζόμενα, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μάλιστα διπλή βάση ασύρματης φόρτισης και τρεις θύρες USB-C (μία μπροστά και δύο πίσω). Με ισχύ 65W, μάλιστα, η οποία επαρκεί για τη φόρτιση ενός MacBook. Στο πίσω κάθισμα, ο χώρος μπορεί να παραμένει ίδιος –δηλαδή υπεραρκετός–, αλλά φιλοξενεί πλέον μία οθόνη 8 ιντσών για τη ρύθμιση του κλιματισμού και τον χειρισμό του infotainment.

Ποιοτικό άλμα Βελτιωμένα τα πλαστικά, ειδικά τα μαλακά στο επάνω τμήμα του ταμπλό. Διπλά τζάμια τώρα και στα πίσω παράθυρα για καλύτερη ηχομόνωση της καμπίνας, ενώ τα μπροστινά καθίσματα είναι αεριζόμενα για πρώτη φορά. Κάτω αριστερά, απαράλλαχτο το frunk –συγγνώμη– ο μπροστινός χώρος αποσκευών των 88 λίτρων, όπως και ο πίσω των 508 πραγματικών λίτρων. Δεξιά, η οθόνη 8 ιντσών για τους πίσω επιβάτες με δύο θύρες USB ισχύος 65 W.

Το «πιλοτήριο» είναι επίσης αναβαθμισμένο. Τα χειριστήρια των φλας έχουν καταργηθεί. Στη θέση τους υπάρχει ένας διακόπτης αφής στην αριστερή πλευρά του τιμονιού που σου επιτρέπει (όταν τον συνηθίσεις) να βγάζεις δεξί ή αριστερό φλας με τον αντίχειρα. Και στις δύο πλευρές παραμένουν οι κλασικοί ροοστάτες πολλαπλών λειτουργιών. Πέρα από τα φλας, φώτα και υαλοκαθαριστήρες ελέγχονται επίσης από διακόπτες, όπως και η λειτουργία της μετάδοσης. Το χειριστήριο στη δεξιά πλευρά του τιμονιού ξεχάστε το. Τώρα υπάρχει μία εικονική κονσόλα στο επάνω αριστερό άκρο της κεντρικής οθόνης 15,4 ιντσών γι’ αυτήν τη δουλειά. Για άλλη μία φορά, η Tesla μάς βάζει σε μπελάδες μέχρι να εξοικειωθούμε με τη νέα φιλοσοφία στην εργονομία της, περισσότερο από κάθε άλλο κατασκευαστή. Όμως από τη στιγμή που τη συνηθίσεις, όλα γίνονται εύκολα.

Καλά είναι τα νέα σε επίπεδο άνεσης. Τα διπλά πλέον τζάμια και στα πίσω παράθυρα βελτιώνουν περαιτέρω την ηχομόνωση σε συνεργασία με νέες τσιμούχες και μονωτικά υλικά στο αμάξωμα. Έτσι, στα 130 χλμ./ώρα η στάθμη θορύβου έχει πέσει από 68,1 decibel στο προηγούμενο Model 3 σε 67,3 στο νέο. Σε μικρότερο βαθμό έχει βελτιωθεί και η ενδοτικότητα της ανάρτησης σε ξερές ανωμαλίες.

Καταναλώσεις

Ρεκορ και μέσα στην πόλη

Είναι ξεκάθαρο. Το Model 3 σπάει ρεκόρ αυτονομίας, όχι μόνο χάρη στη χωρητικότητα της μπαταρίας (75 καθαρές kWh), αλλά πρωτίστως χάρη στη χαμηλή κατανάλωση του κινητήρα. Ρίξτε μία ματιά στις καταναλώσεις που μετρήσαμε και θα καταλάβετε. Στην πόλη, για παράδειγμα, το αμερικανικό sedan έρχεται δεύτερο ανάμεσα σε όλα τα ηλεκτρικά που έχουμε δοκιμάσει, μόνο μετά το Dacia Spring, το οποίο, καθότι μικρότερο και ελαφρύτερο, καταναλώνει μόλις 10,5 kWh/100 χλμ. Δεδομένου ότι το Tesla ανήκει σε εντελώς διαφορετική κατηγορία, η τιμή των 11,5 kWh/100 χλμ. είναι εξαιρετική και οφείλεται στην απόδοση του κινητήρα και του συστήματος ανάκτησης ενέργειας.

Με γεμάτη μπαταρία, το Model 3 καλύπτει 750 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Αντίστοιχα οικονομικό είναι στην εθνική με 12,6 kWh/100 χλμ., αλλά και στον αυτοκινητόδρομο. Εκεί, χρειάζεται μόλις 18 kWh/100 χλμ. και διατηρεί αυτονομία πάνω από 490 χιλιόμετρα. Κανένα πρόβλημα λοιπόν τα μεγάλα ταξίδια με το αισθητά αναβαθμισμένο Tesla.

Καταναλώσεις, Αυτονομίες και Κόστη ανά διαδρομή Πόλη 11,5 kWh/100 χλμ. | 2,3 €/100 χλμ.* | 753 χλμ. Εθνική 12,6 kWh/100 χλμ. | 2,5 €/100 χλμ.* | 686 χλμ. Αυτοκινητόδρομος 20,0 kWh/100 χλμ. | 3,6 €/100 χλμ.* | 493 χλμ. Μέση τιμή 14,5 kWh/100 χλμ. | 2,9 €/100 χλμ.* | 598 χλμ.

* Εκτίμηση κόστους με χρέωση οικιακού ρεύματος

Χρόνοι και κόστοι φόρτισης

Οικιακή παροχή 2,3 kW (0-100% φόρτισης) Χρόνος 39h35’ Κόστος (0,20 ευρώ/kWh) € 18,20 Παρεχόμενες kWh 91,1 Απόδοση φόρτισης (%) 87 Χρόνος φόρτισης 100 χλμ. 6h18’

Παροχή 22 kW AC (0-100% φόρτισης) Χρόνος 8h15’ Κόστος (0,50 ευρώ/kWh) € 43,35 Παρεχόμενες kWh 86,7 Απόδοση φόρτισης (%) 92 Χρόνος φόρτισης 100 χλμ. 1h30’

Παροχή 250 kW DC (20-80% φόρτισης) Χρόνος 30’ Κόστος (0,37 ευρώ/kWh) € 34,72 Παρεχόμενες kWh 49,6 Χρόνος φόρτισης 100 χλμ. 8’ Κορυφαία ισχύς 191 kW Μέση ισχύς 98 kW

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Πίσω, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 320 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 450 Nm

Μετάδοση

Κίνηση πίσω

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 201 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 5,2 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 12,5 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 14,5 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου κάτω από το δάπεδο

Τάση 357V, χωρητικότητα 78,1/75,0 kWh (συνολική/καθαρή)

Αυτονομία

753 χλμ.

Φόρτιση

Σε AC 11 kW

Σε DC 250 kW στα 400V

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.720 x 1.850 x 1.440 χιλ.

Μεταξόνιο 2.880 χιλ.

Βάρος 2.186 κιλά

Χώρος αποσκευών

682 λίτρα + 88 μπροστά

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: 44.990€

