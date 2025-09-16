Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

200 χιλιόμετρα αυτονομίας είναι η εργοστασιακή τιμή αυτου του Plug-in μοντέλου, χάρη στην μπαταρία των 39,6 kWh. Εμείς τα κάναμε σε ένα ΠΣΚ.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Μπορεί να μην είναι αμιγώς ηλεκτρικό, όμως στην πράξη συμπεριφέρεται ως τέτοιο. Κυρίες και κύριοι, το «οχτάρι» της Lynk & Co είναι ένα επαναφορτιζόμενο υβριδικό SUV της κατηγορίας D που βασίζεται στην πλατφόρμα CMA Evo της κινεζικής Geely, με μήκος 4,82 μέτρα. Το δυνατό χαρτί του είναι η ηλεκτρική αυτονομία 200 χιλιομέτρων, χάρη σε μία μπαταρία σχεδόν 40 kWh, όπως αυτή που φορούν μικρά BEV όπως το Honda e ή το Fiat 500e, σχεδόν όσα το Best Seller B-SUV της Ford με την υπογραφή Gen-E.

Το υβριδικό σύνολο αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα turbo 1.5 λίτρων με 137 ίππους και έναν ηλεκτρικό 208 ίππων. Το μυστικό του συστήματος είναι ότι ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια ρεύματος, ενώ ο ηλεκτρικός μεταδίδει συνήθως την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Στο κινητήριο σύνολο συμπεριλαμβάνεται αυτόματο κιβώτιο τριών σχέσεων. Η συνολική ισχύς είναι 345 ίπποι με ροπή 615 Nm, τιμές που συνεπάγονται αξιοπρεπέστατες επιδόσεις: 0-100 σε 6,8” με αξιοζήλευτη ροϊκότητα στον δρόμο, παρά το βάρος των δύο και βάλε, τόνων.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΑ

Στον δρόμο, το 08 είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο. Αρκετά ζωντανό όταν κινείται ηλεκτρικά, με άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση, ακόμη και σε ρυθμούς ταξιδιού. Όσο για τον βενζινοκινητήρα, μπαίνει διακριτικά στο παιχνίδι χωρίς κραδασμούς ή θορύβους, τουλάχιστον όσο δεν πιέζεις το δεξί πεντάλ στο τέρμα της διαδρομής. Μόνο τότε ο 1.5 turbo κάνει αισθητή την παρουσία του, μιας και δεν αρκείται στο να φορτίζει την μπαταρία, αλλά συνδράμει στην κίνηση των εμπρός τροχών, όταν ο οδηγός χρειαστεί μέγιστη επιτάχυνση.

Από τα δυνατά σημεία του 08 είναι η άνεση, με μία ενδοτική ανάρτηση που καταπίνει ικανοποιητικά τις ανωμαλίες του δρόμου. Η πρώτη εντύπωση που αποκτήσαμε οδηγώντας το «οχτάρι» στους ελληνικούς δρόμους, είναι αυτή ενός αυτοκινήτου που φτιάχτηκε για να ταξιδεύει αρχοντικά, χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες σε επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς. Και οικονομικά πάνω απ’ όλα. Η συνολική αυτονομία ξεπερνά με ευκολία 1.000 χιλιόμετρα με το ρεζερβουάρ των 60 λίτρων. Η μπαταρία φορτίζεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα με ισχύ 11 kW και σε DC με 85 kW. Αυτό μεταφράζεται σε κορυφαίες ταχύτητες φόρτισης για plug-in υβριδικό. Σε τεσσερισήμισι ώρες φορτίζεται πλήρως η μπαταρία στο σπίτι, ενώ σε ταχυφορτιστή δε χρειάζεται παρά μισή ώρα για να φορτιστεί από 10 σε 80%. Το αυτοκίνητο διαθέτει μάλιστα V2L (vehicle to load) σύστημα, λειτουργώντας ως ένα μεγάλο power bank για τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών. Με ισχύ έως 3,3 kW.

Από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης, τώρα, το Lynk & Co 08 έχει υιοθετήσει την τελευταία σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας που για πρώτη φορά είδαμε στο 02, με ψηλό εμπρός μέρος, όρθιους προβολείς, χερούλια ενσωματωμένα στο αμάξωμα και μαύρη γυαλιστερή μάσκα. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει για τη μεγάλη φωτεινή επιγραφή που εκτείνεται σε όλο το πλάτος, η οποία χαρίζει στο μεγάλο SUV ισχυρή εικόνα χωρίς αχρείαστα οπτικά παιχνίδια. Οι αναλογίες του αμαξώματος είναι άψογα σχεδιασμένες και από το πλάι το αυτοκίνητο έχει έντονη προσωπικότητα, ειδικά με τους μεγάλους τροχούς των 21 ιντσών. Στο εσωτερικό, δε, οι Κινέζοι έχουν ασπαστεί την ίδια μινιμαλιστική φιλοσοφία, ενώ χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό ανακυκλωμένα πλαστικά. Ο χώρος στο πίσω κάθισμα είναι άπλετος, όπως και στις αποσκευές, όπου χωρούν από 540 έως 1.254 λίτρα, σύμφωνα πάντα με τον κατασκευαστή. Πλούσιο είναι και το πακέτο ADAS, το οποίο εξασφαλίζει υποβοήθηση Επιπέδου 2, ενώ προηγμένο είναι φυσικά το infotainment με την οθόνη των 15,4”,.

ΕΝΑ ΠΣΚ ΜΟΝΟ… ΡΕΥΜΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

Παραλάβαμε το Lynk & Co 08 Παρασκευή απόγευμα, σε συνεννόηση με την ελληνική αντιπροσωπεία πλήρως φορτισμένο και με ελάχιστη βενζίνη. Στόχος μας ήταν να περάσουμε το Παρασκευοσαββατοκύριακο, χωρίς να πάρει ποτέ μπρος ο θερμικός κινητήρας. Με τη μπαταρία στο 100% η ένδειξη στο κοντέρ δείχνει 196 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. Η μπαταρία είναι αρκετά μεγάλη και η φιλοσοφία του υβριδικού συστήματος έχει μια «ηλεκτρική» λογική, οπότε ακόμη και στο πρόγραμμα Hybrid πρέπει να επιταχύνεις σε υψηλό φορτίο ή με έντονο τρόπο για να ξυπνήσει ο θερμικός κινητήρας. Όπως είπαμε, η δύναμη του ηλεκτροκινητήρα είναι αρκετή ακόμη και για να επιταχύνεις μπαίνοντας σε αυτοκινητόδρομο με άνεση ή ακόμη και να προσπεράσεις χωρίς δεύτερη σκέψη, μιας και είναι ένα από τα ισχυρότερα Plug-in hybrid σε αυτό το κομμάτι.

Για να είμαστε σίγουροι βέβαια, πάντα, κατά την εκκίνηση επιλέγαμε το πρόγραμμα Pure, αυτό που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στο ρεύμα, εκτός αν υπάρχει ανάγκη τροφοδοσίας του θερμικού κινητήρα. Ο τελευταίος, μιας και ήταν πλήρως φορτισμένο το αυτοκίνητο, δε χρειάστηκε να δουλέψει ούτε ως γεννήτρια, οπότε η στάθμη της βενζίνης έμεινε η ίδια από την αρχή μέχρι το τέλος (σχεδόν). Παρατηρήσαμε ότι λειτουργεί σαν κανονικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ακόμη και στην κατανάλωση, παρά το μεγάλο βάρος για τους «μόλις» 200 ίππους. Εντός αστικού ιστού είδαμε να «καίει» 14 περίπου kWh/100 χλμ., με τις 16,5 να χαρακτηρίζουν έναν μεικτό κύκλο και τις 19 να είναι λογικές σε ρυθμό ταξιδιού. Το πρωί της Δευτέρας μας βρήκε με 207 ηλεκτρικά χιλιόμετρα, κατανάλωση ενέργειας 16,8 kWh και από δική μας βιασύνη της τελευταίας στιγμής 0,1 λ./100 χλμ. κατανάλωση καυσίμου – με σχεδόν άδεια τη μπαταρία, ξεχάσαμε να ενεργοποιήσουμε το αμιγώς ηλεκτρικό πρόγραμμα και σε μια ανηφόρα ο θερμικός κινητήρας «ξύπνησε» στιγμιαία.

Πρόκειται για μια επίδοση ρεκόρ. Πραγματικά εντυπωσιακή αυτονομία για Plug-in υβριδικό και όλα αυτά τα χιλιόμετρα με ανοιχτό τον κλιματισμό, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στο γκάζι (στον αυτοκινητόδρομο επιταχύναμε ήπια η αλήθεια είναι) και την φωτογράφιση του αυτοκινήτου.

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Στην γκάμα του 08 υπάρχουν δύο εκδόσεις: η Core, με τιμή 52.489 ευρώ είναι ήδη ιδιαίτερα πλούσια. Από την άλλη, η More, περιλαμβάνει επιπλέον προβολείς Matrix LED, ηχοσύστημα Harman Kardon, κλιματιζόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ζάντες 21” και πιο premium φινίρισμα καμπίνας με microfiber υφάσματα και χρωματιστές κλωστές. Στην τιμή των 59.990 ευρώ όλα αυτά. Το Lynk & Co 08 καλύπτεται από τετραετή εγγύηση για 120.000 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία από εγγύηση οχτώ ετών και 160.000 χιλιόμετρα.

Τι ξεχωρίσαμε στο εσωτερικό!

ΥΛΙΚΑ Eco chic η καμπίνα με δερματίνη και microfiber ύφασμα στα καθίσματα, υδατοδιαλυτές κόλλες και αγνό βαμβάκι στα μονωτικά υλικά.

Eco chic η καμπίνα με δερματίνη και microfiber ύφασμα στα καθίσματα, υδατοδιαλυτές κόλλες και αγνό βαμβάκι στα μονωτικά υλικά. ΟΡΓΑΝΑ Ψηφιακή οθόνη 12,3” με τέσσερις απεικονίσεις, προστατευμένη ώστε να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις. Προβλέπεται και χάρτης πλοήγησης σε πλήρη έκταση.

Ψηφιακή οθόνη 12,3” με τέσσερις απεικονίσεις, προστατευμένη ώστε να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις. Προβλέπεται και χάρτης πλοήγησης σε πλήρη έκταση. ΤΙΜΟΝΙ Από οικολογική δερματίνη με φυσική αντιβακτηριακή προστασία. Φιλοξενεί και τους διακόπτες των ADAS.

Από οικολογική δερματίνη με φυσική αντιβακτηριακή προστασία. Φιλοξενεί και τους διακόπτες των ADAS. INFOTAINMENT Οθόνη 15,4” με κεντρική μονάδα Qualcomm Snapdragon 8155. Ταχύτατο σύστημα με εξαιρετική απόκριση.

Οθόνη 15,4” με κεντρική μονάδα Qualcomm Snapdragon 8155. Ταχύτατο σύστημα με εξαιρετική απόκριση. 2 ΚΙΝΗΤΑ Διπλή και αεριζόμενη βάση επαγωγικής φόρτισης στην κονσόλα με ισχύ 50W.

Διπλή και αεριζόμενη βάση επαγωγικής φόρτισης στην κονσόλα με ισχύ 50W. HARMAN KARDON Το premium ηχοσύστημα 1.600 W της Harman Kardon διαθέτει 23 ηχεία και Dolby Atmos, με τέσσερα προφίλ που διαφοροποιούν αισθητά τον ήχο στην καμπίνα.

Το premium ηχοσύστημα 1.600 W της Harman Kardon διαθέτει 23 ηχεία και Dolby Atmos, με τέσσερα προφίλ που διαφοροποιούν αισθητά τον ήχο στην καμπίνα. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΗ Όλα γίνονται από την κεντρική οθόνη αφής των 15,4”, την οποία καλό είναι να συνηθίσεις γρήγορα ελλείψει φυσικών διακοπτών στο ταμπλό. Από το σύστημα Flyme Auto της κινεζικής Meizu που αποτελεί πλέον θυγατρική της Geely, χειρίζεσαι πλέον το 90% των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Συνολικά, το περιβάλλον χρήστη είναι ευχάριστο και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε οδηγού. Θυμίζει έντονα smartphone, με εύχρηστα widget, προηγμένες φωνητικές εντολές και ενημερώσεις over-the-air. Το σύστημα συνεργάζεται με κινητά Android και Apple, ενώ στη διπλή βάση ασύρματης φόρτισης υπάρχουν τέσσερις θύρες USB – οι τρεις τύπου C.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Μπροστά σε εγκάρσια διάταξη

τετρακύλινδρος turbo βενζίνης

1.499 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς 137 PS

Μέγιστη ροπή 230 Nm

Υβριδικό σύστημα

Σειριακή/παράλληλη διάταξη

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 208 PS

Ροπή ηλεκτροκινητήρα 350 Nm

Συνδυαστική ισχύς

345 PS

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 39,6 kWh

Φόρτιση

AC 11 kW/DC 85 kW

Μετάδοση

Κίνηση μπροστά

Αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα

0-100 χλμ./ώρα 6,8”

Κατανάλωση 0,9 λ./100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 23 γρ./χλμ.

Διαστάσεις

Μήκος x πλάτος x ύψος: 4.820 x 1.920 x 1.690 χιλ.

Μεταξόνιο 2.850 χιλ.

Βάρος 2.112 κιλά

