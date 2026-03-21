Μια εβδομάδα με το Peugeot e-3008: Δύο χρόνια μετά, παραμένει από τα πιο αποδοτικά C-SUV

Μία εμπειρία συμβίωσης με ένα αμιγώς ηλεκτρικό suv στον πανικό της καθημερινότητας μέσα από μια διαφορετική σκοπιά.

του Δημήτρη Μανώλαρου, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Όταν παραλαμβάνεις ξανά, ενάμιση χρόνο περίπου μετά την δοκιμή του, ένα ηλεκτρικό C-SUV όπως το Peugeot e-3008, δεν είναι ότι περιμένεις εκπλήξεις. Το ξέρεις ήδη από φωτογραφίσεις, από παρουσιάσεις, από γρήγορες δοκιμές. Αλλά το να ζήσεις μαζί του για μια ολόκληρη εβδομάδα, με 550 χιλιόμετρα διαδρομών που δεν σχεδιάστηκαν για «δοκιμή» αλλά για δουλειές, ραντεβού, μετακινήσεις μέσα στην πόλη και μερικές εξορμήσεις εκτός πόλης, είναι τελείως διαφορετική ιστορία.

Το συγκεκριμένο e-3008 που ήρθε στα χέρια μου είχε ήδη γράψει 16.500 χιλιόμετρα σε «δημοσιογραφικές» συνθήκες. Αυτό από μόνο του το κάνει ένα ιδιαίτερο δείγμα: κουβαλάει πάνω του τη χρήση πολλών διαφορετικών οδηγών.

Σχεδίαση – αυτό το βλέμμα που τραβάει κόσμο

Το e-3008 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που τα συναντάς παρκαρισμένα και λες «οκ, κάτι έχει αυτό». Ως φωτογράφος, η πρώτη μου επαφή είναι πάντα οπτική: οι γωνίες, οι γραμμές, οι επιφάνειες. Και εδώ, οι φωτιστικές υπογραφές, η μυτερή μάσκα, οι καθαρές πλευρικές γραμμές έχουν μια ευρωπαϊκή, στιβαρή ταυτότητα.

Δεν είναι επιθετικό. Είναι καλοσχεδιασμένο — και αυτό το καταλαβαίνεις κάθε φορά που κάνεις λίγα βήματα πίσω για να το ξανακοιτάξεις. Ναι, ακόμα κι όταν βιάζεσαι.

Καμπίνα – ποιότητα που αντέχει, πρακτικότητα που εκτιμάς

Μέσα στο αυτοκίνητο, η πρώτη έκπληξη ήταν η έλλειψη φθορών. Καθόλου τριξίματα, καθόλου χαλαρά πλαστικά, τίποτα που να σου θυμίζει ότι το αυτοκίνητο έχει περάσει από χέρια πολλών συναδέλφων.

Τα καθίσματα είναι άνετα με τρόπο που δεν χρειάζεται να είσαι πολύωρος ταξιδευτής για να το εκτιμήσεις. Ακόμα και με συνεχείς μετακινήσεις σε όλη την ημέρα, δεν ένιωσα κούραση στη μέση ή στη λεκάνη.

Η μικρή βοηθητική οθόνη με τις συντομεύσεις είναι πρακτική — ειδικά όταν δουλεύεις όλη μέρα και θες γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού. Αντίθετα, ο πίνακας οργάνων πάνω από το τιμόνι δεν είναι πάντα ιδανικός. Στη δική μου θέση οδήγησης, η γραμμή του τιμονιού κάλυπτε τμήμα των ενδείξεων της μπαταρίας και της αυτονομίας. Δεν ήταν ενοχλητικό σε σημείο δυσχρησίας, αλλά ήταν μια υπενθύμιση ότι ο εργονομικός σχεδιασμός δεν είναι καθολικά «one-size-fits-all».

Άνετο όσο χρειάζεται

Από τις πρώτες μέρες, το e-3008 έδειξε τι θέλει να είναι: ένα SUV που δίνει προτεραιότητα στην άνεση. Η ανάρτηση απορροφά πολύ καλά τις ανωμαλίες της πόλης — λακκούβες και σαμαράκια — χωρίς να κάνει το αμάξωμα να πλέει.

Δεν είναι σπορτίφ και δεν χρειάζεται να είναι. Όμως, όταν του ζητήσεις ένα πιο «ζωντανό» ρυθμό, κρατάει αξιοπρεπώς. Και αυτό, για ένα καθημερινό SUV με χαρακτήρα ταξιδευτή, είναι σωστή ισορροπία. Σε συζητήσεις με τους συντάκτες του περιοδικού που το οδήγησαν, συμφωνούσαμε ότι η ανάρτηση αντιμετωπίζει πιο γλυκά τις ανωμαλίες από τις mild hybrid εκδοχές του 3008 που έχουν περάσει από τα χέρια μας. Η ησυχία στη καμπίνα είναι επίσης βασικό ατού: στα όρια ταχύτητας σε εθνική, η αεροδυναμική ροή και ο θόρυβος κύλισης είναι χαμηλά, κάτι που σε κάνει να χαλαρώνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Αναγεννητική πέδηση – όχι one-pedal, αλλά με αίσθηση

Το e-3008 δεν διαθέτει σύστημα one-pedal. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν νιώθεις μέρος της διαδικασίας. Τα paddles πίσω από το τιμόνι σου επιτρέπουν να αυξομειώσεις το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας και, μετά από λίγο, το χέρι σου πάει μόνο του στα paddles σε κατηφόρες ή σε έντονη αστική κίνηση, με την ισχυρή επιλογή να επιβραδύνει αρκετά πριν χρειαστεί να πατήσεις το πεντάλ του φρένου.

Αυτονομία – το μεγάλο πλεονέκτημα του αυτοκινήτου

Εδώ το e-3008 σκοράρει αληθινά. Στη διάρκεια της εβδομάδας, με μετακινήσεις που περιλάμβαναν:

καθημερινή κίνηση πόλης

διαδρομές για φωτογραφίσεις

παραδόσεις/παραλαβές άλλων μοντέλων

μερικά κομμάτια σε εθνική

Είδα πραγματική αυτονομία άνω των 500 χλμ. με σχεδόν γεμάτη μπαταρία. Χωρίς υπερβολές, χωρίς εξοικονόμηση που να κάνει την οδήγηση αφύσικη, αλλά με έναν ρεαλιστικό ρυθμό του μέσου οδηγού που έχει πλέον «μάθει» από ηλεκτροκίνηση.

Οι καταναλώσεις κυμάνθηκαν:

10-12 kWh/100 χλμ. σε πόλη

17-19 kWh/100 χλμ. σε εθνική, κινούμενος στο επιτρεπόμενο όριο

Αυτά τα νούμερα το φέρνουν ξεκάθαρα πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας, ειδικά τώρα που ο ανταγωνισμός από την Κίνα έχει ανέβει επίπεδο.

Και, το σημαντικότερο: η αυτονομία δεν με άγχωσε ούτε στιγμή. Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας δεν χρειάστηκε να προσαρμόσω το πρόγραμμά μου γύρω από τον φορτιστή — κάτι που θεωρώ τεράστια υπόθεση για όσους κάνουν πραγματικές καθημερινές διαδρομές.

Η φόρτιση στα ~160 kW βοήθησε πολύ, μιας και από περίπου στο 20 % έως το 80 %, χρειάστηκε σχεδόν μισή ώρα. Για κάποιον που είναι όλη μέρα στον δρόμο, αυτό το «stop για έναν καφέ και πάμε» είναι χρυσάφι. Αν φορτίζεις στο σπίτι, εννοείται ότι δεν πρόκειται ποτέ να αγχωθείς. Αλλά ακόμα κι αν βασίζεσαι σε δημόσια δίκτυα, το e-3008 παραμένει εύχρηστο και δεν απαιτεί “στρατηγική” για να κινηθείς.

Το συμπέρασμα της εβδομάδας

Μετά από επτά ημέρες, καταλαβαίνω καλύτερα γιατί το e-3008 έχει αυτή την ήρεμη αυτοπεποίθηση. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με επιδόσεις ούτε να δείξει κάτι που δεν είναι. Είναι ένα πολύ άνετο, πραγματικά αποδοτικό και απρόσμενα ποιοτικό ηλεκτρικό SUV, με τη σωστή ευρωπαϊκή ισορροπία. Και για κάποιον όπως εγώ — που δεν είμαι δημοσιογράφος αλλά φωτογράφος που ζει μέσα στα αυτοκίνητα της αγοράς — αυτό που μένει είναι ένα: το e-3008 κάνει την καθημερινότητα εύκολη. Δεν φωνάζει. Δεν πιέζει. Δεν κουράζει. Το οδηγείς, το ζεις, το εμπιστεύεσαι.