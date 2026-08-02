MINI Aceman JCW vs Alfa Romeo Junior Veloce: Το δίλημμα της απόλαυσης

Στα χαρτιά, τα δύο ισχυρότερα ηλεκτρικά crossover της κατηγορίας δείχνουν πολύ κοντά. Στην πράξη, όμως, τα χωρίζει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην οδηγική ευχαρίστηση

Του Θέμη Θεοδωρόπουλου

Φωτογραφίες Δημήτρης Μανώλαρος

Από τη μία, το MINI Aceman JCW κουβαλάει το βάρος ενός ονόματος που έχει χτιστεί πάνω στο παιχνίδι και σε εκείνη την αίσθηση ότι μπορεί να είναι μικρό, πρακτικό και ταυτόχρονα… σκανταλιάρικο. Από την άλλη, η Alfa Romeo Junior Veloce έρχεται να αποδείξει πως ακόμα και στην ηλεκτρική εποχή, ακόμα και πάνω σε μια πλατφόρμα που μοιράζεται με πιο «γήινα» μοντέλα του ομίλου Stellantis, μπορεί να υπάρξει κάτι με γνήσιο χαρακτήρα και… ιταλική ταυτότητα.

Αυτή δεν είναι μια απλή σύγκριση ισχύος, αυτονομίας ή τιμής. Είναι μια σύγκριση χαρακτήρων. Το MINI σε δελεάζει να παίξεις μαζί του, ενώ η Alfa σε προκαλεί να οδηγήσεις σωστά και γρήγορα. Το ένα μιλά στην καρδιά, το άλλο στο ένστικτο του οδηγού που κυνηγάει την ακρίβεια ή τον ταχύτερο χρόνο.

Δύο διαφορετικοί τρόποι να τραβάς βλέμματα

Εξωτερικά, το Aceman JCW είναι σαφώς το πιο εξωστρεφές από τα δύο. Δεν προσπαθεί να κρύψει ότι βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας. Το φωνάζει με κάθε τρόπο. Τα στοιχεία εξοπλισμού JCW, οι κόκκινες λεπτομέρειες, τα εμβλήματα, η πιο επιθετική στάση και η πιο δυναμική αισθητική το κάνουν να ξεχωρίζει άμεσα από ένα «απλό» Aceman. Είναι ένα MINI που έχει φορέσει την αγωνιστική του στολή, αλλά χωρίς να χάσει τη σχεδιαστική προσέγγιση που κάνει όλα τα μοντέλα της μάρκας να μοιάζουν πάντα λίγο πιο παιχνιδιάρικα από όσο επιτρέπει η λογική.

Η Alfa Romeo Junior Veloce, από την άλλη, παίζει πιο συγκρατημένα. Δεν είναι αδιάφορη, ούτε διακριτική. Κάθε άλλο. Έχει επιθετικό αλλά πιο ήπιο look και, κυρίως, έχει εκείνες τις τεράστιες, εκκεντρικές, τετράκτινες ζάντες που γεμίζουν τους θόλους και της χαρίζουν μια παρουσία που έχουμε συνηθίσει σε concept car. Όμως σε σχέση με τις πιο απλές εκδόσεις της Junior, η Veloce δεν κάνει τόση φασαρία όσο το MINI. Περιορίζεται σε πιο στοχευμένες παρεβάσεις, σε εμβλήματα, ζάντες και λεπτομέρειες που υποδηλώνουν ότι εδώ κάτι διαφορετικό συμβαίνει κάτω από το αμάξωμα.

Σε επίπεδο διαστάσεων, η Alfa είναι το μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Με μήκος 4,17 μέτρων, είναι σχεδόν δέκα εκατοστά μακρύτερη από το MINI Aceman, ενώ είναι και ελαφρώς φαρδύτερη. Το MINI, στα 4,08 μέτρα, παραμένει πιο συμπαγές σε αίσθηση. Στην πράξη, οι χώροι για τους επιβάτες είναι αρκετά κοντά, με το MINI να αξιοποιεί έξυπνα το μεταξόνιο και την αρχιτεκτονική του, όμως η Alfa παίρνει καθαρό προβάδισμα στο πορτμπαγκάζ, με 400 λίτρα έναντι 300 λίτρων του Aceman.

Ποιότητα εναντίον ατμόσφαιρας

Στο εσωτερικό, το MINI δείχνει πιο ολοκληρωμένο, πιο προσεγμένο και πιο ιδιαίτερο. Η καμπίνα του Aceman JCW έχει αυτό το γνώριμο, σχεδόν lifestyle ύφος της νέας γενιάς MINI, με την κεντρική κυκλική οθόνη να κυριαρχεί στο ταμπλό και να λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο πληροφόρησης, αλλά και ως βασικό στοιχείο ταυτότητας. Η ποιότητα κατασκευής, η συναρμογή και η αίσθηση των υλικών βρίσκονται ένα επίπεδο πιο πάνω, ενώ το infotainment είναι πιο πλήρες, πιο γρήγορο και πιο ευχάριστο στη χρήση: Έχει χαρακτήρα, οι λειτουργίες είναι πολλές και η συνολική εμπειρία δείχνει πιο premium, πιο φροντισμένη (τουλάχιστον στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας, που είχε ενεργοποιημένες ακόμη και τις συνδρομητικές υπηρεσίες της MINI που του χαρίζουν πρόσβαση σε video games αλλά και πλατφόρμες streaming).

Στην Alfa Romeo, το περιβάλλον είναι πιο γνώριμο σε όποιον έχει οδηγήσει πρόσφατο μοντέλο του Ομίλου Stellantis. Δεν είναι κακό, αλλά σε αρκετά σημεία μοιάζει πιο γενικό, λιγότερο ξεχωριστό. Το infotainment κάνει τη δουλειά του, όμως δεν έχει την ίδια φρεσκάδα, ούτε την ίδια αίσθηση τεχνολογικής πληρότητας του MINI. Εκεί που η Junior κερδίζει ξανά πόντους είναι στην ατμόσφαιρα. Τα bucket καθίσματα της Sabelt αλλάζουν εντελώς την εμπειρία. Σε βάζουν χαμηλά, σε αγκαλιάζουν σωστά και σου δίνουν από την πρώτη στιγμή την αίσθηση ότι δεν κάθεσαι απλώς σε ένα γρήγορο crossover, αλλά σε κάτι που έχει στηθεί με την οδήγηση σαν πρώτη προτεραιότητα. Τα καθίσματα του MINI είναι πιο συμβατικά: Σωστά, άνετα, με σπορ επένδυση και JCW διάθεση, αλλά δεν δημιουργούν την ίδια ένταση. Η Alfa, με τα Sabelt και τις επενδύσεις τύπου Alcantara, σου περνάει πιο καθαρά το μήνυμα. Εδώ η θέση οδήγησης είναι μέρος της εμπειρίας. Είναι μια σχεδόν αγωνιστική πινελιά σε ένα αυτοκίνητο που, θεωρητικά, θα μπορούσε να είναι απλώς ακόμα ένα ηλεκτρικό B-SUV.

Κοντινή φιλοσοφία, διαφορετική εκτέλεση

Και τα δύο είναι ηλεκτρικά, προσθιοκίνητα και ισχυρά. Από εκεί και πέρα, όμως, η Alfa Romeo Junior Veloce δείχνει πιο αποφασισμένη. Ο ηλεκτροκινητήρας της αποδίδει 280 ίππους και 345 Nm, ενώ το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,9 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία της είναι 54 kWh, με τη φόρτιση DC να φτάνει τα 100 kW και το 10-80% να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μισή ώρα, αλλά η αυτονομία του (WLTP) είναι λίγο μικρότερη από του ΜΙΝΙ. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι η ισχύς. Είναι το σύνολο γύρω από αυτήν: χαμηλωμένη ανάρτηση, πιο άμεσο τιμόνι, μεγάλα φρένα, ειδική ρύθμιση πλαισίου και κυρίως μηχανικό μπλοκέ διαφορικό TorSen «D» στον εμπρός άξονα. Σε ένα ηλεκτρικό, προσθιοκίνητο crossover με σχεδόν 300 ίππους, αυτό δεν είναι απλώς τεχνική λεπτομέρεια. Είναι δήλωση προθέσεων.

Το MINI Aceman JCW «αμύνεται» με 258 ίππους και 350 Nm, 0-100 km/h σε 6,4 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 391 km. Διαθέτει ειδική ρύθμιση στην ανάρτηση, πιο σπορ φρένα, ελαστικά επιδόσεων και τη λειτουργία boost που προσθέτει στιγμιαία ισχύ όταν ενεργοποιηθεί με το αριστερό (και μοναδικό) paddle. Στα χαρτιά, λοιπόν, είναι ελάχιστα πιο αργό και λιγότερο ισχυρό. Η διαφορά όμως δεν αποτυπώνεται μόνο στα νούμερα. Αποτυπώνεται στον τρόπο που κάθε αυτοκίνητο διαχειρίζεται τη δύναμή του.

Ταχύτητα ή χαμόγελα;

Αν το μοναδικό κριτήριο είναι η ταχύτητα, η Alfa Romeo Junior Veloce έχει το πάνω χέρι. Είναι πιο γρήγορη, πιο άμεση και πιο αποφασισμένη όταν την πιέσεις. Το τιμόνι της έχει εντυπωσιακή ακρίβεια, η ανάρτηση κρατάει το αμάξωμα σε απόλυτο έλεγχο και το μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει: μεταφέρει τη δύναμη στον δρόμο με τρόπο που δύσκολα περιμένεις από προσθιοκίνητο ηλεκτρικό crossover.

Στην έξοδο της στροφής, εκεί όπου αντίστοιχα αυτοκίνητα αρχίζουν να ψάχνουν πρόσφυση, να ανοίγουν γραμμή ή να βασιστούν στα ηλεκτρονικά τους για να σε «κόψουν», η Alfa πατάει στον δρόμο, κλειδώνει την τροχιά της και φεύγει μπροστά. Δεν είναι γρήγορη επειδή έχει καλό 0-100 στην ευθεία. Είναι γρήγορη επειδή σε αφήνει να κρατήσεις ρυθμό στις στροφές. Και με αυτήν τη θέση οδήγησης, το σφιχτό κάθισμα και την άμεση απόκριση σε προκαλεί να οδηγήσεις δυναμικά. Αν αυτή η σύγκριση ήταν χρονομετρημένη διαδρομή, η Junior Veloce θα τερμάτιζε πρώτη.

Όμως ο κοινός παρονομαστής μεταξύ των δύο crossover δεν είναι το χρονόμετρο ή η δύναμη. Είναι η χαρά. Και εκεί το MINI Aceman JCW εντυπωσιάζει με τον δικό του τρόπο. Μπορεί να είναι πιο βαρύ σε αίσθηση και να μην περνά τη δύναμη στον δρόμο με την ίδια αποτελεσματικότητα (κάτι στο οποίο παίζουν μεγάλο ρόλο τα ελαστικά της, με τα Hankook να δυσκολεύονται απέναντι στα Michelin της Junior), όμως έχει κάτι που η Alfa, μέσα στην ακρίβειά της, το εκφράζει λιγότερο: παιχνίδι. Το Aceman JCW δεν προσπαθεί να γίνει μικρό αγωνιστικό. Προσπαθεί να διατηρήσει το MINI DNA μέσα σε ένα ηλεκτρικό crossover. Και σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνει. Το εμπρός μέρος έχει καλή απόκριση, το κέντρο βάρους είναι χαμηλά και το πίσω μέρος δεν είναι νεκρό. Αντίθετα, όταν μπεις πιο αποφασιστικά σε μια στροφή και σηκώσεις λίγο το γκάζι, μπορεί να ελαφρύνει, να γυρίσει ελεγχόμενα και να σου θυμίσει ότι το lift-off oversteer δεν είναι ξεχασμένη τέχνη. Βέβαια, δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που απαιτεί συνεχώς διορθώσει, αλλά για μια παιχνιδιάρικη συμπεριφορά, για μια διάθεση να συμμετέχει και ο πίσω άξονας στην κουβέντα, κατά βούληση.

Κάνουν για καθημερινά;

Στην κυριακάτικη βόλτα, όποιο από τα δύο και αν διαλέξεις είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γυρίσεις σπίτι με χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Η διαφορά εμφανίζεται όταν η Κυριακή τελειώσει και πρέπει να ζήσεις μαζί τους από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην πόλη, το MINI Aceman JCW είναι πιο φιλικό. Η ανάρτησή του, παρότι σφιχτή, έχει καλύτερη απόσβεση στις κακοτεχνίες, δεν σε κουράζει τόσο και δείχνει πιο πολιτισμένο σε καθημερινή χρήση. Το τιμόνι του είναι πιο εύκολο, τα συστήματα υποβοήθησης πιο φυσικά ενσωματωμένα και το εσωτερικό του πιο ευχάριστο ως χώρος παραμονής. Είναι το αυτοκίνητο που μπορείς να οδηγήσεις γρήγορα όταν θέλεις, αλλά δεν σου το θυμίζει σε… κάθε λακκούβα.

Η Alfa Romeo Junior Veloce, αντίθετα, στο θυμίζει πιο συχνά. Η ανάρτηση είναι σκληρή, οι αντιδράσεις άμεσες και η επαφή με τον δρόμο πιο ωμή. Καταλαβαίνεις περισσότερα από την άσφαλτο που πατάς, άλλοτε με ευχάριστο και άλλοτε με κουραστικό τρόπο. Σε έναν καλό δρόμο, αυτό είναι υπέροχο. Δεν είναι αφόρητη, αλλά είναι λιγότερο άνετη από το MINI.

Οι δύο πλευρές του νομίσματος

Με άλλα λόγια, η Alfa Romeo Junior Veloce είναι πιο γρήγορη, πιο ακριβής και πιο αποφασισμένη. Το MINI Aceman JCW είναι πιο ολοκληρωμένο καθημερινά, πιο ευχάριστο ως περιβάλλον και πιο παιχνιδιάρικο όταν αποφασίσεις να κινηθείς δυναμικά. Το ένα σε κερδίζει με την αποτελεσματικότητα, ενώ το άλλο με τη διάθεσή του.

Αυτό είναι και το πραγματικό δίλημμα. Γιατί η Junior Veloce είναι η απόδειξη ότι η Alfa Romeo μπορεί να περάσει στην ηλεκτρική εποχή χωρίς να χάσει την ψυχή της. Έχει τιμόνι, έχει πρόσφυση, έχει νεύρο, έχει στάση. Είναι κρίμα μόνο που η Alfa δεν έχει πλέον ένα supermini που θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το εξαιρετικό στήσιμο και αυτό το μηχανικό σύνολο σε ένα ακόμα πιο ελαφρύ, ακόμα πιο οδηγοκεντρικό πακέτο (όπως η MINI έχει το τρίθυρο JCW e).

Στο τέλος, τα δύο αυτοκίνητα αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική εποχή δεν είναι καταδικασμένη στην ομοιομορφία. Η Junior Veloce μεταφράζει την ακρίβεια και το νεύρο της Alfa Romeo σε ηλεκτρική γλώσσα, ενώ το Aceman JCW κρατά ζωντανή την παιχνιδιάρικη σπίθα της MINI. Δύο διαφορετικοί δρόμοι, με κοινό προορισμό εκείνη τη στιγμή που η στροφή ανοίγεται μπροστά σου και θυμάσαι πως, ακόμη και χωρίς τον ήχο ενός κινητήρα, ένα αυτοκίνητο μπορεί να σου «μιλήσει». Το ποια από τις δύο φωνές θα διαλέξεις να ακούσεις είναι δική σου απόφαση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Junior

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 280 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 345 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 5,9 δλ.

Τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 18,0-18,2 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 18,9 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: Ιόντων λιθίου NMC

Χωρητικότητα: 50,8 kWh (ωφέλιμες)

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 330-334 χλμ.

Δοκιμής: 300 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 5 ώρες και 30 λεπτά (0-100%)

DC 100 kW (10-80%): 30 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.173 x 1.781 x 1.505

Μεταξόνιο: 2.557 χλστ.

Βάρος: 1.635 κιλά

Χώρος αποσκευών

400 λίτρα

Τιμή αγοράς

46.900€ (43.900€ με προωθητική ενέργεια λιανικής)

Τεχνικά χαρακτηριστικά JCW

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 258 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 350 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,4 δλ.

Τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 16,0-16,4 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 16,7 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: Ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα: 49,2 kWh (ωφέλιμες)

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 345-355 χλμ.

Δοκιμής: 280 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 5 ώρες και 15 λεπτά (0-100%)

DC 95 kW (10-80%): 31 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.079 x 1.754 x 1.514

Μεταξόνιο: 2.606 χλστ.

Βάρος: 1.750 κιλά

Χώρος αποσκευών

300 λίτρα

Τιμή αγοράς

47.150€