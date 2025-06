Mini Cooper JCW με βενζίνη ή ρεύμα: Τα οδηγήσαμε σε πίστα για να ανακαλύψουμε

Στο φετινό Mini Experience, οδηγήσαμε τα κορυφαία Mini John Cooper Works στην πίστα, ώστε να δούμε τις διαφορές μεταξύ των σπορ μοντέλων με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

Στα μέσα του Ιουνίου, η Mini προσκάλεσε δημοσιογράφους και πελάτες της σε μια εκδήλωση/γιορτή για τη χαρά της οδήγησης, φέρνοντας τα ταχύτερα μοντέλα που έχει στη γκάμα της στη πίστα του Driving Academy στο Μαρκόπουλο, για να δοκιμάσουμε τα όρια τους σε ένα ελεγχόμενο (και χρονομετρημένο) περιβάλλον.

Εκτός από την ιστορία του πρώτου Mini Cooper, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι ιδιαίτερα έντονο, η Ελληνική αγορά σήμερα διατηρεί το υψηλότερο μερίδιο πωλήσεων στην πολυτελή κατηγορία αυτοκινήτων παγκοσμίως και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σε βαρύτητα πωλήσεων στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, είναι μια σημαντική αγορά, κάτι που έχει δικαιολογήσει παγκόσμιες πρωτιές της χώρας μας σε παρουσιάσεις, αλλά και το γεγονός ότι στο Mini Experience 2025 μας υποδέχθηκε ο Επικεφαλής της Mini, Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κ. Oliver Zepf, ο οποίος είναι εμφανώς ευχαριστημένος από την επιτυχία της μάρκας στη χώρα μας. Μετά από έναν όμορφο λόγο από τον κύριο Zepf και άλλα στελέχη της Mini, ήταν η ώρα να χωριστούμε σε group και να ξεκινήσουμε την οδήγηση.

Όπως και σε κάθε εκδήλωση της Mini, η ατμόσφαιρα είναι πάντοτε κεφάτη και οι επισκέπτες χαμογελαστοί, καθώς υπήρχαν ακόμη και “mini-games” στο χώρο που περιμέναμε μέχρι να έρθει η σειρά μας να οδηγήσουμε, ώστε να μη βαρεθούμε στιγμή.

Πριν περάσουμε στη θέση του οδηγού, ξεκινήσαμε με ένα σύντομο briefing σχετικά με την άσκηση που θα κάνουμε και τα αυτοκίνητα που θα οδηγήσουμε. Η άσκηση μπορεί να ονομαζόταν “Parkour” αλλά στη πραγματικότητα ήταν μια χρονομετρημένη διαδρομή τύπου autocross, με αρκετές στροφές και δύο σλάλομ, ορισμένη από κώνους. Τα αυτοκίνητα που θα δοκιμάζαμε ήταν τέσσερα: Τα τρίθυρα Cooper JCW στην θερμική και ηλεκτρική έκδοση, το νέο ηλεκτρικό Aceman JCW και το μοναδικό τετρακίνητο Countryman ALL4 JCW. Προφανώς, ως πρόγραμμα οδήγησης ορίστηκε το “Go-Kart” και δεν άλλαξε ποτέ.

Το αυτοκίνητο με το οποίο κάναμε τα πρώτα αναγνωριστικά περάσματα και στη συνέχεια τη πρώτη χρονομετρημένη μας προσπάθεια, ήταν το νέο Mini Aceman JCW. Πάντοτε είχα μια έλξη προς τον εκκεντρικό χαρακτήρα του Aceman (από την εποχή του… Paceman) και το ξεχωριστό του αμάξωμα, άρα μου φάνηκε σαν τον ιδανικό τρόπο για να ξεκινήσουμε. Όπως όλα τα Aceman, πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα που στέλνει τη δύναμη μόνο στους εμπρός τροχούς. Αν βέβαια, ήταν τετρακίνητο, μπορεί να μιλάγαμε για το γρηγορότερο αυτοκίνητο της ημέρας.

Με 258 ίππους και 350Nm ροπής άμεσα διαθέσιμα, με το που αγγίξεις το γκάζι πραγματικά εκτοξεύεσαι από τη γραμμή εκκίνησης, αλλά εκεί που το Aceman με εντυπωσίασε ήταν όταν έφτασα στο σλάλομ, καθώς παρά τον αυξημένο όγκο του, παραμένει απόλυτα διαχειρίσιμο και σταθερό, ακόμη και όταν το DSC δουλεύει… υπερωρίες για να σε κρατήσει στη τροχιά σου. Μπορεί να δείχνει σαν crossover, αλλά έχει τη ζωηράδα ενός supermini και μπορεί να γίνει πραγματικά ευχάριστο σε μια δυναμική διαδρομή. Με τη λειτουργία boost, έχεις επιπλέον 20 kW δύναμης για καλύτερη επιτάχυνση, ενώ τα φρένα του είναι αποτελεσματικά. Μάλιστα, έκανα ένα πέρασμα και στη λειτουργία “Β” για πιο άμεσο φρενάρισμα, αλλά τελικά προτίμησα το “D” για μέσα στη πίστα. Οδηγώντας το back-to-back με την υπόλοιπη γκάμα, καταλαβαίνεις εύκολα πως δεν τοποθετείται μεταξύ του τρίθυρου και του Countryman μονάχα λόγω διαστάσεων, αλλά βρίσκει την ιδανική ισορροπία μεταξύ των επιδόσεων του supermini και της πρακτικότητας ενός Mini SUV.

Χρόνος 39.5”

Το θρυλικό θερμικό τρίθυρο Cooper με τον δίλιτρο turbo κινητήρα, είναι πλέον ο… τελευταίος επιζών μιας κατηγορίας που κάποτε είχε σοβαρό ανταγωνισμό αλλά έχει σχεδόν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Η Mini, έχοντας τελειοποιήσει τη συνταγή του Cooper John Cooper Works στη προηγούμενη γενιά, διατήρησε αρκετά στοιχεία της και στο νέο μοντέλο αλλά εξέλιξε τις μικρές λεπτομέρειες για να το κάνει ακόμη πιο απολαυστικό στο δρόμο. O κινητήρας αποδίδει ακόμη 231 ίππους, αλλά η ροπή έχει πλέον φτάσει τα 380 Nm και όπως καταλαβαίνετε, με τέτοια δύναμη δεν υπάρχει συζήτηση για χειροκίνητο κιβώτιο, αλλά μονάχα για το εξαιρετικό αυτόματο Steptronic.

Μέσα στη πίστα, είχε τον πιο «παραδοσιακό» οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, με ωραίο ήχο από τη κεντρική απόληξη της εξάτμισης και πιο σημαντικά, το χαμηλό βάρος των 1.330 κιλών, που το έκανε απίστευτα ζωηρό και πρόθυμο να αλλάξει κατεύθυνση στη πίστα. Αντίστοιχα, οι κλίσεις του αμαξώματος είναι περιορισμένες και τα φρένα του ισχυρά: σε κάνουν να νιώθεις πως βρίσκεται σε ένα go-kart, με την αμεσότητα του τιμονιού και το τρόπο που η δύναμη περνά στο δρόμο. Το κιβώτιο κάνει εξαιρετικές αλλαγές και στο πρόγραμμα “S” δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τα paddles πίσω από το τιμόνι, καθώς βρίσκει πάντα την ιδανική στιγμή να κάνει αλλαγή ταχύτητας.

Είμαι πολύ χαρούμενος που η Mini κράτησε στη γκάμα της το θερμικό JCW, επιτρέποντας του να συνυπάρξει με τις ηλεκτρικές εκδόσεις, καθώς είναι το τελευταίο fun-to-drive βενζινοκίνητο μοντέλο της κατηγορίας B.

Χρόνος 38.7”

Από τη πρώτη στιγμή που είδα τα αυτοκίνητα που θα οδηγούσαμε, ήξερα πως θα γράψω το καλύτερό μου χρόνο με το ηλεκτρικό τρίθυρο JCW καθώς αυτό πληρούσε όλες τις… προϋποθέσεις: είναι το ισχυρότερο σε σχέση με τα κιλά του, και έχει πολύ χαμηλό κέντρο βάρους από τη μπαταρία που τοποθετείται στο πάτωμα του. Όπως το Aceman, έτσι και το τρίθυρο JCW αποδίδει 258 ίππους και 380 Nm ροπής στους εμπρός τροχούς, με το 0-100 να χρειάζεται λιγότερα από 6 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία του περιορίζεται στα 371 χιλιόμετρα, αλλά σε αυτό το αυτοκίνητο σημασία έχει η διαδρομή και όχι ο προορισμός! Ταυτόχρονα, οι ήχοι που συνοδεύουν το πετάλι του γκαζιού έχουν πλάκα και παραδόξως προσθέτουν συναίσθημα κατά την οδήγηση, όπως επίσης σου δίνουν αίσθηση κατά την επιτάχυνση και την επι

Ο ηλεκτροκινητήρας του περνά άρτια τη δύναμη στο δρόμο, επιτρέποντας μονάχα λίγο σπινάρισμα στα πρώτα μέτρα της εκκίνησης για καλύτερη επιτάχυνση. Ακόμη και αν είναι ηλεκτρικό, το βάρος δεν έχει «ξεφύγει» στα 1.655 κιλά, και είναι ένα γνήσια οδηγοκεντρικό και απολαυστικό αυτοκίνητο. Στις στροφές τείνει να ανοίξει τον πίσω άξονα, αλλά όσο διορθώνεις με το τιμόνι, ο υπερστροφικός του χαρακτήρας είναι ευχάριστος και σου δίνει την τέλεια γραμμή εξόδου σε μια κλειστή στροφή, ζωγραφίζοντας ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Ο τρόπος με τον οποίο άλλαζε κατεύθυνση και έμενε απόλυτα σταθερό στα σημεία του σλάλομ με εντυπωσίασε, και ήταν ο βασικός παράγοντας που με βοήθησε στο να σημειώσω τον καλύτερο χρόνο μου σε αυτή τη πίστα. Για εμένα, η καλύτερη εμπειρία οδήγησης της ημέρας.

Χρόνος 38.2”

Last but not least, το δημοφιλές Mini Countryman στη κορυφαία έκδοση JCW: το ισχυρότερο μοντέλο που οδηγήσαμε στο Mini Experience 2025 και ταυτόχρονα το μοναδικό με το σύστημα τετρακίνησης ALL4. Όπως είναι λογικό, έχει το καλύτερο 0-100 σε όλη τη γκάμα της Mini, στα 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ είναι το πιο πρακτικό Mini, με τους περισσότερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές αλλά και εξειδικευμένα προγράμματα οδήγησης για κίνηση εκτός δρόμου.

Ο δίλιτρος turbo κινητήρας του αποδίδει 300 ίππους και 400 Nm ροπής και συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT, που του χαρίζει ταχύτατες αλλαγές όπως και τη λειτουργία Launch Control, την οποία χρησιμοποιήσαμε για να ξεκινήσουμε τη χρονομετρημένη μας διαδρομή. Οδηγώντας το Countryman μετά τα άλλα τρία μοντέλα, η διαφορές ήταν άμεσα αισθητές, καθώς η αυξημένη απόσταση από το έδαφος επέτρεπε κλίσεις στο αμάξωμα, αλλά ταυτόχρονα, το σύστημα τετρακίνησης σου επέτρεπε να διατηρήσεις υψηλότερες ταχύτητες κατά τη διάρκεια των στροφών, χωρίς να χάνεις τη πρόσφυσή σου. Παραδόξως, ζυγίζει ακριβώς τα ίδια κιλά με το ηλεκτρικό τρίθυρο JCW, αλλά δεν έγραψε τόσο καλό χρόνο στη πίστα, καθώς η συγκεκριμένη χάραξη ήταν πολύ «σφιχτή» για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, που είμαι σίγουρος πως θα ήταν πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα JCW σε μια πιο ανοιχτή χάραξη. Η λειτουργία boost μου έδωσε λίγη επιπλέον ώθηση σε δύο σημεία που χρειάστηκε, ενώ ο ήχος από τις τετραπλές εξατμίσεις ήταν ότι καλύτερο ακούσαμε εκείνη τη μέρα.

Χρόνος 42.1”

Κάνοντας μια συζήτηση με συναδέλφους και διοργανωτές μετά την οδήγηση μας, καταλήξαμε σε μερικά κοινά συμπεράσματα που πριν από μερικά χρόνια δεν θα πιστεύαμε: το αυτοκίνητο που οι περισσότεροι θα προτιμούσαν ήταν το τρίθυρο ηλεκτρικό JCW, με το οποίο έγραψαν τον καλύτερο τους χρόνο, ενώ συνειδητοποιήσαμε πως κανείς μας δεν χρησιμοποίησε τα paddles για να αλλάξει ταχύτητες στα θερμικά μοντέλα – είχαμε συγκεντρωθεί τόσο στην οδήγηση και την ιδανική γραμμή, που είτε θερμικό είτε ηλεκτρικό, βάζαμε “D” και φεύγαμε! Ενώ πριν χρόνια παραπονιόμασταν για την… έλλειψη συναισθήματος στα ηλεκτρικά λόγω της απουσίας ενός κιβωτίου ταχυτήτων και ενός στροφόμετρου, σήμερα μπαίνουμε σε θερμικά μοντέλα και αφήνουμε το κιβώτιο να αλλάζει τις σχέσεις όπως αυτό επιθυμεί. Το τρίθυρο ηλεκτρικό JCW πάντως, ήταν πραγματικά τρομερό.

Βίντεο-Δοκιμή Mini Countryman JCW: Hot & Large

Έχεις diesel αυτοκίνητο; Δες σε ποιες περιοχές κινδυνεύεις με υποχρεωτική απόσυρση

Γιατί κινδυνεύεις περισσότερο να τρακάρεις το καλοκαίρι – Επίσημα στοιχεία