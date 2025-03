Οδηγήσαμε το νέο Lynk & Co 02 που έρχεται με τρομερή τιμή

Ταξιδέψαμε στην Σλοβενία για να οδηγήσουμε το δεύτερο μοντέλο της Lynk & Co που έχει ιδιαίτερο αέρα και εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, χωρίς επιδότηση.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Lynk&Co

Το όνομα της Lynk & Co έγινε πρωτοσέλιδο στα ΜΜΕ πριν από μόλις τέσσερα χρόνια. H εταιρία, που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Geely, έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της. Να διανείμει δηλαδή την κινητικότητα, ακολουθώντας πιστά μια συνδρομητική υπηρεσία streaming, ανοίγοντας τον δρόμο για το car-sharing – την κοινή χρήση αυτοκινήτων από ιδιώτες. Κάτι σαν αυτό που η Airbnb κάνει με τα σπίτια και να προσελκύσει τους πελάτες, σε κομψούς χώρους (που ονομάζονται Clubs) συνοδεία καφέ ή αλκοολούχων προϊόντων. Σημεία που μοιάζουν περισσότερο με μοδάτα στέκια παρά με τις κλασικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα της Lynk & Co, λοιπόν, μπορούν είτε να αγοραστούν είτε να ενοικιαστούν με πάγιο τέλος που περιλαμβάνει σημαντικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, συντήρηση και οδική βοήθεια. Αυτό για ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η ιστορία είναι διαφορετική. Ούτε συζήτηση για Car Sharing, αφού δεν είναι στην κουλτούρα μας και λογικά θα αργήσει. Καθαρά εμπορικά και μόνο, το πρώτο της μοντέλο, το 01, τα πήγε πολύ καλά μετά από μια μεγάλη μείωση της τιμής του, που έπεσε στα 35.000 ευρώ. Βασικά, έγινε sold out και απλά περιμένουμε την ανανεωμένη σε πολλά σημεία εκδοχή του. Η συζήτηση όμως, όπως και ο λόγος, ανήκει σε ένα άλλο μοντέλο. Το δεύτερο της, για την ακρίβεια, που όλος τυχαίως, ονομάζεται 02. Τα πήραν με την σειρά στην start up της Geely.

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η οικογένεια της Lynk & Co μεγάλωσε, την ώρα που η εταιρεία έχει πλέον νέα ηγεσία και κάποια πράγματα άλλαξαν σημαντικά. Το δεύτερο μοντέλο, το 02 (στην Κίνα ονομάζεται Z20), που και αυτό είναι ηλεκτρικό, ήδη έχει ανοίξει το βιβλίο των παραγγελιών. Σχεδιασμένο στο αντίστοιχο κέντρο της εταιρίας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το 02 προδίδει ήδη με την πρώτη ματιά τον διαφορετικό χαρακτήρα του σε σχέση με το 01. Διαθέτει ένα σαφώς πιο σμιλεμένο αμάξωμα, που ωφελεί την αεροδυναμική και, κατά συνέπεια, την αυτονομία, που αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα ηλεκτρικό. Είναι αρκετά πιο «κόμπακτ» σε εμφάνιση, όταν το δεις από κοντά, λόγω της έντονης καμπυλώτητας της οροφής. Ιδιαίτερο είναι και το κόψιμο στο πίσω μέρος, με την μονοκόμματης αεροτομή που προεξέχει και ενσωματώνει τη LED μπάρα των πίσω φώτων, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα μπροστινά. Κατά μια έννοια, το συνδέουν με το 01.

Το ίδιο και το εσωτερικό, σχεδιασμένο με μινιμαλιστικό τρόπο, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το σύνολο των made in China ηλεκτρικών μοντέλων, ενώ ταυτόχρονα είναι προσεγμένο σε αρκετές λεπτομέρειες. Ξεκάθαρα πιο εργονομικό από το «συγγενικό» στα χαρτιά EX30 της Volvo, χάρη στους περισσότερους φυσικούς διακόπτες και ρύθμιση βασικών λειτουργιών από αυτούς και όχι από την οθόνη ή κουμπιά αφής (π.χ. οι καθρέπτες, τα πίσω παράθυρα κ.α.), αλλά και με αισθητά καλύτερη ποιότητα συνολικά. Όχι σε ότι αφορά την στιβαρότητα, μα το φινίρισμα και την υφή. Μαλακά πλαστικά σε πολλά σημεία της καμπίνας, ιδιαίτερα ευχάριστα στην αφή, ακόμη και ποιοτικό σε αίσθηση τεχνητό δέρμα για την πλούσια έκδοση More (Core η βασική) στα καθίσματα.

Μιλώντας για εξατομίκευση, προκαλεί έκπληξη η ανακάλυψη ότι ακόμη και ο ήχος της κόρνας μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με το γούστο του ιδιοκτήτη, με μια πιο «ευγενική» ερμηνεία. Όπως και το 01 στο παρελθόν, έτσι και το νέο crossover-coupé 02 δεν θα χάσει την κοινωνική και συνδεδεμένη πλευρά της ζωής. Υπάρχει, λοιπόν, η Journey Camera για τη λήψη φωτογραφιών (συμπεριλαμβανομένων και selfies) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, χρησιμοποιώντας μια κάμερα τοποθετημένη στον καθρέπτη. Αλλά, πάνω απ’ όλα, θα υπάρχουν τεχνολογίες όπως το 5G και οι over-the-air ενημερώσεις για το λογισμικό και μια διπλή επιφάνεια για ταχεία ασύρματη φόρτιση. Στην αναμονή για την ώρα βρίσκονται η ασύρματη σύνδεση με το Apple CarPlay και το Android Auto, καθώς δεν έχουν πάρει την σχετική άδεια. Θα ενσωματωθούν αργότερα με μια ενημέρωση ασύρματα. Προσθέστε, στο tech-design και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, που έχει ένα τρισδιάστατο εφέ γυαλιού και καθρέπτη στο ταμπλό, αλλά και animations για ορισμένες λειτουργίες και ειδοποιήσεις.

Η διάθεση των δύο εκδόσεων είναι μια ακόμη ένδειξη ότι με το 02 ανοίγει μια νέα εποχή για τη Lynk & Co. Όχι τόσο από τεχνολογικής άποψης, μιας και το επόμενο επερχόμενο μοντέλο θα υιοθετεί ένα plug-in υβριδικό σύνολο. Κυρίως λόγω της προσέγγισής της στην αγορά, με μια πιο ποικίλη προσφορά. Στην πραγματικότητα, το δεύτερο μοντέλο δεν θα ακολουθεί το 01, καθώς θα είναι πιο ελεύθερα διαμορφώσιμο. Τα χρώματα του αμαξώματος, για παράδειγμα, θα είναι τέσσερα (κόκκινο, γκρι, λευκό και μπλε), ενώ για το εσωτερικό θα υπάρχουν ταπετσαρίες σε διαφορετικά υλικά και χρώματα, ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Όσον αφορά τους χώρους, αρκετά πρακτικό και ευρύχωρο στο εσωτερικό. Καθίσαμε και ταξιδέψαμε με άνεση, χωρίς προβλήματα από την καμπυλότητα της οροφής. Το πορτμπαγκάζ ανοίγει ηλεκτρικά και αποκαλύπτει 410 λίτρα και ένα διπλό πάτωμα για εύκολη φόρτωση. Άλλα 15 κρύβονται στο μπροστινό καπό, που εξυπηρετούν στην τοποθέτηση των καλωδίων την φόρτισης.

Κάτω από το… καπό και το πάτωμα!

Το crossover-coupé μοντέλο της Lynk & Co έχει συνολικό μήκος 4,46 μέτρα και βασίζεται στην πλατφόρμα SEA του Ομίλου Geely (ίδια με τα Volvo EX30, Zeekr X και Smart #3). Εξοπλίζεται με μπαταρία τεχνολογίας NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο) χωρητικότητας 66 kWh, που δεν είναι ακριβώς η ίδια με το EX30 και δίνει ζωή σε έναν ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων, ο οποίος κινεί αποκλειστικά τους πίσω τροχούς. Το δε «0-100 χλμ./ώρα» επιτυγχάνεται σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, με την τελική να περιορίζεται στην α λά Volvo λογική των 180 χλμ./ώρα.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού είναι δύο, Core και More. πέρα από τα «δερμάτινα» καθίσματα, τις ζάντες 20”, το ηχοσύστημα της Harman Kardon, την πανοραμική κάμερα και την selfie κάμερα στο εσωτερικό, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο εκδόσεων φαίνονται και στις επιδόσεις. Το 02 More υπόσχεται μια ελαφρώς μεγαλύτερη αυτονομία (445 χλμ. έναντι 435 χλμ. της Core) και διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW. Αμφότερες μπορούν να φορτίσουν τις μπαταρίες με μέγιστη ισχύ φόρτισης 150 kW DC και, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, για το 10%-80% της μπαταρίας θα χρειάζονται μόλις 30 λεπτά. Προνόμιο της More είναι επίσης η αντλία θερμότητας και ενεργή γρίλια, που βοηθούν στην αυτονομία παρά την ύπαρξη μεγαλύτερων τροχών (20 από 19 ιντσών.)

Οι επιδόσεις στην πράξη ανταποκρίνονται στα νούμερα. Είναι ένα σβέλτο crossover με πλούσια αίσθηση της ροπής, αλλά γραμμική επιτάχυνση που δεν κουράζει ή τρομάζει. Η ροπή του δεν είναι θηριώδης, στα 323 Nm, όπως όμως για ηλεκτρικό μεγάλο δεν είναι και το βάρος, στα 1820 κιλά.

Η προσέγγιση είναι ξεκάθαρα προς την άνεση. Μαλακά ρυθμισμένη ανάρτηση και απορροφητικότητα από το σύνολο, καλή ηχομόνωση και ποιότητα κύλισης. Δεν θα σε αποθαρρύνει εάν θέλεις να κινηθείς γρήγορα, με τις επιλογές των προγραμμάτων οδήγησης σε Eco, Normal και Sport να το προσαρμόζουν στην διάθεσή σου. Το τιμόνι βαραίνει αισθητά και η απόκριση του γκαζιού τσιτώνει, ποτέ όμως σε απόλυτο βαθμό ώστε να γίνει σπορτίφ. Πάντως, ούτε μεγάλες κλίσεις παίρνει υπό πίεση, ενώ παρά την πισωκίνητη φύση του, βγάλτε από το μυαλό σας τις υπερστροφικές σκέψεις. Ασφάλεια και μεγάλη πρόσφυση, χωρίς άκυρα σπιναρίσματα.

Στην σύντομη βόλτα μας, που δεν διήρκησε για πάνω από 40 χιλιόμετρα, είδαμε μια κατανάλωση στις 17,9 kWh/100 χλμ. σε περιαστικό δρόμο και επαρχιακό δίκτυο, που ταυτίζεται με τα νούμερα της εταιρείας. Μένει να το οδηγήσουμε σε μερικές εβδομάδες και στην Ελλάδα για να έχουμε ολοκληρώνει άποψη. Οι πρώτες εντυπώσεις μας όμως, είναι σίγουρα θετικές! Φαίνεται πως θα βάλει «δύσκολα» ακόμη και σε συγγενικές, στα χαρτιά όπως είπαμε, προτάσεις. Η τιμή του θα ξεκινάει από τα 38.990 ευρώ στην έκδοση Core και θα φτάνει τα 42.990 για την More. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον επόμενο μήνα στην Ελλάδα.

