Οδηγήσαμε το νέο Volkswagen ID. Polo στη Βιέννη: Στιβαρότητα και χαμηλή κατανάλωση

Οδηγήσαμε το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo για περίπου 150 χιλιόμετρα στη Βιέννη και ανακαλύψαμε ένα μικρό αυτοκίνητο που σε ποιότητα κύλισης, άνεση και συνολική ωριμότητα κοιτάζει την αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Volkswagen

Η διαδρομή από το αεροδρόμιο της Βιέννης μέχρι το ιστορικό κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας ήταν μια αρκετά περιεκτική πρώτη γνωριμία. Κάναμε περίπου 150 χιλιόμετρα με αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό δίκτυο, αστικές λεωφόρους και, στο τέλος, τα πλακόστρωτα του κέντρου. Αρκούσαν για να φανεί όχι μόνο πόσο αποδοτικό ή γρήγορο είναι, αλλά κυρίως τι είδους αυτοκίνητο θέλει να είναι.

Δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό μοντέλο της οικογένειας ID.. Με το γνώριμο όνομα, η Volkswagen επιχειρεί να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στις παλιές της αξίες: απλή λειτουργία, σωστή εργονομία, προβλέψιμη συμπεριφορά και αίσθηση στιβαρότητας. Το αποκαλεί “TRUE VOLKSWAGEN”, μια στρατηγική φιλοσοφίας, η οποία σηματοδοτεί επίσης και την επιστροφή των κανονικών ονομάτων. Όχι μόνο για αυτό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…!

Στην Ελλάδα η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις συνδυασμούς, με τις τιμές να αναφέρονται πριν από οποιαδήποτε κρατική επιδότηση. Η βασική Trend κοστίζει 24.990 ευρώ και συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 116 ίππων με ωφέλιμη μπαταρία LFP 37 kWh, για αυτονομία 323 χλμ. και 0-100 χλμ./ώρα σε 10,6”. Στα 28.990 ευρώ, η Life διατηρεί την ίδια μπαταρία, ανεβάζει την ισχύ στους 135 ίππους, ολοκληρώνει το 0-100 σε 9,5” και φτάνει έως περίπου 330 χλμ. WLTP. Ακολουθεί η Life των 211 ίππων, με μπαταρία NMC 52 kWh, αυτονομία έως 453 χλμ., 0-100 σε 7,1” και τιμή 33.590 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Style χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα κίνησης και κοστίζει 36.990 ευρώ, με την αυτονομία να περιορίζεται έως τα 442 χλμ. λόγω εξοπλισμού και μεγαλύτερων τροχών. Η μικρή μπαταρία φορτίζει με έως 90 kW DC και η μεγάλη με έως 105 kW, ενώ αμφότερες δέχονται 11 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η φόρτιση 10-80% απαιτεί περίπου 23-24 λεπτά.

Το ID. Polo GTI, που θα ακολουθήσει, αποδίδει 226 ίππους και 290 Nm, κινεί επίσης τους εμπρός τροχούς και χρησιμοποιεί την μπαταρία των 52 kWh. Επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 6,8”, φτάνει τα 175 χλμ./ώρα και προσφέρει αυτονομία έως 424 χλμ. Διαθέτει στάνταρ ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό εμπρός, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση DCC, ώστε η διαφοροποίησή του από το απλό μοντέλο να μην περιορίζεται στην επιπλέον ισχύ ή στην εμφάνιση.

Περισσότερο VW, λιγότερο «διαστημόπλοιο»

Η αλλαγή προσέγγισης φαίνεται ήδη από την εξωτερική σχεδίαση. Το ID. Polo δεν επιλέγει το ψυχρό ή υπερβολικά φουτουριστικό ύφος που είχαν υιοθετήσει τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το απερχόμενο ID.3. Το εμπρός μέρος έχει σχεδόν χαμογελαστή έκφραση, ενώ οι έντονοι θόλοι, το μεγάλο πλάτος και οι τροχοί έως 19 ιντσών το κάνουν να δείχνει σταθερό και γεροδεμένο. Με μήκος 4,05 μέτρα, πλάτος 1,82 και μεταξόνιο 2,60 μέτρων, παραμένει κατάλληλο για την πόλη, χωρίς να θυμίζει περιορισμένο αστικό EV. Είναι μάλιστα κατά 21 χλστ. κοντύτερο από το θερμικό Polo, αλλά κατά 65 χλστ. φαρδύτερο και με 48 χλστ. μεγαλύτερο μεταξόνιο. Η διαφορά αξιοποίησης του αποτυπώματος γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη στην καμπίνα.

Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική MEB+ και η τοποθέτηση του νέου συστήματος κίνησης APP290 στον εμπρός άξονα έχουν απελευθερώσει πολύτιμο χώρο. Τέσσερις επιβάτες μπορούν να μετακινηθούν χωρίς τους συμβιβασμούς που περιμένεις από ένα αυτοκίνητο αυτού του μήκους, ενώ το πορτμπαγκάζ των 441 λίτρων είναι κατά 90 λίτρα μεγαλύτερο από εκείνο του θερμικού Polo. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.240 λίτρα.

Σε ότι αφορά την καμπίνα, η έμπνευση από το T-Roc είναι ξεκάθαρη. Ψηφιακή όσο χρειάζεται, με μεγάλο πίνακα οργάνων πλέον και διάκτινο, ελαφρώς τετραγωνισμένο, τιμόνι. Η ποιότητα είναι καλή, με κάποια σκληρά πλαστικά, αλλά και επιφάνειες με θετική εικόνα στην αφή. Υπάρχει και πολύ ύφασμα βέβαια, ενώ σημειώστε ότι δεν αλλάζει τίποτα στα καλά υλικά στην βασική έκδοση.

Η Volkswagen άκουσε την κριτική για τα πρώτα ID. και επαναφέρει φυσικά πλήκτρα για τον κλιματισμό, περιστροφικό διακόπτη έντασης, τέσσερα χειριστήρια για τα παράθυρα και κανονικά κουμπιά αντί των απτικών στο τιμόνι. Ο πίνακας των 10 ιντσών και η κεντρική οθόνη των 12,9 παραμένουν τα βασικά σημεία επαφής, αλλά χωρίς αχρείαστη περιπλάνηση σε υπομενού. Η πιο ευχάριστη λεπτομέρεια είναι η προαιρετική ρετρό απεικόνιση. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όργανα και κεντρική οθόνη αλλάζουν γραφικά και παραπέμπουν στη σχεδίαση του πρώτου Golf. Δεν είναι ένα «easter egg» χωρίς λόγο ύπαρξης. Η εικόνα είναι τόσο καλοφτιαγμένη και ταιριαστή στο αυτοκίνητο, ώστε τελικά οδηγούσαμε με αυτή την εμφάνιση συνεχώς.

Στον δρόμο, σαν αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας

Η MEB+ αποτελεί εξέλιξη της γνωστής ηλεκτρικής πλατφόρμας του ομίλου, αλλά στη συγκεκριμένη εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά η αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα ID., όπου ο βασικός κινητήρας βρίσκεται πίσω, εδώ το μοτέρ και τα ηλεκτρονικά ισχύος ενσωματώνονται στον εμπρός άξονα, με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Προσθιοκίνητο ηλεκτρικό VW έχουμε να δούμε από το e-UP. Οι νέες μπαταρίες χρησιμοποιούν τις ενιαίες κυψέλες του ομίλου σε διάταξη cell-to-pack, χωρίς τα συμβατικά ενδιάμεσα modules, ώστε το πακέτο να είναι πιο συμπαγές και να αξιοποιείται καλύτερα ο διαθέσιμος χώρος.

Νέα είναι και τα δύο άκρα του πλαισίου: γόνατα MacPherson εμπρός και ιδιαίτερα συμπαγής, ελαφρύς ημιάκαμπτος άξονας πίσω. Τα εμπρός αμορτισέρ έχουν μεγάλα έμβολα και ειδική ρύθμιση απόσβεσης, η σύνδεση της αντιστρεπτικής είναι πιο άκαμπτη, ενώ πίσω υπάρχει παθητικός αποσβεστήρας κραδασμών για τον θόρυβο χαμηλής συχνότητας. Οι ιδιοσυχνότητες των αξόνων έχουν μειωθεί κατά 5% σε σχέση με το θερμικό Polo, κάτι που αφορά άμεσα την άνεση.

Η εταιρεία δεν ανακοινώνει αριθμό στρεπτικής ακαμψίας για το αμάξωμα. Η αίσθηση στιβαρότητας, όμως, είναι πραγματική: στα πλακόστρωτα της Βιέννης δεν ακούστηκαν τριγμοί, η καμπίνα παρέμεινε ήρεμη και οι αναρτήσεις δούλευαν χωρίς να μεταφέρουν ξερά χτυπήματα στη δομή. Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχώρισε περισσότερο στη διαδρομή μας, είναι η ποιότητα κύλισης. Το ID. Polo δεν είναι απλώς καλό για τα δεδομένα ενός μικρού ηλεκτρικού. Η αίσθησή του στον δρόμο βρίσκεται πάνω από τα συνηθισμένα όρια της κατηγορίας.

Σε σχέση με τα Hyundai Inster και BYD Dolphin Surf, τις πιο πρόσφατες αντίστοιχες ηλεκτρικές οδηγικές αναφορές μας, είναι σαφώς πιο ολοκληρωμένο στην κύλιση, στην απόσβεση και στη συνολική αίσθηση ωριμότητας. Δεν πρόκειται για απόλυτα ευθείες αντιπαραθέσεις, όμως η διαφορά στην ποιότητα κίνησης είναι ξεκάθαρη. Οδηγήσαμε την έκδοση Style, όμως με συμβατικά αμορτισέρ και όχι με την προαιρετική DCC ανάρτηση. Ακόμη και έτσι, η απόσβεση ήταν εξαιρετική. Οι ξερές αντιδράσεις που συναντάμε σε αρκετά μοντέλα του ομίλου απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά και η ηχομόνωση κρατά χαμηλά τον αεροδυναμικό και τον θόρυβο κύλισης.

Το τιμόνι ακολουθεί την ίδια ισορροπημένη φιλοσοφία. Είναι όσο άμεσο χρειάζεται, έχει επαρκή πληροφόρηση και παραμένει ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες. Το βάρος του αλλάζει ελαφρώς ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης, χωρίς η διαφορά στο Sport να είναι ιδιαίτερα έντονη. Πολύ πιο αισθητή είναι η αλλαγή στην απόκριση του γκαζιού. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μας έκανε το πεντάλ του φρένου. Το νέο one-box σύστημα συνδυάζει την ανάκτηση ενέργειας με τέσσερα δισκόφρενα και κρύβει σχεδόν απόλυτα τη μετάβαση από τη μία μορφή επιβράδυνσης στην άλλη. Δεν υπάρχει το ενδιάμεσο κενό που συναντάμε σε αρκετά ηλεκτρικά και υβριδικά, ούτε σπογγώδης αίσθηση. Το πεντάλ είναι γραμμικό και πειστικό, θυμίζοντας καλό θερμικό Volkswagen. Σημειώστε ότι δεν έχουμε ταμπούρα πίσω, αλλά 4 κανονικά δισκόφρενα. Για πρώτη φορά σε ID. υπάρχει και πλήρης λειτουργία one-pedal, που επιβραδύνει μέχρι την ακινητοποίηση. Στην πόλη μειώνει αισθητά την ανάγκη χρήσης του φρένου, χωρίς να απαιτεί χρόνο εξοικείωσης.

Οι 211 ίπποι είναι περισσότεροι απ’ όσους χρειάζεται, όμως η κατανάλωση είναι πολύ μικρή

Η έκδοση Style που οδηγήσαμε χρησιμοποιεί τη μεγάλη μπαταρία των 52 kWh και τον APP290 των 211 ίππων και 290 Nm. Με 0-100 χλμ./ώρα σε 7,1”, παραπέμπει περισσότερο σε παλαιότερο GTI παρά σε απλό αυτοκίνητο πόλης. Η απόκριση είναι σοβαρή, ειδικά στο Sport, και η ισχύς αρκετή για να δοκιμάσει την πρόσφυση του εμπρός άξονα.

Όταν πιεστεί σε κλειστό δρόμο εμφανίζει ήπια υποστροφή, η οποία εξελίσσεται προοδευτικά και παραμένει εύκολα ελεγχόμενη. Δεν ανοίγει απότομα την τροχιά του και δεν αιφνιδιάζει. Το πλαίσιο παραμένει ουδέτερο και φιλικό, χωρίς να προσπαθεί να μετατρέψει το ID. Polo σε καθαρόαιμο σπορ μοντέλο. Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος του GTI, όπου το μπλοκέ, το DCC και το ειδικό στήσιμο καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα την πρόσθετη ισχύ. Μένει να το δούμε!

Για την καθημερινότητα, πάντως, οι 211 ίπποι είναι περισσότεροι απ’ όσους χρειάζεται ένα Polo. Η Life των 135 ίππων μοιάζει πιο ισορροπημένη σε κόστος και απόδοση, αν και περιορίζεται στη μικρή μπαταρία. Στη διαδρομή των περίπου 150 χιλιομέτρων καταγράψαμε μέση κατανάλωση 12,9 kWh/100 χλμ., χαμηλότερη ακόμη και από την επίσημη τιμή των 13,4 kWh/100 χλμ. για τη συγκεκριμένη έκδοση. Και αυτό χωρίς να κινηθούμε αποκλειστικά με ευλάβεια και προσοχή, αφού περάσαμε από αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό δίκτυο και πόλη, ενώ σε ορισμένα τμήματα πιέσαμε αρκετά. Όταν ο ρυθμός ανέβηκε, η ένδειξη κινήθηκε κοντά στις 17 kWh/100 χλμ., τιμή και πάλι πολύ καλή για τις επιδόσεις και τις συνθήκες. Πολύ καλή ήταν και η λειτουργία του Connected Travel Assist. Οι επεμβάσεις του είναι ομαλές και η προσαρμογή της ταχύτητας γίνεται χωρίς απότομες αντιδράσεις. Αναγνωρίζει όρια, στροφές, κόμβους, διασταυρώσεις και φωτεινούς σηματοδότες, ενώ αξιοποιεί online πληροφορίες, μεταξύ των οποίων τη θέση καταγεγραμμένων καμερών ταχύτητας (δεν τις εντοπίζει οπτικά με την εμπρός κάμερα).

Το πρώτο συμπέρασμα…

…από τη Βιέννη είναι καθαρό. Το ID. Polo δεν προσπαθεί να κερδίσει μόνο με αριθμούς, οθόνες ή επιδόσεις. Το ισχυρότερο επιχείρημά του είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί ως αυτοκίνητο. Είναι ευρύχωρο, εργονομικό, ήσυχο και εξαιρετικά άνετο. Η ανάρτηση, η ποιότητα κύλισης, η ηχομόνωση και κυρίως η αίσθηση των φρένων το τοποθετούν ένα σκαλί πάνω από όσα έχουμε οδηγήσει μέχρι σήμερα στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς των ηλεκτρικών. Οι εκδόσεις των 211 ίππων πλησιάζουν τιμολογιακά ηλεκτρικά μεγαλύτερης κατηγορίας. Από την άλλη, η Trend των 25.000 ευρώ και η ενδιάμεση Life των 135 ίππων κάνουν την πρόταση περισσότερο προσιτή. Η διαφορά ποιότητας γίνεται αισθητή από τα πρώτα χιλιόμετρα: το ID. Polo παραμένει ακριβότερο από ορισμένους ανταγωνιστές, αλλά οδηγικά και ποιοτικά είναι αντικειμενικά ένα σκαλί πάνω.