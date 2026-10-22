Οδηγούμε στην Ελλάδα τα νέα KGM Musso Grand και Musso EV

Οδηγούμε τα νέα KGM Musso Grand και Musso EV στην Αττική, σε άσφαλτο και απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Τα παραδοσιακά pick-up έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση από την εποχή που αποτελούσαν αποκλειστικά εργαλεία δουλειάς. Εξακολουθούν να μεταφέρουν μεγάλα φορτία, να ρυμουλκούν και να κινούνται σε δύσβατες διαδρομές, όμως πλέον καλούνται να συνδυάζουν αυτές τις δυνατότητες με επίπεδα άνεσης που μέχρι πριν από μερικά χρόνια συναντούσαμε κυρίως σε επιβατικά SUV.

Ένα από τα μοντέλα που μας είχαν εκπλήξει ευχάριστα σε αυτόν τον τομέα ήταν το προηγούμενο KGM Musso Grand. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων προσέφερε εξαιρετική ποιότητα κύλισης για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενώ ο αποδοτικός πετρελαιοκινητήρας μπορούσε να ταξιδεύει με καταναλώσεις ακόμη και κάτω από 7 lt/100 km.

Η KGM επιστρέφει τώρα με τα νέα Musso Grand και Musso EV, προσφέροντας δύο αρκετά διαφορετικές προτάσεις. Από τη μία, ένα παραδοσιακό diesel pick-up με σοβαρές εκτός δρόμου δυνατότητες. Από την άλλη, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το πρώτο του είδους του από τη Νότια Κορέα, το οποίο προσεγγίζει την κατηγορία με περισσότερο επιβατική φιλοσοφία.

Βρεθήκαμε στα προάστια της Αττικής, για την επίσημη δημοσιογραφική παρουσίαση των δύο μοντέλων. Εκεί, μια διαδρομή που περιλάμβανε άσφαλτο, χωματόδρομους και ιδιαίτερα απαιτητικά εκτός δρόμου περάσματα, μας επέτρεψε να γνωρίσουμε τις δυνατότητές τους και κυρίως να καταλάβουμε πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν την ίδια αποστολή.

Δύο Musso με διαφορετική φιλοσοφία

Παρά το κοινό όνομα, οι διαφορές δεν περιορίζονται στο σύστημα κίνησης. Το Musso Grand χρησιμοποιεί ξεχωριστό πλαίσιο τύπου σκάλας, μια παραδοσιακή και ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή που επιτρέπει τη διαχείριση μεγάλων φορτίων και έντονων καταπονήσεων. Διαθέτει επιλεκτική τετρακίνηση με κοντές σχέσεις και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, στοιχεία απαραίτητα για όσους κινούνται συχνά σε απαιτητικό περιβάλλον.

Το Musso EV, αντίθετα, χρησιμοποιεί αυτοφερόμενο αμάξωμα και τεχνολογία συγγενική με εκείνη του ηλεκτρικού Torres EVX. Είναι μικρότερο σε διαστάσεις και διαθέτει ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση, με στόχο να προσφέρει περισσότερο την αίσθηση ενός επιβατικού SUV. Αυτή η διαφοροποίηση φαίνεται και στη μεταφορική τους ικανότητα. Το Grand διαθέτει καρότσα μήκους 1.610 mm, ενώ στο EV η αντίστοιχη διάσταση περιορίζεται στα 1.345 mm.

Το Musso Grand έγινε πιο σύγχρονο

Η ανανεωμένη εμφάνιση του Grand είναι αισθητά πιο δυναμική. Η μεγάλη εμπρός μάσκα, τα νέα φωτιστικά σώματα και οι έντονοι θόλοι των τροχών δημιουργούν μια πιο επιβλητική παρουσία, χωρίς να αλλοιώνουν τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του.

Με μήκος περίπου 5,46 m, παραμένει ένα μεγάλο όχημα που απαιτεί προσοχή στους αστικούς ελιγμούς. Οι διαστάσεις αυτές, όμως, έχουν συγκεκριμένο σκοπό και δεν εξυπηρετούν απλώς την εμφάνιση.

Στο εσωτερικό συναντάμε δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών, προσεγμένα υλικά και αρκετά πλούσιο εξοπλισμό. Οι χώροι είναι άνετοι για πέντε επιβάτες, ενώ η θέση οδήγησης και η γενικότερη ποιότητα κατασκευής ενισχύουν την αίσθηση ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV.

Σημαντικό ρόλο στην καθημερινή άνεση παίζει και η πίσω ανάρτηση. Η βασική τετρακίνητη έκδοση Pro χρησιμοποιεί φύλλα σούστας, δίνοντας προτεραιότητα στις μεταφορικές δυνατότητες, ενώ οι πλουσιότερες LX και DLX διαθέτουν ανάρτηση πέντε συνδέσμων με ελατήρια.

Η δεύτερη διάταξη περιορίζει τις χαρακτηριστικές αναπηδήσεις ενός pick-up όταν η καρότσα είναι άδεια, προσφέροντας πιο ομαλή κύλιση. Πρόκειται για ένα στοιχείο που είχαμε εκτιμήσει ιδιαίτερα στην προηγούμενη γενιά και ευτυχώς διατηρείται.

Ο diesel των 202 PS συνεχίζει να πείθει

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας 2,2 lt, με απόδοση 202 PS και ροπή που φτάνει τα 441 Nm όταν συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Στις χειροκίνητες εκδόσεις η ροπή διαμορφώνεται στα 400 Nm.

Στην πράξη, η δύναμη από χαμηλά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ένα μεγάλο pick-up. Ο κινητήρας δεν απαιτεί υψηλές στροφές για να ανταποκριθεί, ενώ η συνεργασία του με το αυτόματο κιβώτιο κάνει τις καθημερινές μετακινήσεις ιδιαίτερα εύκολες.

Στην άσφαλτο, το Musso Grand παραμένει αρκετά πολιτισμένο, με την ανάρτηση να απορροφά αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες και την καμπίνα να προσφέρει ικανοποιητική απομόνωση από τους εξωτερικούς θορύβους. Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήρθε όταν αφήσαμε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

Εκτός δρόμου αποδεικνύει τι πραγματικά μπορεί να κάνει

Η διαδρομή της παρουσίασης περιλάμβανε μια ιδιαίτερα απότομη πλαγιά, γεμάτη φυτευτές πέτρες, βαθιές ανωμαλίες και λάσπη. Από εκείνα τα σημεία όπου, πριν επιχειρήσεις να περάσεις με αυτοκίνητο, σκέφτεσαι αν θα μπορούσες να το διασχίσεις άνετα ακόμη και με τα πόδια.

Κοιτάζοντας μάλιστα τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης του Musso Grand, δεν θα λέγαμε ότι είχαμε τον ιδανικό εξοπλισμό για μια τόσο απαιτητική δοκιμασία. Κι όμως, το μεγάλο κορεατικό pick-up μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Επιλέγοντας το 4L, δηλαδή τις κοντές σχέσεις της τετρακίνησης, ξεκινήσαμε την ανάβαση με ελάχιστη ταχύτητα. Το σύστημα υποπολλαπλασιασμού επιτρέπει στους τροχούς να δέχονται σημαντικά μεγαλύτερη ροπή, χωρίς το αυτοκίνητο να χρειάζεται φόρα για να ξεπεράσει τα εμπόδια.

Έτσι, μπορούσαμε να διαχειριζόμαστε με ακρίβεια το γκάζι, περνώντας διαδοχικά πάνω από πέτρες και βαθιά αυλάκια. Η ανάρτηση ακολουθούσε τις αλλαγές του εδάφους και το Grand ανέβαινε σχεδόν αβίαστα, χωρίς έντονο σπινάρισμα ή περιττές διορθώσεις.

Αντίστοιχα καλή ήταν η συμπεριφορά στην κατάβαση, όπου ο έλεγχος της χαμηλής ταχύτητας είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η συγκεκριμένη δοκιμασία επιβεβαίωσε πως οι εκτός δρόμου δυνατότητες του Musso Grand δεν αποτελούν απλώς ένα επιπλέον χαρακτηριστικό στον κατάλογο. Είναι ουσιαστικό μέρος της κατασκευής του.

Το Musso EV δείχνει μια διαφορετική πλευρά

Περνώντας στο ηλεκτρικό μοντέλο, η αλλαγή στην οδηγική αίσθηση είναι άμεση. Το Musso EV έχει μήκος 5.160 mm, χρησιμοποιεί ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και προσφέρει ένα σαφώς πιο επιβατικό περιβάλλον. Η σχεδίασή του έχει αρκετά κοινά στοιχεία με το Torres EVX, ενώ στο εσωτερικό συναντάμε σύγχρονο ψηφιακό διάκοσμο με δύο οθόνες 12,3 ιντσών.

Οδηγήσαμε την προσθιοκίνητη έκδοση των 207 PS και 339 Nm, η οποία επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε περίπου 9,2 sec. Οι επιδόσεις δεν εντυπωσιάζουν στα χαρτιά, όμως στην πράξη η ηλεκτρική λειτουργία ταιριάζει πολύ στον χαρακτήρα του. Το γκάζι αποκρίνεται άμεσα, η δύναμη αποδίδεται ομαλά και η απουσία θορύβου από κινητήρα εσωτερικής καύσης δημιουργεί μια αισθητά πιο ήρεμη εμπειρία.

Η ανάρτηση διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες, ενώ το αυτοκίνητο δεν εμφανίζει τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις των παραδοσιακών pick-up με ξεχωριστό πλαίσιο. Στον δρόμο θυμίζει αρκετά το ηλεκτρικό Torres και αυτό είναι θετικό για εκείνον που αναζητά άνεση και καθημερινή ευχρηστία.

Στο χώμα δεν έχει τις ίδιες φιλοδοξίες

Σε βατούς χωματόδρομους, το Musso EV κινείται με μεγάλη ευκολία. Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα επιτρέπει ακριβή έλεγχο της ταχύτητας, ενώ η ανεξάρτητη ανάρτηση προσφέρει καλή απορρόφηση των ανωμαλιών. Όταν όμως το έδαφος γίνεται περισσότερο απαιτητικό, η προσθιοκίνητη έκδοση αρχίζει να αντιμετωπίζει περιορισμούς.

Σε μια έντονη ανηφόρα με χαμηλή πρόσφυση, οι εμπρός τροχοί πρέπει ταυτόχρονα να κατευθύνουν και να κινήσουν το βάρος του αυτοκινήτου. Όταν η πρόσφυση μειώνεται, η έλλειψη δεύτερου κινητήριου άξονα γίνεται αισθητή. Παράλληλα, η απόσταση από το έδαφος περιορίζεται στα 181,4 mm, ενώ φυσικά απουσιάζει το σύστημα κοντών σχέσεων του diesel Grand.

Υπάρχει βέβαια και τετρακίνητη έκδοση του Musso EV, με δύο ηλεκτροκινητήρες, 237 PS και σχεδόν 630 Nm. Η παρουσία δεύτερου κινητήριου άξονα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες πρόσφυσης, όμως θα χρειαστεί να τη δοκιμάσουμε ξεχωριστά για να αξιολογήσουμε τα πραγματικά της όρια.

Το EV λοιπόν μπορεί να ανταποκριθεί σε αρκετές εκτός δρόμου μετακινήσεις, χωρίς όμως να έχει σχεδιαστεί ως άμεσος αντικαταστάτης του Grand στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Έως 420 km ηλεκτρικής αυτονομίας

Το Musso EV διαθέτει μπαταρία LFP 80,6 kWh, με επίσημη αυτονομία 419,6 km WLTP στη δικίνητη έκδοση και 379 km στην τετρακίνητη. Σε αστικές συνθήκες, οι αντίστοιχες εργοστασιακές τιμές φτάνουν τα 546 και 466 km, χάρη στις μικρότερες αεροδυναμικές απώλειες και στη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας.

Η φόρτιση 10-80% ολοκληρώνεται σε 36 λεπτά σε κατάλληλο σταθμό ταχείας φόρτισης 300 kW, ενώ σε σταθμό 100 kW απαιτούνται περίπου 46 λεπτά. Η AC φόρτιση υποστηρίζει ισχύ περίπου 11 kW. Για επαγγελματική χρήση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία V2L, η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων ή άλλων συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Η καρότσα μπορεί να μεταφέρει έως 500 kg, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.800 kg στη δικίνητη έκδοση και τα 2.300 kg στην AWD.

Τιμές στην Ελλάδα

Το πετρελαιοκίνητο Musso ξεκινά από τις 29.990 ευρώ στην κοντή πισωκίνητη έκδοση, ενώ το τετρακίνητο Musso Grand με τη μεγαλύτερη καρότσα κοστίζει από 33.490 ευρώ. Οι πλουσιότερες εκδόσεις LX και DLX με χειροκίνητο κιβώτιο διαμορφώνονται στις 36.490 και 38.490 ευρώ αντίστοιχα, ενώ με αυτόματο κιβώτιο οι τιμές ξεκινούν από τις 38.490 ευρώ.

Το Musso EV ξεκινά από τις 49.990 ευρώ στην προσθιοκίνητη Pro, ενώ οι πλουσιότερες LX και DLX κοστίζουν 51.990 και 54.490 ευρώ. Για την τετρακίνητη έκδοση AWD, οι τιμές αρχίζουν από τις 54.990 ευρώ και φτάνουν έως τις 58.990 ευρώ.

Η διαφορά στο κόστος αγοράς είναι σημαντική, όμως εξίσου διαφορετικές είναι και οι ανάγκες που καλούνται να καλύψουν τα δύο μοντέλα.

Πρώτες εντυπώσεις

Η πρώτη μας επαφή με τα νέα Musso επιβεβαίωσε ότι η KGM έχει δημιουργήσει δύο προτάσεις με σαφώς διαφορετικό προσανατολισμό.

Το Musso Grand συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδοσιακά pick-up της αγοράς. Ο αποδοτικός diesel κινητήρας, η άνεση των εκδόσεων με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και οι πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο σύνολο. Η ευκολία με την οποία αντιμετώπισε την απαιτητική λασπωμένη πλαγιά, ακόμη και με συμβατικά ελαστικά, ήταν αναμφίβολα η στιγμή που μας εντυπωσίασε περισσότερο.

Το Musso EV, από την άλλη, φέρνει την ηλεκτροκίνηση σε μια κατηγορία όπου εξακολουθεί να κυριαρχεί το diesel. Η ποιότητα κύλισης, η ησυχία και η αμεσότητα του ηλεκτροκινητήρα δημιουργούν μια εμπειρία πιο κοντά σε επιβατικό SUV, διατηρώντας παράλληλα τη χρησιμότητα της καρότσας. Δεν προσπαθεί να κάνει ακριβώς όσα κάνει το Grand. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στοιχείο της νέας οικογένειας Musso.

Η KGM δίνει πλέον στον αγοραστή δύο διαφορετικούς τρόπους να αποκτήσει ένα pick-up, ανάλογα με το πού και κυρίως πώς σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει.